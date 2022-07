El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del idioma griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

Horóscopo

Horóscopo del lunes 11 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La lucha siempre nos dejará un rédito positivo cuando sumada a la esperanza nos hará lograr objetivos que se ansían mucho. Posibilidad en este día de solucionar asuntos. Estímulo que llega a su fin. Momento de color: fucsia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A veces la terquedad taurina les hace vivir cosas innecesarias. Permitan aceptar otra idea referida a los problemas que tienen. Halla la solución. Pasajera tormenta con la pareja. Es natural no estar siempre de acuerdo. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las sospechas no son siempre bienvenidas cuando nos modifican la calma. Estén atentos a una eventual sorpresa, pero no desesperen. Manejarse desde la verdad siempre, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. Momento de color: grisáceo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No se alarmen si no obtienen respuestas esperadas hoy. El atraso no implica que sean negativas. Recibirían nuevas alternativas en el plano de las actividades, piensen bien lo que desean hacer. Evalúen los pro y las contras. Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Llegarían a tiempo para la realización de trámites y reuniones. El estado de la economía les hará tomar ciertas medidas precautorias para saber mejor cómo manejar los ingresos. Lucha interna en el plano afectivo, dense tiempo. Momento de color: naranja.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No desperdicien oportunidades en el plano laboral, posibilidad que les daría un plan alternativo para poder restaurar la economía. No todo es como queremos estrictamente. La vida ofrece un crisol de oportunidades siempre, buscarlas es el punto. Momento de color: tiza.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Llega a ustedes alguna nueva posibilidad que los tentará en el plano de las actividades. Trate de no cerrarse en la rutina y acepten nuevos desafíos, mirar adelante y poder comprender cuando algo no puede darse. Nada es sin razón. Momento de color: lacre.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La esperanza de recomponer la relación de pareja podría concretarse si dan muestras de ganas y de cambios. Las alternativas planteadas en el trabajo no son muchas, sepan elegir. Los logros que llegan gracias al sacrificio. Alivio. Momento de color: coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aprendan a decir que no a tiempo. Surgen dilemas o confusiones en el plano laboral que podrían hacerles una mala jugada. Se alivianan tensiones en el plano afectivo. Se dan cuenta del valor del diálogo. Apliquen sus virtudes pacifistas. Momento de color: crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buen día para realizar entrevistas y reuniones en las que se deban llegar a acuerdos. Agilidad mental y agudeza son la clave. Lucidez. El amor con sensaciones nuevas, redescubren las virtudes del otro. Entusiasmo y buena sensación. Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se sorprenderán por ofrecimientos que les formularán. Los momentos del día alternarán entre los nervios y la felicidad por los resultados finales. Capacidad de resolución, brillantez. Verán la satisfacción por resultados de nuestros esfuerzos. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Agradecimiento y reconocimiento por parte de personas de su entorno laboral. Posibilidades afectivas que los colmarán de emociones nuevas. Expectativa por consejo que piden. Tocan el punto justo para poder resolver problemas de larga data. Momento de color: verde.

