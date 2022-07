El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo del lunes 1 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Presten atención arianos en este día de reclamos con respuestas que no se dan. Hay situaciones que no dependen de nosotros por eso es que ejercer la paciencia es parte importante. Más allá de los roces o desacuerdos, el amor es hoy lo trascendente. Momento: de color verde apio.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos están bien orientados en este día respecto a la situación económica. Logran destrabar en parte los inconvenientes llegando alivio. El amor con cierta sensación de hastío, desarrollan internamente ganas de tomar decisiones. Hoy piensen. Momento: de color gris plata.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las conversaciones en este día tendrían un tinte algo agresivo, traten de estar más tranquilos antes de iniciarlas. Las cosas en el plano económico podrían tener cierto respiro, todavía hay un compás de espera. Amor que consolaría los ánimos. Momento: de color azul.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos esquiven en este día generar provocaciones o comentarios ríspidos en el área de las actividades. Piensen bien y focalicen los asuntos importantes a tratar para buscar las soluciones. La familia con noticias alentadoras. Día intenso. Momento: de color rojo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos escasas respuestas respecto a situaciones que esperan se den. Hoy es más un día de pausa que de agilidad en las cosas. A veces no se dan las cosas cuando las esperamos o del modo que queremos. Piensen, mediten y busquen trabajar la aceptación. Momento: de color amarillo claro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos lo que es absurdo para unos puede no serlo para otros. Traten de apreciar de un modo más considerado las cosas que ven o escuchan. Día inestable emocionalmente, la buena noticia que podría alivianar el peso viene de familiares cercanos. Momento: amaranto.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Alegría que comparten en familia, sorpresa inesperada que puede abrirles ciertas puertas. Los pensamientos en el área de las actividades van camino a consolidar nuevos proyectos o emprendimientos. Confíen en ustedes mismos, háganse valer. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos la sensación de soledad puede apoderarse del día. Piensen que las cosas que no nos gusta que nos pasen, tienen la posibilidad siempre de revertirse. La vida trae novedades espléndidas y también de aprendizaje. De ambas, aprendemos. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos día muy apto para firmas, contratos, conversaciones importantes, arreglos, negociaciones. El rasgo más delicado verán venir de la mano del amor, con conversaciones animosas y ganas de compartir buenos momentos. Momento: de color rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas a no enojarse en esta jornada que los tendrá con los nervios alterados. Eviten discusiones que no llevan a nada y enemistan. Siempre hay que pensar que de la riña se vuelve de alguna manera, por lo que hay que saber controlarse. Todo pasa. Momento: de color anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las cosas van tornándose de otro color y es un tono más alentador y favorable en el plano de las actividades. Conversan, llaman, reciben llamados y pautan a futuro nuevos horizontes. Protejan sus cuerpos y mentes, alienten en positivo. Momento: de color verde agua.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Discusiones sobre la economía en casa. Traten de evitar siempre ese tipo de problemas, porque las cosas no se modifican por más que nos enojemos o peleemos. Verán venir mayor tranquilidad luego de abrir en sus mentes la posibilidad de crecimiento. Momento: de color amarillo fuerte.

