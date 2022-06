El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo del lunes 20 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Es uno mismo el que puede resolver o tratar de solucionar las cosas y manejándose desde la desesperación no acertaremos nada. Arianos día algo gris, con sensación de incertidumbre y de necesidad de ser ayudados. Pidan ese socorro, serán oídos. Momento: de color plateado.

Tauro(21 de abril al 21 de mayo) Importante lunes para producir aceleración de asuntos que tiene que ver con papeles. Insistan y busquen que van a tener noticias. Amor comprometido, sienten que las relaciones amorosas tienen un cauce perfecto. Aprovechen la buena energía. Momento: de color crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Probables cambios en el área de las actividades. Sentirán que no se sienten cómodos pero primero prueben con buena predisposición. En los días que vivimos hay una dosis necesaria de poner mayor paciencia y comprensión en la convivencia. Momento: de color cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Habrían chances de recibir algún dinero que los ayudaría lo suficiente. Estén atentos y sepan manejar las negociaciones. Propuestas antiguas que podrían reavivarse, las actividades con notable movimiento y posibilidad de avances. Momento: de color celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Tendrán la primicia inicial en negociación financiera. Ventaja que deber analizar y realizar la mejor opción. El tiempo hoy correrá a favor de ustedes en cuanto a trámites o firmas. Procuren poder descansar las mentes dejando atrás las complicaciones. Momento: de color amarillo fuerte.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Quizás a un paso de lograr terminar con algunos asuntos que los preocupan. Tengan en cuenta los detalles a la hora de tomar las decisiones en el plano financiero. Amor pensando a futuro, apliquen hoy las nuevas maneras de poder mejorar. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten que todo es una emergencia, trabajen eso librianos. Poner la misma intensidad a cada situación de la vida lastima no sólo la mente sino el cuerpo. Somos una unidad y hay que cuidarla en todo sentido. Atraviesan situación afectiva, calmen la ansiedad. Momento: de color mostaza.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Si tienen propuestas sobre emprendimientos o proyectos analicen bien y aclaren todos los puntos. Abran sus corazones y conecten con sus familias desde allí. Los reproches no son necesarios siempre es mejor pasarla bien y querernos tal cual somos. Momento: de color anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No recurran a escusas para no afrontar esas conversaciones necesarias en el área de las actividades. Los miedos sólo paralizan nos dejan sin elementos para mostrar o demostrar cuánto podemos ante los problemas. Día para mostrar la luz interna. Momento: de color ciruela.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No es necesario mantener relaciones estrechas con personas que no son del agrado. El punto es siempre manejarse con respeto y buscar la mejor energía a la hora de vincularse. Hoy aténganse a tratar de mantener el equilibrio de las emociones. Momento: de color cian.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos día con tensión dadas las circunstancias que se viven en estos momentos. Hagan lo mejor que puedan y traten de poder dejar de lado tanta tensión. Usen su creatividad y no racionalicen tanto. Las parejas caminando hacia mejores rutas. Momento: de color café.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es importante que cada uno haga desde su parte lo que le toca sin esperar que otros nos liberen de los compromisos. Siempre y de a poco, se puede. Conéctense con sus dotes y aporten lo que saben. Día movilizado con altibajos. Respiren. Momento: de color violeta.

