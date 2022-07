El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

MIRÁ TAMBIÉN Foto viral con final feliz: Nena estudiaba entre cartones mientras su papá lavaba autos

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo semanal

Horóscopo del lunes 18 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Adicional situación en el plano de las actividades, verán que es menester resolver algunas cuestiones. Lunes algo complicado pero para ponerle la mejor cara. Las familias con arianos tendrán noticias alentadoras y alegres, embarazos, nacimientos, amor. Momento: de color rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Momento para pensar en tácticas o maneras diferentes para afrontar los inconvenientes en el plano financiero. Tauro sabe cómo ordenarse, no desesperen ni permitan obnubilarse y concéntrense en los objetivos. El amor con música y armonía. Momento: de color amaretto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos con algo de stress quizás tengan sensación de hastío y de ganas de largar todo. Son esos estremecimientos que a veces pasan, pero la idea es completamente distinta. Sientan en sus hombros no peso, sino alegría de poder cambiar las cosas. Momento: de color verde puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos asumir las responsabilidades es parte del crecimiento. En cada acción demostramos cómo y quiénes somos, por eso aporten tranquilos sus conceptos y necesidades. Hay explicaciones que no siempre podemos recibir ni pedir. Suelten el dolor. Momento: de color sol.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Construyan no obstruyan. Saber que no siempre tenemos razón ni las cosas se dan exactamente como pretendemos, pero estar abiertos y tener una actitud para facilitar las cosas, es muy importante. Estén atentos a llamados, podrían ayudar. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mercurianos hoy con mucha iluminación intelectual, aceleran y disfrutan de sus capacidades plasmando en proyectos esta inspiración. No dejen pasar la posibilidad de incursionar en nuevos aspectos del área laboral, a veces aparecen cosas posibles de realizar. Momento: de color magenta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Más allá de lo que sienten respecto a personas que han conocido, la realidad muestra que no serían las indicadas para ustedes. Poder separar la fantasía de lo posible mayormente es beneficioso y sano. Limpien las angustias, suelten, renazcan. Momento: de color celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Podría decirse que es el momento justo como para tomar decisiones que les sirvan en el plano económico. Procuren disminuir los gastos y organizarse de nuevo. Renovación energética y nueva inspiración respecto a los sentimientos. Claridad. Momento: de color lila.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sienten que les faltan explicaciones o que son merecedores de recibirlas sobre cuestiones en el plano de las actividades. Saber que no siempre podemos ser escuchados y comprendidos. Alivianen el peso que cae sobre las emociones. Distiendan, piensen en ustedes mismos. Momento: de color púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sienten dosis extra de ánimo y energía que los ayudará a pasar una jornada en la que lograrían soluciones que esperan de algunos problemas. Momentos ideales cabritas, procuren aprovechar los buenos bríos y la gran voluntad propia del signo. Momento: de color oro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Fuerza de voluntad como para realizar llamados que los podrían ayudar en el plano de las actividades. Animarse y confiar en uno mismo serían las grandes llaves como para poder acercarse al triunfo. Amor con algo de roce, conéctense con la paz. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos bajar los decibeles y dejar pasar ante las agresiones de otros, es un modo sano de preservarse. De todos modos revisen ese rasgo de obstinación que suelen tener, acepten consejos. Día como para tomarse una tregua, hacer un alto y poder relajar. Momento: de color castaño.

Horóscopo del martes 19 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Marcianos en este martes con su propio regente rigiendo el día, los hará quizás estar un poco más irritables. Respiren profundo y piensen en cosas lindas, no se lastimen las emociones sin razón. La impaciencia frente a los atrasos será revertida por buenas nuevas. Momento: de color amarillo pastel.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos quizás sientan que una parte de ustedes cambia. Nuevos aprendizajes y sensación de haber comprendido las enseñanzas que nuestros propios errores nos dieron. El amor llegando a su cauce y carril, posible reencuentro interno. Momento: de color uva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) A veces estamos incómodos o irritables y no sabemos por qué. Es bueno revisar qué nos causa ese malestar. Hay resentimientos intrínsecos que afectan los vínculos afectivos. Poder separar y racionalizar ayuda a manejar mejor todas las relaciones. Análisis. Momento: de color de color zanahoria.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Mostrarse tal cual se es, aliviana el peso de querer agradar o temer no ser entendido. Poner lo mejor de nosotros no es lo mismo que simular ser lo que no somos. Tendrán la sensación de que las actividades empiezan a moverse más organizadamente. Momento: de color de color celeste.

