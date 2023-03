Horóscopo del lunes 27 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Suponer que no se puede recuperar de un amor es negativo. Siempre se puede salir de los dolores, el Universo acompaña. Jornada tranquila en lo laboral, aprovechen los buenos momentos que ofrecen sus compañeros o amigos. Momento: de color celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Comienzo de semana con bastante actividad y posibles novedades. Día para firmas y buenos acuerdos. No dejen de concurrir a reuniones o entrevistas. Soltarse y poder ser uno mismo es una de las mejores cosas para hacer. Momento: de color plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Atención en las tareas, pueden venir imprevistos que desarmen un poco el orden logrado. Control y claridad para resolver problemas en la familia. Se destaca su capacidad para ser un buen líder y con condiciones difíciles, también para reemplazar. Momento: de color rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Decidir no debiera ser una tarea difícil, sino algo que aliviana la carga emocional. La sensación profunda de miedo paraliza, hora de vencerla cancerianos. El amor en compañía y con buena predisposición para lograr mejores objetivos. Momento: de color anaranjado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos la gran capacidad de liderazgo los hace conducir situaciones algo álgidas que surgen en el trabajo. Con tranquilidad hagan lo que saben hacer. El amor con algo de distancia, pero con sentarse a escuchar al otro, se mejora. Momento: de color oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Traten de estar un poco más atentos a las demandas de sus parejas. Es sano poder repartir y compartir los tiempos de cada día, dándole el lugar importante que tienen a los afectos. Los tiempos del corazón importan más que las demás cosas. Momento: de color gris.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con ánimos nuevos que apuntan a tener un día en el que llegarían las soluciones esperadas en el área de las actividades. Mostrar nuestras buenas actitudes es lograr que el otro que se sienta bien. Generar bien, es contagioso. Momento: de color coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día con los tiempos algo apurados, sepan relajar y tomar aire. A veces, un minuto en silencio o mirando algún paisaje, es suficiente y revitalizador. Es un momento justo para pensar en hacer alguna actividad física. Alegría. Momento: de color amarillo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sentirán empuje especial en entrevistas, exposiciones donde deban mostrar sus talentos. No pierdan de vista acompañar a sus parejas, escuchen sus reclamos o necesidades. Día con mucho movimiento y cambios positivos. Momento: marrón dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Encerrase en sí mismos no sería la solución. Cuando sufrimos por asuntos del corazón, no está mal comentarle a alguien de confianza lo que se siente. Poner en palabras es sanar. De central importancia ocuparse del stress que tienen. Momento: de color arándano.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Einstein dijo "Si lo puedes imaginar, lo puedes crear", hoy acuarianos podrán demostrar su creatividad y aporte brillante en sus actividades. No es casualidad nada cuando la conexión es más fuerte de lo que se razona. Amor en puerta. Momento: de color mandarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día máximo del don de la intuición que tienen. Sentirán hasta en la piel la verdad de lo que les preocupa. Poder sentirse bien con uno mismo es un compromiso sano que no sólo sirve para nosotros mismos, sino para todos. Momento: de color verde puro.

