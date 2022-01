HORÓSCOPO DEL LUNES 10 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se conectan con personas que les ayudarán a esclarecer un problema laboral. Las complicaciones en el plano afectivo vuelven, traten de ser un poco más pacientes. Tener como prioridad mantener la paz y la armonía para nosotros y para quienes comparten nuestra vida.

MIRÁ TAMBIÉN Definiciones de dirigentes nacionales y provinciales sobre la explotación petrolera en la Costa Atlántica

Momento de color: verde claro.

Click to enlarge A fallback.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

MIRÁ TAMBIÉN Atlanticazo: Miles de personas se movilizaron contra la explotación petrolera en el Mar Argentino

Se adelanta una cuestión de papeles que deberán resolver. Las cosas que esperan recibir en el área afectiva las deberían pedir o tratar de demostrar sus necesidades. A veces no dejamos que el otro sepa lo que necesitamos, a veces no dejamos que el otro entre.

Momento de color: granate.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Debería tratar de actualizarse en el área de sus actividades. Aproveche su regencia mercuriana que le da una capacidad especial para cultivar su intelecto. Se encuentra con alguien del pasado.

Tener en cuenta: el punto es no quedarse en el tiempo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una inquietante situación se planteará en el trabajo, traten de dilucidar solos y ver la solución. Tienen ustedes la capacidad de intuir, aprovéchenla. No posterguen por miedo al encuentro esa cita amorosa. Realmente el amor es una prueba.

Momento de color: ámbar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pareciera tener resuelta una situación difícil que se presenta en el trabajo desde hace tiempo. No se involucren con personas que tienen un compromiso afectivo, sepan mirar bien. A veces buscamos complicaciones para esquivar tomar compromisos reales y posibles.

Momento de color: negro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Especial dedicación tendrán frente a situación que surge en el trabajo la cual podrían aprovechar para demostrar sus talentos. El amor estaría algo lejano, traten de acercarse. No dejar que los afectos se pierdan. Valoración.

Momento de color: verde bosque.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La ansiedad con respecto a lo que sienten por esa persona de interés deberían transformarla en palabras. No pierdan la posibilidad de trabajar por temor a una respuesta negativa. La fuerza debe aparecer aunque no queramos, la vida es un constante desafío.

Momento de color: cobre.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El volumen de mando que tienen en forma natural les ayudará a poner fin a ciertas cuestiones difíciles de manejar en el trabajo. Los momentos de felicidad reaparecen en las parejas. Las capacidades debemos asumirlas y usarlas en pos del bien.

Momento de color: plateado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La búsqueda de personas con sus características les dará la oportunidad de conseguir el trabajo que esperan. No dilaten reunirse con esas personas que tanto desean. Plenitud. Saber que siempre las posibilidades llegan.

Momento de color: sol.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La seguridad del éxito de algunos temas que competen a sus trabajos la tendrán durante la jornada. Se precipitan situaciones poco agradables en el plano afectivo, traten de evitarlas dialogando. Evitar los problemas tantas veces como podamos.

Momento de color: amarillo.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Dificultad que se soluciona a lo largo de la jornada en el plano laboral. Sus expectativas en el plano económico se verán satisfechas a lo largo del tiempo. Aprendan a controlar su ansiedad. Saber que las cosas siempre tienen la posibilidad de solucionarse.

Momento de color. frutilla.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La posibilidad de solucionar una cuestión de papeles está al alcance. Los motivos de una cita que se cancela no serán suficientes, sepan distinguir la verdad en las cosas que les dicen los demás. Tener presente que no somos iguales ni en la forma de pensar ni en la forma de sentir.

Momento de color: verde agua.

HORÓSCOPO DEL MARTES 11 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Una posibilidad nueva en el plano material les permitirá realizar una compra que esperaban. Les prometen una interesante oportunidad de realizar ciertos negocios que tienen que ver con sus actividades. Siempre ver y rever cuando de negocios se trata.

