El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

MIRÁ TAMBIÉN Fin de la discusión: Este es el ejercicio más importante para mantenerte en forma por siempre

HORÓSCOPO DEL LUNES 2 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Harán que el ímpetu natural de los arianos surja y los impulse a dejar de lado el ostracismo. Nada es definitivo y todo es posible. Saber que las situaciones diarias de la vida siempre ayudan a crecer internamente. Posibilidades que aumentan.

Momento de color: celeste.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Perspectivas varias en el plano laboral que sabrán aprovechar para lucir sus capacidades. El afecto implica respeto: procuren revisar las actitudes que a veces tienen y tener mayor tranquilidad en el actuar.

No siempre tenemos razón.

Momento de color: azul.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los esfuerzos propios son parte de los tesoros que forman nuestra alegría. Sin confianza en uno mismo, es más difícil poder realizarse. Aspirar es vital; esa aspiración debiera ser el botón de arranque para los logros. Signo lúcido y creativo. Géminis brilla.

Momento de color: violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos con el temple sensible que los expresa, tendrán un excelente día para la reconciliación en todos los planos de la vida. Día clave en el plano afectivo. Se tomará una decisión mutua que se proyectaría bienestar a la pareja y a la familia.

Momento de color: naranja.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No hay comparación alguna con la paz y la armonía. Es deber buscar la virtud. Fuego altivo para los nativos con el Sol que los rige. Jornada austera en el plano laboral implicando la prudencia. Cariño y alegría ante reencuentro con alguien positivo para su vida.

Momento de color: beige.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Poner de uno la mejor intención y considerar la plasticidad en las cosas. Día con apuro en tratar de resolver situaciones de larga data con trámites atrasados y necesarios. Posible reencuentro y nuevo punto de partida en el amor. Dato útil en finanzas.

Momento de color: amarillo claro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Dar hasta donde se pueda y acompañar sin comprometer tanto las emociones librianos sensibles. Día con mucha expectativa en el plano familiar. Amigos que necesitan de su buen corazón. Lucirá su capacidad laboral en una jornada harto creativa.

Momento de color: crema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La calma a la hora de tomar decisiones. Día muy intuitivo, quizás del mes, para estos nativos psíquicos que hoy deberán poner toda su intuición para dilucidar la verdad en el plano afectivo. No apresurarse con un gasto innecesario.

Momento de color: maíz.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cada minuto del día es siempre una posibilidad de evolución. Hay novedades en el plano laboral con posibilidad de cambio favorable. Hay nuevo punto de partida en el plano económico que alivianará compromisos o deudas.

Momento de color: zanahoria.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es importante poder decirle al otro lo que nos sucede. Es menester la sinceridad. Sin apuro y con convicción, debería poder mantener un diálogo sincero con su pareja. Algunas personas capricornianas verán materializado un sueño de larga data respecto a algún bien.

Momento de color: menta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aguateros con un día en brillos y repleto de creatividad. Posibilidades laborales que le generarán una proyección interesante y a futuro. Saber apreciar las virtudes de los demás y compenetrase con ellas. Día positivo.

Momento de color: azulino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día laboralmente ideal para planteos sinceros tanto con jefes como con compañeros de trabajo. Uno puede relajar al cambiar el aire incluso por pocos minutos. Callar lo que se necesita decir no es bueno para nadie.

Momento de color: agua.

HORÓSCOPO DEL MARTES 3 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Tratar de equilibrar las emociones sería lo indicado hoy. Comienzan el día con altibajos anímicos que se subsanarán en pocas horas al recibir noticia laboral que les generará un cambio muy positivo. Jornada para aprovechar cada segundo.

Momento de color: rojo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Literalmente no hundirse en los pensamientos negativos, que además son innecesarios. Cansancio laboral, apuntar siempre a valorar lo que se tiene es la clave. Día sorpresivo en el plano familiar, noticia alentadora que modificaría el panorama negativo que había.

