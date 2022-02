HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se complementa una idea con la predisposición y las ganas de realizar cosas que una persona allegada a ustedes les acerca. Defenderán su inocencia frente a un mal gesto. La mala intención de los demás es fácil detectarla, todo es energía.

Momento de color: ciruela.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La buena voluntad de quienes los rodean en su ámbito laboral los ayudarán a pasar un mal trance en ese plano. Serán invitados a una cordial reunión en la que se sentirán muy acompañados. Las cosas que tienen valor en la vida no tienen nada que ver con el dinero.

Momento de color: crema.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Momento de color: amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Estarán ocupados de resolver cuestiones laborales que se presentan durante esta jornada comprometida con todo lo que competa a papeles. La amplitud de concepto los ayuda a comprender situación con sus parejas. Tengan en cuenta que el perdón es una Ley Divina, el manoseo no.

Momento de color: violeta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estampan una etiqueta propia en actitud espectacular que sólo un leonino puede tener. Su comienzo laboral es brillante, su lucidez plena. Atemperan ánimos en el plano afectivo. Cuando las cosas encajan todo sale perfecto pero sepamos que todo no puede ser perfecto.

Momento de color: azul profundo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La prontitud con la que reciben una propuesta laboral los hará decidirse en forma rápida a tomar una medida en esa área. Hay cosas que no pueden compatibilizar. No teman hacer lo que les parece en el plano afectivo. Respeten las órdenes internas, conéctense con lo que quieren.

Momento de color: naranja.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una advertencia llega a tiempo previniéndolos de cometer un error en asunto de papeles. No es un día apto para firmas o compromisos importantes. Su sensibilidad los lleva a un terreno afectivo muy especial. Todo lo que nos haga descubrir lo que tenemos dentro es positivo.

Momento de color: uva.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Convierten algo que dejaron de lado en un posible negocio. Una sugestiva situación los hará sentir que encuentran lo que buscan. Se sorprenderán por algo que alguien de su entorno les comenta. La clave de todo es la prudencia al momento de dialogar.

Momento de color: verde claro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estrategia que aplican en el momento justo frente a discusión en sus trabajos. Los cambios de ideas en ese plano los obligarán a tener suma prudencia. Aprenden algo importante en sus relaciones afectivas. La evolución está siempre en nosotros.

Momento de color: zafiro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Estado de ansiedad frente a posible encuentro con alguien importante en el área laboral. Una estructura que se desarma en el plano afectivo los hará reconciliarse con ustedes mismos. Recuerdo que los conmueve. Los logros personales nos deben enorgullecer. Día pleno.

Momento de color: magenta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Completan la jornada con una reunión a la que serán invitados. Es posible que conozcan a alguien impactante. No se detengan frente a la posibilidad de realizar un viaje de trabajo. Es un día acuariano, pero Acuario debe saber que no todos los días pueden manejar este contenido.

Momento de color: azul eléctrico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Dedican la jornada a ponerse a tono con ciertas entrevistas que venían postergando. Obtienen un resultado más que positivo. La especulación afectiva de quien está junto a ustedes es algo que no deberían pasar por alto. Todas las cosas tienen su límite. Día reflexivo.

Momento de color: lima.

HORÓSCOPO DEL MARTES 15 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Estarían a punto de concretar algo que esperan en el plano material. Su vida logra un vuelco a partir de una firma más que importante. La solución de cosas a su vista. Darse cuenta de los logros y no vivir quejándose es algo que debemos aprender todos.

Momento de color: celeste.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La especulación y la poca claridad reinarán el día en su lugar de trabajo, traten de mantener un bajo perfil. Frente a un pedido se sentirán obligados a tener que tomar una decisión afectiva. Debemos aprender a considerar las cosas que les pasan a nuestros seres queridos. Conexión.

Momento de color: púrpura.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Ternura y agasajo en encuentro amoroso. Hay cosas que surgen y cuando son profundas no se pueden manejar. Llevan consigo las de ganar en el plano laboral porque serán reconocidos. Todo llega, la oportunidad de triunfo la tenemos todos.