Momento de color: azul.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Deberán realizar ciertos trámites atrasados. Hay papeles suyos que no pueden esperar. La esperanza de recuperar la relación de pareja podría estar a punto de hacerse realidad. Cuando logramos algo que deseamos debemos hacernos responsables de por lo menos tratar de no perderlo.

Momento de color: coral.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Dedican un tiempo de este día para tener un encuentro sorpresivo con alguien que les interesa. La idea de encontrar a quien buscan los llevará justamente a encontrarla. Superación. Reconocer la importancia de los deseos profundos y luchar por ellos.

Momento de color: rosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Atraviesan una etapa de tranquilidad que se las da su relación de pareja. Es una jornada óptima para todo lo que sea fijar compromisos. Tengan en cuenta una propuesta que les hacen en el plano laboral. Aprovechar los buenos momentos.

Momento de color: frutilla.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su decisión en el plano afectivo sería acertada a pesar de sentir lo contrario. A veces debemos aceptar un pequeño dolor para no generar otro más grande. Reunión cumbre en el plano laboral. Los logros personales debemos valorarlos.

Momento de color: blanco.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un impacto en el área laboral por decisiones que se toman. No se vean afectados ni preocupados. Lo significativo de un encuentro que se da en el día lo verán cuando consulten con su almohada. Darnos el tiempo preciso para internalizar las cosas que nos pasan.

Momento de color: avellana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se liberan de un pensamiento que los mantenía angustiados. Su claridad los ayudará a despejar muchas dudas. La parte amorosa estará más completa si aprenden a compartir las cosas que les pasan con la persona elegida. Sentirnos más libres y seguros.

Momento de color: verde bosque.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Movimientos de papeles estarían a punto de darles ciertas respuestas que esperan. No se detengan en tratar de realizar esa reunión que tanto añoran en el plano laboral. Las cosas pueden estar mejorando. Todo se modifica, todo cambia, todo se mueve aunque no lo veamos.

Momento de color: plateado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un espacio dedicado a reunirse con alguien que desean mucho. Aprenden a decir lo que sienten sin problema. Llega la hora de movilizarse internamente y permitirse ser feliz. Creernos felices cuando lo que sentimos es amor y podemos decirlo al otro sin miedo.

Momento de color: lila.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día de sorpresas en el plano laboral. Las cosas parecen complicarse pero no deberían alarmarse. Llega alguien que los ayudará a superar un dolor sentimental de larga data. Poner ganas de terminar con los dolores innecesarios.

Momento de color: violeta.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Superan un estado anímico que los mantenía alterados. Se complementarán con alguien de su entorno laboral hasta el punto de llegar a enamorarse. Noticia interesante en el área material. Permitirse sentir, no resistirse a ser amado.

Momento de color: rojo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La clave de un problema en el área laboral la tienen ustedes mismos para poder solucionarlo. Su pensamiento intuitivo estará muy afilado en esta fecha en la que se devela un misterio esperado. Reconocer la verdad en las cosas que suceden.

Momento de color: púrpura.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 12 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Colaborarán con alguien del entorno laboral para que pueda solucionar un problema. Su espíritu se verá reconfortado gracias a una noticia que esperan desde hace tiempo. Sentir las alegría que pueden darnos las cosas que suceden.

Momento de color: anaranjado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Especial llamado que los hará sentir una alegría muy particular. Superan una cuestión de papeles en la que podrán perder algo pero ganar una tranquilidad a la vez. Darnos cuenta que a veces las cosas no son como pensamos y estar abiertos siempre es mejor.

Momento de color: celeste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Serían recomendados en trabajos interesantes. Su capacidad y lucidez estarán expuestos brillantemente. No desistan de citas con amigos, les harán bien. Saber demostrar nuestros valores naturalmente ayuda no sólo a nosotros mismos.