Momento de color: verde.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Permitirse soñar es la llave para poder lograr algo esperado o añorado. Se presentan inconvenientes con trámites importantes que serán subsanados. Pensamientos nuevos que los llevarán a proyectarse con mayor entusiasmo en lo profesional.

Momento de color: amaranto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Signo con suspicacias naturales, hoy los cancerianos deberán tratar de serenar los impulsos emocionales y transformarlos en su mejor virtud que es la condescendencia. Verán premiados sus esfuerzos en el plano laboral. Sería bueno hoy medir los impulsos.

Momento de color: jengibre.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No agotar las espaldas con responsabilidades que exceden lo necesario. Los jefes naturales en el plano que sea donde se desempeñen darán fiel demostración de su justo desempeño. Día con mucho movimiento en el plano laboral. A serenarse.

Momento de color: añil.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Asumir que donde hay vida puede haber tanto alegrías como tristezas. Real apoyo en situación familiar por parte de allegados. Todo apunta hacia el final de un problema, tranquilidad. Los inconvenientes financieros tendrán salida espontánea y esperada.

Momento de color: aguamarina.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Habituarse a rever y a equilibrar las decisiones apresuradas, librianos. Consejo que llega de la mano de alguien que les demuestra su aprecio sensato. No dejen pasar oportunidad en el plano económico, día de afilar el lápiz financiero y decidir fehacientemente.

Momento de color: verde.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Apreciar la ayuda que se recibe y sobre todo, permitirla, aliviana la propia exigencia. Camino limpio para arribar a esa conclusión esperada en el plano afectivo. El amor es la llave, no la obsesión. Laboralmente día apacible y con espíritu de equipo.

Momento de color: celeste.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tratar de considerar siempre los otros puntos de vista. Muchas veces poder soltar situaciones es subsanarlas. Dejar pasar la constante confrontación sería más que apropiado. La paz es el camino. Buena expectativa en el plano de las actividades.

Momento de color: aguamarina.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Siempre de alguna manera u otra las cosas se encaminan. Acuerdos y justas decisiones en asuntos judiciales o de papeles en general. Buen día para firmas y arreglos. El corazón necesita más originalidad, traten de aportar más frescura.

Momento de color: berenjena.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Habría posibilidades de cambios laborales, oportunidad y nuevo rumbo. De considerarlo sería una muy buena decisión, sin quitar que de decidir quedarse, el camino es bueno también. Buenos comienzos en el amor.

Momento de color: rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aprovechar la constante alternancia que otorga la vida. Procuren completar ciertos asuntos que refieren a trámites importantes pues posibles detalles darían lentitud. Hay alegría en el plano familiar, se termina un problema que preocupa desde hace tiempo.

Momento de color: bronce.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 4 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Apreciar del día a día las buenas cosas que nos pasan, que siempre hay. Mitad de semana que alienta a seguir en la búsqueda de ese sueño que algunos arianos están tratando de lograr. Altercado con allegados, situación que se corrige a lo largo del día, serenidad.

Momento de color: manzana verde.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Prestar atención a las personas simples, buscar la simpleza dentro de uno mismo para evitar discordias .Agotamiento a mitad de semana podría generarles malestar físico. Traten de tomarse las cosas con mayor tranquilidad, no desgasten su energía.

Momento de color: grisáceo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aprovechen hoy un día que sería clave para un diálogo serio con personas de sus trabajos. Busquen la solución que menos problema genere con sus parejas, siempre aparece la situación en la que amerita ceder. Soluciones que van llegando.

Momento de color: rojizo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Temple y buen humor, cuanto más, mejor. Buen momento para plantearse al menos salir a caminar. El cuerpo es el templo del alma sin duda y eso obliga a cuidarlo. No desesperen por actitudes que personas conocidas tienen en contra suyo. Todo pasa.

