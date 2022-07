El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo del lunes 25 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Desestimen hacerse problema o crearse problemas por causas inexistentes o de muy poca importancia. Día de mucha ocupación que requerirá la atención completa. Distiendan hacia la tarde, caminen, miren la naturaleza, sientan la vida. Momento: de color castaño.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Deberían hoy prestar mucha atención a las firmas que realicen o deban realizar. Situaciones con el dinero que van a ir mejorando. No dilaten conversaciones de importancia en el plano laboral. Corazones taurinos con mucho entusiasmo. Armonía. Momento: de color ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Recuperación emocional para este comienzo de semana que les implicará bastante actividad. El clima en el área del trabajo con ciertas tensiones o roces. No interpreten que todo es contra ustedes, háganse cargo sólo de sus cuestiones. Momento: de color lima.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Interrogantes que les vienen por oleadas acerca de cuestiones poco claras en el área de las actividades. No permitan que las preocupaciones salpiquen sus ánimos tranquilos. Permitan al tiempo que las cosas se vayan acomodando, liberen energía. Momento: de color azul.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos no busquen mayor intensidad en los problemas que los que realmente tienen. Profundicen su control sobre las emociones y las reacciones. Hay cambios positivos en el ámbito de los afectos, pueden lograr decir lo que más profundamente tienen. Momento: de color dorado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lunes de entrevistas, exámenes y reuniones con buen semblante y energía. Sostengan sus elementos claros en todo momento sobre todo para poder notar las imperfecciones o dudas en posibles propuestas laborales. Amor pleno y con alegría. Momento: de color verde puro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No es momento para ceder ante los miedos. Focalícense en lo que tienen que resolver. Se premia un trabajo que les dará mucha alegría. Librianos, a trabajar la autoestima y la seguridad, no implica perder la sensibilidad. Despertar nuevo. Momento: de color dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Suponer que las cosas son fáciles, es disparatado. Pero ponerles respuestas fáciles e inteligentes es la clave. Reconocer cuando las situaciones que queremos que se nos den se transforman en caprichos, ayudará a poder vencer muchos obstáculos. Momento: de color cobre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ser criterioso aporta elementos importantes para lograr las soluciones de las cosas. La autocrítica y la aceptación son virtudes valiosas ante la adversidad. Día para reconciliaciones y reencuentros. Vacíen de sus espíritus los rencores, adelante. Momento: de color amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Destinen sus energías para mejorar en general la predisposición ante las cosas en lugar de arrancar desde el mal humor o la duda o la discordia. Necesitamos poder encausar nuestras vidas sin lastimarnos ni lastimar. Amor abriendo puertas. Novedad bella. Momento: de color fucsia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día de mucho trabajo. La jornada se despliega con novedades o acontecimientos nuevos que les darían un giro a situaciones esperadas. Cambios y renovación, situaciones agradables para los aguateros. Originalidad. Momento: pistacho.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buen momento para tomar decisiones económicas sobre compras o invertir el dinero que tengan para poder ir haciendo sus futuros. Piscianos emocionante jornada para el amor, hay llamados esperados y soluciones espontáneas. Tranquilidad. Momento: de color azul eléctrico.

Horóscopo del martes 26 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos la energía natural de ustedes en este día marciano deberá ser controlada y respirada. Fuego y emoción haciendo un juego feroz ante las dificultades del día. Conéctense con la mejor parte de ese fuego, den llamaradas de bondad. Pruebas. Momento: de color coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Ustedes saben bien lo que es ir paso a paso. Pues hoy es un día de recompensas o de buenos comienzos en negocios, inversiones, pagos, compras. Uniones espirituales que llegan para quedarse. Siéntanse apoyados y contenidos. Momento: de color uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada relajada, con mucho trabajo pero con el orden necesario como para poder terminar bien y animados. Buena aspectación en entrevistas, exámenes, reuniones y compromisos donde deban demostrar sus talentos. Amor con dudas y ansias. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Siempre es mejor no confrontar y buscar la armonía. Eso no significa que uno deba claudicar sus razones o verdades. Hay margen suficiente como para entablar buenas negociaciones en asuntos financieros. Prosperidad que va llegando. Momento: de color perla.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos no se apresuren en el plano financiero, sepan aguardar unos tiempos más para concreciones de compras o negocios. Buen día para comienzos y emprendimientos. Los corazones de estos enamoradizos nativos con algo de nostalgia. Momento de color coral.