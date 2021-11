El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 29 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

A serenarse. Actividad agotadora en la que deberán organizar sus tiempos para poder llegar a cumplir con los compromisos. Una sensación de alegría al ver progresos en su pareja, comunión. Mantener el buen humor a pesar de las cuentas.

Momento de color: azul.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Unas cuantas con noticias alentadoras. Una jornada con respuestas que llegan en el plano laboral. Se enteran de algo que hace tiempo necesitaban saber. Sus compromisos afectivos los harán realizar algo que en realidad no desean. Separar los afectos de los negocios.

Momento de color: amarillo claro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

A contra reloj en esta jornada en la que deberán usar la inteligencia. Apuran algo que deben concluir en su lugar de trabajo, traten de hacer las cosas bien antes de pensar en el tiempo que tarden. Logran convencer a alguien de algo que los favorece, se lo agradecerán. Reconforta ayudar al otro siempre.

Momento de color: mandarina.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aprovechar para poner punto final a situaciones que los afectan. Comprenden algo que les dicen a pesar de que no es muy difícil para ustedes. Saber que a veces se gana y a veces se pierde nos ayuda a crecer por dentro. Proyecto nuevo. Asumir las cosas que pasan es empezar a solucionarlas.

Momento de color: crema.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buena jornada, con tranquilidad. Expectativa por algo que esperan en el plano laboral, las respuestas llegarán antes de lo esperado. Una sensación de amor los gobernará con respecto a alguien que comparte su rutina diaria. Asumen lo que sienten y empiezan a querer ver soluciones.

Momento de color: verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La razón de algo que les ocurre los llevará a tomar una decisión en el plano afectivo. Traten de hacer respetar sus sentimientos y sus objetivos. Una llamada importante con respecto a sus actividades los alivia. Hoy fuerza para darse su lugar.

Momento de color: carmesí.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El tiempo no borrará ese amor. No razonen sus cosas tanto desde lo emocional, habitualmente nos equivocamos cuando no podemos ser un poco más objetivos. Se clarificará el panorama a partir de una conversación y determinarán el rumbo a seguir. Sepan esperar.

Momento de color: rosa viejo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Trate de minimizar la sensación de angustia que tiene con respecto a alguien de su entorno familiar. Debemos aprender que todos tenemos pruebas en esta vida. Hallazgo. saber que evolucionamos constantemente y que todo tiene su lado positivo y útil.

Momento de color: púrpura.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La posibilidad de realizar un viaje por cuestiones de trabajo estará presente en este día. No desestimen las propuestas y vean la parte positiva de cada cosa. Es tiempo de considerar las oportunidades. No es bueno tener miedo de probarse. La vida es movimiento y vale la pena buscar lo que se quiere.

Momento de color: plateado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada atípica interesante para desestructurarse un poco. Un espacio de tiempo para un encuentro con alguien que hace tiempo que no ven. Se sentirán muy a gusto con esa compañía. La jornada laboral estará en armonía. Darnos cuenta de lo importante que es estar tranquilo debe ser el motor.

Momento de color: salmón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Jornada interesante con noticias que les interesan. Se aclara un tema que tiene que ver con las actividades a partir de lo cual las expectativas son mayores. Podrán pedir las cosas que les importan en este día de buena aspectación. No pierdan las motivaciones por hacer actividad física.

Momento de color: turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Diligencias en primer plano. Comienzo de alguna actividad que les resultará muy positiva. Todo apunta hacia la mejoría de sus cosas. Una posibilidad de encontrarse con alguien que les interesa mucho dándoles la posibilidad de apostar de nuevo al amor. Probarse sin temor.

Momento de color: aguamarina.

HORÓSCOPO DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Logran detener un problema en su lugar de trabajo. Las cosas estarán movilizadas y un poco complicadas. Traten de hacer lo que pueden sin permitir que los nervios actúen por sí solos. Saber que el control sobre nosotros es nuestro siempre, hoy día como para no olvidarse de ello.

