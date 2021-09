El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos con buenos ánimos para esta jornada en la que sentirán que tienen energía suficiente para poder hacer sus cosas. El amor dando pistas nuevas y algunos signos de aceptación y ganas de poner esperanza en las relaciones.

Momento: de color naranja.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos hoy estén muy atentos a las reuniones o firmas que deban realizar. Aspectación algo austera pero con posibilidades de negociaciones. El amor llegando para algunos, déjense llevar por la intuición que no es leve en ustedes.

Momento: de color uva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Traten de no aislarse en su ámbito de trabajo. A veces pensamos que los demás nos rechazan, pero muchas otras son fantasías propias que se mezclan con miedos o inseguridades. Adelante, compartan sus vidas, no le teman a la autenticidad.

Momento: crema.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos jornada algo complicada por papeles que no se resuelven, pongan empeño y tranquilidad en las gestiones que realicen. Algo de nostalgia en los corazones por cosas que no hicieron respecto a gestos o conversaciones postergadas.

Momento: blanco luna.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos demuestren su don de mando de la mejor forma. Hay veces que el tono subido puede malinterpretarse. Siempre es bueno aclarar

Las circunstancias confusas. El amor con algún tinte de desilusión, procuren estar tranquilos.

Momento: de color plateado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Alguna polémica podría aparecer en el ámbito laboral. Muestren lo mejor de ustedes. Tómense con calma las responsabilidades, no perturben sus nervios, el stress hace mal. El amor algo complicado, es que no siempre podemos coincidir en todo.

Momento: de color ocre.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

A la hora de mostrar la seguridad que tienen librianos frente a determinadas cosas, es elogiable. Si bien la sensibilidad de ustedes es clara, también lo son los principios. Desde la paz, todo se puede, reclamen que serán escuchados.

Momento: de color carmesí.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si reciben una agresión procuren no engancharse ni tomarse a pecho lo que oigan. Nadie está exento de cometer errores, buscar en el otro la causa de los desarreglos emocionales, aliviana y genera más comprensión. Noticias buenas.

Momento: verde bosque.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos con mucha voluntad de trabajo, muestran esa capacidad tan positiva que les será reconocida y celebrada. Trabajos nuevos con visión a futuro. El amor en un día festivo, los arqueritos celebran uniones y noticias positivas.

Momento: de color rosa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sientan que están atrapados en situaciones complejas. Es bueno dilucidar si los problemas son tan serios, y de serlos, proceder con la mayor tranquilidad posible, optimismo y simpleza. Parejas con diálogo y sintonía. Movimiento de papeles que los aliviana.

Momento: de color pino.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos novedades en el área laboral, cierran un ciclo y comienzan otros con diferente energía y capacitación. Es clave lo que dialoguen con familiares, hacer comprender a los demás lo que nos pasa o destacar los errores, es parte del respeto.

Momento: de color magenta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos no estén con tanta preocupación en el plano financiero. Todos tenemos que comprender que los nervios no alteran las circunstancias que ocurren, sino que las complican y no las solucionan. Lunes de conversaciones. Estén atentos.

Momento: de color lavanda.

HORÓSCOPO DEL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Observación y uso del intelecto ante situaciones que se disparan en el área de las actividades. Cuidarse de dichos ajenos y proteger sus afectos, es de importancia clave en este día con vaivenes. El Sol brilla, aún detrás de las nubes.

Momento: de color caoba.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Situaciones de roces que no suman ni restan en lo que concierne a las tareas que deben realizar. Respuestas que no estarían llegando hoy, sin significar que las gestiones que ustedes realizan estén sin moverse. Paciencia y esperanzas varias.

Momento: de color de color esmeralda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Advertencia en cuanto a trámites de importancia, o reuniones de importancia. Busquen esquivar reacciones o malas interpretaciones. No todos pueden entendernos, simplemente busquen armonizarse sin chocar. Amor real.

Momento: de color amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La cercanía resolverá problemas que tienen tiempo con personas de sus entornos. Es mejor siempre poder resolver a terminar vínculos amistosos. Atención. Las cuestiones financieras algo complicadas pero sin estar desamparados.

Momento: de color celeste.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Es importante ver cómo van a resolver problemas de cierto tiempo. Hay vetas nuevas que avivan la esperanza en el plano afectivo. Es gradual el crecimiento en el área de las actividades, las cosas les van a llegar como esperan leoninos.

