El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo del lunes 15 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Situaciones que complican un poco la jornada que propone mucha actividad y la necesidad de aplicar lo expeditivo. Sin aventurarse a tomar decisiones en el plano financiero podrán organizarse mejor. El amor con mucha pasión y ansias de sentirse felices. Momento: de color naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Busquen ponerse firmes ante las situaciones que pedirán de su solidez y su buen razonamiento. A veces la habilidad de otros hace que nos debilitemos. Estén atentos con las propuestas poco claras. Amor con algo de distancia y ganas de pensar. Momento: de color fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Simpleza que los hace solucionar conflictos innecesarios con personas del entorno laboral. No minimicen los reclamos que sus familiares les hacen, escuchar, dar el lugar al otro es parte necesaria en los vínculos. Ceder no es flaquear, es robustecer la personalidad. Momento: de color lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las ansias de querer hacer otras cosas que los incentiven más en la vida, son buenas y sanas. Sepan adecuarse a lo que pueden hacer en estos tiempos y mantener las aspiraciones para los momentos justos. Amor que se acerca y otorga.Momento: de color verde puro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Hay veces que sentimos confusión en el plano afectivo, los compromisos o el modo en que encaramos los vínculos son nuestra propia traba. Abran sus corazones y escúchenlos, el amor no se decide ni se maneja, porque es amor. Día con conexión interna. Momento: de color blanco luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las capacidades intelectuales estarán hoy a prueba con cierto grado de exigencia que los alertará a no distraerse. No es difícil focalizarse para ustedes virginianos, no teman. El amor ansioso y con preguntas que quizás hoy no tengan respuesta. Momento: de color celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No se apresuren a pretender que se den cosas que hoy son bastante difíciles por el contexto que viven. Correr contra el tiempo no es una habilidad es quizás una torpeza. Busquen relajar y apreciar las buenas cosas que viven en estos momentos. Momento: de color gris plata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay que aprender a usar el "por lo menos" y darle mucho valor. Cuando hay cosas que no se dan o que son muy difíciles, hay que pensar en lo que tenemos y en las buenas cosas que nos pasan, porque siempre hay. La vida no es venganza celestial. Momento: blanco tiza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Paso a paso lograrán en esta jornada activa terminar con asuntos pendientes que necesitan soluciones. Así como pueden razonar que ustedes necesitan sus tiempos, los demás también tienen esa necesidad. Profundicen la comprensión al otro. Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Vivan cada día, no estén tan preocupados por los días siguientes. La extrema impaciencia o los interrogantes insistentes sobre las cosas a futuro, pueden afectar el modo de vivir cada minuto de la preciosa vida. Día para trabajar internamente. Momento: de color crema.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Buenas nuevas en el ámbito laboral. Podrían recibir noticias que los incentiva a seguir apostando a sus talentos, acuarianos. Es importante para ustedes y para sus parejas tener un diálogo planteando cada uno en dónde están parados. Sinceridad. Momento: de color frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos en definitiva la calidad de vida la decidimos nosotros mismos y va más allá de las cuestiones económicas que siempre están presentes. Inmunidad frente a comentarios que llegan a sus oídos. Todo lo que desmerezca, no debiera tener la atención de nadie. Momento: de color rojo.

Horóscopo del martes 16 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Las obligaciones hay que afrontarlas. Arianos traten de no postergar sus obligaciones, siempre es mejor resolver. Los nervios se alteran también por las cosas inconclusas que dejamos de hacer. Amor con buena sensación de compañía y comprensión. Momento: de color melón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las metas se alcanzan más rápidamente si nos focalizamos sin distraer las energías. Aprovechen en este día con dosis extra de energía para poder cerrar asuntos pendientes. Sean constructivos en los propósitos, y confíen en ustedes mismos. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sean precavidos en esta jornada de toma de decisiones, de firmas, de arreglos o conversaciones importantes. Refuercen sus conocimientos, asesórense y resuelvan satisfactoriamente. Los buenos momentos también se deciden, sonrían más. Momento: de color café.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos traten de ampliar sus puntos de vista respecto a las personas con quienes comparten las tareas laborales. Día para la reconciliación y el olvido de sensaciones desagradables. Cuentan con sus familias para poder sentirse con mayor equilibrio emocional. Momento: de color añil.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos las cargas emocionales pesan en sus hombros. Busquen saber por qué se sienten con tanto agobio y lograrán respirar con mayor tranquilidad. Saber que más de lo que imaginamos somos los responsables de nuestros ánimos. Momento: de color violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos recuperan las fuerzas que sienten que pierden. A veces la sobre exigencia propia nos agota emocionalmente. Aprovechen hoy para poder hacer sólo lo que pueden, los tiempos están bien, de todos modos, todo puede esperar. Importa estar bien. Momento: de color verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hay días en los que muestran su extrema sensibilidad. Hoy sería una jornada como para poder manejar mejor sus apreciaciones y evitar exagerar ante los problemas. Revisen las buenas cosas que les pasan, y en las personas que los quieren bien. Momento: de color ananá.

