Una usuaria de Twitter compartió fotos de la increíble fiesta de cumpleaños que festejó su hermano menor, e hizo descostillar a todos de la risa.

“Mi hermanito de 6 años ama mercado libre y lo quiso de temática para su cumpleaños. @Mercadolibre copate y dale algo al pibe, que hasta se mandó a hacer una torta de la caja”; comentó.

MIRÁ TAMBIÉN La Rural vuelve con el foco en la tecnología: cuáles son las novedades

En las imágenes se puede observar la dedicación con la que decoraron el evento, donde el insólito Candibar se llevó todas las miradas.

En la publicación de @GioSquizziato que alcanzó los 136.600 Me gusta, y superó los 4.400 comentarios, se puede ver la alegría de Galo por su fiesta soñada.

MIRÁ TAMBIÉN Informe británico recomienda aumentar todos los años la edad legal para fumar

Además de la torta hiperrealista, todas las golosinas tenían sus envoltorios con la famosa etiqueta amarilla de la plataforma argentina de comercio electrónico en Latinoamérica.

Ante las preguntas y hasta críticas de algunos usuarios, la joven tuvo que salir a aclarar que su hermano.

“Es un nene de 6 años con pura inocencia, le llaman la atención las cajas y bolsas donde vienen sus juguetes (o sea su ackaging), aparte de que tiene color llamativos”, sostuvo.

“Él usa eso para guardar cosas y regalarlas, es un amor. Quiso su cumpleaños de ML y lo hicimos feliz”, comentó, y entre risas pidió: “Dejen de flashear que lo tenemos torturado con mercado libre”.

Los tuiteros salieron a bancarla: “El que dice ‘a un nene no le puede gustar eso’ es que no tienen nenes cerca”, “después contanos qué les regalaron de la empresa, y hacemos quilombo si no está a la altura de las expectativas”.

Otros contaron anécdotas similares: “Es genial! Me pone muy contento! A nuestro hijo le gusta Carrefour y le hicimos el cumpleaños de 6 años temático también”.

Gio también aprovechó para recomendar el Instagram de la pastelera que realizó la torta, y a pedido del público comentó la respuesta que obtuvo de Mercado Libre a su pedido.

“A Galo le van a regalar el nivel 6 por un año, con acceso a Disney+, Star+ y más beneficios. Lo invitaron con un acompañante a la avant premiere de Buzz Lightyear. Y también un par de cositas más que las vamos a ver cuando lleguen a casa”, reveló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Perro cruza la calle “de la patita” camino a la escuela y se vuelve viral ¡Mirá el video!