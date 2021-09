Una familia se asustó cuando en un viaje por la ruta se encontró con una estrella que iluminaba el cielo, pero que de un momento a otro, comenzó a moverse de manera extrana.

Jay Mitchell conducía con su esposa e hija cerca de la ciudad estadounidense de Keokuk, Iowa, cuando vieron algo “flotando en el aire”.

Grabó en video el inexplicable encuentro y dice que incluso su hija está convencida de que era un extraterrestre. “Lo notamos en el cielo porque era una gran estrella brillante y pensamos que era extraño que hubiera una estrella brillante durante el día”, dijo.

Y siguió relatando: “No se movió durante unos minutos, pero comenzamos a filmar cuando comenzó a moverse por el cielo”.

En el video, se puede escuchar a la hija de seis años de Jay preguntando si están mirando extraterrestres. La madre de la niña intenta asegurarle que no lo es, reflexionan en voz alta si podría ser un avión, pero ninguno de los dos está seguro. “Papá, te juro que es un OVNI”, continúa diciendo la nena.

Jay, que vive en Hamilton, Illinois, todavía no está seguro de lo que vieron exactamente en el cielo. Sin embargo, está convencido de que no era un avión, diciendo: “En cuanto a qué fue, no estoy seguro. Definitivamente no era un avión”.

“Estaba a unos cientos de metros en el cielo y demasiado bajo para un avión grande. No estoy seguro de qué era exactamente. Era muy grande y muy brillante”, agregó.

Después de compartir sus imágenes en las redes sociales, varios lugareños le dijeron que habían tenido encuentros similares.

“Fui contactado por personas de los alrededores que vieron lo mismo”, dijo Jay. Una persona escribió: “Mi hermana vive cerca de esa área en el Mississippi y ha estado viendo cosas locas en el cielo durante los últimos meses”.

“Creo que podría estar pasando algo en esa parte del estado. Sus vecinos vienen ahora y miran el cielo con ellos porque constantemente ven cosas muy extrañas”.

Otra persona en Nauvoo, Illinois, a menos de 10 millas al norte, dijo lo mismo. Escribieron: “Este es precisamente el mismo trozo de cielo en el que mi familia ve repetidamente cosas extrañas”.

Mitchell, un ingeniero de calidad de profesión, mantiene la mente abierta sobre lo que su familia fue testigo. “Nunca me había encontrado con algo como esto antes”, dijo.

“En cuanto a la vida inteligente fuera de la tierra, creo que debería ser de sentido común que no podamos ser los únicos. Y sí, creo que lo han visitado con regularidad. Ha habido informes de objetos extraños en el cielo desde los albores de los tiempos. Tienen que ser algo”, concluyó