Momento de color: turquesa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Logran un triunfo en el área laboral. Los entretelones de una situación poco clara querrán salpicar su jornada de dicha. No se permitan entristecer, pidan lo que necesitan porque serán oídos. Si no decimos lo que necesitamos el otro quizás no sepa.

Momento de color: agua.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se presenta una situación parecida en el área de sus actividades que deberán tratar de resolver cuanto antes. El entorno no es fácil pero aún así podrán solucionar. Hay algo que llega a sus vidas y es importante. Saber que siempre tenemos que luchar por algo.

Momento de color: té verde.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La especial dedicación que una persona les demostrará con respecto a un problema suyo los hará sentir bien. Aprendan a entregar sus cosas donde saben que pueden y no en cualquier lado. No todo el mundo está capacitado para detectar sutilmente lo que somos. Atención.

Momento de color: fucsia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La particularidad de su modo les darán una gran oportunidad en el plano laboral. No se permitan ceder ante una presión. Los invitan a realizar un viaje corto que los ayudará a despejarse. Lo que hay que tener en cuenta en esta jornada es en lo que firman o acuerdan. Lean bien.

Momento de color: amarillo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Economizan gastos al darse cuenta que pueden eliminar algunos. Los síntomas de una falla en sus parejas los harán tratar de tomar una medida. No pierdan lo que construyeron. Sosiego. La precaución es algo necesario para que las cosas se mantengan en su lugar.

Momento de color: malva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Comprenden ciertos puntos de vista que les dan con respecto a un problema. Se aseguran un lugar preferencial por su buen desempeño laboral. Promesa que se cumple. Los augurios de felicidad que les han dado se cumplirán en esta jornada que trae buena sorpresa.

Momento de color: rojo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Camino cumplido de relación a la que deberían darle un final. Los momentos malos a nadie le gustan por lo tanto cuando están debemos afrontarlos. Una recíproca conclusión los hace avanzar en el plano laboral. Siempre es mejor decir la verdad, libera, sana, ser auténtico da paz.

Momento de color: oliva.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Navegan en una situación sin rumbo en el área sentimental. Acepten que tienen que tomar una decisión. Planearán algo interesante en el área profesional. Lucidez y creatividad. Las cosas que sentimos o no son únicas y no podemos negarlas.

Momento de color: violeta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se precipita una buena posibilidad de efectuar una compra importante que deseaban. Una señal a captar en sus trabajos los previene de algo que podría pasar en el futuro. Mientras que los piscianos se conecten un poco más con su antenita las cosas les resultarán más fáciles.

Momento de color: cian.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un cambio repentino de situación en su lugar de trabajo hará que las cosas vuelvan a acomodarse a su favor. Lastimosa respuesta reciben de alguien de su entorno afectivo, traten de ser considerados y dejar pasar. El amor también es ceder y comprender Busquen la mejor parte del otro.

Momento de color: púrpura.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Concuerdan con alguien que les hace una propuesta interesante para acrecentar sus ingresos. No sean tan detallistas y aprendan a convivir con los errores y con las cosas que salen bien casi de la misma manera. Una de cal y una de arena para este día pleno. La vida es color.

Momento de color: blanco.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Etapa de reconstrucción y revisión de errores cometidos, hacen un balance de sus vidas profesionales. Sensibilidad que llega de la mano de alguien simple pero con sabiduría grande. Hoy día para saber esperar y pensar en nuevos propósitos que les otorguen mayor incentivo.

Momento de color: verde bosque.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una real aventura en este día para tratar de llegar a tiempo para cumplir con los compromisos que tomaron. Traten de organizarse mejor para no dejar de cumplir con todo lo importante. Día para sintonizar sus energías energía con la mejor parte de cada cosa que vivimos. Liberación emocional.

Momento de color: plata.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se concreta un sueño muy preciado para ustedes. Reciben a alguien que trae consigo una sorpresa agradable que en algún momento les había prometido. Su corazón late al ver a esa persona que les gusta aunque no lo quieran asumir. La energía de hoy pasa por los afectos y las ansias.

