Una joven de 25 años relató a través de su cuenta de Tiktok (@imtoooldtobeonthis) un insólito caso del que fue protagonista y que estuvo a punto de no poder contar jamás. Se trata de una rara enfermedad que contrajo, nada menos que por usar jeans.

El video de Samantha se volvió viral en cuestión de horas traspasando las fronteras virtuales de Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí tuvo lugar un hecho que le ocasionó graves problemas de salud.

La chica contó que en su primera cita con su actual pareja, estuvo vistiendo un short de tela de jean ajustadísimo durante 8 horas. Por supuesto el roce de la prenda le molestaba pero no tenía manera de cambiársela.

“Decidí ignorar esta situación y disfrutar de mi tiempo. Al día siguiente, estaba muy dolorida y luego empecé a sentirme mal, pero no tanto”, explicó en diálogo con la prensa tras las repercusiones que tuvo el video.

“Esa noche me di cuenta de que tenía un gran bulto en el lugar donde se había producido la rozadura y, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a ser más doloroso. El dolor se encontraba aislado en un punto y se sentía como palpitante y punzante”, detalló.

Cuando al día siguiente fue al médico, este le recetó antibióticos y la mandó de nuevo a casa pero en menos de 24 horas, todo empeoró: “Terminé con un shock séptico y mi madre me llevó a urgencias. Temblaba, me faltaba el aire, no podía caminar y tenía fuertes dolores en el cuerpo”.

El diagnóstico que había recibido estaba lejos de ser el correcto y la ingresaron a terapia intensiva donde permaneció por cuatro días.

“Los médicos se plantearon la posibilidad de realizar una cirugía de desbridamiento (básicamente, quitar la parte de mi trasero que estaba infectada)” relató Sam.

Y eso no es todo, además fue diagnosticada con celulitis infecciosa, una enfermedad cutánea que se produce cuando las bacterias ingresan a través de la piel debido a una fisura o rotura, y si no es tratada a tiempo, puede ser mortal.

Afortunadamente, la joven logró recuperarse. “Pude haber muerto”, contó en el video que recorrió las diferentes redes sociales. Y en la entrevista, expresó que estaba feliz de haberlo publicado, porque aunque a pesar de que sintió vergüenza sirvió para despertar a muchos usuarios y conocer historias similares