Momento de color: rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La opción aparece desde un negocio que les presentan y que podría ser positivo para sus finanzas. De todas maneras consulten con personas idóneas. La pareja mejora, traten de mantener su postura comprensiva. Día clave para ceder sanamente en el amor. Complacer es parte de amar.

Momento de color: rojizo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Expectativa positiva en su lugar de trabajo, las cosas mejoran. Un estado anímico positivo los ayudará a lograr mantener un diálogo honesto con alguien que está esperando algo de ustedes. Poder decir lo que sentimos es ayudarse y ayudar al otro también en pos de la armonía.

Momento de color: vainilla.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Descubren que hay una posibilidad más para reconciliarse con sus parejas. No mantengan una postura de enojo cuando en realidad sienten lo contrario. Evaluar desde lo sano lo mejor para ambos. Logran concluir un compromiso laboral que los molestaba. Darle tiempo a las cosas de la vida.

Momento de color: dorado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sus posturas con respecto a esa relación afectiva mejora, es positivo para ustedes poder replantearse lo vivido. Una posible reunión laboral que los ayudaría a crecer. Saber que siempre están las posibilidades en las diferentes situaciones de la vida. Todo es posible si es por el bien de todos.

Momento de color: frutilla.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Inician una actividad que puede darles alivio a las tensiones diarias. Su capacidad racional les dará la prueba comprobada de algo que imaginaban. Iluminación e imaginación. Combinar los talentos propios para resolver los problemas da buenos resultados. Tranquilidad.

Momento de color: arándano.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Traten de no perder el buen ánimo por imaginar cosas que seguramente quedarán en su imaginación. Debemos aprender a no arrebatarnos. Su espacio afectivo les dará la alegría del día. Que la simpleza de las cosas sea una búsqueda diaria. Novedades familiares que abre puertas.

Momento de color: zanahoria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se desorganicen en esta jornada en la que el tiempo no les sobra. Traten de realizar los trámites atrasados que deben hacer. Una especial invitación los ayudará a distenderse. Buena jornada para buscar las posibilidades que nos hagan bien. Llamado inesperado que los alegra.

Momento de color: violeta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buena jornada para hacer contactos. Traten de golpear las puertas que quieren golpear y no saben cómo. Sepamos que la solución de las cosas las tenemos habitualmente en nuestras manos. Busquen ponerse metas y no permitirse claudicar. Probarse aún fallando, seguir adelante.

Momento de color: verde musgo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No posterguen ese encuentro que planeó tener. Su capacidad afectiva se pondrá a prueba y deberán llegar a una conclusión necesaria. Llamado que los ayudará. Siempre hay tiempo pero también el tiempo llega trayéndonos las llaves para poder lograr nuestras metas. No claudiquen.

Momento de color: uva blanca.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Lucha interna por una decisión en el plano laboral que deben tomar. Sus cosas mejorarán en el plano afectivo, traten de aceptar las cosas que sus parejas les reclaman y cedan en lo que saben que deben hacerlo. Saber que no somos los dueños de la verdad es base en la vida.

Momento de color: celeste.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conquista importante en el plano de las actividades. Serán valorados como nunca, aprovechen las buenas circunstancias. Las relaciones afectivas podrían ser mejor si se permiten compenetrarse con el otro. Saber que estar bien nosotros mismos es bueno para quienes nos rodean.

Momento de color: carmesí.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Construyan la idea que tienen dentro de ustedes con respecto a sus sueños en el plano afectivo. Anímense a luchar por conseguir lo que desean. Sepan que nada es imposible, aprendan a creer en las posibilidades. Saber que tenemos derechos en todos los planos de la vida. Novedad alentadora.

Momento de color: amarillo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Les darían otro enfoque a una situación que tienen en sus lugares de trabajo. Convengan ciertos puntos con personas con las que tienen diferencias de papeles antes de que el problema pase a mayores. Siempre tratar de solucionar y no complicar las cosas. La paz no tiene precio.