Horóscopo del martes 21 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos buena jornada en la que podrían llegar a visualizar la solución de inconvenientes de larga data. Día para celebrar en familia los logros y la demostración de lo cuánto sirve no claudicar. Importante llamado por parte de personas del entorno laboral. Momento: de color té verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No es el día ideal para empezar con nervios. Si bien no es esa una condición favorable nunca, hoy jugaría muchísimo a empeorar los problemas. Focalicen y busquen las soluciones que quizás no sean inmediatas. Eleven los corazones. Momento: de color verde hoja.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Quizás sientan que están algo débiles o sin fuerzas. Alimenten el cuerpo y el alma con buenas cosas. Hay veces que hasta es natural bajar las energías, no se asusten, todo puede esperar. Las exageraciones no debieran ser parte agregada en los problemas. Momento: de color granate.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos tienen un día con toma de decisiones internas que los orienta hacia dónde quieren ir en el plano de las actividades. Hagan sus planes confiando en sus talentos y sin temores agregados. Hagan de este día una jornada inolvidable en el amor. Momento: de color rosa fuerte.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos tomen a las obligaciones de una manera más fácil de interpretar. Los excesos de energía puestos en una sola cosa lastima y obnubila el resto de las cosas que vivimos y que tienen el mismo peso. Los afectos son la mejor parte. Momento: de color ocre.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos preparen bien sus documentaciones y tengan organizados los trámites que deben realizar. Día muy apto. Despreocúpense respecto a situaciones inconclusas que los tienen en ascuas en el plano de las actividades. Hoy, noticias favorables. Momento: de color dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos en un martes potente en el que sentirán energías suficientes como para poner punto final a situaciones que los alteran y preocupan en demasía. Dense el tiempo suficiente para organizarse en el plano financiero, saquen cuentas. Momento: de color violeta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sientan que la profesión que tienen o la habilidad que tienen están fuera de posibilidades reales. Detengan esos pensamientos derrotistas y pongan esa energía restauradora natural en ustedes escorpianos. Llamados de amigos que los calman. Momento: de color manzana.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las charlas tienen que darse aún siendo a la distancia con esas personas que los atraen. Los vínculos afectivos pueden darse más allá de la distancia física, no es un mal comienzo o continuidad. Día con prioridad afectiva aunque pueden llegar noticias financieras. Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Martes para trámites y resolución de asuntos pendientes con buena aspectación. Posible acercamiento con personas con las que pareciera haber quedado algo pendiente en el plano de los afectos. Hoy día de entusiasmo suficiente para logros. Momento: de color fucsia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos expectativas varias en el plano de las actividades. Hay asuntos o propuestas a tener en cuenta que podrían traer nuevos rumbos. El amor algo áspero, las dudas respecto al otro a veces son infundadas. Relajen y confíen. Momento: de color limón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día particular en el que sienten cierta negatividad respecto a las cosas que no se dan. Paciencia y esperanza son las claves ante las vicisitudes de la vida. Los planteos en el plano familiar debieran tener un tono conciliador. Conéctense con su interior. Momento: de color púrpura.

Horóscopo del miércoles 22 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Opciones por las que deberán tomar decisiones en el ámbito financiero. Piensen bien y no arriesguen lo que tienen con tanto esfuerzo. Análisis intenso. Los afectos arianos hoy muy románticos y apasionados. Son ustedes especiales en todo lo que respecta al amor. Momento: de color frutilla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Poder abrirse a la hora de plantear lo que se piensa es importante. Muchas veces callamos y dejamos cosas inconclusas, mientras que al hablar todo es más fácil. No lo duden. Las situaciones familiares con mejoras en varios aspectos. Esperanza. Momento: de color lila.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No piensen que siempre están mal, no pongan mayor intención negativa a las cosas que les suceden. Geminianos, les sobra inteligencia, aplíquenla y arrímense a ser más prácticos. Es ya y ahora animarse a decirle a sus parejas lo que les pasa y lo que necesitan. Momento: de color rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos es un día con mucha posibilidad de darles un empujoncito para poder creer más en ustedes mismos, en sus talentos y capacidades. Usen su luz interior y calmen la ansiedad que a nada bueno los lleva. Salud impecable. Momento: de color almendra.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día especial en el que las cosas salen rápido y bien. Se liberan y se aclaran situaciones de papeles o trámites inconclusos que podrían arribar a su buen fin. Bajen los niveles de ansiedad y dense cuenta que con nervios o sin nervios todo sigue su curso. Momento: de color celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada repleta de energía positiva. Aprovechen virginianos para poder negociar, aclarar, proponer o resolver asuntos pendientes. La mejoría en los vínculos afectivos se plasman y consolidan dándose cuenta que siempre es mejor manejarse desde la alegría. Momento: de color lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten esperanzas renovadas ante situaciones de familiares que añoran lleguen a buen término. Todo se está encarrilando. No teman y esperen sin nervios. En el plano financiero procuren medirse en los gastos librianos, esa tendencia a comprar tanto manéjenla mejor. Momento: de color marrón.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hoy con la energía mercuriana dándoles ímpetu y seguridad en todo lo que competa a exámenes, pruebas, demostraciones de sus capacidades. Podrían recibir llamados de quien menos se lo esperan. Hay cosas inconclusas en el plano afectivo.Momento: de color rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) A veces sentimos que las cosas debieran darse más fácilmente. Pero reconocer que los esfuerzos que hagamos siempre dan sus frutos correspondiera darles ese empujoncito que hoy necesitan arqueritos. Mímense y crean más en ustedes. Momento: de color castaño.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No caigan en errores ya vividos en el pasado que les generaron hastío y dolor. El amor tiene que ser una solución y no un problema. Hay que poder diferenciar lo normal de lo que nos enferma emocionalmente reconociendo el derecho a ser felices. Momento: de color púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se arrebaten acuarianos a tomar decisiones de las que se podrían llegar a arrepentir. Esa energía de querer las cosas ya mismo, muchas veces les traen inconvenientes. Piensen muy bien adónde quieren llegar. Revisen su dieta y no se tienten tanto. Momento: de color azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos revisen sus papeles y pónganlos en orden. Den cada paso de manera segura y contundente para poder llevar a cabo esos emprendimientos que tienen en mente. Todo es posible a su debido tiempo. Confíen. El amor muy sintonizado. Momento: de color lima.