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos las alternativas en el plano de las actividades, se va pronunciando por rumbos nuevos o distintos. Estén atentos a las propuestas y desistan de proyectos poco claros. Autenticidad y valor ante cuestiones del corazón. Firmeza. Momento: de color frambuesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aires nuevos en el espíritu libriano. Se inspiran y se proponen llegar a realizar cosas que les gustan o sueñan con hacer. Procuren sentar bien las bases en los proyectos y vean y revean las ventajas y desventajas. Amor en complicidad y picardía. Momento: de color rojo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos tal cual sientan hagan esos planteos desde donde puedan y con ánimos tranquilos. Verdades ocultas que surgen y lavan penas dando lugar a poder cerrar capítulos de sus vidas. El signo que surge de las cenizas, son ustedes. Fuerza. Momento: de color nieve azulada.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos día con puntos suspensivos en el plano afectivo. Novedades que sorprenden y alteran un poco sus ánimos. Es un logro poder conectarse con las verdades, es el único punto de partida válido ante los problemas. Afrontar desafíos que enriquecen. Momento: de color de color castaño.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día para aprovechar y no perder de vista las oportunidades que necesitan tener en cuenta. Buena energía en las actividades con puntos justos y ensambles atinados para llegar a firmas, acuerdos, negociaciones y cierre de asuntos legales. Momento: de color naranja.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La búsqueda de poder realizar cosas nuevas en sus vidas se verá hoy compensada con novedades fructíferas en el plano de las actividades. Día completo con buen semblante y satisfacciones. Amor que se avecina. Agradecimiento. Momento: de color amaranto.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Conversaciones que se concretan en el área de las actividades dándoles mejores perspectivas en un futuro cercano. Eviten gastos inútiles, si hay deudas, procuren de a poco terminarlas para dar paso a un nuevo capítulo económico. Colorido en el amor. Momento: de color verde.

Horóscopo del miércoles 27 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La independencia será hoy una de las cuestiones que van a estar en primer lugar. Podrían llegar propuestas laborales distintas y con posibilidades incluso de que impliquen cambio de sitio. El amor con cuestionamientos. Midan las conveniencias. Momento: de color café.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos jornada apacible con algunas situaciones nuevas en el área de las actividades dándoles mayor tranquilidad o comodidad. Procuren buscar alguna actividad física en casa de no ser que elijan la clásica y benéfica caminata. Valiosos recuerdos. Momento: de color verde bosque.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día que trae aparejados potenciales cambios en el plano laboral. No se arrebaten y vean las posibilidades que mejor les sirvan. Fase algo conflictiva en el plano afectivo, discutan pero desde el amor que sientan por el otro. Sepan relajar y tomar aire. Momento: de color rojizo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La perseverancia y la confianza ciertamente son actitudes propensas a traernos grandes resultados. Crean en lo que desean lograr y apunten a tratar de conseguirlo. Las buenas nuevas vienen de la mano de personas de sus entornos que están dispuestos a ayudarlos. Momento: de color mandarina.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Para sacar tensiones lo más saludable es tener relajación tanto física como mental, usen el tiempo para no hacerse mala sangre. Los pensamientos en el plano afectivo se van pronunciando cada vez más hacia quienes les interesan. Amor. Momento: de color rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Empecinarse en ideas que no tienen el resultado esperado en el plano afectivo, es lastimarse. Busquen poder liberarse y quererse al punto de no permitir heridas que quizás tarden mucho en cicatrizar. Mediten bien sobre ustedes mismos y quieran ser felices. Momento: de color verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Trabajar en equipo es una opción necesaria y rica, de todos modos dense su lugar y hagan valorar sus opiniones. Inspiración y reaparición de deseos o pensamientos sobre personas del pasado. Miren bien lo que hacen, refresquen esas experiencias y decidan. Momento: de color carmesí.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Planteos o cuestionamientos en su ámbito laboral, apunten a demostrar a través de sus explicaciones su verdad. Vicisitudes y acontecimientos que inquietan, pero llegan soluciones. Procuren no postergar trámites de importancia. Momento: de color amarillo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos las entrevistas laborales, los exámenes o reuniones con buen aspectación. Siéntanse seguros y armen sus argumentos de manera que impacten bien. Calidad afectiva y demostraciones de afecto que los sorprenderán. Sugestión, encanto. Momento: de color sambayón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Procuren tratar de mejorar los vínculos laborales, limar asperezas y conseguir colaborar. Cada uno hace su parte y lo que importa es coincidir en las buenas intenciones. Amor con sensación positiva y ganas de construir más. Asignatura pendiente. Momento: de color granate.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos hora de buscar momentos para estar despejados, en plena jornada laboral, siempre está el espacio disponible en pos de uno mismo. Controlen sus nervios y hagan cosas por ustedes. Llamados que les interesarán en el plano afectivo. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos media semana y pareciera que el agotamiento no los dejará poder realizar las cosas que requiere este día. Revisen la calidad de su sueño, aprendan a determinar que hay que dormir en la noche y dejen de lado las preocupaciones. Todo se puede. Momento: de color bordó.

