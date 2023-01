Horóscopo del lunes 30 de enero, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Tomar distancia a tiempo muchas veces nos esquiva problemas innecesarios. Dejen pasar el tiempo y que las cosas se demuestren por sí solas. Moderada sensación de alivio en el plano financiero, no dejen de seguir organizándose. Momento: de color bermellón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) El resentimiento nunca es una actitud positiva. Hay que entender que todos cometemos errores y que siempre es mejor tratar de ver la causa de las actitudes y buscar estar en paz. La salud bien aunque es necesario relajar más. Momento: de color azul ultramar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ponerse en primera persona cuando sentimos que lastiman nuestra autoestima. Querernos y respetarnos tiene también como resultado un efecto positivo hacia los demás. Día efectivo para los trámites que se puedan hacer desde casa. Momento: de color anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) El desconocimiento de la realidad sin duda acarrea problemas, muchas veces negamos las cosas pero tenemos que saber que esa actitud no nos lleva a nada útil. Ánimos volátiles que buscan lograr paz. Piensen desde la madurez. Momento: de color añil.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos día apto para novedades laborales, diálogos importantes. Habría movimiento en las finanzas dándoles posibilidades de poder sentirse más tranquilos en ese aspecto. La incertidumbre emocional cesa. Comprenden más. Momento: de color jade.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El eje del día centrado en la estructura laboral. Analizan la situación y se plantean buscar otros rumbos. Las explicaciones en el plano afectivo son necesarias. Natural y sin tener que acalorarse emocionalmente, siéntense a hablar. Momento: de color rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos con una jornada laboral con mucho requerimiento de demostrar sus talentos a distancia. Confíen en ustedes mismos. El amor con sorpresas alentadoras para aquellos que suponen no ser correspondidos. Trabajen la confianza. Momento: de color verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Traten de no obsesionarse con personas que quizás tengan otro destino. No siempre que nos interesa alguien implica que a esa persona le pase lo mismo. Sepan esperar. Las finanzas escorpianas con buena aspectación. Momento: de color blanco tiza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las dudas aquejan hoy los corazones de los sagitarianos. Pueden sentir que se equivocan en el plano afectivo, y no es malo replantearse pero primen la realidad. El trabajo con cierto matiz de altibajo desde el punto de vista emocional. Momento de color: carmesí.

Capricornio 822 de diciembre al 20 de enero) Averiguar bien los pros y las contras de ese movimiento de dinero que aspiran realizar. Hay posibilidades buenas para aquellos que quieren emprender algo y en sociedad. Buenas personas en su entorno para llamar. Amor parejo y firme. Momento: de color manteca.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los acuarianos con posibilidades laborales con buenas perspectivas a futuro. Presten atención a los llamados que tienen que realizar. Revisen papeles ya que están en sus casas. El amor sin tanta interacción, con cierto sabor amargo. Piensen qué sienten. Momento: de color cian.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Las perspectivas hacia adelante son positivas. Piscianos, no decaigan y traten de no exagerar sus reacciones ante cada acontecimiento de sus vidas. Amor con buena sensación de unión y compañerismo, apóyense en ese hombro. Momento: de color rosa viejo.

Horóscopo del martes 31 de enero, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos jornada ideal para ir planificando bien las soluciones a estos baches que ocurren frente a esta realidad. Buen día también para poder ponerse de acuerdo en el área laboral y tener un punto de partida. Amor con alegría. Momento: de color coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a pronunciarse y buscar una mejor sensación de equilibrio en sus relaciones afectivas. Punto final para los celos, frenen ese tipo de pensamientos seriamente. A nada bueno los llevará. El esfuerzo siempre es válido. Hora de cambios. Momento: de color azul verdoso.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Busquen proporcionar la medida que ofrecen ante los requerimientos de los demás. Lo primero es preservarse y saber utilizar los límites siempre por el bien de todos. Dar desde lo genuino y de modo sentido. El amor en crecimiento. Momento: de color maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es verdad que hay días que no tenemos ganas de cumplir con nuestras obligaciones rutinarias. Sin embargo, una vez realizadas, nos sentimos bien. Propónganse no dejarle ganar a esa presencia interior que los tira un poco abajo. Momento: de color púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Algo de revoltijo y cierto desorden en sus fueros íntimos. Leoninos, deberían ponerse a dilucidar qué es lo que realmente quieren hacer o conseguir en sus vidas. Estén atentos al cansancio que no es sólo físico. Libertad, responsabilidad. Momento: de color magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El trabajo con ciertos momentos de tensión. Conéctense con imágenes bellas en sus mentes y dejen pasar la negatividad que de innecesaria se torna débil. Asuntos del corazón con buenos propósitos y una oleada de convicción de querer más. Momento: de color rosado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos a veces con estos altibajos emocionales que desequilibran su habitual tranquilidad en pos de que reine la paz. Cierto aroma a nuevo se perfila en relaciones de pareja con años y las nuevas con bastante entusiasmo. Momento: de color vino.