Horóscopo del martes 12 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vayan tranquilos arianos a las reuniones del día. Es ésta una jornada apta para todo lo que sea firmas o consolidaciones laborales. No apuren respuestas en el plano afectivo. Saber dar tiempo a cada cosa en su tiempo y lugar. La ansiedad no es buena consejera nunca. Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Se clarifican situaciones que molestaban en el área laboral. Los puntos en común con personas de la familia ayudarán a proyectar decisiones en conjunto. Compenetración y ganas en las parejas, las cosas tienden a mejorar con mayor comprensión y sensación de mayor confianza. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Culmina una etapa importante en el área laboral, se abren paso a cosas nuevas y más provechosas. Estén atentos a los cambios. No permitan que la rutina diaria corte sus sueños, evalúen sus vínculos de pareja, pongan claridad. Momento de color: azul marino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay que reconocer que no siempre podemos, reciban sin vergüenza la ayuda ofrecida. Logran reintegrarse con sus parejas, traten de mantener la buena predisposición. Todo es cuestión de tener ganas de que las cosas se hagan bien y de que el trabajo también sea un placer. Momento de color: verde claro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos posibles citas para entrevistarse con alguien importante en el aspecto profesional. No desesperen si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora. Darle a las cosas su real importancia, procuren no discutir en el plano afectivo. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Procuren controlar el estado angustioso que les generan algunas demoras de respuestas en el trabajo. Sepan esperar, habrán otras puertas que se abren. Es una buena jornada para todo lo afectivo. Aprender a separar las cosas ayuda a poder manejarse con mayor claridad. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Saldrán de proyectar a concretar algo muy importante para ustedes. Crean en lo que ven. Llegaría una persona a sus vidas que podría cambiarles la manera de sentir. No olviden que somos libres de elegir en las diferentes circunstancias que la vida nos propone. Momento de color: plateado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Una sorpresiva vuelta de rumbo en proyectos que tenían con personas del entorno. Esperen la definición de esa persona pero sin desesperar. Trabajen no destruirse a causa de actitudes negativas de los demás. Procuren también poder relajar. Momento de color: aguamarina.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Resultados positivos en situaciones que los angustiaban. Los verdaderos amigos les demostrarán cuánto los quieren. A veces el ánimo baja. Hoy no se permitan tirar cosas por la borda. La impulsividad en las reacciones frente a determinados hechos es negativa. Momento de color anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Podrían generarse enfrentamientos por diferentes puntos de vista que es normal tener. Traten de asegurar que sus conceptos son los indicados sin dar paso a la discordia. Logran vencer una actitud suya que no resultaba beneficiosa para ustedes. Los cambios positivos personales son maravillosos. Momento de color: carmesí.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Todo lo positivo de una reunión se lo llevarán a casa. Noticias más que alentadoras en el plano laboral. Una determinación de las parejas los hará pensar y replantearse cosas. A veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos, siempre hay que dar la oportunidad. Momento de color: ámbar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día agitado por la cantidad de trámites que deben hacer. No distraigan su atención de ese objetivo que tienen en el plano laboral, pongan sus energías en lo que desea tan profundamente. Saber que todo es energía y que es importante saber manejar la propia. Momento de color: lila.

Horóscopo del miércoles 13 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Resuelven una situación de tirantez que aparece de vez en cuando con sus parejas. Los entretelones de un hecho en la familia los obligarán a tomar una decisión. Reúna y hable. Llegan posibles nuevas oportunidades en el plano de las actividades. Estén atentos. Momento de color: azul Francia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sacrifican unas horas de su tiempo para solucionar un problema en el orden laboral. No se inquieten si reciben un llamado alertándolo con respecto a sus finanzas, simplemente por ahora no inviertan y procuren primero saldar deudas. Tengan presente que cada cosa tiene su tiempo. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) No es un buen momento para planteos en el plano laboral, mantengan lo que tiene antes de no tenerlo. Ya llegará la mejoría esperada. Un encuentro amoroso los alegrará mucho haciendo valorar que buscar lo que realmente nos hace bien ayuda siempre a vivir mejor. Momento de color: maíz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Posible comienzo de una relación afectiva para los cancerianos que no tienen pareja. Empiezan a ver con otros ojos una situación que antes los angustiaba mucho en el área de las actividades. Darse cuenta que se pueden interpretar distinto los problemas. Momento de color:

Calipso.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Completan un ciclo en el plano afectivo. Resuelven y toman una decisión importante que les ayudará a superar etapas. Lo importante en el plano laboral es que puedan hablar con la persona que les pueda dar soluciones y respuestas esperadas. Momento de color: verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Idea de renovar el hogar, cambios o arreglos les darán un mejor humor. Es un buen momento para el amor, traten de limar asperezas y de retomar el diálogo perdido. La lucha por nuestras cosas debemos encararlas con coraje y decisión. Momento de color: rosado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sentirán ciertas diferencias en el plano afectivo con la persona que tienen a su lado. No es un momento preciso para tomar decisiones porque pueden equivocarse. Cierta sensación de alivio al ver progreso en el plano económico. Alivio. Momento de color: pera.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se establecen nuevos diálogos en el área laboral. Llegan personas con ideas interesantes que podrían darles motivaciones nuevas. No se pronuncien en contra de un proyecto a nivel familiar, siéntense a escuchar a los suyos. Momento de color: perla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Nueva búsqueda en el área laboral. Sentirán que la monotonía pesa más de lo habitual. Aún así, traten de encontrar la mejor parte. Tomen la iniciativa en el plano sentimental, anímense a encarar ese diálogo que hace falta.