Momento: de color marrón dorado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

A veces las estructuras inamovibles de pensamiento, nos lleva a tener conflicto, incluso con nosotros mismos. La elasticidad, es necesaria, alivia, aliviana y protege de molestia. Aprender a resolver las cosas desde otro punto de vista.

Momento: de color lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el horizonte próximo para algunos librianos llegan buenas noticias en el plano de las actividades. Quienes estén trabajando verán asentadas sus posiciones. Sostener relaciones afectivas en las que es desigual el objetivo, habrá que revisar.

Momento: de color azul profundo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No anclen sus ambiciones, razonen que no todo es fácil en la vida y que los esfuerzos que se realicen en pos de nuestros sueños, es maravilloso. Surgen como el Ave Fénix escorpianos, es su característica. No pierdan la paz ni la esperanza, nunca.

Momento: de color de color violeta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estar de acuerdo no siempre es fácil. Día de mediaciones y de diálogos intensos en el plano laboral. Sepan aceptar las propuestas que vengan y busquen el mejor lado de las mismas. Amor compenetrado y con ansias constantes. Viento en popa.

Momento: de color oro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Verán venir conversaciones esperadas con mucha posibilidad y propuestas de cambio. Recordar que las cosas llegan es alentador. Llamados de allegados que les darían alegría. Procuren hacer entrenamiento físico.

Momento: de color zafiro.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sonrisas múltiples en este día de mucha seducción y coqueteos nuevos que les darán una inyección de adrenalina. Nuevas personas podrían aparecer en la vida de aquellos que estén sin pareja. Planificaciones en el hogar, cambios.

Momento: de color vino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Noticia esperada en el plano financiero que les dará un alivio importante. Piscianos siempre es bueno ir al médico, aquellos que hace tiempo que no van, háganlo. Cuidarse es quererse sin duda y también es querer a quienes nos aman.

Momento: de color rosa.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Depende de las ganas que pongan hoy arianos para lograr que se haga realidad lo que habían dado por perdido. La vida a veces de la nada genera un cambio en las cosas. No pierdan el tiempo y pongan toda su energía. Valoración.

Momento: de color dorado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro con una jornada de avances en el área de las actividades. Podrían conseguir posicionarse mejor y mejorar los ingresos. No teman en ir al médico, es peor pensar cosas que uno supone. Adelante. El amor con buena sensación.

Momento: de color amarillo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos buena jornada en la que verán que los papeles se mueven y hay posibilidades de ver avances en cuestiones importantes. La sensación en el área del trabajo es algo áspera. Revisen sus actitudes o el humor. Concordia.

Momento: de color morado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos y un día bastante pleno sobre todo en el plano afectivo. Verán crecimiento y soluciones en situaciones que competen a problemas de familiares. El punto es no desesperar y poner lo mejor de uno para ayudar a mejorar.

Momento: de color perla.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las complicaciones que pueden ocurrir en el plano de las actividades. Saber que siempre es posible que surjan inconvenientes porque es parte de la vida, siendo ésta en permanente movimiento y modificación. Busquen la calma.

Momento: de color rojizo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos con compromisos y reuniones que serían en algunos casos claves para diagramar el futuro en las actividades. Es importante que no pierdan las oportunidades por más que de primera vista no parezcan las esperadas. Adelante.

Momento: de color maíz.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Traten de esquivar poner tanto condimento emocional en el área del trabajo. Hay cosas que son simplemente contratiempos y no desventuras. El corazón con mucha contención que deberían aprovechar eternos románticos.

Momento: de color verde mar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos en un día en el que las cosas podrían no salir como esperaban. Busquen equilibrar las emociones y traten de igual apreciar la jornada teniendo pensamientos positivos y optimistas. Debieran también apoyarse en sus amores.

Momento: de color caoba.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos en un día en el que tendrían la focalización central en las finanzas. Reuniones que serán de gran importancia para ustedes. El corazón con algo de distancia o desencuentro. Buscar poder decir lo que les pasa.

Momento: de color verde oscuro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las cabritas hoy deberían ver las opciones con las que cuentan en el plano financiero y evaluar cómo administrarlas. Esquiven compras grandes. El amor con algunos cuestionamientos. Tiendan a poder escuchar y responder.

Momento: de color gris claro.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Vacación mental para los acuarianos al ver sus logros en el plano de las actividades. Sin ayuda y con su esfuerzo, ven y sienten satisfacción. El amor de los aguateros algo escurridizo y resbaloso. Sinceren su sentir y suelten y den vuelta de página.

