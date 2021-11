El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 8 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se les podría solicitar que realicen cambios en sus lugares de trabajo. Traten de realizarlos porque será muy provechoso. La plenitud en los afectos les promete buena etapa. Hoy procuren no tentarse con gastar, busquen el por qué cuando quieren gastar compulsivamente.

Momento de color: violeta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy los temas que no se tocan sería bueno sacarlos a flote. Conversación que dará buenos frutos. La inquietud cesa, pero presten atención a sus familias. Ayuda de afuera que los pondrán bien. No poner toda la energía en una sola cosa, aprendan a no dispersar su caudal.

Momento de color: azulino.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llegan noticias por papeles en movimiento que pueden ser definitivas y buenas. La seguridad que tenían con respecto a una relación puede trastabillar por mal gesto, piensen antes de actuar. No desanimen a quienes prometieron ayudar, la palabra es la palabra.

Momento de color: vainilla.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Quedarían liberados de compromisos que les generó un tercero. No se hagan cargo de todo. Llega una oportunidad para realizar una buena inversión. La gestión laboral está en buenas manos, sepan esperar las respuestas. No desanimarse y mucho menos bajar los brazos.

Momento de color: plata.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se podría generar una propuesta en la vida profesional, estén preparados para dar la respuesta precisa. Vivirán un momento de acuerdo mutuo que los enriquecerá en el plano afectivo. Dejar siempre una puerta abierta es una medida inteligente, aprender a no descartar nada.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día creativo, está la posibilidad de aportar soluciones en cuestiones todavía no resueltas en el ámbito laboral. La vibración más importante de la jornada pasará por los afectos, posible resurgir de relación virginianos. Siempre estar predispuestos a demostrar que pueden.

Momento de color: gris brillante.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Corazonada acertada que trae favor en concepto de reconocer que no se actuó bien frente a alguien. Limpieza y nueva oportunidad. El amor se acrecienta y se consolida. No tengan miedo frente a los demás, ser quienes somos sin tapujos pero desde la base respetuosa.

Momento: de color zanahoria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No desconfíen de quienes saben que los respetan. No escuchen sugerencias negativas que tienen un bajo contenido en la calidad del mensaje. Saber esperar hasta que las cosas se aclaren, descarten los arrebatos.

Momento de color: berenjena.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La diversidad en los sentimientos trae confusiones a veces irreparables. Frenen sus instintos a tiempo y evalúen las consecuencias. Tranquilidad laboral que puede generar crecimiento. Entender que la vida tiene sus tiempos y que no los disponemos nosotros.

Momento de color: verde.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No estaría desacertado aceptar propuesta de negocio, sería interesante modificando ciertos puntos de vista. Acuerdos amorosos, sinceridad y sensación de amparo mutuo. La buena predisposición no implica ceder ni estar de acuerdo, simplemente escuchen.

Momento de color: añil.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Den el paso solos, llegarán a tiempo y es una prueba que ustedes deben darse por ustedes mismos. Las situaciones de importancia las resuelven y las manejarán bien. Amor y comprensión en el plano familiar. Saber que las cosas se pueden remediar de una u otra manera.

Momento de color: rosado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En breve sentirán alivio por inconvenientes subsanados. La claridad a flor de piel en el plano afectivo. Sorpresa por los propios sentimientos, novedad, alegría que comparten con sus parejas. Recuperen sus valores, no se sientan solos y vean cuánto más fácil la vida es.

Momento de color: coral.

HORÓSCOPO DEL MARTES 9 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Hoy con mucha personalidad para afrontar algunos inconvenientes que pueden surgir en el ámbito laboral. Con cordialidad y buen modo, todo puede lograrse. El amor de estos apasionados y emotivos nativos, con buena sensación.

Momento: de color rubí.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día para poder materializar compras o saldar deudas. Los taurinos con gran compromiso en el área de las actividades, verán resultados esperados y aliviarán su ansiedad. Día propicio para el amor, no duden en invitar o declarar.

Momento: de color rosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos buen avance en las actividades. Sienten fuerzas y ánimos de hacer muchas cosas. Traten de no postergar reuniones o llamados que les darían ciertas mejorías en lo que hacen. El amor con preguntas y respuestas que no alcanzan.

Momento: de color azul.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los regidos por la fantástica Luna, llegan a poder avanzar en asuntos que refieren a papeles. Este avance los ayudará a levantar la autoestima, que es fundamental para poder llevar una vida plena. Amor acompañando. Disfruten.

Momento: de color amarillo brillante.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buen comienzo de semana dado el buen humor y las mentes positivas de estos fascinantes nativos regidos por el Sol. Encuentran las respuestas a las preguntas que se formulan en el plano afectivo. Valor y nuevo punto de partida.

