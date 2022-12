En los últimos días, el escandaloso final de una historia de amor se viralizó en redes sociales, al estar marcado por los avances de la era tecnológica en que vivimos.

Las imágenes fueron publicadas por una influencer llamada Mami Rose, que suele compartir episodios de la vida cotidiana junto a su pareja e hijo.

Uno de los videos más recientes, superó los 34 millones de visualizaciones, los 4 millones de likes, y cosechó más de 51 mil comentarios.

En él, se la puede ser apuntando con la cámara de su móvil hacia el exterior de su vivienda, donde se encuentra su marido escribiendo por celular.

La joven, estaba en compañía de una amiga que le estaba haciendo “el aguante” en medio de la crisis que atravesaba su relación.

Mientras hablaban de las sospechas, hizo zoom para tratar de descifrar con quien chatea su esposo y asombrosamente logra leer la conversación.

“Por eso ves que yo no creo en nadie, tiene rato allá. Este cree que sabe más que yo, por ahí no me conoce todavía” se la escucha decir, mientras enfoca el lente y advierte que la tercera en discordia se llama “Nicole”.

Inmediatamente saca captura de pantalla a lo que está captando su dispositivo y se la envía al infiel. Este la recibe automáticamente y su reacción también queda registrada.

“Para esto me compre este teléfono” tituló el video Mami Rose etiquetando a su novio, Edwinelcapotv, un famoso youtuber.

Con cara de asombro, el hombre se da vuelta y descubre que su mujer lo había estado vigilando desde la ventana de la alcoba y había logrado descubrir su amorío con otra.

Los 35 segundos de clip bastaron para generar gran polémica en la red social de contenido audiovisual más popular de los últimos tiempos.

“El diablo pero y ese Samsung?”, comentaban algunos usuarios que no podía creer lo que estaban viendo.

“Yo puse pausa y puse más zoom y está fuerte la conversación sí”, “Dónde compro ese celular no lo quiere lo necesito”, expresaron algunas seguidoras.

Al final, una advirtió que se trataba de una fake, por simple broma o publicidad: “Si se fijan en el zoom, lo pone en x100 y la conversación no se ve bien. Después está en x7,9 y si se ve bien, Montaje. Pero quedo genial”.