Momento: de color púrpura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las buenas nuevas para los piscianos vienen de la mano de las actividades. Podrán ver que evolucionan positivamente y son valorados. El corazón de los piscianos con contemplación y ansias, traten de no dramatizar y tratar de estar bien.

Momento: de color rosa.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aconsejable en este día tratar de acelerar trámites y ponerse al día con movimiento de papeles. Traten de dejar de preocuparse por esas discordias que surgen en sus trabajos, todo pasa. El amor con nuevas energías y ansias.

Momento: de color azul.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Interesante poder volar un poco imaginando más de lo que la realidad perece proponerles. Taurinos, los sueños pueden cumplirse, el punto es animarse a sentir que los merecen. El amor con cercanía y posibilidades más concretas.

Momento: de color plateado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llega dinero y desde esa posibilidad podrán geminianos saldar algunas deudas si es que las tienen, hacer compras o arreglos pendientes en el hogar. Los corazones de estos algo difíciles nativos, con incentivo e interés en personas nuevas.

Momento: de color zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos en este día pueden ir bien tranquilos a entrevistas, reuniones importantes o diálogos. Se abre el abanico energético desde la confianza propia y desplegarán su encanto natural. Amor con frescura y seducción.

Momento: de color fucsia.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día de compás de espera para asuntos que competen a las finanzas. Atrasos o incumplimientos que los preocupan. Traten de no desestabilizarse y sepan esperar. Soluciones prontas. Amor y entrega en las parejas que comienzan a darse cuenta de cosas importantes.

Momento: de color verde manzana.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las asperezas en el ámbito laboral con cierta mejoría. Todo es cuestión de poner la mejor intención y de poder colaborar con las soluciones. Hay llamados pendientes de hacer, contactos que hacer y timbres que tocar. Confíen en sus talentos.

Momento: de color marrón dorado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cierta sensación de agotamiento mental dada la energía que dedican a las cosas. Traten de distender y hacer las mismas cosas desde otro lugar emocional e intelectual. Usen las energías a favor de ustedes y de los demás.

Momento: de color frutilla.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Los escorpiones con sus pinzas preparadas. Procuren disimular sus broncas y distiendan sus impulsos. Hay cosas que quizás sean menos importantes de lo que ustedes sienten. Objetividad y revisación de cada situación. Moderación.

Momento: de color zafiro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos hoy focalicen de manera exhaustiva las cosas con las que deben cumplir. Compromisos y obligaciones en esta jornada ágil. Es mejor sincerar las dudas que se tienen en el corazón y no tener pena del otro. La opción es el respeto siempre.

Momento: de color rosa viejo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es éste día muy apto y con posibilidades en la fase laboral de poder adquirir contactos importantes que los ayudaría. De todos modos todo lo que tiene que ser, será. La forma es circunstancial. Abran la puerta en el plano afectivo.

Momento: de color rojo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Aguateros con alguna puerta cerrada pero con otras que se abren. Hoy es un día con buena energía y posibilidades múltiples. Estén atentos a los consejos de amigos o allegados, muchas veces la visión objetiva, es la indicada para solucionar problemas.

Momento: de color azul.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos tarde o temprano las cosas se producen. Traten de no sentir temor y concurran a sus reuniones o entrevistas con ánimo positivo y sus anhelos presentes. La salud física con necesidad de ir al médico. Quiéranse más, cuiden su salud integral.

Momento: de color perla.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un buen día para tomar decisiones sobre las actividades. Quizás buscar algo distinto o incluso tratar de generar un emprendimiento propio. La clave es confiar en uno mismo y en la racionalización que logremos sobre las aspiraciones.

Momento: de color anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

A veces no nos damos cuenta y nos auto generamos problemas. Día para revisar actitudes y revisar la autoestima. Exigir en demasía sobre nuestro rendimiento o aspiraciones bloquea y genera angustia. Dense tiempo, sean libres.

Momento: de color verde bosque.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos con un día más ocupado mientras que trasciende una jornada normal y tranquila en el área de las actividades. El amor con intrigas y posibilidades, no se dejen estar y propongan, innoven, ofrezcan creatividad.

Momento: de color magenta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos con bastante actividad y asuntos de negocios que sorprenderán por los resultados. Hay logros en proyectos y movida positiva en el área laboral. No desesperen si no hay llamados esperados por el corazón. Paciencia.