Horóscopo del martes 2 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El esfuerzo de hoy estará centrado en resolver asuntos de papeles o trámites. Procuren estar atentos a llamados o mensajes que pueden traer noticias en el plano de las actividades. Revisen lo que comen y corrijan para comer más sano. Momento: de color coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hoy la percepción tendrá fuerte presencia por sobre su típica racionalidad. Es importante escuchar la voz interior que a veces dista de lo racional. Sorpresa en el plano afectivo que los ayudará a levantar el ánimo. Entusiasmo. Momento: de color amaretto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sensación de hastío por problemas con las parejas. Busquen las respuestas que necesitan tener abriéndose en un diálogo sincero y bien intencionado. Día en el que las finanzas podrían tener alguna ventaja en ustedes, piensen bien en qué invertir. Momento: de color verde.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sirve siempre poder aspirar a más en el plano de las actividades. La ambición sana abre puertas y eleva el alma. Hoy dejen un poco de lado la extrema intuición y primen sobre ella la máxima dosis de racionalidad para poder resolver un tema financiero. Momento: de color fucsia.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos buscan respuestas de manera muy apurada. Controlen la ansiedad y hagan de cada minuto un útil momento que otorga posibilidades múltiples en la vida. Hay que tratar de manejar los nervios y el exceso de preocupación. Respiren. Momento: de color amaranto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos estén atentos y analicen bien antes de dar respuestas apresuradas en el área de las actividades. En el plano afectivo se presentan pensamientos que apuntan a cuestionar más profundamente lo que realmente sienten. Momento: de color amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Proyectos que parecían truncos empiezan a tener ciertos aires de renovación y de resurgimiento. Siéntense a pensar bien y analicen las variaciones que debe aplicar para lograr el éxito. Amor muy compenetrado y romántico. Momento: de color rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos apunten a manejar la ansiedad que tienen respecto a las finanzas. Son tiempos complicados para todos. Aprovechen para diagramar nuevos horizontes o nuevos tintes a sus actividades. Siempre se superan las cosas. Amor convencido. Momento: de color rojo brillante.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos la flecha vuelve a mirar a personas del pasado con quienes ustedes sentirían que quedaron cosas pendientes. Revisen qué quieren y por qué. Las finanzas algo mejor con aspectos o ciertas deudas que parecen poder ser resueltas. Momento: de color oro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hoy es un día en el que los capricornianos sentirán ganas de tomarse una tregua en todo sentido. Cansancio, hastío, molestias que provienen de la rutina diaria. Busquen airear la sensación extrema de responsabilidad que poseen y relajen. Momento: de color agua.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos salen casi como de la galera nuevas inspiraciones o creativos proyectos que los mantendrán con una energía nueva, fresca, creativa y prometedora. Acudan a amigos y propongan esos proyectos. El amor con mucha intensidad. Día feliz. Momento: de color borgoña.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Indicaciones en el área laboral que podrían alterarles los nervios y hacerlos sentirse inseguros. Acudan a su fuerza natural y saquen a luz sus talentos y su gran sentido de la responsabilidad. El amor acompaña y ayuda a calmarse. Cena en casa acogedora. Momento: de color perla.

Horóscopo del miércoles 3 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Momento de decisiones en el plano financiero, consulten con personas de confianza los pasos a seguir. Hoy es un día como para manejarse de manera prudente. La energía mercuriana de este miércoles ilumina la inteligencia de manera especial. Momento: de color amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos estén atentos podrían llegar ciertas reformas en el plano laboral que les aventuraría a mayores logros profesionales incluso financieros. Hagan una revisión interna sobre los asuntos profundos del corazón. A veces nos cuesta terminar vínculos. Momento: de color lima.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No es un día con claridad como para alterarse con el futuro. Relajen, disfruten el momento, ya llegarán las cosas esperadas. La vida es espera también. Todo se mueve, todo se transforma, todo evoluciona. Llamen a sus amigos, conversen, diviértanse. Momento: de color aguamarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos de a poco sentirán energía renovada y una fuerza interna que les trae pensamientos positivos y alentadores a sentir la vida como un crisol de colores. Benéficos pensamientos que deberán conservar y asumirlos para la vida toda. Momento: de color arco iris.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La ansiedad no es buena consejera. Leoninos en breve tendrán el Sol rigiendo sus días, calmen y pongan las mejores intenciones positivas por sobre la desesperación. Se reconectan con personas del pasado con quienes se sintieron felices. Momento: de color oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos las luchas internas son algo que todos tenemos y seguramente a lo largo de toda la vida. Conciliar con uno mismo ayuda a conciliar con los demás. El punto es lograr sentirse libres en su más sana definición. Amor en puerta. Momento: de color púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos admitir los errores que cometemos ante el otro es tan importante como cualquier otra virtud. Hoy es un día reflexivo en el que buscan la luz en alguna puerta emocional para poder abrirla y respirar otros aires. Liberación. Momento: de color blanco.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones hoy el aguijón estará a la orden del día. Antes de pronunciarse sin pensar tomen aire y reflexionen. Hay algunas situaciones en el plano familiar que verán resueltas. Hoy plutonianos busquen equilibrarse. Momento: de color azul noche.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No se adelanten a los hechos ni presupongan que las cosas que esperan fracasarían. Lejos de la realidad los resultados sobre problemas en el campo laboral. Alivio y esperanza. El amor con cierta distancia y pocas ganas de compartir. Abran sus corazones. Momento: de color té verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Ser muy protocolar a veces nos genera demasiada angustia o sensación fuerte de tener responsabilidades que nos exceden. Sigan revisando sus modos de interpretar la vida y sus problemas. Hoy cabritas busquen distraerse, relajar, reírse, aprovechar. Momento: de color uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos hay inspiración suficiente como para ponerse a generar proyectos y emprendimientos nuevos en el plano de las actividades. Funcionan hoy de manera ordenada y coherente ante algunos problemas que pueden surgir con las finanzas. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos digan lo necesario en el plano familiar. Callar sin mostrar lo que nos pasa no ayuda a nadie. Planteen y escuchen también, cada uno con su verdad y su realidad. El plano financiero se va sosteniendo bien, sigan organizándose así. Momento: de color menta.