Momento de color: melón.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Les sugieren algo importante en sus lugares de trabajo. Las cosas comienzan a tomar su propio rumbo en el plano afectivo, todo se acomoda. Hay una noticia importante en la familia. Satisfacción. Recuerden no malinterpretar las buenas intenciones de los demás, acepten consejos.

Momento de color: magenta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Comienzan una nueva etapa en el plano afectivo. Los sentimientos hacia esa persona parecen haberse diluido, corroboren lo que les pasa pero traten de no perder el buen ánimo. El punto es no lastimarse y buscar lo que nos haga estar bien.

Momento de color: té verde.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

A veces la severidad con uno mismo nos lleva al límite. La lección del día pasará por quererse un poco más. Alguien los hará pensar en algo que los llevaría a tomar una decisión personal. Aprender a aceptar lo que somos y a reconocer que podemos a veces fallar.

Momento de color: aguamarina.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Traten de alejar de ustedes ciertos pensamientos que los llevarían a complicar sus vidas afectivas. No se puede tener todo lo que se nos ocurre. Les llega una nueva posibilidad de resurgimiento material de gran ayuda. Traten hoy de mantener el equilibrio emocional.

Momento de color: zafiro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La buena nueva viene desde el lado familiar. Llegan noticias alentadoras que los incentivarán a mejorar sus estados anímicos. Los invitan a reunión en la que conocerían personas interesantes. Saber agradecer a la vida por las cosas buenas que nos pasan.

Momento de color: oliva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Bloquean una situación desagradable en sus lugares de trabajo. No se reserven la opinión que tienen con respecto a un problema que surge con personas de su entorno. Defiendan su posición. Estar seguros de uno mismo es importante y ayuda.

Momento de color: lima.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tendrán que hacerse el tiempo necesario para realizar los trámites atrasados. Día ideal para concretar firmas, acuerdos, planificar algo importante. La realidad afectiva apunta a la idea de buscar la estabilidad. Siempre llega el momento de encontrarnos con nosotros mismos.

Momento de color: vino.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuerdan sobre un tema importante y logran que acepten sus condiciones. Es hora de que pongan sus sentimientos en orden. Las cosas que se sienten merecen un tiempo de reflexión. Darnos la importancia que merecemos por nosotros mismos y por quienes nos rodean.

Momento de color: turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se abre una puerta importante en el plano laboral. Lo que hace un tiempo era imposible alcanzarlo hoy lo logran. Su capacidad de superación los hará olvidar ese mal trance afectivo que están algunos viviendo. Siempre surgimos gracias a nuestra propia fuerza.

Momento de color: rosado.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 13 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un momento dedicado al diálogo con sus parejas hará les bien a los dos. No se apresuren a tomar una determinación apresurada con respecto al manejo de su dinero. Por ahora no innovar ni tomar grandes decisiones materiales. Saber esperar.

Momento de color: verde palta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Posibilidad de relacionarse con alguien importante. Es una buena jornada para golpear puertas. No se desanimen si no reciben la llamada que esperan, darle tiempo a las cosas, todo tiene su propio ritmo. Los invitan a una salida interesante. Sorpresa.

Momento de color: durazno.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La expectativa con respecto a ciertos movimientos de sus dineros podría cubrirse ampliamente. Es una fecha ideal para firmas o arreglos de todo tipo. Concreción. Saber aprovechar los buenos momentos y agradecerlos.

Momento de color: marrón dorado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Interpretación errónea con respecto a una conversación que mantendrían con alguien en sus trabajos. Antes de decidir o precipitarse, cerciórense. Una cita más que interesante los hará sentirse halagados. Mostrar nuestros encantos interiores siempre es bueno.