Momento de color: palta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las expectativas en el plano laboral pueden verse cumplidas. Si ven ciertas diferencias todavía permitan que el tiempo traiga las nuevas posibilidades en la relación de pareja. Saber que todo lleva su ritmo propio, todo es movimiento, todo cambia, todo trae siempre la posibilidad.

Momento de color: verde esmeralda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La buena nueva viene del lado económico, llegando a ustedes una propuesta de realizar un negocio con alguien de confianza que podría generarles una ganancia que necesita. Siempre desde algún lado las cosas se solucionan. Poner en manos de la Providencia, aliviana la tensión y angustia.

Momento de color: arcoíris.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No deberían postergar un viaje que deben realizar. Las cosas podrán acomodarse si tienen la buena voluntad de que así sea. La tranquilidad emocional pasará por reacomodar sus sentimientos. No se conecten con la desesperación. Aprecien las bellas cosas de la vida. Usen su fuerza.

Momento de color: amatista.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No posterguen ese diálogo franco que desean tener con persona importante de sus trabajos. Las relaciones humanas se pueden dar positivamente más allá de los cargos o de la situación económica. Sentirse seguros de uno mismo frente a quien sea ayuda. Llamada que llega.

Momento de color: añil.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una provechosa oferta de trabajo podría llegar a ustedes en este día con mucha energía positiva. Traten de ver hasta qué punto les conviene seguir con esa relación afectiva, cuando las cosas tienen un tono dificultoso no es de buen resultado posterior. Procuren no negar la realidad.

Momento de color: blanco.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La lucha interna con respecto a esa relación familiar incumbiría tratar de manejarla y superarla. Los inconvenientes que tienen con ciertos papeles correspondería hablarlos con personas idóneas. Mediten hoy preferir la paz por sobre todas las cosas. Todo pasa. Todo llega.

Momento de color: uva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Resultados positivos en entrevistas que tienen que ver con las actividades. Lograrán que comprendan y revaloricen sus capacidades. Un entretenido encuentro les generará ganas de continuar e inmiscuirse esa relación. El punto es sentirnos bien con las cosas que hacemos.

Momento de color: mandarina.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Deberán pensar sabiamente con respecto a una decisión que tienen que tomar en el plano afectivo. Las cosas de sus vidas tendrían que darles felicidad y no discordia. Un llamado los alivia por cuestiones laborales. Hoy procuren decir lo que sienten sin herir y en pos del bien común.

Momento de color: granate.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aprenden una lección en el plano afectivo. Las cosas a veces resultan difíciles cuando no aceptamos ciertos puntos de la realidad. Traten de revisar bien y ver bien dónde piensan colocar o hacer gestionar para crecer cierto dinero del que disponen. Aprender a asimilar lo que nos pasa, sana.

Momento de color: amaranto.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sus capacidades intuitivas les servirán para resolver un problema que es poco claro. Las cosas no se remediarán hasta que no digan claramente lo que les ocurre con sus parejas. Hora de sincerarse sobre todo ante ustedes mismos. Mejoría laboral inesperada y alentadora.

Momento de color: verde hoja.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Suma actividad en nueva perspectiva que surge en el plano de sus actividades. No desatiendan sus asuntos familiares en el día de hoy. Resuelven bien un problema que los aquejaba de larga data. No pierdan su capacidad de protección, los están necesitando amigos.

Momento de color: perla.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las obligaciones de una empresa que emprendió deberá cumplirlas antes de lo esperado. Surgen a partir de hechos una nueva posibilidad para sus finanzas. Día para que comprueben sus talentos expeditivos para solucionar las cosas. No duden de ustedes ante las vicisitudes de la vida.

Momento de color: ciruela.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JULIO)

Alternativa poco probable en emprendimiento que les proponen. Sepan distinguir los pro y las contra del mismo. Un llamado los lleva a saber un dato que necesitaban. Descubren finalmente la transparencia de las cosas en situaciones familiares. Regresa la armonía y la calma.