Momento de color: cereza.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gozar de los momentos que les aportan felicidad, valorar eso, apreciarlo, agradecerlo. Corazón ardiente en encuentro con alguien que pareciera se encamina a ser muy importante para ustedes. El rendimiento laboral óptimo.

Momento de color: rosa viejo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Aprender de los errores no es una frase armada que quite verdad a la indiscutible realidad que dice. Saberse valorado en el plano laboral, es importante. Ocurre a los virginianos que ser exigente a veces les quita oportunidades en la felicidad.

Momento de color: terciopelo negro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La voz interior hoy nos dice cosas ciertas. Vital negociación en el plano financiero. Se alivian de una presión económica. Traten de generarse mejor predisposición en el plano laboral, siempre hay días con menos energía.

Momento de color: amarillo bebé.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Ventaja en lo profesional que los lleva a nuevas perspectivas en el trabajo. Se abre un abanico. No siempre podemos pretender que el otro ceda, es negativo para uno mismo el actuar desconsideradamente. Revisar y cambiar algunos ítems en la familia.

Momento de color: verde hoja.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hay cosas que nos parecen imposibles, pero no lo son. Oleada de satisfacción en lo financiero que deberán aprovechar para quitarse deudas. Día de gestión y buen tino para resolver situaciones laborales. El amor con ansias y algo de nervios. Calmen.

Momento de color: oro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cuando llegan humores negativos, sirve simplemente, ignorar. Inteligencia a pleno para lograr resolver situación en el entorno de trabajo. Camino fácil en el ámbito de los afectos que les darán una gran posibilidad. Día movido y pleno.

Momento de color: menta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No hace falta abrumarse con las tareas diarias. Poner menos nervios y mejor predisposición a hacerse lo que se puede. Ir al médico es parte de nuestras responsabilidades. Temperamento positivo pero con más calma los ayudarán a manejarse tranquilos.

Momento de color: café.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy aprovechen la buena energía que tienen. Capacidad de liderazgo y valoración en el plano de las actividades que les proyectan nuevos enfoques y capacidad de realización. Se abre una puerta más en el plano afectivo. Ilusión y alegría.

Momento de color: obispo.

Horóscopo

HORÓSCOPO DEL JUEVES 5 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Darle el lugar a cada cosa y no darle el mismo lugar a situaciones que no deberían pesar lo mismo. Nostalgia que les quitaría concentración en este día de idas y vueltas y mucho movimiento. No se apresuren a tomar decisiones en el plano financiero.

Momento de color: celeste hielo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No pensar constantemente en un problema, es mejor tratar de asumirlo y corregirlo. Posibles nuevos contactos que les darían posibilidades en el plano laboral y actividades. Creativa jornada para inicios y comienzos. Noticias judiciales positivas.

Momento de color: mandarina.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los días siempre traen la oportunidad de sortear los obstáculos que se nos presentan. Entrada de dinero para algunos geminianos que les trae alivio y oportunidad de invertir. Día salpicado con emociones variadas que alternan la diversidad.

Momento de color: índigo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día para logros. No desperdicien la oportunidad de pedir ese cambio en el trabajo. Serán escuchados y ayudados. El corazón hoy sonriente para aquellos que inician una relación. Lo poco que costaría dejar de lado los malos recuerdos, hagan el esfuerzo, suelten.

Momento de color: cian.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Siempre apostar al buen humor y a la simpleza. Cuando ponemos buena energía en las tareas que nos toque hacer, el resultado del día será una noche genial. Aquellos que esperan noticias, estarán contentos y entusiasmados con la esperanza puesta en el futuro.

Momento de color: tomate.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos el día trae como oleada del mar oportunidades que deberán prestar atención en el plano de las actividades. No olvidar que las olas del mar así como llegan se van. Pero también tener claro, que vuelven todo el tiempo. Inteligencia.

Momento de color: verde.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hay que aprender a identificar nuestros síntomas de angustia, para poder sanar. Cuidado librianos con los gastos. Hay cosas que no hacen falta adquirir. Llamado positivo en el ámbito laboral que le da tranquilidad. Afectos completos.