Momento: de color anaranjado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos con empuje y motivaciones varias en el plano de las actividades. Se verán respetados y valorados. Se sentirán muy a gusto con personas nuevas que llegan a su área laboral. Oportunidades y éxitos.

Momento: de color bermellón.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos en un día en el que deberán controlar los nervios. Es bastante común para estos nativos que las emociones los hagan sufrir. Traten de conectarse con las maravillas que la vida ofrece a diario. Abrir los ojos y el corazón. Alegría.

Momento: de color esmeralda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpiones hoy traten de controlar las respuestas y bajar un poco la tensión. Conéctense con el bienestar y la tranquilidad, aún en medio de los problemas. Saber que las cosas se solucionan con inteligencia y no con exaltaciones nerviosas.

Momento: de color amatista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos buena jornada para realizar trámites o asuntos con papeles. Agilizan sus mentes en el plano laboral y demuestran sus talentos. En el plano afectivo, las cosas podrían lograr un rumbo más preciso. Anímense.

Momento: de color verde puro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornianos no dejen de ocuparse y atender los pedidos de allegados. La ayuda que puedan otorgar, bríndenla como bien ustedes saben. Día algo llamativo en las actividades, estén atentos. Buen momento para poder realizar actividad física.

Momento: de color añil.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuarianos la jornada se desarrollará con las cosas bien encaminadas en el plano laboral. Entrevistas positivas y horizontes que se amplían. Busquen estabilizar sus emociones respecto al corazón, conéctense con lo mejor del otro.

Momento: de color lavanda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos en un día en el que la alegría llama a sus puertas. Aún en la rutina diaria, hay oportunidades permanentes para conectarse con la felicidad y las buenas emociones. Los problemas existen siempre, pero no son todo en la vida.

Momento: de color rosa profundo.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Las vicisitudes de la vida hay que trabajar emocionalmente para recibirlas con el mayor equilibrio posible. Es una tarea diaria que todos deberíamos concientizar y tratar de lograr. Arianos es hoy un día atareado pero con amor completo.

Momento: de color rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una jornada para buscar las soluciones esperadas a los problemas financieros. Consulten y busquen esa posibilidad. Abarcaría poco tiempo poder conectarse con personas de su interés, aprovecharán los taurinos sus dotes especiales que hoy están a flor de piel. Soluciones y oportunidades nuevas.

Momento: de color verde.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los geminianos en la búsqueda de sus propios horizontes. Ambiciones que hay en mente y ganas de empezar a concretarlas. Cierto resquemor con personas con las que trabajan les darían algo de mal humor. No cedan. Amor positivo.

Momento: de color remolacha.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos con buenas nuevas en el área de las actividades. Pueden surgir respuestas en el plano laboral, procuren no desecharlas y pongan lo mejor de sí. Todo sirve y vale. El amor con buenos comienzos y parejas estabilizándose.

Momento: de color amarillo oro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos en una carrera contra el tiempo en un día con mucho para hacer. Procuren recurrir a la calma para evitar el stress. Caminos abiertos para negociaciones de todo tipo. Sean precisos y amables. Amor con algo de lejanía.

Momento: de color berenjena.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día para recordar en el plano de los afectos. Verán concretarse sueños y programarían la concreción de proyectos en común. Entusiasmo en el plano laboral aún con inconvenientes o dinero que no es el esperado. Todo cambia, todo se mueve.

Momento: de color magenta.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos con novedades respecto a las actividades. Posibles concreciones y nuevos puntos de partida. Alivio en las finanzas y agradecimiento al Cosmos. La conexión con lo Alto es menester natural para todos los seres vivos.

Momento: de color blanco.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Cierta clase de preocupación por allegados. Tengamos presente que la desesperación no es buena compañera de nada. Procuren ayudar a buscar soluciones desde el optimismo. Amor con posibilidades más concretas. Esperanza.

Momento: de color mora.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Alertados por las finanzas procuren hoy saber esperar y verán llegar las soluciones o el modo de hacerlo. Siempre llega algo que nos orienta o ayuda. El amor con buena expectativa, los arqueritos acompañados y contenidos sanamente.

Momento: de color ámbar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Exigir a los demás que sean o hagan lo que queremos o nos parece que deban ser o hacer, es una actitud bastante común en los humanos pero que no es buena. Dejar ser al otro, es saber que el respeto es la primer señal de amor hacia los demás.

Momento: de color castaño.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Vibraciones positivas acuarianos con nuevas posibilidades en el abanico laboral. Entusiasmo y dinamismo para entrevistas, reuniones o acuerdos. Novedad positiva respecto al físico con energía para activarse y progresar.