Momento de color: nieve.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy propicio. La claridad y la facilidad están de su lado. No reserven sus palabras dulces para otro tiempo, digan lo que pueden decir sin arrepentirse de lo que sienten. Importa la autenticidad.

Momento de color: rosa bebé.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hay una sensación positiva que trae buen augurio en sus asuntos de trabajo. La mayoría de sus cosas hoy les salen bien. Despreocúpense del tiempo porque llegan en tiempo y forma. Regocijarse cuando aparece ese rato que hace que se preocupen, cambios de energías que urgen.

Momento de color: vainilla.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos hay que comprender que la vida tiene ambos. Buscar siempre priorizar el bienestar interno. No se sobresalten en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan.

Momento de color: pomelo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no puede postergarse sumado que siempre es mejor tener el ímpetu de solucionar. No se permitan perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo.

Momento de color: manteca.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que los alivia. Se desvinculan de alguien molesto. Las sensaciones deben medirse sobre todo cuando no son tan buenas. Superar, soltar, purificar.

Momento de color: rosa bebé.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidades viejas. No descarten que los llamen de donde esperaban. No están cerradas esas puertas. Llega alguien con buena predisposición. Las expectativas nunca deben perderse, salvo que sean fuera de lugar.

Momento de color: avellana.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Posibilidad de levantar una deuda. Ustedes saben que pueden hacerlo. Sepan que se les abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles, traten de ablandarse y ser más comprensivos. Ser precavido no implica ser temeroso y desconfiado del futuro. Orden mental.

Momento de color: azabache.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Llegarán a poder separarse de personas que no les son afines. No por eso tengan desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy aspereza, conéctense con su parte comprensiva. El perfil siempre lo pone uno, sea quien sea el que esté enfrente. Funcionen desde el amor.

Momento de color: menta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si estuvieran por decidir no deberían dejar pasar oportunidad financiera que les dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo y en todos los planos de la vida. No piensen que perder el pasado es malo, las leyes de la vida son exactas y necesarias.

Momento de color: magenta.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 3 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si pudieran dejar pasar conversación con persona de entorno sería mejor. Tómense un tiempo para responder. Sepan que los están esperando pero que eso no les genere nervios, conéctense con su seguridad y tranquilidad. Las cosas siempre tienen una etapa de maduración.

Momento de color: granada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En el trabajo surgen conflictos que no les competen, no se involucren. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Háganselo conocer a quienes ustedes saben, no teman. Saber los resultados siempre es mejor, busquen para poder madurar las cosas.

Momento de color: verde bosque.

GEMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Correspondería solicitar esa entrevista que tanto ansían tener. Los programas han cambiado en su ámbito laboral y eso tiene mayores posibilidades y margen. El amor les dará una muy agradable sorpresa. A veces cuesta emprender un objetivo, pero se debe hacer aún costando.

Momento de color: acero.

CANCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La realidad apunta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprendan si les vuelven a proponer trabajo de donde ya no están. Su misma gente conocida los favorecerán. Reconocer siempre nuestro lugar en la tierra para hacernos cargo. Novedad familiar que los alegrará.

Momento de color: manzana roja.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las circunstancias en lo laboral los llevan a demostrar quiénes son. Siempre se deberá dar respuestas en el ámbito donde uno se maneja. Que el compromiso no los agobie. Siéntense a pensar y saquen su conclusión. La buena ventaja la da la lucidez. Día muy activo.

Momento de color: plateado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Esperanza renovada en el rubro de las actividades. Vienen con propuestas nuevas y variadas. Atiendan seriamente un llamado que parece sin importancia pero que ustedes le deberán dar. Ser importante para los demás es asumir compromisos con ellos y con uno.

Momento de color: azul agua.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos están tranquilos porque creen en ustedes. No imaginen que su amor los traiciona, no sirve desde ningún aspecto. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades, dejar que los otros también.