Horóscopo del jueves 23 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos toda la energía no puede ser usada en un solo asunto o problema. Aprendan a distribuir el ímpetu que ponen a cada cosa. No es necesario desesperarse aún cuando las situaciones nos lleven a eso. Charlen con sus amigos o parejas, respiren. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos no pierdan el tiempo con pensamientos que les suman preocupaciones. Hagan de las horas oportunidades para realizar las cosas de manera positiva. No insistir en reemplazar, sino en buscar lo que se necesita para ser feliz en el plano afectivo. Momento: de color arándano.

Géminis (22 demayo al 20 de junio) Geminianos desconocer las tensiones que hay o que se pueden avecinar en el área de las actividades es negar la realidad. No teman ver las cosas en profundidad, todo tiene su solución. Saber no debe implicar desesperar. Miren el horizonte con entusiasmo. Momento: de color rosa suave.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) A veces confundimos lo que pensamos con lo que sentimos. Hoy traten de pensar bien lo que les ocurre en el plano afectivo. Podrían tener noticias sobre trámites que llevan tiempo, las inconvenientes se deshacen. Día intenso, de esos que nos marcan. Momento: de color luna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Aquellos leoninos que tienen sociedades comerciales presten más atención. Revisen papeles, organicen mejor. El amor con algunas sensaciones encontradas. Día para análisis y para lograr sacar conclusiones lúcidas. Momento: de color rojo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos sentirán que reciben cierto rechazo por algunas actitudes suyas. Revisen su modo de acercarse a las situaciones de los demás, ayudar está muy bien, invadir es una actitud muy distinta, aún teniendo la mejor de las intenciones. Evolución. Momento: de color lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos no crean todo lo que escuchan, una cosa son las opiniones y otra la veracidad de cada hecho. Aprender a discernir nos ayuda a fortalecer la personalidad. Reconozcan sus talentos y plasmen en obra, pinten, escriban, bailen, digan desde el Arte. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy las impresiones sensibles estarán a la orden del día. Escorpianos hay días más sentimentales o susceptibles, entonces tomen la jornada procurando distraerse o disfrutar las cosas buenas de la vida. Los problemas siempre tienen solución. Momento: de color blanco puro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos, no teman hacer sus cosas, no carguen en sus espaldas las culpas que quienes no entienden les ponen en sus hombros. El todo habilita a que seamos responsables de nosotros mismos y que la libertad es el don supremo. Momento: de color oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día algo intranquilo en el que las cosas no llegarían al momento que ustedes necesitan que lleguen. Atemperen y ablanden los nervios disponiéndose a tratar de ocuparse de otras cosas que también tienen una gran importancia. Hay que esperar. Momento: de color verde.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día intenso en el plano de las actividades. Se mueven cosas, hay novedades que traen innovación y que les propone cambios. Nada para asustarse aguateros. El amor con un compás de espera pero que da la posibilidad de recomponer los objetivos. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos darse el lugar en el mundo es una parte vital de nuestra experiencia terrena. Postergarse no es útil para nada ni nadie, hacer y ser lo que se puede o lo que se es, es lo más importante. Quiéranse espirituales del Zodíaco, dennos su mejor parte. Momento: de color plata.

