HORÓSCOPO DEL LUNES 27 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El entusiasmo excede la realidad, mantengan el incentivo pero no la ansiedad. Los asuntos laborales están encaminados hacia una nueva posibilidad de crecimiento. Todo es cuestión de saber llevar los tiempos con la mejor voluntad por eso no pierdan nunca la esperanza.

Momento de color: azul claro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibles imprevistos les anuncian una jornada para tomarse con calma todo lo que suceda en el plano laboral. Una simpatía que toma otro rumbo les hará pensar más cosas de las que supone. A veces a los taurinos les cuesta reconocer sus sentimientos y eso es bueno para que logren soltarse.

Momento de color: café.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tendrán tiempo para actualizar las cosas que dejaron postergadas en el plano material. Día ideal para trámites y resolución de cuestiones con papeles. La sensación de apoyo de alguien del entorno los hará relajar y equilibrar emociones. Hacer cosas por uno nos hace sentir bien es muy importante.

Momento de color: rosado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La intuición al punto máximo frente a situaciones poco claras que ocurren en sus lugares de trabajo. Conéctense con ustedes mismos y sacarán a luz las soluciones. Sensación de amor ante declaración de sentimientos. Hay días en que el espíritu cobra su protagonismo y eso es maravilloso. Iluminación.

Momento de color: violáceo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Caminan por un sendero difícil en el plano afectivo, traten de sentarse a pensar y decidir sus vidas futuras. Se podría negociar una situación con terceros que no es agradable, es preferible perder algo y no ganar disgustos. Caminar por la cuerda floja no es recomendable, retomen la objetividad.

Momento de color: amarillo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día para poder reevaluar las situaciones laborales virginianos. La clave está en guardar silencio en el momento justo. No alteren el movimiento de las cosas laborales por culpa de la ansiedad. Aprender a decir que no a tiempo ayuda a evitar conflictos. La sinceridad siempre nos lleva por buen camino. Tranquilos.

Momento de color: agua.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los arrebatos en el plano afectivo los pondrán ansiosos. Traten de manejarse desde la calma por ustedes mismos y los suyos. Noticia laboral que puede llegar dándoles un alivio en la parte económica. Todo es cuestión de aprender a sobrellevar las cosas que nos van sucediendo. Equilibren las emociones.

Momento de color: rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un espacio para la comunicación en reunión laboral que les hará pasar un rato agradable. Día intuitivo que deberían aprovechar para ver más allá ciertos puntos no muy claros de la realidad afectiva. Los estados positivos son los que nos hacen mejorar siempre incluida la salud física. Somos una unidad.

Momento de color: salmón.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Jornada muy apta para trámites o movimiento de papeles. Se esfuerzan por demostrar sus talentos en el trabajo. Jornada en la que se sentirán observados y exigidos. Una primicia que llega a sus oídos los hará sentirse reconfortados en lo que compete a la economía. Estar seguro de uno mismo es la llave.

Momento de color: azul Francia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Interesante propuesta en el plano de las actividades. Gozarán de un encuentro sorpresivo con personas importantes para ustedes. A veces las cosas no son como deseamos pero el punto es comprender y saber que por algo será. Permitirle a la vida que nos traiga las recompensas que nos tiene preparadas.

Momento de color: crema.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Posibles novedades en el plano familiar. Bloquean una situación en el trabajo que podría haberles causado un mal momento. Observen el comportamiento de quienes los rodean. Ser confiado es bueno pero eso no implica despreocuparse. Ser quienes somos ayuda a los demás a tratar de imitarnos.

Momento de color: anaranjado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Argumentaciones poco creíbles por parte de alguien que les propone negocios. Una situación nueva se aventura en el plano afectivo, vívanla con plenitud. La vida es emoción y la búsqueda de la misma es algo muy positivo que nos hace sentir y sentir es vivir. No se instalen en la melancolía, nada aporta estar triste siempre.

Momento de color: aguamarina.

HORÓSCOPO DEL MARTES 28 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sería este un día ideal para realizar trámites importantes, reuniones o para firmar acuerdos. Los acontecimientos de la jornada están preparados para que la claridad prime ante las complicaciones. Aprovechen arianos las oportunidades sin dudar. Día preciso y auspicioso.

Momento de color: verde puro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comienzo interesante en las actividades, con comodidad y posibilidades amplias de poder demostrar las capacidades. Comprensión. En el plano financiero posible entrada de dinero que les dará respiro con las deudas o compromisos. No negarse ante las cosas del corazón, no teman amar.