Escorpio (23de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos con una nueva visión en el área de sus actividades. Hay impulso interno suficiente como para poder proyectarse de manera creativa e innovadora. Razones del corazón como para poner punto final a ciertas cosas. Momento: de color marrón dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Muy seguros de sí, los sagitarianos tienen un día ideal para organizar sus trabajos en casa muy preparados para las situaciones en las que deban demostrar sus habilidades. Mejoran actitudes respecto al modo en el que se relacionan. Momento: de color melón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Aventureros y osados, los capricornianos encaran la jornada para tener los logros esperados en el campo de las finanzas. Verán los negocios que esperan florecer y con posibilidades de seguir creciendo en un futuro no muy lejano. Amor confitado. Momento: de color verde oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Conciencia de cambio. Los acuarianos con su natural impulso innovador y creativo, miran con nuevos ojos y más productivos el área de sus actividades. Conciban los tiempos que vivimos como aprendizaje. Refugio en el amor. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con margen de tranquilidad dada alguna mejoría en el plano económico. Traten de cumplir con sus obligaciones en cuanto a deudas o pagos que están algo atrasados sin desesperar y de a poco. Corazones contentos, día apacible. Momento: de color menta.

Horóscopo del miércoles 1 de febrero, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lindo y con regocijo los arianos recibirían noticias agradables y muy necesarias en los planos de la salud y los afectos. Modifican ciertos hábitos y se impulsan a tener una rutina más sana y con energía de seguir superando. Momento: de color cristal.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten los taurinos alguna sensación de opresión, o de tener un muro delante en el plano afectivo. Podrían hoy ponerse a pensar sin tapujos y con la verdad en sus manos. Liberan espacio en sus casas, ordenen y saquen lo innecesario. Así en sus mentes. Momento: de color verde bosque.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Traten de no reparar tanto en detalles que en definitiva ustedes mismos saben que no podrán ser cambiados en el plano de las relaciones afectivas. Aceptar al otro y buscar su mejor parte que debería ser mayoría en su haber. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con aires festivos por noticias lindas en sus familias. Superan una crisis económica con nueva perspectiva planteada desde alguien que los ayuda. No posterguen demostrar sus afectos, redondeen este día bueno. Momento: de color cobre.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos a ponerse en clima de conversaciones sinceras con sus parejas o personas de su entorno afectivo. Se logran las cosas partiendo de la verdad y la voz saliendo desde el corazón. Participan de conversaciones intensas en el hogar con los suyos. Momento: de color té verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los tiempos no son de acuerdo a nuestros requerimientos. Tener en cuenta siempre que el ritmo del Universo es exacto y que las cosas son cuando tienen que ser. Ilusión en el plano afectivo, revisen pretensiones y planteen. Todo pasa. Momento: de color zafiro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos sin matices negativos, la jornada sería apacible y con tiempo para poder sentarse a pensar en nuevos proyectos que les darían frescura a sus vidas. Tiempo de sueños y posibilidades nuevas en sus vidas en futuro cercano. Adelante. Momento: de color lavanda.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpiones literalmente a punto de picar, midan hoy sus impulsos y frenen producir problemas por cosas que no tienen sentido. Los celos en este signo, son quizás una de las características, busquen vivir en paz. Se darán cuenta que hay modo más fácil y sano para vivir. Momento: de color amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aquellos arqueros que estén sin pareja no caigan en tristezas. Abran sus corazones y procuren fomentar la esperanza interna. Las parejas con creatividad y ganas de hacer cosas entretenidas en casa buscando ver la mejor parte de todo. Salud óptima. Momento: de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas focalizadas en proyectos nuevos que tienen grandes posibilidades de ejecutar en poco tiempo. Con algo de distancia en el manejo de las relaciones afectivas, traten de activar el entendimiento hacia el otro. No se cierren. Momento: de color magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Competir desde lo sano, siempre es válido. Ponerse nervioso y rozar el egoísmo, no lo es. Acuarianos relajen sus mentes y déjense llevar por el entusiasmo en sus vidas. La salud física con necesidad de ciertos cambios de hábitos. Momento: de color melón.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos todo puede ser en esta vida, salvo las cosas que sabemos que no lo son por razones superiores a las posibles. Dejen pasar el tiempo y cúrense las heridas que ya no deben sangrar. Invitación espiritual a la que es lindo y sano ir. Momento: de color rosa suave.