Momento de color: rojo oscuro.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Si les proponen viaje no digan que no. Podrán arreglar sus tiempos y permitirse darse una alegría necesaria. Deleguen que no los defraudarán, hay que ayudar a los demás para que crezcan. El amor y la familia los ayudan a resolver con éxito un problema. Aprender a reposarse en quienes nos quieren de verdad.

Momento de color: almendra.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Saben muy bien que están a punto de lograr algo que esperan. Los asuntos del corazón les disparan alternativas que no les resultarán fáciles. Vean los intereses o conveniencias de ambas partes. Elegir a veces no resulta fácil, ser responsable es lo que importa. Adelante.

Momento de color: lila.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Vía fácil para resolver inconveniente suscitado en el trabajo a último momento. La buena predisposición de sus parejas los acompaña en emprendimiento. Final de controversia en relación laboral conflictiva. Darle el tiempo a cada cosa, todo tiene su maduración.

Momento de color: morado.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día como para no dejarse llevar por el impulso emotivo aún teniendo razón. Entredichos en operativos acordados con respecto a firmas. Nada de lo que suponen de sus relaciones sentimentales se verá perjudicado, todo arriba a bella conclusión. La confianza ganada tiene su recompensa.

Momento de color: coral.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Espontaneidad acompañada de ingenio les genera una buena jornada. Los que deberían traerle cosas firmadas finalmente vendrán. No desesperen por sus ingresos, crecerán de a poco sin pausa. Cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida sería la elección.

Momento de color: malva.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día ideal para estos nativos marcianos. Se descubren tramas de ciertos problemas y logran desentenderse de inconvenientes. El pasado afectivo con reminiscencias y añoranzas que quizás deban revisar para poder cerrar capítulos.

Momento: de color azul profundo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos sin inconvenientes una jornada tranquila y apta para poder hacer tareas o asuntos atrasados. Singularidad de algunas propuestas que puedan llegarles, traten de revisar bien y de darse cuenta de la veracidad de las mismas. Amor y nostalia.

Momento: de color mandarina.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La libertad de poder elegir es un don que tenemos todos y que además merecemos tenerlo. Hoy un día con lucidez como para dilucidar sobre las situaciones laborales y plantearse que es un momento para esperar. Corazón amplio y con ganas de amar.

Momento: de color verde bosque.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La inmensidad de sus corazones es la autora de esta jornada en la que pondrán todo de sí para resolver problemas familiares. Busquen no distraer su atención en el movimiento de las finanzas, saquen cuentas y revisen las verdaderas necesidades.

Momento: de color azul cielo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Compás de espera para los leoninos en el área laboral. Se evalúan las situaciones y se aguardan respuestas. No sientan derrota ni imaginen dificultad. El amor con mucho para hablar e intercambiar puntos de vista. Comprensión.

Momento: de color rojo anaranjado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos a prestar atención y a tratar de realizar las labores necesarias como para poder estar al día. Atrasos o demoras en respuestas que se esperan. El amor con placidez y buenos momentos de a dos. Plenitud que sana.

Momento: de color arándano.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos con mucho ímpetu para afrontar inconvenientes que refieren a lo laboral. Las cosas se aclaran y toman un rumbo más firme. El corazón de estos enamoradizos nativos con ánimos de reconciliación y de darse nuevas oportunidades.

Momento: de color esmeralda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos a abrir los ojos y a tratar de ver la realidad aún doliendo. La verdad es la base para poder resolver los problemas y sanar los dolores, lo peor es la incertidumbre. El plano familiar con mucha unión y fortalecimiento. Paz.

Momento: de color rosa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los sagitarianos pensando en dedicarse a cosas nuevas o incursionar sobre actividades que en algún momento quisieron realizar. Las familias con sorpresas positivas que abren un margen más alentador en el plano financiero. Tranquilidad.

Momento: de color amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sábado apto para planificar la resolución de trámites o asuntos pendientes. Están con mucha fuerza positiva los capricornianos y empujan hacia sus objetivos con mucha claridad. Amor y salud en buen estado, sienten que sus espíritus de renuevan.