Momento de color: café. Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Encontrarán las respuestas que buscan en el plano afectivo al mantener un diálogo profundo y decidido con la persona amada. No entristezcan y traten de resolver sabiamente esos problemitas familiares. Día interesante para firmas. Momento de color: azul.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se manejen desde el egoísmo frente a planteo sincero que les hagan sus parejas. El móvil debería ser la comprensión. Se proyecta un comienzo a nivel laboral que ayudará a mejorar el humor cotidiano con miras más claras a futuro. Busquen el equilibrio. Momento de color: oliva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Invitación a reunión que les dará nuevos contactos sociales. La lucha interna los hará reflexionar acerca del modo de encarar ciertas cosas que les pasan en la vida. La propuesta sería poder terminar con lo que nos hace mal. Momento de color: púrpura.

Horóscopo del jueves 14 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Una propuesta de negocios les llega en una reunión que podría llegar a tener. Estén atentos a lo que respondan frente a pedido poco claro que alguien les formulará. Revisen bien lo que lean o escuchen. Las relaciones afectivas crecen favorablemente. Momento de color: grisáceo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hoy ser prudentes con los propios intereses les dará mayor objetividad. Esperanzado encuentro en el plano afectivo, llegan a compartir proyectos en pareja. Escalón que suben en el plano personal. Sentirá ganas de realizar algo que les dé satisfacción personal. Momento de color: cereza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Planificar con paciencia para que las cosas salgan bien en este día algo atolondrado. No se atrasen con la organización de sus proyectos y traten de sentarse a dialogar con las personas con las que desean encararlos. Estado de ánimo justo para retomar un vínculo perdido. Momento de color: melón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay cosas que quedan inconclusas y que habría que buscarles un final. Se arriesgan a prometer algo a alguien sabiendo que es ponerse en compromiso. No olviden que defender nuestras cosas no quiere decir que seamos egoístas. Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Saber darnos nuestro lugar en esta tierra es generar sentido de responsabilidad. Posible reunión laboral en esta jornada complicada para las agendas leoninas. Surgen inconvenientes que se deben solucionar antes de la semana. Se arrepienten por haber ido en contra de lo que sentimos. Momento de color: añil.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se darán cuenta de cierta sensación de ruptura en el plano afectivo. Las cosas a veces no se ven en el momento. No se arrepientan de decisión económica, es acertada para el momento que están viviendo. El punto es no desesperar y seguir adelante. Momento de color: lima.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Se ocuparán de posibles tareas que les gustarán. Les llegan ofrecimientos laborales que los alegrarán. El contenido de sus sentimientos tiene mucha contrariedad, traten de separar la bronca de lo que sienten. Conectarnos con lo que sentimos aliviana las tensiones. Momento de color: púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Un estado anímico muy positivo los mantendrá en esta jornada muy llenos de energía. Darse cuenta que estar bien predispuestos nos hace evitar la angustia. Acepten invitaciones y distráiganse, podría ser un día más que interesante. Momento de color: rojizo.

Sagitario(23 de noviembre al 21 de diciembre) Laboriosa jornada en la que la creatividad les hará concretar proyectos que tienen en mente. Contentarse con los talentos propios y hacerlos lucir. Los invitan a participar de una reunión laboral a la que deberían concurrir. El amor con entusiasmo y alegrías. Momento de color: turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Una aventura los podrá poner en riesgos emocionales. Traten de actuar como su signo siempre actúa, con prudencia. Se generan en ustedes ganas de renovar su espíritu, vean y busquen la mejor manera de estar bien. Cambiar es positivo y alentador. Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Logran conocer gente que los ayudaría a realizar proyectos importantes que tienen en mente hace tiempo. Den la posibilidad a quien los ama de demostrárselo. Es importante darse cuenta de en qué cosas fallamos. Acercamiento y animosidad. Momento de color: canela.

Piscis (19 de febrero al 20de marzo) Se sentirán muy acompañados por alguien nuevo que llega a sus vidas en un momento ideal. Sirve darnos cuenta que abrir nuestras puertas es positivo. Actividad agotadora en sus lugares de trabajo. Hagan un equilibrio de energías para no agotarse. Momento de color: celeste.