Horóscopo del jueves 28 de julio

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El éxito empieza desde nosotros mismos apuntando a la idea de que es natural poder lograr las cosas y tener una vida plena. Jueves de pruebas o exámenes en los que deban demostrar que son idóneos en lo que hacen. Seguridad, perseverancia y entusiasmo. Momento: de color índigo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Complicaciones en el ámbito laboral, algunos contratiempos que pueden entorpecer la tranquilidad de la jornada. Apuntalan situaciones en el plano familiar dándoles equilibrio en este día movido y con los tiempos ajustados. Serenidad que ayuda. Momento: de color castaño.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Traten de no sumar obligaciones que les quiten tiempo y tranquilidad. Siempre es mejor buscar algo que los distienda y no que les sume compromisos difíciles de completar. El amor sincero y con planteos que los ayudarán a esmerarse más. Momento: de color grisáceo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Rumores que llegan a ustedes y que los inquietarían. Lo que más tienen que tomar en cuenta es de donde vienen esos comentarios, allí sacarán sus conclusiones. Día para trámites o movilizar asuntos con papeles de importancia. Salud en mejoría completa. Momento: de color violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) A cuidar leoninos las parejas o los vínculos afectivos. Tener presente que no todo puede ser el trabajo o las obligaciones. La salud también se fortalece cuando ponemos en primer lugar las cosas más importantes de la vida, y siempre es el amor y la tranquilidad. Momento: de color verde mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Procuren en este día evitar los sentimientos derrotistas y concentrarse más en poder cambiar o manejar mejor los estados anímicos. Sería bueno poder hacer planes para poder ir saldando las deudas financieras que es también parte de sus molestias internas. Momento: de color berenjena.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sepan poner puntos finales a situaciones emocionales que los mantienen con altibajos. Sean consecuentes con sus principios o posturas internas y hagan el esfuerzo de poder tener nuevo punto de partida. Amor algo lejano en busca de comprensión. Momento: de color arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día a día sentirán que encuentran sus lugares en el ámbito donde pasen la mayor parte del tiempo de cada día. Verán que su inteligencia se va a valorar y a ser premiada con mejoras en las finanzas. Energía jupiteriana que los repleta de fuerza. Momento: de color oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de enero) El orgullo no es buen consejero, por el contrario nos sumerge en una sensación de vacío y egoísmo que sólo nos lleva a no poder tener relaciones afectivas que den frutos buenos. Hagan posible el sueño de poder independizarse. Proyecten sin miedo. Momento: de color azul Francia.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Lucirán sus dones naturales en hacer negociaciones, arreglos, acuerdos y firmas. Día para concreciones en todo lo que competa a actividades financieras o laborales. Amor correspondido, aquellos que recién encaran una relación, hay buen semblante. Momento: de color verde puro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos traten de escuchar más a quienes les reclaman cosas sobre todo en el plano afectivo. Distancias involuntarias que pueden ser interpretadas como desgano o falta de interés. El ámbito laboral desarrollándose de manera normal. Momento: de color perla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos organicen sus bolsillos con lo que tienen y no con lo que suponen que tienen. Hay algunos atrasos en cobros o asuntos que debieran estar recibiendo dinero. El amor en plenitud, pongan sus energías en cultivar esa parte tan importante de la vida. Momento: de color maíz.