Horóscopo del jueves 2 de febrero, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Muy buen día arianos para poner mucho énfasis y conciencia en sus necesidades laborales. Traten de apaciguar sus reacciones emocionales que muchas veces no son necesarias y mucho menos para la salud. Busquen aquietar los nervios. Momento: de color anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos a veces sienten el peso de la rutina aún siendo rutinarios. Si buscan más sensación de libertad dentro suyo y más creatividad para colorear el día a día, les va a encantar y sentirán más alegría frente a las responsabilidades. Momento: de color azul oscuro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos en una jornada más que entretenida aún siendo con mucho trabajo en casa. Reciben invitaciones a reuniones que les harán sentirse renovados. Planteos en las parejas y ánimos nuevos para poder renovar intenciones. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Algo preocupados los cancerianos centran su atención en los gastos y la menor entrada de dinero. Busquen el momento para sentarse a hacer cuentas y darle prioridad a las cosas importantes. No sientan desamparo, el Cosmos siempre ayuda. Momento: de color amarillo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos con buenas perspectivas laborales con mucho poder de convicción mirando hacia adelante, diálogos importantes o negociación de situaciones. Hay mucha ilusión en el plano afectivo, que les daría margen e ilusión. Momento: de color lila.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Si probamos con restar importancia a las cosas casuales y sin valor real en la vida, podemos lograr una mejor sensación de paz y alegría en cada día. Agradecer y reconocer las buenas cosas debería ser el incentivo. Relajen y sonrían mucho. Momento: de color púrpura.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con sus corazones en estado de necesidad de ser correspondidos. Traten de conectarse con la realidad del otro y de la vuestra propia y evaluar si realmente está la sintonía que ustedes esperan o desean. Pongan lo mejor de sí. Momento: de color rosa viejo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos decidiendo sobre sus actividades. Algunos tomarán otro rumbo y sentirán que deben hacerlo dadas las circunstancias. Hay posibilidades interesantes que podrían cambiar su enfoque o sus expectativas en el futuro. Corazones agradados. Momento: de color rojizo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos traten de serenarse y ponerse en contexto que refiere a sus actividades. Alejen sus sospechas sobre las personas amadas y simplemente dejen ser al otro. Las finanzas con justa aspectación, no desesperen. El mundo entero espera superación. Momento: de color plateado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con un día amplio en actividades y matices que van de algunos desacuerdos a reconocimientos. El corazón de estos pensantes nativos, con cierta sensación de desilusión o quizás hastío. Hay días así, siempre vuelve el sol. Momento: de color gris claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Re piensan los acuarianos y se auto plantean sobre su modo de encarar las responsabilidades. Es posible hacer las mismas cosas con mayor tranquilidad y menos ansiedad. Los hechos no exigen nervios, sólo compromiso. Disfruten estando en casa. Momento: de color rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hora de hacer planteos o reclamos siempre desde el respeto y su carisma especial. Serán escuchados y verán que sus cosas mejoran. Amor completado con predisposición la bella demostración de querer hacer las cosas bien. Momento: de color cúrcuma.