Momento de color: anaranjado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Podrían recibir propuestas que los harán pensar y tomar una decisión en el plano laboral. Los sentimientos compartidos con alguien del entorno podría desbordarlos, pongan sus cosas en claro. Saber controlar lo que nos puede hacer daño y que dependa de nosotros es menester hacerlo.

Momento de color: azul.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se interesarán en tener una conversación con personas idóneas para planear y poner en práctica un negocio. Día ideal para ello. Seguridad en el plano afectivo que los reconfortará. Valorar las buenas cosas que nos pasan y tratar de mantenerlas, buscando profundizar y lograr riqueza interna.

Momento de color: carmesí.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La búsqueda afectiva será bien respondida pero sepan que la situación no es fácil. El punto es respetarnos sobre todo cuando está en juego nuestra tranquilidad emocional. Hoy dejen de lado lo más que puedan y tomen un respiro en ese plano, no desatiendan los compromisos laborales.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Les advierten sobre algo que deberán tener en cuenta en el plano económico. Si sus deseos son invertir lo que tienen deberían esperar un tiempo. La razón de una situación afectiva se la darán y los ayudará a comprender más sobre el proceder del otro. La claridad de las cosas es lo que nos hace madurarlas.

Momento de color: púrpura.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Aprenden una actividad nueva que los llevará a entusiasmarse. Todo lo que tenga que ver con comienzos es bueno para esta fecha. Punto final y nueva etapa en el plano afectivo. Las cosas empiezan y terminan, saber esto nos ayuda a manejarnos quizás con mayor realismo y mayor aceptación.

Momento de color: rosa viejo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hay novedades que los aliviarán en el plano económico. Los llaman para participar en emprendimientos interesantes. Entusiasmo. Los conceptos que manejaban en el plano de las relaciones sentimentales los cambiará. No decir a tiempo las cosas muchas veces nos trae complicaciones innecesarias.

Momento de color: amaranto.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Novedades y noticias importantes sobre la atmósfera en el plano laboral que se disipa, todo vuelve a la normalidad. Deberán enfrentar un inconveniente económico que lograrán solucionar rápidamente. Llamado que los entusiasma. Los imprevistos siempre existen, no se culpen por todo.

Momento de color: espárrago.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se presentan señales de mejoría en el plano económico. Saber esperar para poder tomar decisiones desde las certezas. Demostrarán sus sentimientos ante un reclamo que los hará ver la realidad. Aprender a escuchar y a dar lo que sentimos que podemos dar es importante para enriquecer la armonía de espíritu.

Momento de color: aguamarina.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Podrían atravesar una situación incómoda en el trabajo, lo importante sería dejarla pasar sin involucrarse demasiado. En el amor las cosas se van aclarando. Todavía hay magia entre ambos. Mientras que se sientan las cosas pueden arreglarse, nada puede contra el amor verdadero. Virtud.

Momento de color: zafiro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Situaciones que los llevarán a tener que defender lo suyo en el plano económico. Les proponen un negocio no muy claro. Consulten sus cosas con personas idóneas. Aceptar que una relación termina es importante para lograr retomar la paz. Aceptar que no todo es como esperamos, siempre hay una razón.

Momento de color: añil.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy para muchos arianos es un día particularmente clave en el plano económico. No manejen sus expectativas desde los miedos. Un intento de aproximación les dará la pauta de que las cosas no han terminado en ese vínculo afectivo. Captar la intención del otro es cuestión de estar abiertos y receptivos. Busquen claridad.

Momento de color: magenta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día para priorizar cosas. No posterguen reuniones laborales o conversaciones que podrían darles una nueva salida en el plano de las actividades. Deberían aceptar una oferta que les harán en cuanto a ventas o compras que esperaban se pudieran dar. Pretender es bueno, ambicionar más de lo posible no tanto.

Momento de color: café.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es una jornada con promesas nuevas. Se abren puertas a una actividad nueva que dudaban realizar. Buen augurio de alguien que se les acerca, trae oportunidades de emprendimientos que no imaginaban. Un antiguo amor podría resurgir. Separar amor de amistad es un hilo a veces difícil de detectar. Sientan.

Momento de color: lavanda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Argumentaciones poco válidas en sus lugares de trabajo. Analicen y saquen sus propias conclusiones. No se permitan perder salida importante. Hacer cosas por uno mismo es el punto de partida para poder ser feliz con uno mismo o con los demás. La plenitud de la vida es hoy y porque es hoy es siempre. Valorar todo.