Momento de color: esmeralda.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una llamada o mensaje los colocará emocionalmente como hace un tiempo atrás. Prefieran mantener su estado anímico logrado con mucho sacrificio antes que perderlo en segundos. Día para preservarse y saber ponerse en primer lugar sin egoísmo.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se anticipan a un hecho en su lugar de trabajo antes de que ocurra. Hay cosas que se ven venir y que a veces no sabemos cómo detenerlas. Hoy solucionan y se ponen delante dejando atrás conflictos. Concreten esa cita, Conocer gente para saber elegir lo que buscamos.

Momento de color: menta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tranquilidad que llega de la mano de las personas con quienes comparten sus vidas. Las cosas llegan a un punto que lo llevarán a tomar una decisión. Serenidad y alegría. El trabajo impecable. Buscar las cosas que nos hagan ser felices.

Momento de color: oro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Lo importante de la jornada será tratar de resolver un conflicto suscitado por terceros. A veces la gente no sabe que puede complicar las cosas en lugar de arreglarlas pero a veces sí lo sabe. De todas maneras saber perdonar y soltar. La toxicidad emocional es resentirse.

Momento de color: cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No se adelanten a decir ciertas cosas en su lugar de trabajo que podrían ser malinterpretadas. Esperen el momento justo. Ustedes saben que la persona de su interés los está esperando. No sería lo indicado seguir negando lo que sienten.

Momento de color: púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Lo importante de la jornada estará centrado en su lugar de trabajo. Surgen imprevistos que deberán solucionar antes de finalizar la fecha. Se espera de ustedes ciertas respuestas en el plano afectivo, día para hacerle frente a las cosas que les pasan. Paz interior.

Momento de color: blanco perlado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No desaprovechen propuestas laborales que les acerca alguien del entorno familiar. No sientan que se atan cuando el amor les golpea las puertas del corazón, todo lo contrario. El amor libera, el amor es la Verdad, el motor del todo mismo.

Momento de color: rojizo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La situación en sus trabajos estaría cargada de tensiones que no afectan a ustedes especialmente. No pongan sus emociones en juego por cosas que no lo valen. Tener el tacto suficiente para ejercer la distancia y la preservación propia.

Momento de color: granate.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 14 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se sumergen en ciertos pensamientos con ansias de liberarse de algunas cuestiones que sus vidas cotidianas tienen implícitas. No se detengan frente a lo que su corazón les dicta con respecto a esa persona. Después de todo recordar que somos seres libres.

Momento de color: rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comienzo de cierta actividad que les daría un buen resultado a nivel económico. Las cosas transparentes siempre nos llevan a un buen resultado. No teman plantear sus verdades. La autenticidad es parte de la paz interna.

Momento de color: azul.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Guardan en sus fueros íntimos algo que les produce angustia. Deberían replantearse hasta qué punto es lo que deben hacer. Eviten la posibilidad de sufrimiento. Un negocio interesante podría generarse luego de una conversación con alguien de su confianza.

Momento de color: amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No posterguen tratar de mantener ciertas reuniones que deben tener con personas de su entorno laboral. Llega a ustedes alguien nuevo a sus vidas que les hará comprender muchas cosas en el plano espiritual-afectivo. Saber oír al otro es un deber.

Momento de color: granate.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estado anímico de euforia que les hace soñar con cosas que en otro momento considerarían imposibles. No se permitan dejar de probar otra vez lograr lo que esperan con esa persona en la que piensan tanto. Nada es imposible, pero el destino también hace su jugada.

Momento de color: verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Superan una situación de tirantez que se daba con alguien con quien comparten la rutina diaria. Las cosas en su relación afectiva podrían mejorar si ponen las ganas necesarias de continuar con esa persona. Cuando el amor es real todo se puede.

Momento de color: cereza.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Cobijan la posibilidad de realizar un viaje de trabajo que les aportaría mucho éxito. A veces nos cuesta decidir pero hay situaciones que no nos dan muchas opciones. Superación. No aferrarse al miedo nunca, porque paraliza y no aporta nada.