Horóscopo del jueves 4 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos las noticias sobre un asunto familiar las tendrán hoy y sentirán un gran alivio. Siempre nos asusta cuando en la familia hay un problema. Podrían llegar a concretar un proyecto a futuro que les daría mucho entusiasmo lograrlo. Esperanza. Momento: de color cobre.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos el cansancio mental se produce también cuando estamos obsesionados y no paramos de pensar exageradamente las cosas. Tomen tiempo y por lo menos miren por la ventana, relajen, respiren profundo y suelten las angustias. Renovación. Momento: de color amatista.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos no declinen en sus proyectos por los inconvenientes que aparecen. Siempre hay cosas que corregir o sortear, crean en sus objetivos. El amor entendiéndose mejor, con poner mayor energía positiva y de buena intención, todo mejora. Momento: de color crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no se dejen estar, aprovechen sus momentos de buena canalización de las energías y apunten a los logros esperados. Los riesgos que se corren cuando uno emprende son lógicos, pero la vida siempre es afrontar y buscar el triunfo. Momento: de color luna plateada.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Sentirán que el corazón está algo contrariado. Revisen el desgaste de sus energías en cosas que no tienen un gran sentido y razonen que todo puede repercutir en el ser integral. Cuiden sus emociones, ayuden a relajarse y propónganse cosas bellas. Momento: de color verde claro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No se apresuren a sacar conclusiones apresuradas y esperen las respuestas en el plano de las actividades. El sinsabor que producen las discusiones o las controversias en el plano afectivo, nos lleva a sentirnos mal y tristes. Resuelvan conversando. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos el romanticismo en su máxima expresión. Hoy es un día en el que los afectos y la pureza de los sentimientos dictarán el rumbo de la jornada. La salud a pleno, rejuvenecen sensaciones que creían perdidas. Entusiasmo y mucha tranquilidad. Momento: de color frutilla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos lograr las cosas en corto plazo no siempre es posible. No teman no poder asentarse o conseguir la tranquilidad que nos da estar encaminados en el plano de las actividades. Todo llega. Amor y reencuentro interno con alguien del pasado. Momento: de color verde esmeralda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos a veces hay un poco de arrogancia en las actitudes, revisen eso y pongan su mejor dosis espiritual en el ejercicio diario de la vida. Apliquen su inteligencia ante propuesta que puede llegar de la mano de conocidos. No se apresuren. Día para pensar. Momento: de color café.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas hay una parte de ustedes que los obliga a tomar responsabilidades que realmente no tienen ganas de asumir. Tómense la libertar de pertenecerse y de hacer lo que sientan ganas, fuera de las pretensiones de los demás. Frescor. Momento: de color aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos revisen a quienes desean proponerles sus ideas para poder realizar sus proyectos. Una cosa es la amistad y otra es la capacidad exacta para cada cosa. Hay algunos planteos de necesidad de más cariño en sus parejas. Relajen. Momento: de color vino.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Procuren no detenerse tanto en detalles o dudas que podrían atrasarlos en sus proyectos. Se encaminan conversaciones muy provechosas con personas de su entorno laboral. El amor en esta jornada jupiteriana dándoles alegrías y calidez. Momento: de color magenta.