Momento de color: rosa.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ustedes son lúcidos en toma de decisiones. No esperen hoy que los demás tomen disposiciones que les corresponden a ustedes. Lo que cuesta se valora, hagan el esfuerzo, verán el logro en el plano afectivo. La importancia de hacer lo que la conciencia dicta nos da el margen de poder estar tranquilos. Responsabilidad.

Momento de color: malva.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día de conexión interna que los lleva a tener un gran entusiasmo por alguien que conocerán. No analicen tanto y dejen que las cosas fluyan. Hagan vista gruesa a ciertas manifestaciones inoportunas de alguien de su entorno. Comprender las actitudes ajenas, no juzgar y hacer lo que se debe, es demostrar evolución.

Momento de color: ámbar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Livianos a tratar de vencer las tentaciones por las compras innecesarias. No distraigan dinero sin necesidad. Evalúen exactamente lo que necesitan y actúen. Revisar qué cosas nos generan escapar de la realidad. Siempre llega el momento de encontrarse con uno mismo y es de las acciones más bellas que podemos lograr.

Momento de color: blanco.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día de conexión con los afectos de manera especial. La energía exuberante que caracteriza al signo debería inspirarles el permiso para hacer lo que sienten en el plano afectivo. Las probabilidades siempre están, el punto es asumirlas. Jornada calma en el plano de las actividades. Todo apunta hacia la estabilización de las energías.

Momento de color: celeste.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En el plano laboral habría novedades con buen augurio y tranquilizadoras. Lo llamativo de la jornada será encuentro casual con alguien que los ayudaría con un problema que tienen. No se sugestionen frente a situaciones en su entorno. Manejar las emociones es un trabajo interno importante a realizar cada día.

Momento de color: topacio.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día para trámites, gestiones, firmas o compromisos. Paso a paso y con tranquilidad. Un llamado que les da la posibilidad de realizar algo que esperan, los repleta de alegría. No se alejen de personas de su entorno, a veces la ayuda es en silencio. Valorar la humanidad del otro, saber del otro, tenerlo. Respetarlo, ayudarlo.

Momento de color: siena.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Un especial diálogo en el plano laboral lo ayudará a solucionar algo pendiente. Una noticia anticipada referida a problemas con papeles. Saber que las informaciones llegan desde varios lados y que no siempre llegan versiones útiles. Adelante, sin temor en la toma de decisiones en el plano familiar.

Momento de color: lenteja.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Cosas pendientes, asuntos que todavía no tienen la solución debida. Procuren no perder el tiempo esperando, gestionen. Intuición al máximo frente a problema afectivo. El entorno familiar está más tranquilo, aprovechen para dialogar sin discutir. Saber que todos tenemos buenos y malos momentos: Comprensión.

Momento de color: sésamo.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 30 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día con altibajos y ciertas complicaciones en el plano laboral. Lo desafiante en esta jornada sería la realización de un encuentro que vienen postergando por falta de coraje. Ponernos a prueba es importante, es una forma de crecer. Debemos ser lo que somos y es ésta una actitud constante y que identifica a los arianos.

Momento de color: crema.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Procuren estar a tiempo para cumplir con las entrevistas o reuniones en el plano laboral. Sientan que son seguros en lo que quieren, no vayan a desgano, se sorprenderán por el resultado. Un comienzo de algo les levantará el ánimo enormemente. Valorar las sorpresas de la vida, sentirnos vivos y agradecidos.

Momento de color: lavanda floral.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día con sorpresas esperadas e inesperadas. Una nueva actividad les levantará el ánimo sabiendo que no lo habían imaginado como finalmente fue. Verán colmados sus deseos en el plano afectivo, posibilidad de ser feliz. Ilusión. No privarse de buscar lo que se está esperando, abrirse ante la vida. Todo llega.

Momento de color: rosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día algo ajetreado, intenso. Variedad de situaciones colorearán su jornada sin darles respiro. Conocerían a alguien que los impactará. Esa búsqueda canceriana de querer armar una familia será recompensada. Noticia que llega antes de lo esperado. Tomarse las cosas tal como son esquivando agregar más.

Momento de color: nieve.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos la incomodidad de realizar trámites molestos o complicados se solucionan poniendo la mejor cara y humor. No posterguen hacerlos. Hay cosas que son obligadas el punto es no fastidiarse. Un encuentro con alguien que a veces estuvo en sus mentes, los deja pensando con ciertas ganas de invitar.