Momento de color: cian.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Prolijidad y logro en situación que se da en sus lugares de trabajo. Sepan hacer los reclamos que desean en este día en que la aspectación planetaria es favorable. Se ilusionan con alguien. Probarnos, saber de nosotros mismos ante las cosas.

Momento de color: plata.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No estarían bien predispuestos para concurrir a reunión social a la que son invitados. Saquen fuerzas de donde no tengan y vayan. Un llamado los tentará a reencontrarse con alguien de su pasado afectivo. Respetar los compromisos adquiridos hace bien.

Momento de color: púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Detectan algo que no les parece bien en su lugar de trabajo. Traten de revisar sus papeles y releer cosas que han firmado en otro momento. La situación afectiva hoy llega a un punto en el que sentirán la necesidad de tomar una decisión. No postergarse.

Momento de color: melón.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Recuperan algo que daban por perdido. Sentirán nostalgia por no ver a alguien que quieren. No supongan que es tarde, simplemente hagan el intento. No es un buen día para firmas. El ser derrotista nunca es una buena condición para estar bien.

Momento de color: blanco.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La situación laboral prospera. No sientan ansiedad por recibir ciertas respuestas pendientes. Su intuición les dará la pista segura sobre un problema que sólo ustedes puede resolver. Creer en nosotros y en nuestras capacidades es un muy buen punto de partida.

Momento de color: manteca.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 15 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Logran hacer un contacto especial con alguien importante. Sus dudas con respecto a proseguir con esa relación afectiva deberían planteárselas realmente. Alegría familiar. Nada menos que de no lastimar al otro debiera ser el móvil para conversación importante.

Momento de color: ciruela.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La observación de ciertos datos que sus propias sensaciones les dan sería la clave para poder solucionar inconvenientes en el plano laboral. Creer en nuestras capacidades es importante a la hora de tener que demostrarlo. Invitación que atrae.

Momento de color: amarillo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No tomen las determinaciones en forma arrebatada, traten de detenerse un poco y de racionalizar un poco más. Aprender a manejar las conveniencias es también importante, tal hacerse valer, el modo siempre tiene que ser desde la tolerancia, el respeto y el bien.

Momento de color: azul Francia.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si no ponen la lucha necesaria para resolver los problemas que tienen, las cosas se complicarían. Traten de aprender de ustedes mismos y empezarán a creer un poco más en lo suyo. Confiar en uno mismo y buscar dar lo mejor otorga la posibilidad del éxito.

Momento de color: durazno.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se completa un ciclo en el plano afectivo. Sabrán la verdad de algo que hace tiempo que no logran comprender. La sabiduría se logra sacando lo que tenemos dentro. Asumir la evolución como algo bello e inevitable y no sólo por uno mismo.

Momento de color: púrpura.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Eviten programar con cumplir cosas que luego sería un gran esfuerzo para ustedes. Una sensación de alivio los hace actuar de una manera más comprensiva con sus parejas. Aprender a ceder es fortalecer la personalidad dejando de lado el ego.

Momento de color: aceituna.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No se apresuren a tomar una determinación en el plano laboral. Sepan darle tiempo a las cosas y a las personas. Entregan algo importante suyo a alguien que siente que lo merece. Día para contar hasta diez antes de confrontar. Calma.

Momento de color: rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Deberían utilizar sus energías en cosas que los hagan felices. No se involucren con las cosas que les molestan, traten de manejarse desde un lugar más tranquilo. Una conversación con amigos los aliviaría. Escorpianos, hora de saber abrirse a la vida.

Momento de color: celeste.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una especial demostración de afecto los haría cambiar de idea con respecto a alguien de su entorno laboral. No dejen de aprovechar las circunstancias y ampliar su capacidad de comprensión. Aceptar al otro tal es y buscar sus virtudes es profesar el bien.

Momento de color: carmesí.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los tiempos se acortan si sentimos que es así. La realidad horaria es siempre la misma. Deberían permitirse hacer lo que pueden y no quitarse el mérito propio que merecen. La flexibilidad sirve mucho a la hora de interpretar las actitudes del otro.