Horóscopo del viernes 3 de febrero, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con algo de dispersión. Traten arianos de focalizarse en cada tarea que deban hacer. Dormir bien es una necesidad, sabemos que el cansancio es acumulativo y que de a poco puede ir generando distracción entre otras cosas. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos algo irritativos, deberían hoy tratar de no darle curso a esta sensación que incomoda y que podría provocar problemas de roce con el entorno en general. Amor con ciertos aires sacudidos también. Miren por la ventana buscando el sol. Momento: de color rojizo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los regidos por el gran Mercurio, hoy tendrán un día con mucha iluminación intelectual que los hará brillar. Buena jornada para declarar los sentimientos a las personas que quieren, son tiempos de manejarse desde el amor. Posibilidad. Momento: de color dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos aspectados con bastantes posibilidades de producir interesantes resultados en proyectos o emprendimientos para sus vidas laborales. Busquen el momento justo para plantear sus sentimientos y sus requerimientos, no tengan nostalgia. Momento: de color manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos en un día muy apto para todo lo que competa a discusiones importantes en el área de las acitividades. Proyectan y combinan con mucha satisfacción junto a personas con la misma inquietud dando sensación de no estar a distancia. Alegrías. Momento: de color turquesa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos aptos para tocar temas algo profundos en las familias. Estarán buenamente aspectados incluso para realizar propuestas que los ayude a todos. Traten de equiparar sensaciones, alejen la ansiedad y la mirada gris. Protección. Momento: de color naranja.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sin tener que preocuparse mucho, podría haber algunos inconvenientes con papeles. Hagan los llamados correspondientes. Busquen expresarse de manera sincera y sin temor, siempre es mejor la verdad y dicha desde la simpleza sobre todo. Temer no es la opción. Momento: de color bordó.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día bien aspectado. Logran mostrar y demostrar sus talentos con total tranquilidad enviando sus trabajos. Esperanza. El corazón de los apasionados escorpiones abriendo el abanico de posibilidades para poder vivir y convivir mejor. Momento: de color manteca.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para trámites desde casa que saldrán de manera óptima, sobre todo aquellos que esperan noticias de importancia. No imaginen cosas que no son, estar en pareja implica la confianza, de no tenerla, el planteo es seguir o elegir otro rumbo que no es hoy. Momento: de color azabache.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Variedad de intensidad emocional en este día con algunos tropiezos en el área de las actividades. Pondrán a prueba la capacidad racional capricorniana, ingenio natural de estos sublimes nativos. Amor con apoyo y cariño, busquen en casa lo más importante. Momento: de color caoba.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Campo contrariado en el área de las actividades. Saber que no siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero que se puede conciliar y poner lo mejor de cada uno para acordar soluciones. Amor esperado y alivianando tensiones. Momento: de color verde oscuro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos a la orden del día los acontecimientos de esta jornada con bastante sensación de estar nerviosos. Equilibrarse siempre es la mejor opción ante las vicisitudes de la vida. Nada malo ni desesperante pasa. Afrontar desde la tranquilidad siempre. Momento: de color amarillo tenue.

Horóscopo del sábado 4 de febrero, 2023

Aries (21 de marzo al20 de abril) Agrado suficiente en esta jornada completa trayéndoles a los arianos respuestas esperadas en el área financiera. No dejen pasar la oportunidad de organizar los gastos y saldar deudas. Algo nuevo para el corazón. Alegría compartida. Momento: de color amarillo oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos en un día con ansias creativas para poder empezar a realizar. Permitan que la rutina abra su fantasía y les muestre que siempre hay cosas nuevas en la vida que despiertan la curiosidad. Corazones con colores rosas. Momento: de color rojo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos hora de resolver asuntos internos que refieren a angustias que todavía vienen del pasado. Propónganse poder demostrarsesus propios talentos, eso siempre abre puertas. Corazones tibios y compenetrados. Hora de mirar adelante. Momento: de color maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Intuición máxima para estos nativos psíquicos. Día en el que de adentro suyo sentirán el camino a seguir aún contradiciendo lo que suponían. Se abren puertas inesperadas en las parejas. Día intenso, día positivo, día con posibilidades. Momento: de color blanco lunar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los regidos por el bendito Sol hoy podrán sentir el calor que les emite. Logran propósitos, adquieren control y toman decisiones en sus vidas. El amor de los enamoradizos y pretensiosos leoninos, será correspondido. Avances y logros. Momento: de color verde agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Apacible jornada en la que los virginianos dan una interpretación más amplia y flexible a las cosas de la vida. Ven desde otra óptica y colorean de matices distintos lo que en otro momento sólo tenía un solo color. Agrado y paz. Momento: de color plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos desde la sensibilidad que los caracteriza, hoy sentirán que son entendidos. De vital importancia sentir la aprobación de los demás para estos nativos apacibles. Aprender que no toda la gente comprende cómo ni cuánto necesitamos ser comprendidos. Evolución. Momento: de color rosa.