Momento de color: plata.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el plano de las actividades no sería lo más indicado realizar ese negocio que tienen en mente sin antes poner todo en claro casi de manera insistente. Las cosas poco claras, no llegan a buen término. No instalen dentro de ustedes una actitud equivocada frente a los afectos, dejen para el otro la parte que le toca.

Momento de color: lino.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los inconvenientes en su lugar de trabajo tornarán el día algo molesto. Traten de minimizar las cosas para no lastimarse. Comprender y conciliar simplifica problemas. Llegan a ustedes nuevas ansias de poder modificar sus propias reacciones ante los problemas. Querer es poder, en la mayoría de las veces.

Momento de color: anaranjado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un espacio para la relajación les dará un nuevo respiro a las tensiones diarias. Día con mucha actividad y casi sin respiro. Llamado que los sorprende positivamente. Saber que las puertas no siempre se cierran y que a veces las cosas buscan el espacio justo para poder manifestarse en el tiempo debido.

Momento de color: frutilla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No siempre lo que nos dicen es cierto. Los distintos puntos de vista a veces dan una visión subjetiva de lo que realmente pasa. Sepan aguardar sin alterarse. A veces se especula con la buena fe de los demás. Saber diferenciar la verdad de la mentira es importante. Noticias alentadoras en la familia. Novedad.

Momento de color: zanahoria.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sentirán alivio al llegar una oportunidad de salir de situación embarazosa. La vida nos trae los momentos justos. Buena predisposición de alguien con quien desean hablar, serán escuchados y recibirán ayuda inesperada. Darse cuenta que todo puede cambiar y que luchar por lo que sanamente queremos es válido.

Momento de color: rojo bermellón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No dejen de observar lo que tienen a su alrededor. A veces no vemos que la solución de los problemas la tenemos al alcance de nuestras manos. Rutina que cansa mentalmente, busquen acuarianos hacer alguna salida para distraerse. Predisponerse a estar mejor de lo pensado es parte importante para lograrlo.

Momento de color: tiza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La esperada reunión de trabajo puede llegar hoy. No permitan que el mal humor empañe su lucidez e inteligencia. Llamados esperados que ayudan a ir encaminando esta jornada que altera los nervios. Hacer de la vida una realidad feliz a pesar de todo sería para ustedes piscianos una necesidad que los ayudará siempre.

Momento de color: púrpura.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 31 DE DICIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Surgen proyectos más tentadores que los que tienen en mente. Día de iluminación y de inspiración en el que pondrán muchas cosas en claro. La lucha interna estará orientada todavía hacia poder resolver problemas afectivos. Buscar las respuestas dentro de uno ayuda a conocernos más.

Momento de color: limón.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La imaginación de una situación los pondrá de mal humor. Traten de no generar pensamientos que los conduzcan a angustiarse. Comprobar y buscar la verdad sobre las cosas, aún así no desesperarnos. Buscar el equilibrio. Sorprendente respuesta sobre un pedido que quizás hayan hecho a tiempo. Ayuda.

Momento de color: beige.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Redimirían una cuestión que creían perdida en el plano de las actividades. Reconocimiento y aclaración que los libera emocionalmente. No interrumpan la búsqueda, estarían a punto de lograr ese trabajo que tanto ansían. El amor les dará una alegría. Saber que las cosas siempre se ubican en su lugar, dar tiempo.

Momento de color: ocre.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Podría haber un rumbo diferente con respecto a una situación laboral que mejorarían sus cosas. No se aparten de sus contactos y traten de estar atentos frente a posibles alternativas nuevas que pueden surgir. El amor en esta jornada con cierta sensación de distancia que no les da tranquilidad. Hablen, planteen.

Momento de color: manzana verde.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Clarifican un hecho que los mantenía en ascuas en sus lugares de trabajo. No desesperen, dialoguen. Las cosas mejoran lentamente en el plano afectivo. Novedad que los distrae positivamente llevándolos a participar de una reunión con amigos. Saber darle el tiempo a las cosas, aceptar los cambios, ser positivo.

Momento de color: turquesa.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se sentirán presionados en el plano familiar con cierta sensación de nervios y temores. Hay cosas que requerirán de su paciencia preferiblemente antes que el enfrentamiento. Llamadas promisorias en el plano laboral. Manejarse con inteligencia y sabiduría en los momentos confusos. Procuren salida que los distraiga.