Leo(23 de julio al 22 de agosto) Hay cosas que no dependen de nosotros. Sepan esperar y conectarse sobre todo con la realidad que se está viviendo. Las puertas siempre se abren, quizás las que no golpeamos, estar atentos a eso y dejar que la vida traiga. Etapa algo ríspida en el amor, calmen. Momento: de color luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La voz interna debería siempre ser escuchada. No siempre estamos listos para afrontar, escuchar o cambiar. No se sobre exijan. Fenómeno especial vivirán por llamado inesperado. Buenas noticias sobre cuestiones que creían perdidas. Momento: de color turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos en un día poético que los arroja a intentar recuperar cosas perdidas en los vínculos de pareja. En el plano de las finanzas, tengan presente que van a salir de los problemas, procuren no caer en impulsos desesperados que sólo dañan la salud. Momento: de color rosado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Quizás sea un buen día para dejarse ser lo que tengan ganas de ser. Aprisionarnos y reprimir la esencia nunca es bueno. Hoy sería un día apto para resoluciones y acuerdos que afectan de buen modo a las actividades. Jornada mixta, muchas vivencias. Momento: de color rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Querer saber todo del otro no siempre es posible. Respetar los silencios tanto de uno como de los demás, es sano. Lo que importa es conocer lo que se planea lograr en cada vínculo, y aspirar la coincidencia con el otro. Paz económica, llega ayuda. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Olfato profesional a la hora de tomar decisiones o aportar conceptos en el plano laboral aún a distancia. Sentirá el campo competitivo que los hará exponer más sus conocimientos. Traten de no exagerar el miedo a las enfermedades o a los malestares. Momento: de color cian.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Callar ante la agresión del otro no es siempre la mejor opción, responder con altura ayuda al agresor sobre todo. Día con tensiones que podrán sosegar distrayéndose haciendo otras cosas que les importe hacer. Nueva óptica en las actividades. Momento: de color violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Hay impulsos en el plano de las actividades que no siempre son acompañados por quienes nos rodean. Escuchen opiniones pero que el sello lo dé su propia idea o aspiración. Somos los responsables de nuestro propio destino, y eso importa mucho. Momento: de color gris acero.

Horóscopo del miércoles 20 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día mercuriano con mucha iluminación intelectual, aprovechen arianos para proceder sin impulsos y con todo el poder de sus mentes en brillos. Llegan noticias de papeles o trámites con trascendencia importante. Sensación de plenitud. Salud plena. Momento: de color oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos con algo de terquedad en área de las actividades. Traten de aceptar los conceptos de los otros, siempre podemos tomar algo interesante en el intercambio de ideas o conceptos. Abran sus corazones y dejen sacar lo mejor de ustedes. Momento: de color azul puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día importante para todo lo que compete a noticias en el campo financiero y laboral. Sería una jornada con esperanzas retomadas y ansias de crecer. Denle tiempo a las cosas, todo va a acomodarse mercurianos. Relajen las mentes. Momento: de color rojo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Interesante día para hacerse planteos sobre la dieta y las tentaciones. Busquen cancerianos guiar las energías hacia cosas más saludables y que cultiven más el espíritu. Amor con ansias de poder estar mejor, pues busquen estarlo. Se puede. Momento: de color luna.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos a buscar mejores respuestas en el plano familiar y a explicar con sinceridad las limitaciones económicas que pueden tener en estos tiempos. No desesperen ustedes, no sientan omnipotencia ante todo lo que pasa. Relajen, no se culpen. Momento: de color manteca.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Lo que para uno es la mejor opción para otro no lo es. Traten de concordar o hacer de los conceptos un aporte y no una disputa. El amor a pleno, descubren cosas nuevas que no habían tenido en cuenta y los alegra mucho. Día salpicado. Momento: de color cian.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy podrían llegar a lograr algo inesperado y que les parecía muy lejano del alcance. Librianos trabajen a diario la autoestima y el manejo de la seguridad propia. La sensibilidad extrema no es la mejor consejera a la hora de poder hacerse valer los derechos. Momento: de color té verde.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Interesante miércoles para conseguir asuntos pendientes en el área de las actividades. Podrían materializar y firmar papeles importantes. Buena expectación: contratos, arreglos, conversaciones a distancia. Jornada para llegar a la noche satisfechos. Momento: de color café.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cuando se siente que las posibilidades de que algo prospere son escasas, hay que producir la mejor idea acerca de eso. Dar lugar a que las cosas tomen su curso provoca energías que hacen que ese curso sea más abierto y posible. Esperanza. Momento: de color aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Si sienten que la saturación les afecta la salud física, pues es exclusivo de ustedes mismos poder poner un límite a semejante carga. Cabritas, tengan a bien a diario buscar la posibilidad de ir cambiando la fuerte estructura de pensamiento. Momento: de color azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Es verdad que nunca es tarde para poder comenzar a hacer cosas y a probar con otras. Refuercen su autoestima utilizando el sentido de libertad tan intrínseco en ustedes y dejen fluir la creatividad. Siempre es peor dejar de intentar en la vida. Momento: de color cromo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos día inspirado y con buen tino como para negociar situaciones laborales o económicas. Procuren que los planteos tengan buena base y fundamentos. El amor trayendo sensaciones que hace tiempo no sienten. Profundidad que anima a más. Momento: de color verde mar.