Horóscopo del martes 28 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucha agilidad en este día marciano, se mueven papeles importantes y noticias esperadas. Cuídense de alterar sus ánimos, no olviden que los martes son regidos por Marte, su regente, y potencia la energía. Úsenla a favor, aprovéchenla. Momento: de color blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos preguntarse mucho cómo hacer, quizás debilite nuestras capacidades. Procuren no dudar, usen su seguridad terrena y vayan para adelante. Hay llamados que pueden llegar y augurar cambios positivos en el área de las actividades. Momento: de color manzana roja.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos traten de pensar algunas veces más antes de dar respuestas o tomar decisiones que puedan sentirse apresuradas. La ansiedad debe ser controlada. El amor con preguntas y a la espera de respuestas que sueñan tener. Momento: de color de color cobre.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos conéctense con sus habilidades sin permitir que la duda invada tanto y tantas veces su desempeño. Es quizás una jornada con desaciertos, pero no significa que quite posibilidades en los aspectos en los que están esperando noticias. Momento: de color té verde.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Verán aparecer sucesos inesperados en este día algo inarmónico. No vacilen en hacer lo pensado en el plano afectivo. Hora de hablar y de pedir sin temor o vergüenza lo que desean para poder ser felices y completos. Autoestima. Momento: de color zanahoria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Pensamientos vagos sobre problemas del pasado que pueden insumirle tiempo y humor. No pongan su valiosa energía en situaciones que ya no pueden modificarse. Interesante jornada para entrevistas, reuniones laborales o acuerdos. Momento: de color cromo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hay pruebas que uno rinde, muchas veces sin saber que lo estamos haciendo. Es importante el don de la espontaneidad y el uso del intelecto en pos del objetivo. Seguridad. Amor con más calma y con sensación renovada. Momento: de color zafiro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Aprovechar las oportunidades que pueden venir en el plano laboral. Muchas veces es difícil dejar un ambiente cómodo y cordial por otro nuevo, es cuestión de pesar lo que más importa. En el amor, día con mucha comprensión. Momento: de color cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos aquellos que estén pasando un mal momento, hoy es el día para lograr una mayor comprensión interna. Signo de Fuego con intensidad espiritual inigualable. Sensaciones intensas y ganas de ver de nuevo a esa persona. Momento: de color magenta.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las cabritas con un día tranquilo en el que la intensidad la verán en sus corazones. La profundidad deseada puede ocurrir, el punto es no temer y no tener fantasías negativas. Pensar mucho afecta, sientan la posibilidad también de equivocarse. Momento: de color fucsia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Paciencia para los trámites que deban hacer. Acuarianos la ansiedad típica del signo, hay que poder dominarla y trabajarla para estar más tranquilos. Acompañar a quienes ustedes aman, no es sólo una frase, es un cúmulo de actitudes. Momento: de color amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los diferentes puntos de vista en el área de las actividades, podrían generar hoy ciertos roces o reacciones algo molestas. Busquen equilibrar las vivencias y darle la importancia que tengan las cosas y no más. Tranquilidad, todo pasa. Momento: de color maíz.

Horóscopo del miércoles 29 de marzo, 2023

Aries (21de marzo al 20 de abril) Importante es cada día de nuestras vidas. Hoy las casualidades darían elementos importantes para la resolución de problemas. Busquen contactar a esas personas con las que habrían planeado proyectos. Amor en armonía. Momento: de color de color rojizo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos llega una jornada auspiciosa en el plano laboral. Se abren puertas y se consolidan tareas nuevas. Buen pronóstico en negocios o conversaciones importantes. El amor de los regidos por el bello Venus, dando posibilidades nuevas. Momento: de color anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los gemelitos hoy con cierto nivel de dudas en asuntos que refieren a negocios. Dilucidan y analizan las conveniencias o no de estos proyectos. Buen momento para el amor, podrían sentir que encontraron lo que buscan. Momento: de color lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos llegan a conclusiones válidas respecto a cómo encarar sus deudas o gastos. Analizan y concretan propuestas que refieren a sus actividades. Las sensaciones afectivas producen algo de inestabilidad y desconcierto. Calma. Momento: de color morado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos las actividades pronunciadas en sus tenores, con complicaciones normales. Sacan conclusiones válidas respecto a sus relaciones afectivas y van camino a una toma de decisiones. Lucidez. Momento: de color crema.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Es habitual que pasen cosas o surjan inconvenientes en las actividades. Situaciones que no se dan o complicaciones propias debido al proceder de cada uno. No es cuestión de culpas, sino de buscar soluciones y comprender las acciones humanas. Momento: de color ámbar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los librianos buscando el punto que más les interesa en el plano de las actividades. Negocian posturas y volumen de intereses, logrando darse cuenta del camino a seguir. En el amor conservando las formas y el respeto se avanza seriamente. Momento: de color amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos sabrán hoy las respuestas sobre esos temas que les preocupan. Verán solucionarse algunos asuntos que refieren a papeles. El amor con mucho incentivo y ansias de apuntar hacia la definición y el acuerdo mutuo. Momento: de color rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos unas dudas que podrían hacerles trastabillar unas decisiones ya tomadas sobre las actividades. Proyectos que no son claros y ambiciones algo difíciles. Traten de revisar sus modos en las relaciones de pareja. Momento: de color arándano.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricornianos con ciertas reservas en el ámbito laboral. Planearán sus necesidades y tomarán decisiones. Buscan horizontes nuevos que lograrán consolidar. El amor con placidez y calma dándoles el estado anímico que necesitan. Momento: de color azul mar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los aguateros con sus ambiciones a flor de piel, ven resultados esperados en esta jornada que les trae sonrisas. Traten de no ejercer la ironía en el área de las relaciones humanas, no todo el mundo entiende el sarcasmo. Amplitud. Momento: de color celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos las relaciones en el ámbito laboral podrían teñirse de ciertos resquemores. Procuren conciliar y no generar controversias. Siempre la opción es unir caminos o coincidencias, todos estamos capacitados para colaborar con la paz de este mundo. Momento: de color perla.