Capricornio (23 de octubre al 22 de noviembre) Traten de medir las sutilezas y evaluar cada palabra que emitan en su entorno familiar. No siempre se interpretan las cosas como creemos, precaución. El amor con cierta distancia, procuren ponerse en el lugar del otro y ver. Momento: de color celeste pastel.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Es menester ponerse a organizar mejor sus tiempos. No todo tiene que ser monotemático, no todo tiene que ser dispersión. A veces los sagitarianos acumulan miles de acciones y colapsan, pongan tranquilidad y paciencia. Momento: de color violeta puro.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas en el camino de tratar de flexibilizarse desde adentro. Materializan algo importante y proyectan con mayor tranquilidad sus aspiraciones. Observen más los requerimientos de sus parejas. Aprovechar las horas. Momento: de color dorado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con imprevistos que podrían solucionar gracias a la ayuda de personas allegadas. Es bueno que consigan comprender que no siempre podemos con todo y que no es negativo que nos ayuden. Ser fuertes también es pedir ayuda. Momento: de color carmín.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con actividades diarias en casa entre las que podrían incluir hacerse el rato para realizar algunos ejercicios físicos mientras. El amor con mansedumbre y crecimiento. Entretenidos con llamados a los amigos, necesidad de conectar. Momento: de color verde hoja.

Horóscopo del domingo 5 de febrero, 2023

Aries (21 de marzo al20 de abril) Domingo para poder meditar sobre las cosas que nos pasan. Es importante poder dilucidar, interpretarse a uno mismo frente al mundo. Siempre tenemos algo que corregir en nuestras vidas, siempre algo que aprender. Momento: de color perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los momentos del día con alternativas distintas en cuanto a los planes a realizar. Los taurinos con ganas y energía como para sentarse a pensar qué es lo que realmente quieren. Buscan algunos lograr encontrar la persona ideal, es posible. Momento: de color celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Buena jornada para programar algún llamado especial a personas de sus afectos. Los geminianos siempre en la constante búsqueda tanto en el plano afectivo como intelectual. Una fecha ideal para pasarla bien en casa. Momento: de color salmón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sin prisa los cancerianos en un día de ordenamiento en la casa. Traten de descartar lo que no usan y dejar lo que realmente les sirve. Es una parte importante a trabajar en esta vida de aprendizaje, poder desapegarnos de las cosas. Momento: de color verde lima.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos con planteos internos, dada la enorme capacidad de pensar incluso en detalles de vivencias del pasado lejano. Es una interesante forma de poder comprenderse a sí mismos y lograr de alguna manera poder soltar lo que ya no vale. Momento: de color rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Flamante jornada e intensa para aquellos virginianos que están en pareja. Lucen sus encantos y seducen fiel al estilo pulcro y especial de este fascinante signo. Verán que el tiempo vivido sirve y sirvió para crecer. Momento: de color fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Invertirían hoy su tiempo los librianos en tratar de ordenar papeles y cajones. Pasará lentamente esa angustia que sienten hace tiempo y que tiene que ver con cuestiones muy propias de sus fueros íntimos. Traten de no pensar tanto y liberar. Momento: de color magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Domingo para descansar sobre todo la mente. Los escorpianos y su sensación continua de responsabilidad ante las cosas no sólo de las propias sino las de los demás. Deberían trabajar internamente sobre poder delegar. Momento: de color maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos el día se presta para observar cosas que por el ritmo de vida al que estaban acostumbrados a tener, no podían hacerlo. Agrado y despertar interno en compañía de los suyos organizando los tiempos y espacios internos de cada uno. Momento: de color azul eléctrico.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Interesante jornada para ponerse al día con llamados importantes para su haber afectivo. No siempre estamos atentos a que es importante conectarse con los afectos, con las personas que queremos y que nos esperan. Condescendencia. Momento: de color gris claro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos momento para hacer planteos en sus relaciones afectivas. Traten de decir lo que muchas veces callan por este aire de no invadir ni ser invadidos que tienen ustedes. Es mejor decir que callar, siempre que se haga con respeto. Momento: de color verde puro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Muy buena jornada para los espirituales piscianos que muchas veces se resisten a su realidad natural de conexión cósmica. Verán sus vidas y revisarán lo que desean modificar. No se apresuren a tomar determinaciones. Momento: de color blanco perlado. (Télam)