Horóscopo del jueves 21 de julio; 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Jueves intenso con algunas discusiones que deberían tratar de frenar el puro impulso que los caracteriza. No den por sentado versiones que no tienen fundamento y carentes de lógica. Hagan un espacio para sentarse en casa a pensar y retomar el análisis de cada cosa. Momento: de color blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las dudas se terminan cuando podemos plantearlas. Pedir explicaciones no debiera interpretarse como un acto ofensivo, sino como un buen modo de querer solucionar las cosas. Parejas con algo de irritabilidad y roces sin sentido. Respiren profundo. Momento: de color maracuyá.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Presten atención a noticias en el área de las actividades que podrían estar llegando para beneficio de ustedes, sobre todo porque hay cosas que serán aclaradas y otras arribadas a buen término. Tener paciencia es una gran virtud. A ejercerla. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Fuerza jupiteriana para tomar decisiones en el plano de las actividades. Sienten que están saturados, busquen el canal para evacuar energías negativas acumuladas. Las exageraciones conllevan también a reacciones exageradas. Revean. Momento: de color tiza blanca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos hora de discutir y poner las cartas en la mesa. Hay cosas que a veces dejamos pasar y está muy bien, pero hay otras que no ayudan a poder evolucionar. La palabra es un don precioso. Jueves de cambios y decisiones, proyecten hacia adelante. Momento: de color mostaza.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Poder relajar la forma de sentir las obligaciones es muy importante. Quiéranse virginianos y traten de no postergarse. La dieta podría empezar a tener algunas correcciones aunque unos gustitos es parte de las alegrías que nos damos a nosotros mismos. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Manéjense con diplomacia y sin involucrarse tanto en problemas cercanos que no les competen tanto. Las cosas humanas son bastante complicadas, nuestro aporte tiene que ser en pos del bien y no de los entorpecimientos. Cada día es una posibilidad. Momento: de color amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los temores a cosas que ni siquiera están ocurriéndonos quitan las posibilidades diarias de poder hacer cosas que nos sirvan y nos den la felicidad de poder celebrar nuestros logros. Dejen de lado lo que no les aporta nada bueno. Renacer. Momento: de color rojo nacarado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos día con ganas de poder estar bien en el plano afectivo. Propónganse aportar sus mejores cosas evitando alteraciones en las emociones. Las familias con buenas noticias, exámenes, avances académicos y satisfacciones. Momento: de color plateado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La lógica es un don pero no siempre podemos aplicarla en las plásticas cosas que nos pasan en la vida. Suelten cabritas, dejen de lado los resentimientos que sólo dañan la tranquilidad diaria. Busquen hacer cosas que les den gusto. Distracción sana. Momento: de color vino.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Observen las cosas que saben que tienen que cambiar para poder tener una relación más pacífica y armónica con la pareja. Acuarianos día con mucha lucidez que pueden aplicar en el área de las actividades Momento: de color verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día algo irritable, las cosas que a veces dejan pasar por alto, hoy les provoca bronca. Retomen el estado relajado y miren los errores de los demás desde otra óptica y condescendencia. Podrían llegar noticias en el plano financiero que no son malas. Momento: de color lila.