Momento: de color azul.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos con gran nivel de aceptación y posibilidades en las entrevistas laborales o reuniones de importancia. Revisar las actitudes de las parejas, sabemos que los celos no llevan a otra cosa que el desastre. Tomen decisiones claras.

Momento: de color rojo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Tengan la expectativa por llamados de importancia que pueden producirse en este día positivo para ustedes. Lucen sus talentos y convencen. El amor de los mentales virginianos se verá en este viernes con mucha seducción.

Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos conéctense con el día a día. Aprendan a tener vivencias desde la simpleza sin hundirse en preocupaciones ni en problemas, sabiendo que no hay nadie exento de tenerlos. Las cosas van a andar bien. Busquen la paz interna.

Momento: de color violeta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos con una jornada tranquila en sus actividades. El punto hoy es revisar más el modo de entregarse en el amor. Trabajen la desconfianza en el otro, libérense de pensamientos negativos que sólo producen inestabilidad.

Momento: de color lila.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuando decidimos dar un paso adelante, debemos estar seguros y confiados. Hoy es un buen día para eso. Hoy traten de no producir cambios en lo que competa a finanzas. Mejor organicen sus gastos y necesidades que urjan.

Momento: de color amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las cabritas en un día algo melancólico por cuestiones afectivas. No teman revisar las causas de lo que les pasa y busquen decidir. Procuren llamar para charlar a sus amigos y distenderse. Trabajen la exigencia para poder ser más felices.

Momento: de color celeste.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos un buen día para proponerse evitar los excesos en las comidas para este día y el fin de semana. Cuidarse es amarse y amar a quienes nos aman. Las actividades con mucha responsabilidad pero exitosa. Amor bueno.

Momento: de color verde manzana.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos hoy exitosas firmas, acuerdos, exámenes y entrevistas. Logran sacarse de encima algún peso generado por problemas de cierta data. El corazón de estos nativos seductores, perfilándose hacia relaciones más consolidadas. Bienestar.

Momento: de color coral.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es un buen día en todos los planos al que deberían aprovechar para avanzar. Arianos el punto de hoy es decidir trabajar el cuerpo. La energía marciana nativa pide a gritos alivianar y poder descargar. Reconózcanse y disfruten de ustedes mismos.

Momento de color: apio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tratar de acordar en el plano laboral beneficiará la armonía en sus lugares de trabajo. Traten de no encasillar su corazón con personas que no responden a sus deseos. Jornada con compromisos familiares, hagan esos llamados. La distracción no es negar lo que nos pasa.

Momento de color: celeste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Somos una unidad, mente cuerpo y alma que funcionan en sintonía.

Virtud y entusiasmo en un día festivo para la familia. Los altibajos emocionales se subsanan y crece la esperanza en la relación de pareja. Salud en mejoría que se alimenta desde el buen ánimo.

Momento de color: zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las mayores alegrías se dan cuando queremos sentirlas. Jornada interesante con planes diferentes a la rutina. Movimiento emocional que les dará alegría. Traten de buscar el rato también para el ejercicio físico que no es de menor importancia. La armonía es integral y trabajada.

Momento de color: maíz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No cerrar las puertas salvo a los malos recuerdos. Leoninos en un día con compromisos importantes en el plano familiar. Sabrán aceptar algunas situaciones que se dan y que ayudarán a cerrar capítulos del pasado. La vida siempre nos trae situaciones para solucionar.

Momento de color: aguamarina.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Tratar de salir de la rutina trae aires nuevos y beneficiosos. Sin problemas el día brillará para los virginianos. Aquellos que estén trabajando, tendrán un día coordinado y tranquilo. Podrían sorprenderse con noticias que llegan de familiares lejanos. Alivio.

Momento de color: cian.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No siempre tenemos razón, y aún teniéndola, no sirve la ira. Ánimos exacerbados que no conducen a nada positivo. Libra aún siendo el signo del equilibrio, a veces quita su propia paz innecesariamente. Trabajo atrasado que deberían saldar.

Momento de color: bordó.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Momentos lúcidos y con energía justa. Intuición y equilibrio emocional en un día con posibilidades nuevas en el plano afectivo. Sería conveniente decidir trabajar el cuerpo y comer más sano. Noticia familiar que alegra.

Momento de color: perla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las cosas se proyectan de manera interesante en esta jornada con inquietudes intelectuales con mucha curiosidad. En el fondo de sus fueros íntimos hay cosas para resolver entre las que se encuentran los miedos y las inseguridades. Revisen.