Momento de color: rosado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Nunca nos mandan más de lo que podemos soportar. Las cosas que ocurren siempre son por algo. La desesperación agudiza el problema y no suma solución. Escorpiones resurjan en sus ánimos. Hay un llamado que propone algo nuevo.

Momento de color: carmesí.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los asuntos de la familia deberían tratar de resolverse rápido.

Día con comodidad emocional que les asegura un buen pasar repleto de oportunidades para resolver inconvenientes. El día ideal para hacer ese diálogo difícil en la familia.

Momento de color: amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Saber que lo mejor es poder esperar el momento. Día con expectativas positivas en el plano financiero. Hay posibilidades de renovar las esperanzas en aquello que se suponía perdido. Conexión en la pareja, se consolidan conceptos y proyectos.

Momento de color: menta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Hay veces que es mejor callar. Pero no siempre. La jornada traerá mucha presión en el ámbito laboral. No se apresuren a tomar decisiones que competen a los afectos, mediten y después digan. No escuchar chismes es lo más sano. Precaución.

Momento de color: limón.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No profundicen los conflictos. Observen las actitudes de los que los rodean para saber a qué atenerse. La debilidad del otro no debería generarnos sentimientos negativos, no discuta inútilmente. Precaución con el gasto. Esperen para comprar.

Momento de color: cereza.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 6 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Pensar en mantener siempre la calma. Siempre el fuego ariano empuja hacia la meta. Día importante con propósitos seguros a lograrse pronto. Reunión vital. Cuidado con los gastos, hay cosas que podemos comprar y de otras prescindir. Equilibrio.

Momento de color: blanco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Generarle en el otro confianza desde la verdad y buena intención.

Ventaja emocional que les dará oportunidad de solucionar un problema de larga data con alguien del entorno. Firmas importantes que les traerán posibilidad de crecimiento en las actividades.

Momento de color: esmeralda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cuanto más simple pensemos sobre los problemas, mejor es. Se acercan decisiones en el plano afectivo para algunos geminianos que razonan lo mejor para ambos. No siempre las cosas son como queremos. Soluciones.

Momento de color: rosa claro.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Valorar cada buen momento en la vida es ser positivo. Virtual apoyo de superiores ante su notoria capacidad cancerianos. Impulso nuevo y creatividad que se explayará en el área laboral. Día próspero. El corazón muy acompañado y feliz.

Momento de color: arándano.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Dejarse llevar por el impulso no sería lo mejor para este día quizás con algunas complicaciones en el plano laboral. Sentarse a pensar. Tareas varias en el plano familiar que deberá resolver. Día activo con llegada de noticias esperadas.

Momento de color: verde mar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No somos todos iguales, ni todos pensamos igual. Jornada con mucha ocupación en el plano laboral. Se darán cuenta que algunas personas en las que confían mucho podrían herirlos en algún punto. Interesante día para resolver trámites importantes.

Momento de color: lavanda.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las frustraciones también son parte del crecimiento. Muy crucial día para quienes tengan situaciones en el plano judicial. Triunfos y festejos. Traten de no detenerse en detalles que les hacen mal emocionalmente, las parejas siempre tienen altibajos.

Momento de color: mandarina.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Notar que cuando se está tranquilo, todo es mejor. Sin problemas, los escorpiones tendrán un día con mucha luz y tranquilidad. Aprovechen para realizar llamados que le harían sentirse mejor. Noticia financiera favorable dándoles respiro.

Momento de color: kiwi.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Todo llega, todo cambia, todo pasa. El fuego de los arqueros lanzará su flecha hacia el punto justo en el plano de las finanzas. Soluciones monetarias. Hay posibilidad de reconocer los propios errores con la que fraternizará.