Horóscopo del jueves 30 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos las soluciones siempre llegan, hoy trabajen la capacidad de la paciencia y conéctense con lo que pueden hacer. No posterguen reuniones ni diálogos importantes. Cada cosa en su lugar. El amor que deberían sentir como bálsamo. Momento: de color verde oscuro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Vacacionan mentalmente gracias a la experimentación de sacarle carga emocional a las cosas. Taurinos, se focalizan hacia una nueva etapa en la que podrían cambiar para mejor. Los sueños pueden realizarse, la opción es el esfuerzo desde la alegría. Momento: de color turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Quizás sería éste el día ideal para poder plantear sin temor la verdad de sus preocupaciones o dudas en el trabajo. Las cosas siempre hay que hablarlas, ponerlas en palabras, darnos nuestro lugar desde el pleno respeto al otro y a nosotros mismos. Momento: de color verde manzana.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día con mucha intuición que ustedes tienen natural cancerianos. Apunten a tratar de solucionar las cosas que quedan pendientes desde su mejor predisposición. Verán llegar a ustedes propuestas nuevas que deberían analizar. Momento: de color violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Las situaciones laborales con mejoras y mayor orden. A veces por querer hacer todo, dejamos de cumplir. Reuniones importantes muy bien aspectadas, negociaciones financieras como para concretar. Amor con relajación y apoyo. Momento: de color mandarina.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos hoy la lucidez en su punto máximo, aprovechen para poder concretar operaciones financieras o cerrar positivamente contratos o transacciones. El amor de la mano de ciertas quejas o planteos que ustedes deberían aceptar. Momento: de color rojo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos las arbitrariedades económicas de ustedes pueden jugarles mal. Traten de medirse en las tentaciones y comprar sólo lo que necesitan analizando qué es lo que los lleva a gastar de más. El amor algo irritado, busquen dialogar y calmar. Momento: de color apio.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Las reuniones laborales, los exámenes o las negociaciones, están muy bien. Aprovechen esta jornada para realizar trámites atrasados o llamados importantes. Los vínculos en el plano afectivo, con mucha seducción. Momento: de color oliva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Traten de equipararse emocionalmente y busquen lograr una tranquilidad más continua o estabilizada. No es una fácil tarea pero con voluntad, todo se puede. Variación de oportunidades nuevas en el plano laboral. Se proyectan. Momento: de color caoba.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Busquen alimentar sus talentos y capacidades para poder proyectarse con mayor seguridad que sería natural también para ustedes. El amor llega con nueva energía y frescura, dándoles una renovación emocional muy favorable. Paz. Momento: de color vainilla.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las alternativas en el plano de las actividades estarían llegando con buenas posibilidades de crecimiento y de afirmación en sus capacidades. Traten de no postergar encuentros más espirituales y compenetrados con sus parejas. Momento: de color cereza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hoy sería un buen día como para poder acomodar sus cuestiones de papeles haciendo trámites importantes e impostergables. Enfrentar las situaciones que nos aquejan, por más difíciles, nos hace mejor que negarlas. Seguridad.

Momento: de color púrpura.