Horóscopo del viernes 22 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día operativo con movimiento de papeles y respuestas que llegan antes de lo esperado. Manejen con prudencia sus dichos y tomen el aire suficiente como para evitar cometer errores. El amor sintiendo complicaciones o entredichos. Calmen. Momento: de color carmesí.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Positiva jornada taurinos, les indica que hay cosas que se mejoran y toman un rumbo diferente que los alivianaría en el plano económico. Hoy con ganas de agasajar a sus parejas y hacer del hogar un lugar con calidez y tibieza armónicas. Momento: de color rosa puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las ganas de lograr el progreso y la angustia de tener el freno externo por la realidad que se vive. Se torna en sensaciones insoportables que los empuja a sentirse perdidos. Lejos de estos sentimientos deberían plantarse en saber que todo se acomodará. Momento: de color aguamarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos no es necesario renegar de lo que somos, sentir bronca por ser sensibles o quizás algo débiles. Somos lo que somos y lo que tenemos de nosotros mismos, den y celebren recibir. Miren a su alrededor y valoren todo. Momento: de color zafiro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Familiaridad y compañerismo en el ámbito laboral aún a la distancia. Saber convivir y relacionarse es todo un trabajo interno a lo largo de la vida. Calor en el hogar, abren los ojos y se dan cuenta de lo necesario para vivir mejor y más feliz. Momento: de color fucsia.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán que el día corre rápido. Realizan llamados y trámites que los mantendrá ocupados. Viernes con buenos resultados en el plano financiero que los prepara para estar más tranquilos en el fin de semana. Lado positivo en las vivencias. Aprovechen. Momento: de color oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cambios internos en este día dadas las novedades en la familia. Felicidad nueva, algarabía que los repleta. Por mínima que sea la situación que nos haga bien, vale por millones. Las finanzas equilibrándose día a día. No gasten. Momento: de color amarillo bebé.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hoy es un día algo fuerte en las reacciones escorpianos. No saquen el aguijón generando disturbio en la convivencia. Calma. Es esencial se pongan objetivos en las tareas que realizan, no se atrasen. Cuiden lo que comen, elijan bien y dejen de lado las tentaciones. Momento: de color carmesí.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aprovechen las broncas que se agarran para cambiarlas por energía creativa o de respuesta expeditiva ante los problemas. Los altibajos emocionales afectan las relaciones con los demás. Procuren pensar no sólo en sus conveniencias. Momento: de color cian.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Viernes que acerca los ánimos a compartir cosas con los amigos. Llámenlos, conéctense, las distancias físicas son lo de menos cuando queremos desde adentro a los demás. En el día llegarían noticias de ciertos movimientos en el plano laboral. Momento: de color oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Sentirán acuarianos muchas ganas de ocuparse más de sus parejas. Proponen e invitan a pasarla bien dejando de lado los problemas diarios. Analizan posibles emprendimientos a realizar a futuro que los atrae e incentiva a seguir adelante. Momento: de color frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Traten de controlar los impulsos y las tentaciones en querer comer todo el tiempo. Piscianos conéctense con su intensa espiritualidad y canalicen de otro modo las angustias o ansiedades. El amor acompaña, hagan proyectos juntos y pónganse objetivos. Momento: de color apio.

Horóscopo del sábado 23 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos prudencia en este día en el que se topan con parte de la realidad que los asusta. Permitan que las cosas sucedan y luego busquen el modo de solucionarlas. Conceden pedidos de familiares que necesitan de su ayuda. Momento: de color berenjena.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Las comparaciones en el plano afectivo no son recomendables, calificar los modos de quienes aspiran a formar o mantener una pareja es positivo. Siempre las cartas sobre la mesa en toda relación humana ayuda a la autenticidad. Momento: de color maíz.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Observen las obligaciones del día y elijan las que puedan hacer. Hay que cuidarse de la exigencia que uno mismo se adjudica y cuánto afecta a las emociones. La clemencia comienza hacia uno mismo para ser más sano al ofrecerla hacia los demás. Momento: de color naranja.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Al cansancio interno hay que prestarle atención, escúchense cancerianos. Los nervios por las finanzas podrían jugarle mal en el plano de la salud, no desesperen y aprendan a esperar que las cosas se vayan solucionando. Busquen la paz interna. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Las posibilidades en el plano financiero podrían darse de formas distintas. Piensen bien y elijan la mejor opción. Conéctense con la familia o con quienes los quieren bien y relajen esos hombros cargados de responsabilidades. Momento: de color verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hoy sábado piensen bien en cómo interpretan ustedes mismos los conceptos que otros vierten sobre ustedes. La capacidad que se tenga es válido reconocerla uno mismo y trabajarla para la propia superación y no por malas opiniones de otros. Calma. Momento: de color bermellón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos un sábado apacible en el que van a poder separar las cosas que les pasan y aprovechar las mejores. Dejar las preocupaciones no quiere decir desentenderse. Llamados que los alegrarán a lo largo del día, se reconectan con amigos. Momento: de color crema.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Estar aburridos también genera stress. Piensen que siempre hay cosas para hacer sobre todo si estamos en casa. Las tareas diarias quizás también fastidien pero a lo inevitable hay que ponerle la mejor energía. Salud en buen estado. Momento: de color lila.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Tengan en mente que desde lo profesional o laboral están plenas sus capacidades. Es útil recordar lo que somos cuando las cosas o situaciones no nos dan los resultados que esperamos. Tiempo al tiempo, no desesperen. Amor acompañando. Momento: de color verde hoja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos si sienten freno o trabas que vienen desde el entorno pongan en ustedes el empeño necesario como bien saben hacer. La creatividad y el gusto por hacer las cosas que les gustan hoy están a flor de piel. Amor, muy compenetrados. Momento: de color violeta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos las cuestiones diarias que ocupan tanto de sus tiempos quizás les hagan dejar de ocuparse de comer de manera poco saludable. Revisen. El amor con bastante sensación de inquietud y cuestionamientos. Planteen. Momento: de color añil.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos sábado con ganas de conectarse con los amigos y compartir diálogos, llámenlos, es sano y reconfortante. Sábado cálido. No desistan de planificar poder llevar a cabo algún emprendimiento, propongan y analicen. Amor con intensidad. Momento: de color coral.