Escorpio (23 de octubre al 22 al 22 de octubre) Día muy especial para los escorpianos. Pueden tener respuestas esperadas o resoluciones que los dejarán mirar mejor hacia adelante. En los afectos, no se agarren del pasado y valoren a quienes tienen a su lado. Pasado es tal dice la palabra. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Equilibren sus ánimos sagitarianos. No centralicen cada día de acuerdo a lo que les pasa afectivamente. Pongan distancia al dolor, piensen bien y procuren tomar decisiones que les otorguen de nuevo la sonrisa diaria. Piensen en cuántas cosas pierden por no poder ver. Momento: de color púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas hoy estén atentas a las cuestiones familiares. Hay asuntos que resolver y así lo harán. La sensación de nervios que producen los pensamientos respecto a las finanzas es comprensible, pero no resuelven la situación. Tengan paciencia. Momento: de color azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos procuren hoy manejarse con mayor paciencia. Su naturaleza es la ansiedad, pero las cosas tienen sus tiempos y su lógica. Hagan caso a sus médicos, mejoren el modo de alimentarse. La ansiedad lastima también el organismo. Tranquilicen. Momento: de color celeste pálido.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos tal reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. Midan y analicen bien las propuestas que les hagan en el plano de las actividades. No sería un día con buena aspectación para decisiones definitivas en ningún plano. Pero tendrán lucidez para pensar bien. Momento: de color granada.

Horóscopo del miércoles 17 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Salud mental y transformación en altibajo financiero que se vislumbra en la fecha por error de datos recibidos. Atiendan su parte sentimental, no se cierren, no se alejen de quienes necesitan. Las metas a veces se ven entorpecidas por obstáculos, no se desesperen. Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Variedad e inteligencia demostrando que pueden resolver sus cuestiones sin ayuda en este caso. La alternativa que se dio en el plano afectivo no resulta demasiado válida, sincérense. Digan la verdad de lo que en realidad ya se sabe cuál es, pero falta el reconocimiento. Sinceridad. Momento de color: transparente.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Mirarán con otros ojos propuesta antigua que descartaran en algún momento. La lealtad ante todo frente a situación de prueba que toca los afectos. La veracidad de un hecho finalmente se comprueba. Aprender a decir lo que se debe a tiempo, es demostrar autenticidad. Momento de color: lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No sería demasiado provechosa una situación que se anhelaba por cambio de encuadre en la misma. Hoy sus expectativas cambiaron. La dispersión en su punto máximo, atiendan a los suyos y relájense. La calidad del cariño pasa por darlo de manera genuina y para enriquecerse mutuamente. Momento de color: púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Llamado en el trabajo de alguien muy importante que se interesa por ustedes, esmérense en mostrar sus capacidades sin temor. Perspectiva interesante por noticias de alguien que ni se imaginan. Sepan que la vida siempre nos sorprende, siempre hay algo que nos genera sabiduría. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Arbitrariedad que se manifiesta desde hace un tiempo frente a situación laboral mal encarada. Pronto cambia. No se desanimen ni empapen todo con el mismo color, sean más abiertos. Saber que todo cambia, todo se modifica, todo tiene movimiento. Poder esperar, poder creer. Momento de color: berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Novedad que no terminará de sorprenderlos en el área del trabajo, hay un cambio importante en el manejo interno. No se involucren con persona que ustedes saben bien que tiene su vida hecha. El punto es aprender a evitarse problemas y a respetar la vida de los demás. Momento de color: negro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Acepten sus nuevos contactos, son buenos y creíbles. No distraigan la atención de sus hogares, tendrán que resolver algunos inconvenientes. No atolondrarse con las cosas, entender que todo el tiempo las cosas ocurren y pueden ocurrir más de lo esperado o calculado. Momento de color: aguamarina.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Decisión que deben tomar frente a situación compartida de la que depende alguien del entorno afectivo. La construcción de proyectos a veces apareja desdichas para algunos. Traten de ser lo más condescendiente posible. Pueden serlo con su capacidad comprensiva. Momento de color: crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Tirantez en el plano de las actividades. Se postergarían conversaciones que no estarían bien aspectadas. Los momentos lindos debería aprovecharlos de todas maneras. Sepan dividir los sentimientos y poner en cada lugar lo que le corresponde a cada cosa. Momento de color: melón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Continúa la importancia de sus aportes a soluciones que se necesitan hoy. La espera de quien los necesitan podrá verse postergada por cuestión de tiempo. Traten de cumplir como puedan. Que la buena voluntad siempre esté expuesta, darle importancia a los demás es valorarnos a todos. Momento de color: verde puro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La llamada esperada llega en el momento apropiado. Los compromisos adquiridos serán bien calculados. No se apuren. Disfruten de lo ganado en el plano afectivo, descansen. Siempre aplicar la intuición, escuchar la voz interna, aprender a oírnos. Tolerar y tolerarnos. Momento de color: fucsia.

