Durante la Luna Nueva en Virgo, que ingresa a Libra el 8 de septiembre de 2021, hay tres signos del zodíaco que tienen grandes posibilidades de volver con una ex pareja.

Mientras que para algunas personas esta noticia podría resultar una pesadilla, para aquellas que viven creyendo que su felicidad quedó en el pasado, este podría ser un gran notición.

Cuando tenemos una fase de Luna Nueva del 7 al 8 de septiembre de 2021, vemos todo como puro potencial; lo que queremos, lo podemos tener porque lo creemos.

Cuando la Luna Nueva está en Virgo entrando en Libra, no solo creemos, flotamos en una ola de esperanza y positividad. Pero, ¿volver con tu ex? Todo depende de si estuviste en una de esas relaciones que dejaron la puerta abierta, para retomar algún día ese amor que quedó en stand by.

De todas formas, tené cuidado: no esperes recrear lo mejor del pasado porque el tiempo no vuelve y cada segundo es irrepetible. Las personas aprenden, crecen y evolucionan, que la vida las vuelva a unir es sólo una oportunidad de probar si sus energías coinciden.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Sueles ser una de esas personas que 'protesta demasiado'. Durante años has estado criticando tu relación amorosa más importante en el pasado; realmente les hiciste saber a todos cuánto despreciás a esta persona, a este ex tuyo.

Después de un tiempo, es todo de lo que hablas. Ya nadie te cree, parece que tenés una obsesión con esa persona, simplemente no podés dejarla ir.

La Luna Nueva entrando en Libra abre una nueva puerta para vos, permitiéndote ver eso, tal vez no odiás a esta persona tanto como decís que lo hacés; de hecho, tal vez realmente querés que regrese, pero tenés miedo de que hiciste tanto por odiarla que te verán como un o una imbécil si volvés a sus brazos.

Y después, comenzará el proceso de justificación: estaba bromeando, nunca quise decir lo que dije, etc... vas a volver con tu ex, aunque solo sea para aprender las lecciones que no aprendiste en el pasado con esa misma persona. Graciosamente, vas a tropezar con la misma piedra dos veces.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Querés volver a estar con tu ex, porque aún no terminaste con esa persona. La Luna te inspira y, en Libra, te da todas las ideas que necesitás para que este reencuentro se lleve a cabo.

Lo que tu ex puede sospechar es que estás haciendo que esto suceda para poder echarle en cara el comportamiento pasado, y lamentablemente estará en lo cierto en ese asunto.

No tenés intención de 'volver a estar juntos' por amor; querés extender tu castigo hacia dicha persona.

Te hizo daño y no estás dispuesto a dejarlo pasar, no en esta vida. Querés equilibrar la balanza, y la influencia de Libra está detrás de ese motivo.

Entonces, espera ver la cara sonriente pero temerosa de su ex, una vez más, Escorpio. Estará a la defensiva y en guardia, y vos también. Querés que tu ex vuelva para que sufra. Pero te damos un adelanto. Si organizás este encuentro, quien más se tardará en superarlo, serás vos.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Oh, definitivamente volverás a involucrarte con tu ex, pero no de la manera que pensás. Probablemente compartas algo con esta persona, como un hijo, amigos en común, un rubro similar, por lo que siempre estará en tu vida.

Se acabaron los tiempos difíciles, se acabaron los tiempos amistosos, se acabaron los tiempos de cortesía de “solucionemos esto”.

Lo que tenés ahora, con este ex tuyo es obligación y durante la Luna en Libra, te llamarán para hablar sobre esta obligación tuya con el temido ex.

Se acabaron los días de amistad con esta persona; ambos realmente aceptan que nada puede salir de esto, románticamente, y que ambos preferirían estar lo más lejos posible el uno del otro.

Pero, amás a tu hijo, o tu interés mutuo, sea lo que sea, y esto es lo que te une a tu ex y puede que lo haga por el resto de tu vida.

Los verá en persona, durante este tránsito. Mantené la calma, sentí agradecimiento de no tener que vivir juntos