Horóscopo del viernes 31 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Momentos en silencio que les aportarán mayor tranquilidad en esta jornada algo alterada por trámites o gestiones que pueden tener complicaciones. La posibilidad es infinita para lograr salir de los problemas. Proposición. Momento: de color verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sólidos los pensamientos en cuanto a problemas que tienen que ver con lo judicial o firmas importantes. Las casualidades difícilmente sean sin tener una razón detrás. Estén atentos a lo que puedan leer respecto a los reclamos de sus parejas. Momento: de color café.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos presten atención hoy a las posibilidades que puedan surgir en el trabajo. Nuevos desafíos que pueden darles sorpresivas posibilidades. Consideren empezar a realizar alguna tarea física, es necesaria y otorga beneficios. Momento: de color manteca.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Regidos por la sublime Luna, hoy tendrán una jornada con creatividad y progreso en el área de las actividades. la comunicación es muy importante siempre y hoy justamente aplicada en el ámbito personal. Digan, comenten. Transparencia. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos denle posibilidad a la vida para ofrecerle los matices bellos que la alegría puede darles. No todo es trabajo, no todo debe ser la preocupación por el dinero. Se abren caminos más amplios en el plano afectivo. Sensación nueva. Momento: de color canela.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Dar señales a sus parejas de una mayor seguridad o coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Día para elecciones en el área laboral, hay entrevistas provechosas que podrían aportarle nuevas posibilidades de cambios. Presten atención. Momento: de color lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Habría posibilidad en el plano financiero para poder concretar esa compra que está necesitando hacer. En el área afectiva, no se detengan a revisar las cicatrices que le dejaron algunos dolores que padecieron. Mirar hacia adelante. Belleza. Momento: de color malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) A prestar atención escorpianos con propuestas que podrían llegarles para realizar sociedades en el área de las actividades. No todo lo que se escucha tiene un contexto real. Analicen sin apresurarse y saquen conclusiones. Momento: de color verde musgo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Intermitencia que los alteraría en el plano financiero. Sepan esperar y busquen profundizar el don de la paciencia. Conéctense con los afectos para sentir mejores cosas y poder valorarlas en su peso y efecto en nuestras vidas. Todo pasa. Momento: de color púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Siéntanse seguros, es un día interesante y que daría frutos en entrevistas o reuniones importantes. Las relaciones afectivas, no deberían empañarse. Los celos y la desconfianza, son actitudes siempre negativas. Evolución. Momento: de color ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos no lleven sus problemas laborales con carga negativa al hogar. Poder separar las aguas es beneficioso para todos. Lograr estar de buen humor, es parte del compromiso para poder vivir más sanamente. Colores y aromas. Momento: de color plata.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos el saber es siempre importante. No sufran si no pueden trabajar de lo que más les gusta, hagan lo que les toque hacer, todo sirve, todo ayuda a crecer. Amor en consonancia y concordancia, reciprocidad que enorgullece. Momento: de color manteca.

Horóscopo del sábado 1 de abril, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Protección que se sentirá desde los afectos, podrán apreciar arianos que las cosas en la familia toman un cauce más unido. Día de uniones nuevas en las parejas, se consolidan y se lanzan a futuro. Salud en muy bien estado. Satisfacción. Momento: de color azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Traten de esquivar tener sentimientos derrotistas. Valoren lo que ustedes son y lo que sueñan lograr y apunten hacia eso. No es imposible poder acercarse a lo que queremos lograr. El amor taurinos, con algunos roces y quizás finales de relación. Momento: de color gris plomo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Siéntense a pensar aquellos que tengan sociedades en la relación laboral que tengan con sus socios. Hay puntos para aclarar. Los intentos en el amor no son en vano, comprendiendo lo que le pasa al otro es empezar a solucionar las cosas. Momento: de color amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sensaciones del pasado se acercan desde la sombra del olvido, traten de no caer en los mismos errores. El amor es o no es, las medias tintas no son válidas si el objetivo es lograr ir más allá. Día intenso en el que sentirán que es hora de hacer cambios. Momento: de color canela.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Es momento de plantear lo que planean en el amor. Una cosa es amar y otra ver si se siente. Digan sus verdades, leoninos. Se pueden generar hoy nuevos proyectos y asentar objetivos. Las cosas están en marcha si quieren mudarse o conseguir algo mejor. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Jornada interesante con movilización interna, cuestionamientos propios y ansias con varios matices. Encuentren su lugar y no culpen a los demás por las frustraciones que hayan vivido. Cada uno se ocupa de su propia vida, aún con errores. Momento: de color lacre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Satisfacción que viene del lado financiero, podrán recibir un dinero extra que ayudará. Hoy sería un día calmo con esperanzas renovadas que es deber lograr tenerlas siempre. Saber que siempre en la vida hay altibajos, el completo equilibrio. Momento: de color magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Procuren realizar movimiento de muebles en sus casas. Ventilen bien, cambios de lugar y limpieza. Estos tips ayudan a las energías internas. Día para ocuparse de ustedes mismos, revisarse internamente, recargarse de luz. Momento: de color blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Eviten discusiones banales en el ámbito familiar. Aprender a dejar de lado la tentación de replicar o retrucar ante los malos gestos de los demás, es alterar el equilibrio. No siempre hace falta decir. Momento importante en las parejas. Momento: de color berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los errores de los demás no deberían ser una sumatoria de nervios. Busquen poder resolver los suyos propios dejando al otro que haga sobre lo suyo. Meditaciones sobre el modo de encarar la vida, día ideal para apuntar a lo mejor. Momento: de color violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Procurar no echar culpas a los demás. Asumir las responsabilidades de lo que hacemos o decimos y también de lo que no decimos, es crecer. Jornada de revisión. Para aquellos que trabajen día bastante intenso, tómenlo con calma. Momento: de color menta.