Horóscopo del jueves 18 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucho más de lo que imaginan podría ser la profundidad de lo que sienten por ustedes sus parejas. Procuren no juzgar, no agredir, sólo dejarse vivenciar el amor. Noticias que los orientan hacia la toma de nuevas decisiones. Día completo. Momento: de color naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos día con planificaciones nuevas y cuestiones para resolver. No se atolondren respecto a situaciones poco claras en el ámbito laboral, vayan paso a paso. Las imágenes mentales sobre las situaciones son a veces diferentes a la realidad. Revisen lo que ven. Momento: de color menta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día apto para firmas, conversaciones importantes, pautar asuntos laborales o resolver cuestiones con papeles. No dejen de lado las obligaciones por motivos personales. Las cosas todas tienen sus momentos que a veces son exclusivos. Momento: de color amaranto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Opciones en el ámbito laboral que los lleva a poder coordinar mejor sus tiempos. Asuntos nuevos en las familias que necesitarán de su revisión. Cancerianos, no olviden que no todo depende de ustedes. Hagan de su corazón un sitio pleno y equilibrado. Momento: de color turquesa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día dorado para los iluminados leones. Imponen su reinado con suavidad y justa medida, sabiendo que es el único modo de poder estar bendecidos por el Todo. Amor en puerta, aún sin poder verse, conversan profundo y logran el contacto con el alma. Momento: de color fucsia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos un halo de confianza con personas del entorno laboral con quienes no habrían tenido buena experiencia. Aprender a confiar en el otro a pesar de las impresiones que hayamos tenido en algún momento. Buscar lo mejor en el otro, sana. Momento: de color celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Procuren no alterarse tanto con las cosas que ocurren, sobre todo si no está al alcance de sus manos poder solucionarlas. Aprender a hacer hasta donde se pueda y dejar que las cosas desemboquen hacia donde decida el destino. Amor con algo de distancia. Momento: de color colorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos, los logros en el plano afectivo no implican tener que sacrificar sus compromisos o sus tiempos de manera completa. La energía que les otorga el signo al que pertenecen, a veces les hace equivocar el manejo de la intensidad. Analicen. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos en busca del completo amor y la integración con el ser elegido. Busquen no arrebatarse ni querer arrebatar las decisiones del otro. Hay asuntos financieros que deberían poder analizar para buscar un nuevo punto de partida para poder solucionarse. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Prepararse bien para entrevistas laborales, conversaciones en las que haya definiciones importantes, o deban intercambiar ideas. Sentirse desorientando en el plano afectivo es común, sobre todo cuando no se siente con profundidad o la relación es difícil. Momento: de color uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Estar cerca internamente es importante siempre. No se cierren tanto. Hoy un día con mucha energía en el que querrían llevarse al mundo por delante. Procuren no desesperar y trabajar día a día para poder ser más medidos con la ansiedad. Momento: de color lacre.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos aprendan a delegar las cosas que son posibles y que no dependen exclusivamente de ustedes mismos. Darle al otro el lugar que corresponde, respetar las libertades y no aturdirse o sobrecargarse. Momento: de color zanahoria.