Momento de color: púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Valorar estar sano, valorar saber que uno puede curarse si está enfermo. Día interesante para producir cambios en la casa. Mover, reacomodar inconscientemente nos renueva. Hay llamados que esperan que en este día podrían acontecer.

Momento de color: bermellón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Las buenas realidades que nos da la vida. Jornada con mucho trabajo que quizás los haga sentirse agotados. Noche en familia que les haría pasar un muy grato momento. Sinceramiento entre amigos otorgándoles espíritu de camaradería y felicidad.

Momento de color: rosa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los sentimientos a veces no nos dejan ver la realidad. Paciencia y aceptación son las virtudes con las que se deberán manejar hoy en el plano de las actividades. No todo está perdido en algunas relaciones de pareja. Buena intención.

Momento de color: hinojo.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada de descanso en la que literalmente se tomarán el día para descansar. Aprendan de los errores cometidos en el plano afectivo para poder no tener que transitar nuevamente por esa sensación de soledad. Valorar las experiencias vividas, nos ayuda a crecer siempre.

Momento de color: aguamarina.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una jornada entretenida y distendida podría otorgarles un día muy feliz. Una llamada importante de alguien de su entorno familiar los alivia. Logran algo antes de lo imaginado. Ser agradecido ante las cosas buenas y no dejar de reconocerlas habla bien de nosotros.

Momento de color: apio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sería imperativo tener que afrontar esos conflictos en el área familiar. Hay una posibilidad de gestionar algo importante a futuro. No habría demasiado tiempo para mantener esa conversación que desea con esa persona de su interés. Siempre hay tiempo pero no olvidemos que el tiempo pasa.

Momento de color: menta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se enteran de una respuesta que los beneficiarán. A veces el silencio nos libera de cosas que no nos sirven. La especial dedicación que ustedes tienen a sus objetivos laborales les será reconocida. Dar y no escatimar dar lo que podemos, pero dar siempre es lo mejor de la humanidad.

Momento de color: luna.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se postergaría una conversación con alguien de su interés por razones que escapan al deseo de ambos. No se angustien y sepan dar otra oportunidad. La relación familiar mejora. Aprender a manejar la ansiedad nos va indicando que podemos mejorar nuestra calidad de vida.

Momento de color: rosado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Alternativa que surge en el plano familiar para poder realizar una reunión. Procuren conversar, divertirse y conectarse con los afectos. No renieguen de los suyos por cosas banales, traten de reconciliarse. Aprender a conectarnos con el amor antes que con las broncas.

Momento de color: fucsia.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Planifiquen una conversación con personas que podrían compartir un proyecto con ustedes en el área de las actividades. Un especial reconocimiento suyo frente a quienes los ayudaron. Ser agradecido es una virtud que deberíamos cultivar todos. Librianos buen día para la espiritualización.

Momento de color: lila.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Planteos y cuestiones que surgen con sus parejas. Traten de disipar y no continuar con actitudes que generen mayor discordia. A veces la distancia no pasa por la cercanía o lejanía física. Buscar simplificar las complicaciones es lo mejor que podemos hacer. Respeto, atención al otro.

Momento de color: malva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se atenúa una situación que era muy que incómoda en el plano afectivo. Respuesta que llega con buenas nuevas en el plano económico. Podrán concretar cosas importantes durante la semana. No perder el tiempo cuando las cosas requieren de nuestra urgencia.

Momento de color: azul Francia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se compenetran y dialogan con las parejas, los ayudará a solucionar cosas pendientes en el plano de la economía. Negocios y proyectos en puerta. Las cosas tomarían un rumbo más tranquilo en el plano afectivo. Abrir nuestras puertas a las soluciones es dejar atrás el dolor.

Momento de color: magenta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los llaman para una nueva actividad por la que deberían tomar una decisión. Pongan en la balanza sus prioridades y tomen una decisión. Se conectan con sus amistades y logran distraerse. Saber discernir separando lo emocional ayuda a evitar conflictos. Racionalidad.

Momento de color: ámbar.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Una esperanzada búsqueda de respuestas en el plano personal los hará tratar de realizar una actividad física que los distendería y los ayudaría a clarificar la mente. Consolidación de sueños. Volver a uno para poder volver a empezar, siempre es posible volver a empezar.

Momento de color: tiza.

