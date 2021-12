Un intendente fue imputado por abuso sexual, de autoridad y uso de arma de fuego. La denuncia fue realizada por una ex empleada municipal, quien manifestó haber sido maltratada y abusada por quien sería además el padre de su hija.

"Abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad", son las imputaciones que recaen sobre el jefe comunal tras la denuncia de la mujer.

Se trata de Jorge Merlo, intendente de Valle de Anisacate, una localidad del departamento de Santa María, en la provincia de Córdoba, quien fue denunciado por María Soledad González en la Unidad Judicial de Alta Gracia a fines de octubre.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso una orden de restricción contra Merlo y le otorgó a la mujer un botón antipánico. Todavía no se decretó la prisión preventiva. Se espera que en las próximas jornadas sea indagado, luego de la imputación en su contra.

En declaraciones a la prensa, Soledad, de 40 años, contó que entró a trabajar al municipio cuando tenía 19 y que desde el principio Merlo “fue una persona violenta y mal educada”.

“Tontamente comencé una relación con él que duró unos dos o tres años, y de la que nació una hija que es mi motivo para luchar, para salir adelante. Era muy chica, tenía miedo y necesidad, necesitaba el trabajo, así que él utilizó eso”, relató.

“Intentó que abortara, me llevaba y me traía como a una esclava. Finalmente tuve a mi hija en la ex Clínica Central, sola, sin el acompañamiento del padre de la criatura. Lejos de eso, nunca la reconoció y decía que era una bastarda”.

Por otro lado, expresó que no puede creer que “empapelen el pueblo con la foto de él al lado de (Alejandra) Vigo y (Natalia) de la Sota. ¡De Vigo! Que inició el Polo de la Mujer y tantos programas contra la violencia. Es una paradoja realmente. Es increíble que "ellas" apoyen a un violento, que además es un monstruo”.

Finalmente, Soledad dijo que cómo seguirá la causa es algo que “dependerá de la Justicia”. “Seguramente deberá reconocer a su hija y hacerse cargo. Es hora de comenzar a desenmascarar a personajes siniestros como este”