Horóscopo del viernes 24 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sentirán preocupación por problemas que competen a la familia. Sin embargo sería un día en el que se presentaría otro panorama que iluminaría de golpe la jornada. El ámbito laboral con quietud pero con futuro prometedor. No desesperen. Momento: de color turquesa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) El valor de la palabra es importante y es válido para todos los tiempos. No sientan que serán defraudados por aquellos que les dieron su palabra respecto al plano financiero. El amor en este viernes romántico les trae una velada muy atractiva en casa. Momento: de color uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos esquiven pensar exageradamente en las cosas que están pasando en el mundo. Concéntrense el pensamiento en que va a tener un fin y que todo habrá pasado. No teman y busquen en cada día la mejor parte que les pueda ofrecer. Momento: de color fucsia.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos día óptimo para conectarse con la gran intuición natural que poseen. Apliquen en las dudas que están teniendo sobre sus parejas para hacer los planteos respetuosos que sientan que deban hacer. No sumen preocupaciones innecesarias. Momento: de color miel.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Si sienten que han sido traicionados por personas del entorno laboral, aprovechen el don de gente que poseen y procedan de la mejor manera. Comprueben y saquen conclusiones. Enemistarse no es necesario, sólo poner distancia con quienes no son correctos. Momento: de color amarillo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos si piensan que las cosas no están saliendo como esperaban en el plano financiero tomen el tiempo necesario para poner las cosas en claro y en orden. El amor va a ser el bálsamo del día. Momento: de color violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos viernes muy venusino que les trae ansias de estar felices en el plano familiar y de la vida en pareja. Aquellos que no la tengan podrán tener conversaciones o escribirse con personas que les interesan. El balance financiero está mejorando. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos sentirán el cansancio mental acumulado de la semana. Este viernes les ofrece poder relajarse y activar los sentidos que les darían distracción y atenuación. Son tiempos distintos que nos toca vivir a todos. Buscar la tranquilidad sería el objetivo sano. Momento: de color lila. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos viernes creativo con mucha inspiración para poder empezar a proponerse proyectos de emprendimientos nuevos. Sensación de soledad para algunos con ganas de poder tener una pareja. Tengan paciencia, el Universo no defrauda. Momento: de color plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sensación de hastío en el plano de las actividades. Son momentos para tratar de cambiar los modos de pensar o concebir las cosas. Cabritas busquen en la simpleza la posibilidad de lograr sonreír mucho, hagan de cada vivencia la suma necesaria de la experiencia. Momento: de color amatista.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sienten la jornada positiva por noticias alentadoras o prometedoras en el área de las actividades. No siempre las cosas son al tiempo que queremos pero asumir que son posibles de plasmarse en la realidad ayuda a sostenerse de buen ánimo. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Ocúpense de sus cosas primordiales, no se hagan problema por comentarios que les lleguen o malas respuestas que reciban. Considerar que a veces los ánimos nos hacen proceder mal, busquen la mejor parte de las personas que conocen. Liberación. Momento: de color blanco.

Horóscopo del sábado 25 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado que podría llevarlos a tener cierta sensación de nostalgia por recuerdos del pasado afectivo. Conéctense con lo que pudieron lograr al terminar vínculos que los lastimaban. No cometan errores de nuevo, busquen amarse más. Liberación. Momento: de color amatista.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos día con mucha mente aplicada a cosas del trabajo. Aprovechen este sábado sin tantos compromisos y depuren sus dudas. El amor les está diciendo que necesita más espontaneidad y soltura. Las estructuras tan rígidas hay que elastizarlas. Momento: de color apio.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los fantasmas del pasado pueden arruinarles esta jornada apacible de sábado. Hagan orden en sus casas, saquen lo que ya no usarán, limpien, muevan los muebles. Las energías deben fluir y darles aires frescos de esperanzas renovadas. Momento: de color jazmín.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos atención con los pedidos de gente conocida, midan primero sus posibilidades de poder cumplir con ellos y de en cuánto ellos tienen su palabra. A veces el exceso de sensibilidad nos hace cometer errores. Sábado para focalizar la energía en las parejas. Momento: de color rosa bebé.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) La jovialidad de espíritu es algo que debemos cultivar y tratar de mantener como pilar en el manejo de la vida. Hoy es un día muy pleno para ustedes, logran ver con otra óptica sus problemas. Día muy apto para armar proyectos a futuro. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Discusiones que no llevan a nada podrían ocurrir hoy por cuestiones monetarias. El efecto de pensar diferente en lugar de dejarlos arreglar las cosas las atrasa o complica. En casa siempre hay discusiones, piensen en el amor que los une. Momento: de color plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Pongan algo de orden en sus pensamientos y procuren descartar los negativos. Analicen profundo y saquen las mejores conclusiones para seguir adelante con esos problemas de larga data que tienen. Sábado para tomarse una tregua, una sana pausa. Momento: de color púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Esencial que se sinceren con ustedes mismos. Separen lo que realmente quieren de esa persona y lo que sienten obligados a hacer o sentir. Nada es más honesto y respetuoso que decir la verdad de los sentimientos. Día ideal para diálogos profundos. Momento: de color verde hoja.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hagan orden en sus casas sagitarianos. No olvidemos que el placard refleja bastante en qué estado emocional estamos. Liberen energía, ventilen bien las casas, hagan limpieza profunda. Día que les trae llamados de amigos que los alegra. Momento: de color crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas los enojos afuera. Traten de equilibrar las emociones en este día con algunos inconvenientes sorpresivos que les modificarían los ánimos. Denle la importancia necesaria a cada cosa. Cambien la frecuencia mental y relajen. Momento: de color agua.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sentirán que es un sábado distinto. La centralidad se la llevan los afectos, las vivencias en la familia, los diálogos, el compartir tiempo juntos con alegría. Dejen atrás los recelos o las broncas que sólo traen gusto amargo y pena. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La ultra espiritualidad a flor de piel en este día saturnino los lleva a meditar y pensar profundo. Introspección necesaria en la vida de todos, hoy los ayudará a afrontar y poder dar por terminados dolores afectivos que ya no debieran tener más. Momento: de color rojizo.