Momento de color: rosa.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un nuevo proyecto en su lugar de trabajo los incluye a ustedes. Deberían estar atentos a los llamados que reciben porque entre ellos estará uno que esperan con mucha ansiedad. Indiscutiblemente el corazón siempre está primero, no olvidemos que por él vivimos en varios sentidos.

Momento de color: lavanda.

LIBRA (22 DE SEPTIMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La expectativa que tienen con respecto a arreglos económicos puede estar cercana a lo que en realidad se va a concretar. Una entrevista de trabajo sale bien. Buen día para firmas. Ser amplio en los conceptos nos alivia las tensiones en este día que requiere lucidez e intelecto.

Momento de color: oro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estarán a la expectativa de que les confirmen algo importante. Las cosas que tienen pendientes para resolver en el plano económico a partir de hoy podrán hacerlo. Todo llega, todo apunta siempre hacia la solución de alguna manera. El punto es no claudicar ni generarse confusiones.

Momento de color: amarillo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Inmediata respuesta tendrán en el plano laboral, las cosas que solicitan les serán concedidas a medias. Una sensación de cansancio emocional frente a su relación de pareja. El cansancio y el amor no son demasiado compatibles. Revisen, permítanse conectarse con su verdad interna.

Momento de color: esmeralda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una especial atención les dispensarán en una reunión social en la que se sentirán muy bien. Una persona de su entorno laboral los convocará y tratará de convencerlos de realizar un cambio. Todo es cuestión de sentarse a pensar y decidir.

Momento de color: blanco.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Espera de una respuesta que será ampliamente favorecedora para ustedes. A partir de algo que sienten toman una decisión en el plano sentimental. Situación familiar que los desborda, cuídense. A veces actuamos por impulso pero no es lo más aconsejable.

Momento de color: rojizo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Una situación molesta en su trabajo. Se soluciona rápido si no participan. A veces queremos decir pero no es el momento indicado. Noticia en el plano familiar que los distiende. Todo se compensa, las cosas se suceden como si fueran planeadas, por eso hay que saber esperar piscianos.

Momento de color: café.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 17 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sensación de angustia frente a disyuntiva que se presenta en el plano afectivo. No piensen que las cosas pueden modificarse solas, dependen de uno y del otro. No se puede creer que todos los problemas los genere uno solo en una pareja. Día para la introspección y la verdad.

Momento de color: anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Eventual situación que se desencadena sin querer, todo sale bien. No se asusten cada vez que su rutina cambia en algo, aprendan que es parte de la vida y que hay cosas que son imprevisibles. Día para sentirse seguros y tranquilos, es lo ideal y lo ideal no es imposible.

Momento de color: rosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se dispara de sus manos situación que ya casi tenían resuelta. No se desesperen y llamen a las personas indicadas. Vivirán algo especial con alguien que los estima mucho. Solidaridad. A veces nos sorprendemos cuando los buenos gestos ajenos llegan a nosotros.

Momento de color: amarillo oro.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tratarán de vincularse con alguien desde un sentido que no coincidirá con ese alguien. A veces deberíamos esperar un poco y tantear el terreno al que queremos ingresar. Cancerianos día para evitar sufrimientos futuros. Saber que todo llega en tiempo y forma.

Momento de color: violeta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Querrán desentenderse de una situación complicada en el plano afectivo. En realidad les costará asumir lo que están sintiendo por esa persona que ingresó a sus vidas. Reflexión y ganas de obtener nuevos proyectos, imaginación especial en este día de ímpetu y ansias de logros.

Momento de color: plateado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Les afectará una actitud no muy correcta que alguien de su entorno laboral les demostrará. Si se preparan para esa salida a la que están invitados, su ánimo se levantará más de lo que imagina. Día de luces.

Momento de color: lavanda.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La carga emocional a veces nos agota, buscar distendernos es más que importante. Hablar con uno mismo es necesario, hablar nuestras cosas con un amigo también lo es porque no siempre podemos solos. Día meditabundo, algo sensible para respetar y celebrar, es bueno ocuparse.