Horóscopo del viernes 29 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Asuntos pendientes en el plano financiero podrían generar algunos problemas. Busquen serenidad y traten de negociar o acordar para arribar a alguna buena conclusión. El amor en busca de mayor compenetración y cercanía. Momento: de color té verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aunque parezca increíble, hay un ideal que va tomando color en la realidad. Los cambios en el modo de observar las cosas ayuda desde la energía que emitamos a que las cosas sean más palpables y que se materialicen sin que nos asombremos. Momento: de color crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos qué mejor manera habría para encarar el día que con buena predisposición para esas conversaciones algo agrias o con complicaciones. Apunten a lo mejor de ustedes y busquen que se logren las expectativas. Posibilidad. Momento: de color frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay ambiente bueno en el plano laboral. Conéctense más, busquen, propongan. Es un día para mover las energías y aspirar a las soluciones esperadas en todos los planos. Predisposición y propensión a que las cosas finalmente puedan concluir bien. Momento: de color verde pistacho.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Las circunstancias en el plano afectivo podrían generarle mayores problemas que no serían muy complicados para poder darles otro rumbo o solución. Sintonicen la mejor parte del otro, sientan, miren hacia adentro. Momento: de color rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Productivos momentos en esta jornada bastante tranquila en el plano de las actividades. Hay recuerdos que florecen y los conectan con buenas sensaciones del pasado. No pierdan la oportunidad de reconectarse con personas a quienes quieren. Llámenlas sin temor.Momento: de color azul cielo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos el contenido de sus argumentos en el área de las actividades, a veces no alcanza para demostrar cuán idóneos son. Procuren ser más contundentes y menos vacilantes. El mundo los espera. No prioricen el peso de sus emociones en todo. Momento: de color añil.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones hoy traten de controlar la posibilidad de confrontaciones o disputas que de innecesarias anulan los motivos siempre. Una cosa es opinar y defender la propia verdad y otra es ofender al otro. Esto válido para todos. Respiren, tomen aire, agradezcan la vida. Momento: de color rojizo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos apunten bien sus flechas y busquen el verdadero amor. Analicen bien a quiénes eligen y quiéranse bien también. Los proyectos que quieren encarar son creativos y posibles. Háganse sus tiempos para poder organizarse y lograr concretar sus sueños. Momento: de color verde fuerte.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día perceptivo. Captan las intenciones que no son claras en reuniones con propuestas de trabajo. Asuman las responsabilidades en el plano sentimental. Negar no es bueno y atrasa las cosas. Poder ver y hacer notar que vemos, ayuda a la conciliación. Momento: de color frambuesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para estar atentos, pueden surgir imprevistos aparejando retrasos o complicaciones. Traten de tener paciencia en el plano afectivo, a veces pretendemos cosas de las personas que en realidad no están listas o no pueden darnos. Liberen dolor, suelten. Momento: de color violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Jornada positiva desde lo laboral, logran cosas esperadas incluso en las finanzas. Llegan a este viernes con movilización interna, planteos propios en cuanto a que sienten ganas de tener mayor libertad o paz. Son esos, dos derechos. Adelante. Momento: de color perla.

Horóscopo del sábado 30 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Logran realizar sus obligaciones laborales con una gran facilidad. Cuestiones no resueltas comienzan a tomar su rumbo. Un estado anímico positivo los ayudará a ver de otra manera una cuestión afectiva que los entristece siempre. La aceptación es una virtud que nos libera. Momento de color: cobre.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los sentimientos aflorarán a partir de un encuentro que les hará comenzar una nueva etapa afectiva. Una propuesta que les hace persona conocida podría llegar a interesarle, proyecto o idea que podrían llevarse a cabo. No dejen pasar las oportunidades. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Estado anímico un poco en declive por posible desilusión. Traten de aplicar su inteligencia y su capacidad de comprensión. Les sugieren algo interesante con respecto a sus finanzas. Posibilidades de crecimiento. Los problemas del amor deberían resolverse a través del amor. Apertura. Momento de color: verde mar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reconquista amorosa que los colocará en un plano de felicidad. Una especial oportunidad para participar en reunión con personas del trabajo los ayudará a integrarse más con ellas. Estar predispuesto a la unificación con los demás es siempre algo que nos otorga posibilidades positivas. Momento de color: granate.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una aventura puede transformarse en algo más. Los intentos de lograr una entrevista especial tendrán su fruto antes de lo que imaginen. Evite en el día de la fecha firmas importantes. Tomar conciencia de lo que la libertad de la que gozamos nos permite lograr, el punto es no temerle. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una llamada particular los llevará a un encuentro emocional sorpresivo con alguien de su pasado. No es un buen momento para realizar compras importantes o inversiones con su dinero. Cada cosa tiene su momento y su espacio dentro del mismo tiempo. No apresurarse ni detenerse. Momento de color: pera.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No traten de avanzar más de lo que deben en esa nueva situación laboral de la que pueden disfrutar. Es tiempo de progreso pero a la vez de espera. No desperdicien una oportunidad por orgullo en el amor. Ceder en ciertas cosas no quiere decir ser débil sino responsable. Momento de color: agua.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un estado bastante apropiado en sus ánimos como para entablar y pensar en relaciones afectivas. Sus capacidades de resolución los ayudarán a terminar con una cuestión molesta en el trabajo. Emplear nuestras condiciones en forma positiva y altruista es muy beneficioso para todos. Momento de color: menta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Clarifican una situación confusa que ocurre en el lugar de sus trabajos. No se encasillen en una actitud negativa y traten de abrirle la puerta a otra manera de concebir ciertas cosas. Expansión. Buscar la forma de simplificar nuestras aflicciones nos ayuda a curarlas. Momento de color: durazno.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Punto final de un acuerdo que les dará la posibilidad de sentir cierto alivio en el plano económico. Una actitud de alguien que ustedes conocen los llevará a tratar de orientarse más en los negocios. A veces nos damos cuenta de las cosas con simples señales. Atención. Momento de color: uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se esclavicen con un compromiso a largo plazo que puedan llegar a tomar. A veces pensamos que podemos pero luego nos damos cuenta que no. Sus afectos avanzan a pasos agigantados. Cuando el amor se da es difícil ponerle un límite. Conciencia y sentimiento. Momento de color: frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Oportunidad que les llega a través de contactos. Son bien recibidos en un lugar de trabajo en donde podrían quedar a trabajar. A veces la seducción funciona como un imán, el punto es analizar siempre la situación real más allá de lo que parezca. Momento de color: amaranto.