Horóscopo del viernes 19 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sin alteraciones la jornada se desarrolla con tranquilidad y con buenas nuevas en el plano afectivo. Hay familiares con noticias alentadoras que completan el correr de las horas. Acordarse arianos que no es sano fumar. Momento: de color lavanda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Nueva situación emocional para los taurinos. Hay asuntos del corazón que quizás al no haber sido resueltos, devuelvan sensaciones que les servirían para no volver a cometer errores que les dolieron. Amplitud y margen mental. Momento: de color nieve.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buena aspectación para todos aquellos geminianos que tengan entrevistas laborales o exámenes o cualquier situación en la que deban demostrar sus capacidades. El amor llegaría a tener cambios que los generará mucha alegría. Compromiso. Momento: de color rosado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Ciertas vicisitudes que se darían lugar en el campo de las actividades. Quizás algunos inconvenientes con personas de su entorno laboral. El punto hoy sería tratar de no colaborar con el conflicto de manera negativa. Paciencia. Momento: de color manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sin inconvenientes, la jornada para los leoninos sería bastante tranquila, con llamados que les darían aliento a seguir adelante en determinados proyectos que tienen pensados. No se nieguen a dialogar, podrían lograr soluciones en las parejas. Momento: de color magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No se violenten al recibir contestaciones que no son las ideales. No siempre todos estamos de buen humor, o equilibrados como para no cometer un exabrupto con otro. No juzgar, sí tratar de comprender y congeniar o armonizar. Momento: de color zinc.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena jornada con mucha lucidez, a flor de piel las capacidades de estos nativos agradables y simpáticos. No es difícil poder ordenarse en lo económico gastadores librianos, traten de focalizar su energía en cosas más sustanciales que enriquezcan el espíritu. Momento: de color verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpiones con excesiva energía que deberán controlar para no tener actitudes que quizás molesten al otro. A veces somos malinterpretados, lo que importa es saber medir lo que se dice y cómo se dice y poder destacar los buenos sentimientos. Momento: de color azul ultramar.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos con algo de cansancio quizás hoy deban buscar posibilidades de poder distenderse. Traten de no ahuyentar la necesidad de poder relajar las mentes y los cuerpos. Preocupación financiera que debieran poder manejar. Todo pasa. Momento: de color amarillo oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay posibilidad positiva en conversaciones, entrevistas o exámenes. Logran consolidarse en su área laboral y pueden proyectarse a futuro para poder mudarse o mejorar la situación. Todo llega, eso hay que saberlo e internalizarlo. Momento: de color azul Francia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Linda jornada para los acuarianos. Mucha creatividad que aplicarán en el área de sus actividades. No desistan de sentarse a escuchar a los suyos La ocupación de los suyos es importante y ayuda a rubricar mejor los vínculos afectivos, robustecerlos. Momento: de color dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos este día es muy apto para mover papeles, hacer llamados importantes y para firmas esperadas. El corazón de estos nativos tan seductores tendrá una jornada muy apetecible y aprovechable para disfrutar y compartir. Momento: de color marrón cobrizo.

Horóscopo del sábado 20 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los logros en el plano emocional los verán hoy al vivir la entrega y la solidez en un nuevo modo de manejarse con la pareja. Buscar la felicidad es un objetivo sano y puro. Día en el que las sensaciones colman y calman los nervios. Momento de color: blanco perlado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Una situación interesante en el plano laboral de la que se desprenderá una nueva e importante posibilidad. Buscan realizar un sueño. Los ánimos positivos les darán una jornada productiva. El valor del buen humor tiene siempre repercusiones positivas. Momento de color: verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Razonan una situación y toman una decisión que los liberará de varios problemas. No se comprometan si realmente saben que no van a poder cumplir. El respeto por el otro sobre todo tiene que ser demostrado y una manera es decir siempre la verdad. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Lo importante en esta jornada de cierta tranquilidad sería no tocar temas irritantes con quienes conviven. El punto es buscar el equilibrio y tratar de ver en los demás las cosas buenas que tienen. No juzgar y valorar cada virtud que el otro tenga. Momento de color: amarillo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Logran reencontrarse con ustedes mismos en un día con profundas ansias de cambiar ciertas cosas. Traten de recordar que sufrir por amor no es lo mejor que nos pueda pasar. Poder asumir los finales de los vínculos o comprender lo mejor para cada uno, es evolución. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Calman la ansiedad compartiendo sus preocupaciones teniendo conversaciones con sus amistades. Saber que a veces necesitamos de un disparador para comprender las cosas es muy importante, sobre todo poder confiar en el otro. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Comienzo de un proyecto que podría ser más que interesante. Traten hoy de insertar sus ideas en cosas que realmente les den un fruto en todos los sentidos. Día para organizar los pensamientos. La combinación perfecta con las parejas. Compenetración. Momento de color: aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lo que importa en esta jornada es la posibilidad que les ofrecen de divertirse y de liberar un poco sus pensamientos de las tensiones diarias en casa. La energía la manejamos nosotros mismos, no la desperdicien. No perder la sonrisa por nada. Momento de color: frutilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) El logro sentimental es perder el temor a estar enamorado. Lo que les produce sugestión es el tiempo, traten de comprender que formamos parte del mismo. Aceptar la realidad es el punto de partida para la firmeza de la personalidad. Momento de color: cian.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No posterguen ocuparse. Esta fecha podría ser muy favorable para realizar o tomar decisiones importantes. Lleven en ustedes ganas de solucionar los problemas más que de complicarlos aunque el costo sea ceder. Primar la tranquilidad. Momento de color: magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán cierta soledad debido a la ausencia de alguien que tiene importancia en su vida familiar. Saber y entender que no estar juntos físicamente no significa estar separados con el corazón. Incorporarse al misterio de la vida, asumirlo y verlo con esperanza. Momento de color: rosado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) En esta jornada en que los ánimos están un poco caídos conéctense con las buenas cosas que viven. Recupérense de las cosas del pasado para poder darle paso al futuro que es hoy. El tiempo es la primera realidad que tenemos. Conéctense piscianos con su vasto espíritu. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del domingo 21 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lo recomendable para esta jornada en que la intuición propia les dará la pauta sobre un problema que tienen. Conéctense con ustedes mismos y sus verdades. No den un paso sin antes estar seguros. Busquen las respuestas en ustedes mismos. Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Surgen nuevos pensamientos con mucha positividad y optimismo. Tienen hoy la posibilidad de acceder a ustedes mismos y a la conciencia de lo que están viviendo hace tiempo y no lo aceptan. No negarse a la realidad aunque duela es primordial. Momento de color: verde agua.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La importancia de alguien con quien comparten la rutina diaria con ustedes. Generen el equilibrio dando la prioridad al amor y no a la discordia. Valorar al otro, ayudarse mutuamente, comprenderse. Momento de color: rosa.

Cáncer (21de junio al 22 de julio) La practicidad aplicada a un pensamiento que les traerá soluciones a sus manos. A veces no nos damos cuenta que las cosas tienen una solución simple si cambiamos el enfoque con el que las vemos. Inteligencia y bondad. Momento de color: crema.

Leo (23de julio al 22 de agosto) Lo que llevan en sus mentes respecto a los problemas personales que tienen deberían ponerlo en palabras. No olvidemos que las cosas son más fáciles si las decimos y no si nos guardamos la angustia que nos generan. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La expectativa con respecto a respuestas que están esperando que lleguen, podría cumplirse si comprenden que cada uno tiene su ritmo propio. El amor se siente, tomar conciencia a veces nos cuesta. Entender al otro. Momento de color: amarillo suave.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Logran cumplir un deseo muy importante para ustedes. Aprender más allá del logro destacando las cosas que enriquecen la parte interna del ser. No arriesgar las emociones en el plano afectivo. Quizás esperan demasiado. Momento de color: lila.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Intuición que los eleva espiritualmente. Hallazgo interior que los reconecta con ustedes mismos. Los que los quieren realmente los ayudarán a solucionar un problema económico. Saber que todo llega. Momento de color: celeste.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Alteran su estado anímico por un llamado que los moviliza emocionalmente. Pensamientos profundos y la búsqueda casi agotadora de tratar de vivir en paz. Sepamos que la interioridad es decisión propia. Momento de color: púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Intolerancia que manifiestan ante ciertas actitudes de personas de su familia. Quizás la postura debería ser un poco más comprensiva y permisiva, hay veces que esto es necesario. Respetar la libertad del otro. Momento de color: ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) El fuerte de su esencia es la posibilidad creativa que tienen. Día de inspiración y de ganas de realizar algo propio por pequeño que sea. Surgen en ustedes una nueva tendencia interna. Buscan sellar sus pasos. Momento de color: rosa viejo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Todo estaría en mejores condiciones a nivel familiar. Entusiasmo por una propuesta que les hacen y que podría generarles un proyecto. La alegría de vivir hay que aprovecharla y plasmarla para siempre. Conmemoración. Momento de color: anaranjado.