Momento de color: púrpura.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aprenden a la fuerza una lección en el plano emocional que los enaltecerá. Se sumergen en sus pensamientos y se sentirán con ganas de sacar lo que mucho les cuesta. Liberación. La conexión con nuestro interior es algo que emociona y que cuando nos pasa no queremos que termine.

Momento de color: ocre.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Espacio reducido sin grandes posibilidades de agrandarlo en situación laboral casi terminada. Su autocrítica es bien recibida pero a destiempo. Comienza una etapa nueva, día interesante. Crecemos también a partir de nuestros errores y es una realidad que asumir, hace bien.

Momento de color: aguamarina.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los llaman para comenzar un proyecto. Su capacidad es reconocida pero deberán poner en claro sus pretensiones. Aceleran un trámite que tienen pendiente y logran terminarlo. Habitualmente debemos respetarnos y hacernos respetar, tarea interesante que ayuda a le evolución toda.

Momento de color: malva.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No se conecten con sus celos porque sus fundamentos no tienen relación con lo que en realidad ocurre. Trabajen su autoestima y su seguridad propia. Comprenden algo importante. La libertad que tanto ansía el acuariano, a veces no se da cuenta que quien se la boicotea es él mismo.

Momento de color: violeta oscuro.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Renace una relación que había quedado trunca, todo se reconecta como si el tiempo no hubiera pasado. Pero pasó. Hay una llamada desde su lugar de trabajo que los alegra. Siempre se puede pero reconocer que todo cambia junto con nosotros, las cosas tienen su ciclo. Día reflexivo.

Momento de color: azul cielo.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 18 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La verdad al servicio de un inconveniente familiar. No pongan en riesgo sus cosas, mediten antes de dar un paso en falso. Una oportuna reunión de trabajo para aclarar cuestiones pendientes. La verdad y nada más que la verdad por los otros y por nosotros mismos será la premisa.

Momento de color: azul suave.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se aclara un tema oscuro que daba que hablar en su lugar de trabajo. Enfrentan una cuestión de diferencia de puntos de vista, sean pacientes y escuchen la otra campana. Nadie es el dueño de la razón, debemos respetar y escuchar a los demás.

Momento de color: verde.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se escandalizarán por asunto engorroso en su trabajo. Mantenga una prudencial distancia. Sentirán que necesitan entablar una conversación profunda con sus parejas. Todo se debería hablar, una pareja se construye con sentimientos y acciones y palabras.

Momento de color: rosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Le revelan un secreto importante y comprometido. Reservar lo que nos confiesan es un deber nuestro y un derecho de quien confía en nosotros. No es un día apto para firmas o reuniones importantes, si las tiene relean o midan lo que escuchen. Cambio de planes los lleva a postergar un viaje planeado.

Momento de color: malva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Simularán no sentir algo que les pasa con alguien que conocen desde hace tiempo. Las circunstancias no están dadas por ahora. Sepan esperar y guarden su secreto. Comienzo laboral positivo. A veces la prueba es aprender a esperar algo que ansiamos.

Momento: verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Clarifican algo en sus mentes que los ayudará a actuar de diferente manera frente a alguien difícil. Sus recomendaciones serán tomadas muy en cuenta en su lugar de trabajo, dan en el punto justo. Día de lucidez extrema como Virgo sabe tener.

Momento de color: verde bosque.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Liberan un sentimiento que tenían desde hace tiempo, se encontrarán a solas con esa persona. Coinciden en algo importante con quien está por realizar un negocio. Sensación. Tomarse la libertad de apreciar si somos libres en el sentido estricto y amplio de la palabra.

Momento de color: amarillo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estarán a la expectativa de una respuesta crucial en el área económica, cambios en los movimientos de sus papeles. Algo retrocede en sus afectos, algo le provoca una crisis. Día para valorar lo que les pasa y ocuparse de ustedes mismos. Liberación.

Momento de color: magenta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La estrecha relación con alguien de su entorno laboral debería tratar de cuestionarse por qué es. Una nueva oportunidad de rehacer su vida sentimental se le presenta. No niegue ver lo que ve. Aprender a conocerse también es un camino largo.