Piscis (19 de febrero al20 de marzo) Día bastante alegre, con buena aceptación en el plano afectivo y en general. Se pueden abrir oportunidades que traigan posibilidad de mayor y más nutrido compromiso. Avances en posibles decisiones a tomar en las actividades. Momento: de color crema.

Horóscopo del domingo 2 de abril, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos día con salidas, caminatas que podrían tentarse en realizar. Pónganse en forma tratando de comer lo que les hace bien, llega el punto en que el cuerpo mismos nos indica que precisa otras cosas para seguir funcionando sano. Momento: de color verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Busquen nuevas estrategias mentales para que el trabajo no les produzca tanto stress. Hay muchas maneras de poder producirse una mejor manera de vivir. El amor puede traer nuevas oportunidades, estén abiertos y resignen el pasado. Momento: de color ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La importancia del autocontrol y la libertad de las propias decisiones. Pongan en marcha sus anhelos en el plano afectivo y apunten hacia ello. Los pensadores desafiantes nativos de este signo también podrían proponerse nuevos proyectos. Momento: de color cereza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Sentirán que transitan por nuevo ciclo emocional. Buenas nuevas en las familias con noticias esperadas y acontecimientos positivos. Planean emprendimientos dándoles incentivo y buen ánimo. La salud con necesidad de hacer gimnasia. Momento: de color manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Día ideal para salidas, relajación, encuentros con amigos o familiares. Posibilidad de conocer personas nuevas aquellos que no tengan pareja. Planifiquen cosas para realizar y realizarse apuntando a lograr consolidarse en las actividades. Momento: de color zanahoria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Poder saber cómo resultará una relación afectiva no es muy probable. El ejercicio de los vínculos es el día a día y de acuerdo lo que se va sintiendo. Gracias a Dios la libertad de elección y de decisión es nuestro primer don. Anímense. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena jornada para ponerse al día con el orden en la casa y realizar las cosas pendientes como pequeños arreglos o limpieza. Hacer cosas por el hogar hace bien, renueva sensaciones y nos hace sentir ocupados. Bellos encuentros internos con las parejas. Momento: de color jazmín.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Es bueno mirarse al espejo y ponerse objetivos sanos. Traten de descartar la comida que no hace bien. Conectarse desde los afectos nos hace bien, nos ayuda a lograr incluso que nuestro organismo funcione mejor. Novedades intensas en el amor. Momento: de color verde manzana.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Día para poder realizar tareas atrasadas tanto en el hogar o cosas pendientes del trabajo. Procuren hacerse el rato para poder sentarse a relajar y distraerse. Decisiones interesantes que les dan paz. Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Nunca duden de sus capacidades energéticas, no sientan que hay tantas trabas para progresar. Saber de uno y saber lo que se pretende es empezar a lograr el éxito. Conexiones nuevas que podrían darle un tinte distinto en el ámbito laboral. Momento: de color esmeralda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Análisis positivo en cuanto a sus logros. Hoy los aguateros tienen a flor de piel la creatividad y apuntan a nuevos proyectos que los entusiasma mucho poder llegar a realizarlos. Amor con una plena sensación de estar compenetrados y en sintonía. Momento: de color añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Vivencias intensas en el plano afectivo. Arriban a decisiones y a conclusiones que les sirven. Día ideal para conversaciones íntimas en las que la verdad sin tapujos deberá tomar las riendas. Conexión con lo cierto y necesario. Momento: de color púrpura.