Momento de color: nuez.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Gran expectativa frente a promesa que les hacen en el plano laboral. No duden que lograrán cumplir sus sueños ampliamente. Los estados anímicos que fueron generados en el pasado no deberían volver. Aprender a manejar las emociones siempre hacia un lado favorable y benéfico para todos. Busquen hacer caminatas.

Momento de color: rosa suave.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Llegarían noticias en el plano familiar que los colmarán de alegría. Sorpresa importante que los ayudará a organizar con mayor seguridad sus planes. Hay un reencuentro que los lleva nuevamente a pensar y a hacerse planteos internos. Todo se compensa, una cosa trae a la otra, el universo se mueve.

Momento de color: blanco.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esperanza recuperada en el plano afectivo. Los llamados que esperaban podrían producirse trayendo respuestas positivas. Posible invitación laboral que les dará la posibilidad de hacer contactos. Siempre estar atento a las oportunidades que nos llegan. La vida emite todo el tiempo, el punto es estar predispuestos.

Momento de color: castaño.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estén atentos a propuestas que les llegan por parte de allegados para realizar un negocio o emprendimiento nuevo. La propuesta es buena sepan ver la conveniencia. La transparencia de una actitud los conmueve. Aprender de los buenos gestos ajenos, celebrarlos, imitarlos. Día bueno para diálogos.

Momento de color: menta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Hay vicisitudes e imprevistos en el plano de las actividades. Presten atención. Una lucha interna los mantendrá un poco nerviosos. Sepan distinguir sus angustias con sus causas para poder tratar de solucionarlas. Una nueva etapa de aprendizaje les generará crecimiento. Llamar a amigos y compartir sus cosas, ayuda.

Momento de color: rojizo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día relajado en el plano laboral. Se consolidan y afianzan dándoles mayor tranquilidad. Sorprendente situación que vivirán lo hará reaccionar con buen humor. A veces el asombro genera risa y eso es positivo. Una llamada les propondría una posibilidad de realizar nuevas actividades.

Momento de color: verde palta.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 1 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ordenen sus pensamientos y tomen esa decisión afectiva. Las cosas mejoran si lo decidimos, muchas veces no asumimos las responsabilidades que tenemos en los vínculos. No negar, no escaparse de sí. Es sano afrontar porque es parte de la llave que impulsa a salir adelante.

Momento de color: púrpura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Compromiso asumido frente a situación familiar. No desestimen tomarse un día de real descanso, sientan lo que merecen. Debemos aprender a respetarnos tanto como esperamos que nos respeten los demás. Soluciones que llegan.

Momento de color: ámbar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Traten de mejorar la angustia pensando y concientizando las cosas buenas que les pasan. Siempre hay situaciones favorables. Una novedad de alguien cercano los ayuda a superar un viejo resquemor dejando de lado los malos pensamientos.

Momento de color: anaranjado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se dilata conversaciones que tienen pendiente con personas de sus afectos. Sepan decir lo que deban sin temor. Hay una sensación de tranquilidad nueva en el plano material, se avanza y se dejan atrás conflictos con papeles. Todo paso a paso.

Momento de color: rosado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una inadvertida situación pasa a ser motivo de discordia con la pareja. No se arrebaten y conversen. Pilar en las uniones la verdad y el respeto. Tengan en cuenta en este día poder poner en orden los papeles y organizarse para hacer trámites.

Momento de color: verde puro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Posibles propuestas en lo inmediato, estén atento a los contactos que tienen y anímense a echar redes. Una espectacular cita, no fallen ni teman ir. Estar atento, no perder las cosas que se nos presentan. La vida siempre ofrece oportunidades.

Momento de color: lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Intuición y reconexión a flor de piel al tener un encuentro casual con alguien del pasado. Podrán ver lo que no pudieron antes. No se apuren. Saber que no siempre estamos preparados y que cada cosa es en su debido tiempo. Día de pensamiento.

Momento de color: vino.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los acontecimientos de la jornada estarán con un halo de tranquilidad que les darán alegría y más ganas de cuidar lo que tienen en el plano afectivo. Un asunto resuelto. No dejar de darse cuenta de las buenas cosas nos hace evolucionar. Salud.

Momento de color: fucsia.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La compañía de personas conocidas les hará mejorar el estado anímico. Recuperan sensaciones que no habían sentido por mucho tiempo. Algo se gesta en el plano material. Saber que todo se mueve constantemente, la paciencia es la clave.