Momento de color: azul Francia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tratar de no exagerar en las reacciones aún sin manifestarlas en palabras. Jornada con contratiempos en el plano laboral que arrimaría cierta aspereza en el plano afectivo. Llamado importante por parte de familiares que les cambiarán el mal humor.

Momento de color: tiza.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

La importancia de escuchar al otro. Aguateros felices por noticias familiares que les dan una enorme tranquilidad. Noticias judiciales esperadas. Plano laboral con ciertos movimientos que deberían atender y sobre todo tratar de resolver.

Momento de color: turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Siempre apuntar a tratar de sentirse mejor. Sin cambios importantes en el plano afectivo, tendrán los piscianos un día más romántico. Verán la necesidad de calmar los celos que a veces caracteriza a estos nativos regidos por el agua. Reunión laboral positiva.

Momento de color: verde bosque.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 7 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No duden en realizar esa llamada que ustedes saben que podría ayudarlos para solucionar un problema en el plano económico. Amor en puerta para algunos. Día feliz con alternativas varias para pasarla bien y en familia. Satisfacción.

Momento de color: perla.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una nueva sensación de tranquilidad tendrán en el plano afectivo al poder abrirse más. Apuntan hacia el final de una situación engorrosa en el plano familiar. Espacio que logran para enriquecer sus espíritus al poder abrirse más. Los desarreglos de su dieta los harán sentirse con pesadez.

Momento de color: lima.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Probando crecemos, equivocándonos y acertando vamos haciendo nuestra vida. Situación que cambia, con un resultado a su favor. Un rato de inspiración los hará completar una jornada con mucho romanticismo. Darnos la oportunidad de mostrar lo que sentimos y sentirnos libres de otorgar lo que queremos.

Momento de color: vino.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se anticipe en los gastos hay cosas que podrán evitar comprar. La naturaleza de las cosas hace que uno sienta lo que debe hacer. Sujétense a los gastos que hoy pueden hacer, no olviden que el dinero es un valor que hay que cuidar para luego no desesperar. Posibles llamados que los reconfortará. Todo llega.

Momento de color: melón.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sepan esperar esa respuesta que buscan en el plano afectivo. Los resultados los verán antes de lo que imaginan. Las cosas que ocurren en el corazón se sienten, todo se sabe el punto es poder darse cuenta. Probando crecemos, equivocándonos y acertando vamos haciendo nuestra vida.

Momento de color: cerceta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Desarreglo emocional que podría derivarlos en una tristeza. Los momentos difíciles habría que encararlos con mayor optimismo. Tratar de permitir que las cosas sucedan hasta donde tengan que suceder, saber esperar es saludable en todos los sentidos.

Momento de color: verde mar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Archivan una situación que los tenía preocupados en su plano laboral. Deberían aplicar lo mismo para el plano afectivo, están a tiempo de evitar equivocarse, con recordar los errores, bastaría para estar a tiempo. Prevenir siempre es mejor que curar. Busquen relajar las mentes.

Momento de color: púrpura.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Buena esperanza renovada porque quedaría desechada una problemática que tienen en el plano económico. Los altibajos emocionales deberían aprender a manejarlos. Día en que las soluciones de sus problemas pueden estar dando señales más positivas y cercanas. Aprender de nuestros errores, asumirlos, perdonarse.

Momento de color: oliva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día de mucha reflexión y conexión interna. Estaría primando en sus pensamientos las ganas de organizar mejor sus vidas personales. Acertada posición que los favorecería en todos los planos especialmente en el afectivo. Las cosas llegan, las situaciones maduran aunque a veces no nos demos cuenta.

Momento de color: azul puro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Efectuar cosas dentro del hogar, ordenar, tirar lo que no sirve, limpiar a fondo, hacer arreglos. En la jornada deberían tratar de poner en claro ciertas situaciones familiares que los están agobiando. Día distendido, para poder pensar con mente y emociones calmas los problemas. Posibilidad de salidas.