Horóscopo del viernes 15 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Posible reunión importante en el plano laboral. Una brillante perspectiva se presentará con respecto a un viaje de negocios para algunos arianos. Simpatía y espontaneidad les darán una conquista que esperan lograr. Procuren no postergar los trámites de hoy. Momento de color: carmesí.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Deberán atender cuestiones que hacen al movimiento de sus papeles. Una interferencia en el plano afectivo podría desestabilizarlos. Quizás un intervalo en el tiempo de sus relaciones sentimentales sería apropiado. Encaminen lo que quieren lograr. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Un aspecto importante de la vida laboral se verá renovado. Logran que les den el lugar que esperaban desde hace tiempo. No dejen pasar la oportunidad de acercarse a esa persona que le interesa. Confíen en sus instintos o intuición. Buscar lo que queremos encontrar. Momento de color: verde mar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Tendrían la posibilidad de reencontrarse con alguien del pasado. Se interrumpe un proyecto que estaba casi realizado. Deberán esperar un tiempo para retomarlo. Los problemas en el plano económico pueden desestabilizarnos, el punto es no permitirlo. Momento de color: esmeralda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Clarifican una situación en su lugar de trabajo. Si todavía tienen interés en esa persona con la que deberían insistir por lograr tenerla, pues adelante. El amor a veces requiere de cierta lucha. O tomar las riendas o renunciar a una situación que requiera definirse. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Proyectan en ustedes mismos nuevas perspectivas. Su interés por mejorar los hará trabajar más de lo pensado. Un objetivo en el plano familiar se verá realizado. No dejen pasar el día sin efectuar trámites que deben hacer. Reconocer el esfuerzo que hacemos nos da fuerza. Momento de color: transparente.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Dedican un tiempo a conversar con alguien que les agrada. El día alternará el estado anímico entre nervios y alegrías que refieren al plano afectivo. Equilibren librianos. Sensación. La clave de hoy en las finanzas es no arriesgar más de lo que se pensaba. Momento de color: amarillo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Se revierten problemas que habría en el trabajo. Queda en suspenso una inquietud que les habrían planteado. Siempre los puntos de vista pueden cambiar. Comienzan una etapa de conexión espiritual. Apuntar hacia adentro puede pulir lo mejor de nosotros. Momento de color: dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sugestiva respuesta de alguien del entorno laboral. Se quedarán pensando en propuestas que les llegan en el área de las actividades. No se comprometan antes de tiempo al ser requeridos por alguien conocido. Estar atentos ante las sugerencias de los demás. Momento de color: té verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estado de alerta en el plano económico, traten de manejarse con prudencia con respecto al movimiento del dinero. Reciclan una idea con respecto a proyectos antiguos que sueñan plasmar. Iluminación. Saber que a veces se puede y a veces no. Momento de color: caoba.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Especial atención dedicarán a conflictos que surgirían en el área del trabajo. Confusión a causa de un tercero. Reflexionan acerca de una decisión errónea que tomaran en el plano afectivo. Lo importante es darse cuenta de los errores. Día de análisis. Momento de color: verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Imaginan algo que luego se da en el plano afectivo. Día en que la intuición estará más sensibilizada. Comienza una etapa de contactos, serán invitados a eventos que estarán gustosos al ir. Valoren sus virtudes. Socializarse es muy bueno en varios sentidos. Innovación. Momento de color: oro.

Horóscopo del sábado 16 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La torpeza en su grado límite, deberán pasar por alto actitudes de personas que conocen. No se involucren, sintonicen más elevado. A veces tenemos que usar nuestro buen humor frente a las actitudes de los demás. Momento de color: marfil.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Superan situación que no podían manejar en el plano familiar, nuevo orden y modo de enfocar los vínculos obligados. Sepan entregar lo que en realidad tienen ganas y no se animan. Apuntar a ser lo más auténtico que se pueda, dar y mostrar las virtudes. Momento de color: turquesa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La técnica del silencio que aplican no siempre da buen resultado. Buscar el diálogo es la opción en los vínculos afectivos. Ponerse de acuerdo con uno mismo, saberse, conocer hacia dónde queremos ir. Momento de color: azabache.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Reinaría la armonía en los hogares al poder organizar mejor internamente sobre el rol que cada uno debe tener dentro de la familia. Respetar el lugar del otro es la base. La conquista en el área afectiva será mayor de la que suponen. Momento de color: amarillo claro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se quedarán pensando acerca de respuestas que no esperaban recibir por parte de allegados. La señal que sus parejas les están dando tiene que ver con la necesidad de llenar un espacio vacío. Piensen detenidamente. Momento de color: coral.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Siempre estar predispuesto a conocer más gente. Sentirán que sus gestiones en lo laboral mejoran ampliamente. Habría una nueva puerta abierta en el área de las actividades que verán venir. Salidas que distienden. Alegría. Momento de color: cerceta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) El día los llevará a serenarse gracias a ciertas respuestas que reciben. Siempre esperar, alguna definición llegará, algo pasará pero no soñar con cosas que ya comprobamos que nos hicieron mal en el plano afectivo. Empezar por quererse. Momento de color: amatista.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lucha interna que padecen por una doble sensación en el plano afectivo. Aprendan a frenar sus impulsos, el costo posterior es desgastante para sus emociones. Cuando no se puede, no pierdan el tiempo, es algo necesario para estar bien. Momento de color: fuego.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Hoy aprovechen el día para sentarse a pensar bien para poder encarar la semana más claros. Manéjense con prudencia. Se relajan con llamados que les hacen, no pierdan el entusiasmo. Que una cosa no empañe a la otra. Momento de color: malva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Muy a tiempo se plantean no realizar ciertos proyectos que no serían muy claros. La situación de sus afectos necesita una definición, tómenla en favor de los dos. Ser lo más objetivo posible, no pensar sólo en uno. Momento de color: canela.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Los encuentros o reencuentros siempre son favorables cuando hubo alguna diferencia. El día de descanso se transforma en un día alto en emociones. De todas maneras la sintonía de Acuario es el movimiento continuo. Momento de color: dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Use su magnetismo y su misterio. Lo que espera de un negocio puede opacarse, posibilidad de cambio de idea o aspiración. Buscar para uno lo mejor posible. El mundo siempre ofrece posibilidades de crecimiento. Sepan esperar. Momento de color: magenta.