Horóscopo del domingo 31 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos las conversaciones calmas siempre llegan a buen arribo. Frenen sus impulsos naturales y pongan un manto de suavidad, que también les sobra. Permítanse aspirar a ser felices, reconozcan su derecho precioso de tener bienestar y amor siempre. Momento: de color lavanda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos sentirán que están en un día glorioso. Llegan a ustedes cosas inesperadas y a la vez muy deseadas. Presten atención al comportamiento de quienes quieren, se darán cuenta que los cambios que uno hace afectan positivamente en el otro. Momento: de color rosa perlado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Es un día que hay que estar atentos a no tentarse con gastos innecesarios. Esquiven la compulsión que algunos pueden tener y analicen a qué se debe ese impulso. Bienestar que llegaría a partir de la revisión de nuestros fueros íntimos. Reconocimiento. Momento: de color cobre.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para la algarabía y los buenos momentos. Se reproducen en ustedes sensaciones positivas que los ayudan a poder dilucidar cuánto más interesante y sano es vivir desde la alegría o la actitud lejana a los conflictos. Tomen decisiones para seguir adelante. Momento: de color frutilla.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán incomodidad con personas de su entorno, no estaría de más pronunciar lo que les ocurre. Las reiteradas veces que sus sentimientos son encontrados habilitan el planteo de querer definir qué es lo que desean para lograr la felicidad. Momento: de color turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sobre todo las virginianas deberán prestar atención en el plano afectivo. Cosas que no les cierran o molestan, hora de plantear y plantearse si es necesario continuar con esos vínculos. Procuren liberar espacio en sus mentes y en sus corazones. Momento: de color castaño.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hay momentos que las cosas tocan sus límites. Llevarlos a los nativos de Libra al tope de la paciencia es difícil por la enorme capacidad de comprensión que tienen. Pero deberían poder cambiar esa vacilación que no les aporta nada positivo. Evolución. Momento: de color magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos apliquen hoy sus capacidades de poder cerrarle la puerta a los dimes y diretes. Personalidades potentes en este tipo de reacciones, que por cierto son sanas. El amor pudiéndose dar lo que están esperando por parte de quienes desean. Momento: de color perla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Procuren no volver a los temas que más problemas les trajeron en el pasado afectivo. No flaqueen y expongan ante sus propios ojos los recuerdos que no fueron buenos. Transformación. Domingo para poder salir, hacer caminatas o distraerse en casa. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sentirá ciertos condicionamientos por parte de familiares que quizás no entiendan que ustedes tienen sus propios compromisos y requerimientos. Háganse el rato para aclarar las cosas. El amor acompañando y ayudándolos. Protección. Momento: de color rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos el día con algunos compromisos, quizás llamados que no quieran realizar. Piensen que a todos nos pasa alguna vez, siempre hay algo bueno en cada vivencia, en cada contacto con el otro. El amor es posible que los tenga preocupados, escuchen a sus parejas. Momento: de color violáceo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos buen domingo para todo lo que refiera a cambios en el hogar, arreglos, movimiento de los muebles, limpieza profunda. Háganse el rato para poder pensar sobre las cosas que quieren que les pase y las que no quieren más. Momento: de color naranja