Horóscopo del domingo 24 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos si surgen conflictos en la familia, traten de no agregar contenido emocional innecesario. Saber que siempre hay alguna discusión en casa, y el punto es buscar la solución. Que prime el amor y las cosas esenciales del espíritu. Momento: de color durazno.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos esta sería una buena jornada para los replanteos internos. Están abiertos y con buena energía para poder sentir que refrescan sus sentimientos y sus ansias de estar bien tanto con las parejas como con la familia. Salud radiante. Momento: de color celeste.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos sería muy oportuno hacer limpieza profunda en los hogares. Modificar los espacios, cambiar de lugar los muebles. La energía hay que moverla. Satisfacción que viene de la mano de allegados que les brindarán mucha alegría. Momento: de color rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos sentirán que los nervios podrían afectarlos. Busquen sentarse a pensar, o salir al jardín o mirar por la ventana o a algún lugar de la casa donde puedan observar cosas bellas y poder pensar bastante en ustedes y sus vidas. Calma y optimismo busquen. Momento: de color zanahoria.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leo con ganas de sentarse a hacer planes que respectan a las actividades. Remover dentro de ustedes para buscar lo que más les gustaría hacer. Apertura y entusiasmo en un día con energía basta para pasarla muy bien. Momento: de color manzana roja.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Signo pensante y exigente, traten hoy de buscar en ustedes la parte más relajada y que la sintonía sea desde lo emocional y sensitivo. Completan un período interesante que verán que los hizo crecer y evolucionar. Plenitud. Momento: de color coral.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con mucho entusiasmo en corregir cosas de la casa, arreglos, embellecimiento y cambio de energía. Es saludable poder encontrar el equilibrio en el hogar, casa en orden, mente en orden. Noche muy completa y alegre. Momento: de color turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos a la hora de elegir tendrán hoy la más lúcida elocuencia y sanos argumentos para poder definir situaciones en el plano afectivo. Vicisitudes que ya son del pasado, logran encausar sus objetivos junto a la paz interior. Piensen bien. Momento: de color blanco puro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Arqueritos apuntando sabiamente la flecha hacia sus objetivos que los verán claros y posibles para poder materializarlos en el futuro inmediato. Empieza una nueva etapa en el plano afectivo que los hará sentirse libres y bien. Compenetración. Momento: de color lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos hoy descubran en sus interiores las causas de su agotamiento emocional. Piensen, sientan, tómense sus tiempos. Cuando los vínculos generan dolor, el planteo sería que así no se vive bien. Valor y potencia nuevos. Libertad. Momento: de color esmeralda.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sigan sus corazonadas en el plano de las actividades y podrán darse cuenta que podrán encarar de otro modo las cosas. A veces nosotros mismos nos complicamos. Busquen la salida emocional y el encauce de nuevos horizontes. Momento: de color carmesí.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos jornada muy activa, con trabajos que realizar y compromisos a cumplir. Ensoñación afectiva con la que podrían llegar a modificar sus sentimientos. Serían correspondidos. Traten a la vez de no conectarse con celos o desconfianza. Momento: de color maíz