Momento: de color manteca.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Cuando pensamos que las cosas están perdidas, debemos darle la posibilidad a la vida de mostrarnos que no siempre es así. Las situaciones siempre tienen su solución, no desesperen. Amor con mucha posibilidad de crecer.

Momento: de color verde puro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos profundicen detalles antes de dar un paso importante en el plano financiero. Analicen, saquen cuentas y pongan la mayor objetividad. El amor de estos potentes seductores, con calma y entendimiento. Suavidad.

Momento: de color trigo.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Cambio en el pensamiento. Los arianos buscan dentro de sí mismos respuestas que van a poder encontrar en el plano afectivo. Abrirse y poder verse, es vital para todos. Hay conversaciones que les harían muy bien. Punto de partida.

Momento: de color plateado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Concentrarse en las obligaciones del hogar sería la prioridad para esta jornada con varias cosas para hacer. Traten de evaluar en quiénes depositan su confianza, no siempre la gente puede guardar silencio. Amor acompañando.

Momento: de color melón.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Buen día para sentarse a fijar objetivos y ver cuál es la forma más adecuada para llegar a lograrlos en el plano de las actividades. Posible nueva etapa laboral no lejana. El amor en un día apacible y amoroso, con salidas que los distenderán. Aprovechen estar saludables, lo más importante.

Momento: de color manteca.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos no olviden de adquirir la costumbre sana de hacer algo con el cuerpo. Estemos donde estemos, siempre hay posibilidad de movimiento corporal. Revisen sus modos respecto al entorno familiar, permítanse no ocuparse tanto de los asuntos que les corresponden a otros.

Momento: de color azulino.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Muchas veces pensamos cosas que no son, y a veces pensamos tanto que terminamos imaginando lo que no es. Las dudas se deben hablar, tomarse el tiempo y emprender un diálogo con la persona en cuestión, traten de hacerlo, lo mejor es conciliar y afrontar los problemas. Tranquilidad.

Momento: de color violeta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hoy logran concluir favorablemente situaciones que los tenían preocupados. Logran poder avanzar sobre objetivos y ponerse en contacto con las personas indicadas. Amor y familia con mucho equilibrio y paz aprovechando este domingo apacible y muy apto para poder relajarse.

Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Alegría sorprendente al tener noticias que hace tiempo esperan. En las parejas comprueban que están abiertas las puertas y que la buena predisposición hacia la paz es vital. Día para plantearse cosas internamente y saber reconocer errores. Avances espirituales.

Momento: de color turquesa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Amplitud de pensamiento como nuevo punto de partida en el ámbito familiar. No siempre entendemos que quizás el error sea nuestro propio y no de los demás. Posibilidad para poder avanzar en una actividad deseada. Análisis próspero sobre la situación financiera. Objetivos nuevos.

Momento: de color coral.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Impulso positivo y renovación de sensaciones respecto a problemas que hoy pueden observarse con mejor óptica y expectativa. Los proyectos repasados y razonados les darán el punto clave para llegar al éxito. Amor y amistades muy bien con posibilidad de encuentros alegres.

Momento: de color verde mar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

A veces tenemos que dejar que los demás puedan resolver sus problemas solos. Traten de no poner todo en sus hombros. Día para proponerse algunos cambios internos que les darán una renovación de la energía. Alivio emocional que viene de la mano de sus parejas y amigos.

Momento: de color lavanda.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Actividad recargada para aquellos que deban trabajar. Mucha ocupación e imprevistos. Las acciones emocionales a veces complican los vínculos, traten de serenarse y actuar desde el respeto y el pensamiento constructivo. Prevención a la hora de pronunciar cosas inconvenientes.

Momento: de color rojo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día con ansias de estar de buen humor y en compañía de los suyos. Las preocupaciones diarias pueden dejarse un poco de lado para poder encontrar los más interesantes encantos que la vida nos ofrece a diario. Libertad y alivio interior, cultivan pensamientos positivos y alentadores.

Momento: de color zafiro