Momento de color: melón.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Sorprendente crecimiento interno frente a una relación afectiva positiva. Sepan darle el punto final a las cosas del pasado que no pueden volver a vivir. Hora de reconocer que muchas cosas empiezan y terminan y que no todo es para siempre. Confianza.

Momento de color: azul marino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Lo importante de la fecha es tratar de limar asperezas con personas cercanas que están esperando cosas de ustedes. Lo esencial de su relación de pareja sería la confianza y no tienen motivos para perderla. Traten de no complicar las cosas. Simpleza y paz.

Momento de color: perla.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 16 DE ENERO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Les advierten acerca de alguien. Traten de comprobar por ustedes mismos las cosas, no sean influenciables en este caso. Una verdad que llega de la mano de alguien relacionado con sus afectos los hace feliz. Tener fe, saber que la fe ayuda en todo.

Momento de color: naranja.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lo que esperan de esa persona que les interesa quizás puedan lograrlo si maneja la relación sin tanta presión. Comprender que exigiendo e influyendo para la demanda propia es un error. Un importante mensaje de alguien que está lejos le servirá.

Momento de color: uva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La probabilidad de rehacer una relación es cercana. Sepan distinguir el momento de tratar ese acercamiento. Especial reencuentro tendrán con parientes que hace tiempo que no ven. Descubrir en el otro sus mejores partes y valorarlas.

Momento de color: blanco.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Lo importante de la jornada es que traten de mantener la calma y de no manifestar cosas que estarían de más. Las cuestiones internas de sus parejas traten de hablarlas y de no negarlas. La verdad como estandarte y objetivo en la vida.

Momento de color: cian.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Comienzo de una relación afectiva que podría darles grandes satisfacciones. No se obliguen a decir lo que no sienten frente a sus familiares, ellos comprenderán. Saberse acompañado es importante. No teman ser queridos y valorados.

Momento de color: violeta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se completa un ciclo en el plano afectivo. Logran madurar junto a las personas que comparten sus vidas. Sentimientos que crecen, alegrías compartidas. Saber que siempre en la vida llega la hora de ser felices. La esperanza debiera ser constante.

Momento de color: café.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Lugar ganado frente a personas que esperaban de ustedes lo que en realidad demostró. Un llamado importante los alegrará y los hará permitirse pensar cosas que en otro momento por precaución no se permitían. Alegría que llega en el plano familiar.

Momento de color: frambuesa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Lo que desean lograr a nivel sentimental deberían creer que puede darse. El punto es no quedarse en supuestos y comenzar a buscar en la vida lo que añoramos. No olvidar que la felicidad es un derecho es un buen modo de comenzar a buscarla.

Momento de color: cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un encuentro interesante les dará la sensación de haber encontrado a quien buscan. Logran saber cosas de alguien de su entorno familiar que los ayudarán a comprenderlo y tratar de ayudarlo. Buscar el por qué de las cosas pero sobre todo la capacidad de poder soltarlas.

Momento de color: azul profundo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Actitud positiva de alguien que los estima mucho. Su poder de seducción los colocará en un lugar de privilegio frente a los ojos de las personas que a ustedes les interesa. Permitirse seducir a la hora de sentir impulsos sanos y genuinos ante el otro.

Momento de color: plateado.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Traten de permitir que ciertas personas les digan algo que quieren decirles. A veces los modos que tenemos hacen que los demás piensen de nosotros cosas que no somos. Se abren puertas en el plano económico con perspectivas sólidas.

Momento de color: azabache.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La principal razón por la que deberían tratar de entablar ese diálogo es para lograr quitarse de encima un peso que no debieran tener. El punto es no hacernos responsables de las cosas de los demás, ni invadir ni que nos invadan.

Momento de color: rosa. (Télam)