Momento de color: oliva.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

A la espera de una medida laboral que conmoverá a muchos. El cambio es favorable en este aspecto de sus vidas. Sorpresa y emoción frente a visitas inesperadas. Recuerdos bellos. Hoy recuerden que es maravilloso todo lo que nuestro corazón siente el punto es permitírselo.

Momento de color: celeste.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Sus pensamientos confusos con respecto a su relación sentimental les harán sentir angustia. A veces las circunstancias nos dictan sentencias que no imaginamos y que son irrevocables. Una llamada los reconforta y los equilibra emocionalmente. Soportar, aceptar, luchar, buscar.

Momento de color: violeta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Completan una etapa en sus vidas que les hará muy bien. Hay finales que nos disparan felicidad y logro personal. Deberán hacer una elección en sus trabajos, tómense el fin de semana para pensar. Saber elegir es parte de nuestra responsabilidad no sólo por nosotros mismos.

Momento de color: lima.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 19 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Entregan algo muy preciado para ustedes a alguien de su entorno que los merece. Un espacio que dedicarán a concertar una cita con una persona que los impacta. Buscar el amor, es algo que tiene mucha importancia en la vida, quizás sea la de mayor importancia, el Amor.

Momento de color: rosado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estarían a punto de resolver una cuestión que hace tiempo no encuentra la salida precisa. Su estado anímico de hoy los favorecerá para integrarse en reunión social a la que están invitados. Todo es cuestión de estar bien predispuesto, la vida propone siempre.

Momento de color: blanco.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sorpresiva reunión laboral que los enterará de cosas importantes. Traten de escuchar sin anticiparse a respuestas sin fundamento. Noticias que compensan las emociones en el plano de sus afectos. Paz familiar. Hagan oídos sordos a rumores sobre personas que conocen, no hace falta.

Momento de color: púrpura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Intuición a flor de piel frente a situación que los hará pensar y sentir. Sumérjanse en ustedes mismos y aprendan a hacerse valer. Un llamado los ayuda a superar un trance difícil en el plano afectivo. Día que valorarán la compañía de quienes los quieren y aprecian su esencia.

Momento de color: canela.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Insistencia de alguien que piensa en ustedes. No sientan culpas, no siempre hay coincidencia en el amor, saber que es cuando tiene que ser y que el destino insinúa, propone y muchas veces, dispone. Día con ejercicio de la paciencia en el plano familiar. Eviten disgustarse.

Momento de color: coral.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los juegos del amor son algo peligrosos sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Saber de uno mismo es una necesidad para poder enfrentar las cosas que nos pasan, si tienen que llorar por un dolor simplemente lloren. Siempre ser lo que somos.

Momento de color: uva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantendrán sus reservas frente a sugerencia que les hacen con respecto a sus finanzas. Los tiempos para ustedes han cambiado favorablemente. Una deuda afectiva que alguien de su entorno tiene y hoy la salda dándoles mucha alegría. La claridad de los hechos y el buen diálogo une.

Momento de color: rojo aterciopelado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sus emociones en primer plano en esta jornada en la que se sorprenderán por las cosas que sentirán. Se acerca a ustedes alguien nuevo en sus vidas con buenas intenciones. Sensación de reconstrucción. Escorpianos permítanse sentir el derecho de ser felices.

Momento de color: rosa suave.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La expectativa que tienen con respecto a una relación que recién inician puede cumplirse. Si estuvieran de acuerdo con una propuesta que les hacen sobre una situación de papeles se liberarían del problema hoy mismo. No dejen de saber que la tranquilidad no tiene precio.

Momento de color: amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La solidaridad expresada en actitud conmovedora que los hará pensar. Sus ahorros no deben ser tocados, si piensan en invertir estén bien seguro. A Capricornio no le cuesta razonar esto. Prevenir muchas veces nos salva de problemas. Aprovechen este fin de semana para pensar.

Momento de color: cian.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Se verán en una situación confusa de la que salen triunfantes. Las estimaciones que hacen con respecto a un proyecto que tienen en común con alguien pueden ser finalmente como las calculan. Día para pensar y crear, siendo esto cualidades casi imprescindibles de los acuarianos.