Horóscopo del domingo 17 de julio, 2022

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Vuelven a ustedes memorias de etapas más productivas en la faz económica. Traten de aceptar que las cosas cambian y que todo tiene la posibilidad de revertirse. Aceptación. Siempre se vuelve a empezar y a veces aunque no queramos. Momento de color: coral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Revisen sus papeles y pongan al día algunos atrasados. Los momentos del día estarán apacibles dándoles la posibilidad de poner en claro proyectos profesionales y ambiciones. Darse cuenta de lo bueno que es estar en paz también es una reflexión vital. Momento de color: verde claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La quietud del día les hará pensar que las cosas que esperan tardarán más de lo imaginado en cumplirse. Sepan distinguir la realidad de los estados anímicos. Todo está en su natural curso. No ser tan vulnerable ayuda a poder vivir mejor las cosas. Momento de color: pino.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Les podrían anticipar noticias en el plano laboral que podría generarles una nueva posibilidad de crecimiento. Traten de sentarse a dialogar sinceramente con sus parejas, hay cosas que es válido poder aclarar y compartir. Momento de color: granate.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Se congestiona la situación laboral por imprevistos que surgen. Traten de proporcionar la ayuda necesaria para solucionar los inconvenientes en la semana. Llamado que reconforta. El momento justo para las preocupaciones. No se adelanten. Momento de color: añil.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Una nueva alternativa que en otro momento quizás habrían descartado vuelve a presentarse como posibilidad de éxito. Hay situaciones en el plano afectivo en las que el silencio se lleva su mayor parte. Callar resulta dejar pasar posibilidades muchas veces. Momento de color: maíz.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Plenitud a lo largo del día en el plano familiar. Reconciliaciones o renovación de sensaciones que une y deja atrás discordias. Hacer con los problemas lo posible para que no existan es una actitud que es válida para todos. Proyectos a futuro en común. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Logran terminar con ciertos compromisos que tenían adquiridos desde hace tiempo. Saber darnos cuenta de nuestro lugar en el mundo, comprender el valor de eso. Momento de color: amarillo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Se estabiliza el ambiente en las familias, hay armonía y buena predisposición. Una nueva etapa en ustedes que tiene que ver con la faz creativa. Inspiración y proyectos en este día intenso. Nada más preciado que el don de inspirarse en hacer cosas. Momento de color: berenjena.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) No interrumpan ciertos compromisos por otros de menor importancia, traten de organizar mejor este día pleno. El amor está en buenas condiciones. Quizás cuando la exigencia personal es alta manejamos mal las cosas, rever y tranquilizarse. Momento de color: menta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La multiplicidad de las capacidades propias puede significar en los otros que pueden entregarle sus propias responsabilidades. Se sensibilizan sentimentalmente dándoles posibilidades nuevas en el amor. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Terminan un conflicto haciéndoles retomar la calma. Conquistan la idea de proponerse realizar algún emprendimiento. Día lúcido y con entusiasmo, pondrán mucha energía e incentivo en ustedes mismos. Momento de color: rojo