Horóscopo del domingo 26 de junio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Embellecidos los corazones de estos nativos puros. Muchos sentirán que encontraron a la persona ideal. Se proyectan hacia una concientización de tratar de mejorar sus ánimos y sus impulsos naturales, tan marcados en este signo de Fuego. Momento: de color dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos centrados en ustedes mismos, hoy es un día creativo y en el amor apasionado. Sentirán que descubren lo mejor de sus parejas y los encantos de quienes se sienten atraídos. Proyección. Salud buena, dieta equilibrándose. Paz. Momento: de color canela.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las situaciones familiares en esta jornada traerían recuerdos de cosas que ya pasaron. Siempre es preferible dejar atrás, soltar, terminar adentro lo que ya terminó. Busquen encontrarse y decidan ser felices. Aprendizaje y valor. Momento: de color cobre.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día pleno interiormente. El amor, la familia con mejor sensación de unión y armonía. Se fortalecen para afrontar realidades o problemas. Llegan las respuestas esperadas y avanzan en cuestiones que les interesan en el plano financiero. Momento: de color magenta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Revisen los reclamos que les hacen sus allegados, tanto la familia y las parejas. A veces no nos damos cuenta y quizás desatendemos a quienes nos necesitan. Noticias inesperadas de amigos que les darán motivos para ponerse felices. Afinidad. Momento: de color cerceta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos jornada que se presta al descanso mental, relajen y sepan descubrir cosas de la vida que por la rutina no podemos apreciar. Programas para aquellos que hoy pueden tomarse la libertad de darse gustos. No dejen de lado el trabajo físico.

Momento: de color zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con mucha atención a cierto movimiento en la planificación de sus vidas. Puede abarcar desde pensar en una mudanza o en cambios de trabajo. Analicen las posibilidades y no teman conjeturar nuevos caminos. De algún modo se empieza. Momento: de color zafiro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos bastantes oportunidades de tener un domingo con momentos especiales. Dejen un poco las preocupaciones y por lo menos tómense el rato para sentarse. El día a día debe ser vivido desde el mejor lado. Sensación positiva en todo. Momento: de color vino.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos con algo de posibilidad en ponerse a pensar en realizar algún proyecto nuevo. Se enriquecen los espíritus y llegan a sentir ganas de poner lo mejor de ustedes en sus proyectos de vida. Armonía interior, entusiasmo. Momento: de color rojo vivo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estén atentos a poder pensar bien en las charlas que puedan sostener con allegados que podrían llegar a planificar proyectos o emprendimientos juntos. Las cosas se dan en su tiempo, sería posible alguna materialización. Frenesí. Momento: de color cereza.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos, día para revisar papeles, organizar un poco más la casa y apuntar a programar realizaciones a futuro. Revisan, ordenan, ponen en claro, avanzan. Nuevas sensaciones en el plano afectivo que se mezclan con una gran originalidad. Momento: de color granate.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) A veces sentimos necesidad de estar con nosotros mismos. Los piscianos tienen de manera natural esa tendencia, dada la intensa vida interior. Decidan su domingo al gusto que sientan y procuren saber más de ustedes. Ensimismamiento. Momento: de color púrpura