Momento de color: canela.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Dejar por este día las estructuras tan disciplinadas y se conectan con cosas más simples e internas que comienzan a fluir desde adentro. Una novedad que los impacta. Notar el beneficio de la libertad desde la responsabilidad para ser felices.

Momento de color: zafiro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Su libertad de acción a flor de piel en reunión de amigos que los alegrará durante el día. Una nueva situación que surgiría en el plano de sus actividades que les darán buenas expectativas. Piensen bien para poder lanzarse a nuevos emprendimientos.

Momento de color: azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La melancolía que caracteriza al signo queda postergada al compartir con personas del entorno afectivo momentos divertidos y fraternos. Empezar a ser feliz a partir de las cosas de todos los días y de cada momento es una decisión importante.

Momento de color: magenta.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 2 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La sensación de desasosiego por cuestiones no resueltas en el plano emocional los hará tener una jornada de sentimentalismo. Traten de resolver sus cosas perdonándose a ustedes mismo también. Saber que hacemos lo que podemos, asumirlo es alivianarnos.

Momento de color: agua.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Gobierna en ustedes la verdadera decisión de hacer lo posible y lo imposible para resolver favorablemente sus relaciones de pareja. No duden que lograrán sus objetivos. Luchar por amor, siempre que sea un amor que beneficia y otorga salud en todos los sentidos. No se maltraten.

Momento de color: rojizo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Implacable decisión de continuar con un proyecto laboral que en este día pueden dedicarse a elaborarlo. Creatividad y lucidez a flor de piel. Llamados que les importan mucho. Tener valor en la vida, tener coraje, tener osadía, tener decisión, aunque luego nos equivoquemos.

Momento de color: violeta fuerte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Retoman un vínculo que en otro momento no lo hubieran hecho. Las cosas del corazón están tomando un giro importante hacia su bienestar. Alguien los comprende y los ampara. Es muy importante saber lo que se quiere y si eso que se quiere es positivo para cada uno.

Momento de color: mostaza.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No desistan de un buen diálogo familiar, aprendan a manejarse con las cosas que son inevitables y que de aceptarlas todo estaría mejor en ese plano. Los demás esperan de ustedes lo que saben que ustedes son. Buenas personas. No hay imposibilidad para ser condescendientes.

Momento de color: púrpura.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una imagen más que positiva tendrán de alguien que en este día pueden conocer. Las cosas en la vida se van encaminando aunque no nos demos cuenta, el punto es estar predispuestos a la esperanza y a la concreción. Pensamientos positivos para que así sea. Creer en la vida.

Momento de color: durazno.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No deberían trasladar sus dudas e inseguridades en otro. La proyección es un arma de doble filo que llegado el momento no sirve más. Sepamos que descubrirnos a nosotros mismos es empezar a querernos. Saberse, aceptarse, cambiar, definirse. Ser responsables del crecimiento propio.

Momento de color: lavanda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Lo importante del día sería poder reclamar por sus cosas. No sentir vergüenza ajena y darse el lugar los aliviaría en la carga. Su bienestar espiritual debería darles la paz a pesar de todo. Creer en lo que sentimos, ser genuinos y concientes de nuestros valores internos es vital.

Momento de color: uva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una importante conversación con alguien del pasado afectivo les permitirá cerrar una etapa de sus vidas que les costaba dar por concluida. A veces hay un disparador que por pequeño que sea logra que crezcamos. Sentir la renovación interna que logramos en este día importante.

Momento de color: celeste.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No deberían sugestionarse por cosas que escuchen en este día confuso. Traten de por el contrario prestar atención su voz interior. Logran encontrar el sentido y la vuelta necesarios a los proyectos laborales que tienen en mente. No vacilen en creer que pueden lograr sus propósitos.

Momento de color: azafrán.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Podrían sentir cierta nostalgia por alguien que ya no está a su lado. Compensarían en esta jornada tratar de esparcir sus mentes haciendo algo que les guste. Llamado que les levanta el ánimo. Saber poner punto final a vínculos que no proporcionan nada positivo.

Momento de color: rojo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada de pensamientos profundos y ganas de incursionar en el interior de sus almas. Para Piscis es una necesidad natural. Lo que deberían es poner mayor interés y dedicar parte de su rutina diaria al espíritu. Día para salidas también, busquen distracción por lo menos, caminatas.

Momento de color: verde bosque. (Télam)