Horóscopo del viernes 5 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No siempre estamos listos para afrontar el día a día con las rutinas e inconvenientes que tenemos o que surgen. Lo más sano es hacer lo que se pueda sin caer en la dejadez. Cada cosa puede ser lograda, dense el tiempo que necesiten. Apoyo sentimental. Momento: de color blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Les señalan errores en el plano de las actividades. No tomen a mal las sugerencias cuando son positivas. Las dudas en el amor siempre plantean algo. Hagan un análisis introspectivo y revisen cuáles son las cosas que les están molestando o que quieren. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Viernes armónico geminianos como para recibir las buenas noticias que podrían llegar en el campo laboral. Si hay propuestas deberían aceptarlas, no olviden observar lo que vive el mundo entero. Paz interior y alegrías compartidas en charlas y llamados. Momento: de color turquesa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No sería una jornada difícil cancerianos si apelan a su inteligencia poniendo un condimento práctico a los ensoñados deseos que contradicen en algo la realidad afectiva. Verán que las cosas van tomando su rumbo en las finanzas. Momento: de color azul profundo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos las visiones a futuro podrían empañarse por ser demasiado ambiciosas. En estos tiempos hay que buscar el equilibrio interno en relación a lo externo y en ese punto lógico posicionarse. Viernes para tener una buena y tranquila noche. Momento: de color vainilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Viernes festivo para los pensantes virginianos. Problemas que se cierran y papeles que se firman. Las cuestiones familiares no deberían ser terminantes ni absolutas, den a cada uno la posibilidad de elastizarse, y de liberar los pensamientos y las sensaciones. Momento: de color caramelo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos saquen cuentas y vean si es el momento para comprar las cosas que están deseando adquirir. Sigan proponiéndose cuidar los gastos. Focalicen sus pensamientos hacia poder realizar alguna actividad artística, escriban, pinten en casa. Distráiganse. Momento: de color anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos evalúen cuánto tiempo llevan poniendo energía amorosa hacia alguien que no los corresponde como esperan. La distancia física de estos tiempos los ayudará a poder trabajar y decidir la liberación de lo que les hace mal. Llamados de amigos. Momento: de color fucsia.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Viernes que trae cierta nostalgia por temas del pasado. Amigos que los dan por perdidos a quienes debieran llamar y sabrán que fue un error distanciarse. Aceptar la naturaleza del otro es básico y necesario para poder funcionar sanamente en sociedad. Momento: de color celeste.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si ven que no tienen las mismas fuerzas que antes para afrontar los problemas, pues dense ese rato de libertad y hagan o que puedan. Ordenar y equiparar las energías es una necesidad en la vida. No teman equivocarse, es sano que pase. Liberación. Momento: de color gris plata.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las posibilidades de lograr obtener hoy esas respuestas que están necesitando son altas. Preparen papeles o documentación para realizar trámites atrasados. El amor a la espera de que se conecten más profundamente. Den sus señales más claras. Momento: de color maíz.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos lo que en el pasado les afectó mucho debiera haberles dejado el aprendizaje necesario como para no caer de nuevo en los mismos errores. Viernes espiritual para tomarse sus tiempos internos y conversar con ustedes mismos. Momento: de color rosa.

Horóscopo del sábado 6 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos momentos para relajarse mentalmente, aún cumpliendo funciones o responsabilidades. La vida propone, pero nosotros a veces no vemos o desistimos porque sentimos que no debemos darnos espacio. Error que daña. Momento: de color cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las dudas que sienten respecto a situaciones confusas con personas del entorno diario debieran tratar de resolverlas y poder arribar a un concepto. El silencio o la prudencia por temor no nos dan resultados que sirvan. Animarse es todo. Momento: de color malva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos jornada de logros completos en el área de las actividades hoy sábado. Posibilidades importantes que les darían caminos. Un día para no detenerse y probarse a uno mismo. El amor con posibilidades nuevas con buena proyección. Momento: de color dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos a prestar atención y a analizar bien las propuestas que surjan en el plano de las actividades. No siempre la honestidad es una virtud en todos los humanos, atención. El amor con diálogo abierto y sensación de compromiso serio. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos día de reconciliación con aquellos con los que a veces chocan o discuten. Buscar lo mejor del otro y otorgar lo mejor de uno, es la llave para demostrar que estamos hechos de amor. Derechos y deberes en las parejas se plantearán. Momento: de color plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos atiendan los asuntos en sus casas, arreglos que hacer y buen momento para descartar lo que no se usa, mover los muebles y limpiar profundo. Todas las posibilidades de empezar una nueva etapa en el amor están hoy. Momento: de color amarillo fuerte.