Momento de color: verde apio.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día en el que los sentimientos aflorarán con mayor facilidad. Permítanse proponer lo que están pensando a la persona de su interés. Revisen los arrebatos emocionales que a veces tienen en el trabajo y concienticen que podrían jugarles una mala pasada. Siempre pensar antes de actuar. Renovación.

Momento de color: cobre.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los sentimientos compartidos les harán llegar a una mayor unión con sus parejas. Animarse a sentir, saber que es la solución de la vida siempre poder sentir amor en todas las expresiones, todo lo bueno es Amor. Se aproxima una interesante posibilidad laboral que les dará mucho provecho.

Momento de color: rosa.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 8 DE MAYO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Habituarse a observar la naturaleza. Quizás un día algo complicado con el entorno familiar. Tratar de medir los impulsos es un trabajo diario para los arianos. Sorpresa interesante que abre el panorama financiero. Expectativas hacia la semana.

Momento de color: plateado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Poder siempre decir la verdad de lo que se siente. Los taurinos saben bien cómo invertir el dinero y cómo administrarlo. Hoy sería un día de decisiones en el plano financiero a futuro. Clara decisión en los afectos. Momentos que marcarían los caminos.

Momento de color: amarillo pastel.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No agotarse, no sentir mayor peso del que se puede en las espaldas.

Visión clara ante problema en la familia. Sabrán hoy tomar decisión para la armonía de todos. Los problemas financieros se vislumbran si gasta tanto de más, a cuidar el bolsillo.

Momento de color: menta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Minimizar las emociones bruscas al máximo. Asumir que no siempre se tiene razón no sólo es justo sino que también aliviana la carga psíquico-emocional. Creerán en la persona que ama porque verán en los hechos que no les había mentido. Liberarse es crecer.

Momento de color: cebolla morada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La conciencia de que las situaciones son temporales. Alivianar la carga emotiva que se le pone a los problemas hace bien incluso a las arterias. Ir al médico es deber no sólo por uno mismo sino por quienes nos quieren. Momento de decidir y seguir.

Momento de color: anaranjado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nada duele para siempre con la misma intensidad. Sombras del pasado en un día melancólico para los virginianos que tienden a encerrarse. A salir, a caminar a sentarse en una plaza y admirar la vida misma cómo nos muestra su crisol mágico.

Momento de color: sol.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Darse su lugar en el mundo, no postergarse. Día apto para encuentros, citas y salidas placenteras. Los librianos lucirán la primavera eterna de sus almas. Noticias que llegan de amigos muy queridos que les dan felicidad plena. Tan importante es valorar.

Momento de color: cereza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Buscar tanto afuera como adentro de uno mismo. Luna excelsa para la máxima expresión intuitiva de estos nativos potentes con don natural aún sin quererlo. Estalla la emoción con alegría nueva que puede venir de la mano de un nuevo amor.

Momento de color: verde agua.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sin duda la sonrisa es el mejor comienzo de todos los días.

El cuerpo de los sagitarianos necesita ser cuidado con ejercicio. Hay gimnasia gratis e indiscutiblemente el caminar es la mejor opción. Interesante actitud ante las prioridades.

Momento de color: magenta.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Siempre hay una salida en todas las circunstancias que nos toque vivir. Las cabritas con ciertos aires enojosos que arrastran por cuestiones laborales, podrían cambiar la energía buscando una actividad nueva. La que sea que los entretenga. Valoración.

Momento de color: ámbar.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Permitirse darse los gustos también es parte de la tranquilidad. Sumergirse en las condiciones naturales acuarianas, creatividad y espontaneidad en este día que podría generar en muchos de ustedes un proyecto nuevo que traería éxito.

Momento de color: azulino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Saber que no todo ni todos dependen de nuestra opinión.

Temas familiares que preocupan, en este caso dar un paso al costado sería la opción. Soltar y dejar es parte del crecimiento, no siempre tenemos que meternos.

Momento de color: rosa