Momento de color: azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Habría una situación interesante con alguien que ya conocen. Los momentos que vivirán les resultarán increíbles aunque en verdad les deberían resultar merecidos. Alegría. Los primeros en reconocer nuestros derechos debemos ser nosotros mismos. Anímense al amor y la entrega.

Momento de color: frutilla.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 20 DE FEBRERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para ordenar papeles y cuentas. Afectivamente es bueno aprender a cerrar las cosas que terminaron desde adentro sería la reflexión del día. Si nos detenemos en el pasado, busquemos lo que vivimos y tomemos decisiones que construyan y no destruyan. Piensen, sientan, analicen.

Momento de color: amatista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Elaboran una sucesión de cosas que les han pasado en los últimos tiempos y sacan conclusiones importantes. Festejarán junto a amigos una reunión especial que les dedicarán. El amor que se siente al tener amistades unidas desde el corazón es algo inmenso que no podemos permitirnos no vivir.

Momento de color: celeste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Les manifiestan una condición en el plano afectivo que posiblemente no acepten. Traten de conversar y no ser ustedes tampoco tan terminantes. Decir lo que necesitamos decir, buscar la comprensión, hablar desde la libertad de cada uno. Aceptan una invitación que los distenderá.

Momento de color: café.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Despierta en ustedes una idea para proyectar en el plano de las actividades. Estudiarán una posibilidad de compartir un viaje con amigos, no dejen de hacerlo. Revalorizan las ganas de poder tener tiempos de distensión. El punto es movilizar nuestra energía, mejorarla, renovarla.

Momento de color: mandarina.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Esperarán con gran ansiedad llamados que están esperando. Piensen que es domingo y que se puede esperar. Sentirán necesidades en el plano afectivo. Estarán inspirados en lograr la felicidad plena. Permítanse. Noticias familiares que suman alegría para este domingo positivo.

Momento de color: púrpura.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tendrán una leve sospecha con respecto al comportamiento de un familiar. No se arriesguen a efectuar gastos mayores de los previstos. Se entretendrán con amigos en una salida que surge realizar en el día. Permitir que cada uno haga su vida y se equivoque también, el punto es no invadir.

Momento de color: melón.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La altura de los acontecimientos es apta para tomar una decisión. No se permitan no ser felices. Sólo uno mismo sabe de sus dolores y de su soledad. Evaluar las prioridades que sentimos en la vida. Los llaman para divertirse no duden en ir. Día interesante con muchas sensaciones.

Momento de color: zafiro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Se resuelve una situación que los angustió mucho al no vislumbrar la salida. Se conectan con alguien nuevo que les hará conocer cosas interesantes. Sus razones están bien claras en el plano afectivo para decidir lo que deciden. Día para no manosear la esencia.

Momento de color: zanahoria.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Atraviesan una situación angustiante en el plano afectivo. Traten de conectarse con lo que realmente sienten. Los llaman para concretar una cita importante en el plano laboral en la semana. Es una jornada muy apta para la toma de decisiones, retiren la angustia y busquen su bienestar.

Momento de color: granate.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se relaciona una cuestión extraña con alguien que no les genera confianza. Los puntos oscuros salen a la luz en el plano afectivo, no teman decir lo que necesitan que les oigan. Se dan su lugar exitosamente, y esto sirve para todos los involucrados. Día de liberación.

Momento de color: blanco.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Se desprende de la realidad algo que los alegrará mucho. A veces las emociones no nos dejan ver lo que debemos ver. Demostrarle confianza al otro es hacerle sentir la responsabilidad que implica dar la palabra. Todos aprendemos de todos. Es este un día con notoria evolución.

Momento de color: perla.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Planteos y discusiones en el plano afectivo. Es bueno escuchar los reclamos del otro pero también es bueno que el otro se maneje con respeto. Una posibilidad de realizar un viaje los ayudará a distenderse. Saber que necesitamos un descanso para entender cosas.

Momento de color: manzana verde.