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos traten de no tentarse con las cosas que ven para comprar online, hay que aprender que no todo lo que deseamos es lo que necesitamos. Paciencia en el amor, escuchen al otro y procuren hacer esos pequeños cambios que les piden. Momento: de color castaño.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos, hoy tendrán respuestas que esperan en el ámbito financiero. Algunos logran pautar mudanzas y otros pueden completar compras equipando más las casas. Amor muy contemplado por la pareja, con proyectos en común. Momento: de color rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 22 de diciembre) Sagitarianos traten de sentarse a pensar cuál es la persona que más les atrae y quizás tratar de apuntar a lograr algún propósito más serio. El amor merece ser sentido y respetado. Las actividades con buen criterio de avance y logro. Momento: de color púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con bastantes posibilidades de conectarse con personas allegadas. Aprovechen y relajen. Que sus focos de atención en el plano financiero sean como para dar las prioridades de sus planes. Consolidación y alegrías. Momento: de color maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con mucha actividad y compromisos, busquen hoy tratar de buscarse el rato para poder conectarse con la distracción o hacer alguna actividad tranquila en casa para lograr relajación. El amor en espera y con reclamos. Expliquen su estado anímico. Momento: de color verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos quizás surja algún inconveniente que los llevará a hacerse preguntas en el plano afectivo. Cuando las discusiones son diarias o subidas de tono, es sano tomar decisiones. El amor, no es dolor ni bronca, siempre debe ser solución. Momento: de color blanco.

Horóscopo del domingo 7 de agosto, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos domingo de actividad física, traten de proponerse aunque sea a realizar algunos ejercicios en casa los domingos para después ir agregando más días. Ánimo positivo para las relaciones afectivas tanto familiares como de pareja. Momento: de color verde mar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sentirá recompensado en el plano afectivo. Amigos que vuelven a sus vidas y familiares con los que se reconcilian. Es motivador y sanador poder terminar con los conflictos. Jornada divertida y planes a futuro por el gran buen ánimo. Momento: de color rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos día con luz interna y conexión con ustedes mismos. Lograrán aceptar sus errores y subsanarán desde muy dentro de ustedes las propias heridas. El amor puede llegar para muchos trayendo la armonía plena. Momento: de color esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Las alternativas que se presentan en este día son favorables para levantar el ánimo. A veces los cancerianos se sumergen en estados melancólicos que aunque pese reconocer, hay que tratar de evitarlos. Buena jornada para recapacitar. Momento: de color rosado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos sabemos que reconocer que no todo depende de ustedes mismos es difícil. Es importante que traten de dejar que los demás hagan y tomen las riendas de sus propias responsabilidades. Crecer es bueno para todos. Momento: de color blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada apta y necesaria para poder reconocer errores e incluso poder pedir disculpas a quienes saben que han herido. Las disculpas tanto el que las pide como el que las acepta, habla de la bondad que se posee. Evolución y alivio. Momento: de color plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Liberación emocional al tomar decisiones en el plano afectivo Libra acepta, comprende, olvida pero es deber poder poner límite a situaciones que nos hieren o a relaciones tóxicas. Día completo de energía. Decisión. Momento: de color dorado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sin perder un minuto hoy los escorpianos tienen motivos para celebrar vivencias esperadas en el plano afectivo. Hay llamados, propuestas, soluciones y ánimos para compromisos. Llevan consigo la sensación más favorable y animosa. Momento: de color vino.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos a punto de sentir que colapsan en sus ánimos afectivos. No sienten ganas de poder lograr lo que esperan, por lo que llegarían a tomar decisiones. Día apto y aconsejable para ordenar el hogar, limpiar y sentirse ordenados. Momento: de color verde oscuro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La rutina por las actividades, los nervios los compromisos, a veces hacen que nos olvidemos de cuidarnos y que comamos lo que haya a mano e incluso sin calidad nutritiva. A cuidarse capricornianos, mírense al espejo y quiéranse. Momento: de color castaño.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos un día en el que se sentarán para revisar sus cuentas y sus gastos. Con cierto tiempo para poder pensar, se conectarán con los pensamientos y aspiraciones en el plano de las actividades. Novedades y entusiasmo en los afectos. Momento: de color magenta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy los nativos de este signo con tanto magnetismo verán realizados algunos de sus sueños en su intenso mundo afectivo. Llamados, conversaciones que los harán ver cosas y apreciar más. Tendrán el enfoque preciso para lograr dejar pensando al otro. Momento: de color rojo frutilla.