Momento: de color azul Francia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Cuando pensamos todo el tiempo en situaciones que refieren a lo económico y sufrimos o nos angustiamos por ello, no logramos más que alterar nuestro todo. Ocupemos la mente y el espíritu en las cosas realmente importantes.

Momento: de color rojizo.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No es cuestión de bajar los brazos porque no dejarlos caer es parte de nuestros atributos para triunfar en la vida. Cierta sensación de desconfianza en ustedes mismos, podría ser la causa de sus tristezas. Reciben buenas noticias.

Momento: de color ámbar.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comprensión y amparo en la vida son dos virtudes necesarias para poder hacer un mundo mejor. Busquen resaltarlas taurinos, todos tenemos dentro virtudes. Habría posibilidades nuevas en el plano de las actividades. Ánimo.

Momento: de color azul marino.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos cuando las cosas toman un rumbo distinto al esperado, tenemos que avocarnos a analizar ese rumbo y buscar entonces la solución dentro de eso. Es parte de la vida que las cosas no resulten como queremos.

Momento: de color púrpura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos mucho movimiento en esta jornada en el área de las actividades. Buena energía y ánimo en las reuniones o entrevistas. Gratificación y buen diálogo en las relaciones de pareja con ganas de lograr más cosas.

Momento: de color rosado.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hay bastantes posibilidades en esta jornada de lograr definiciones en el plano laboral. Comienzos, cambios nuevos que los ayudarían a mejorar sus situaciones. Hay situaciones que son como se presentan, afrontarlas y buscarles lo positivo.

Momento: de color menta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se presentan algunos altibajos emocionales en relación a sus lugares de trabajo. Asumir como normal que eso ocurre, las relaciones humanas son así y siempre se aprende. El corazón con agrado y compañía legítima y valedera.

Momento: de color verde bosque.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ser político o diplomático en el modo de relacionarse de los librianos, serían hoy la clave para poder acceder a arreglos positivos, diálogos fructíferos o firmas importantes. Verán crecer la necesidad de estar con la persona de su agrado.

Momento: de color coral.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos racionalidad justa para poder solucionar cuestiones en el plano de las actividades. Arriban a conclusiones importantes que les marcarán el rumbo en determinadas situaciones que los aquejan. Amor con poesía y luz.

Momento: de color terciopelo borgoña.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos cumpliendo con compromisos asumidos en el plano financiero. Sepan organizarse hoy y tratar de cerrar situaciones. El corazón salpicado de emociones diversas que también ayudan a poder crecer en la pareja.

Momento: de color sésamo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es posible que se sientan defraudados por actitudes generadas por personas del entorno laboral. Tratar de conciliar y no anclarse es fundamental para poder vivir desde la paz. El amor consolidándose con nuevo entusiasmo.

Momento: de color durazno.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuarianos con mucha energía para realizar sus entrevistas, exámenes o cualquier situación en la que deban demostrar sus talentos. En el plano afectivo traten de asumir sus errores y propongan poder corregir lo que hiere al otro. Diálogo.

Momento: de color lavanda.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos a armarse de paciencia en esta jornada algo dificultosa en la que deberán poder separar las emociones de las situaciones. Trabajar la intensidad que ponemos en cada vivencia es necesario. Todo siempre trae la luz y la calma.

Momento: de color perla.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 12 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Suma ansiedad en nuevas perspectivas que surgen en el plano de las actividades. No desatiendan sus obligaciones maritales en el día de hoy. Resuelven bien un problema que tiene que ver con la familia. No pierdan su capacidad de protección y de amor puro.

Momento de color: lavanda.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las obligaciones de lo que emprendieron deberán cumplirlas antes de lo esperado. Todo saldrá bien. Surge a partir de hecho una nueva posibilidad para sus finanzas. Comprueben sus talentos al solucionar las cosas, no duden de ustedes por el contrario, confíen en sus talentos.

Momento de color: azul acero.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Alternativa poco probable en emprendimiento que les proponen. Sepan distinguir la parte positiva y la negativa del mismo. Un llamado los lleva a saber un dato que necesitaban. Finalmente la transparencia de las cosas siempre se llega a ver, todo es cuestión de tiempo.

Momento de color: salmón.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy benéfico. La claridad y la facilidad están del lado de ustedes. No reserven sus palabras para otro tiempo, digan lo que puedan decir. No arrepentirse de lo que se siente siempre y cuando no se sufra.

Momento de color: manzana verde.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hay una sensación positiva que trae buen semblante en los asuntos de trabajo. La mayoría de las cosas hoy les salen bien leoninos. Despreocúpense del tiempo porque llega justo. Regocijarse el mismo rato que ocupa en preocuparse o más. Busquen paz.

Momento de color: agua.

VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre)

Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos entiendan que la vida tiene ambos. No sobre exijan sus tiempos en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan para poder vivir con mayor paz.

Momento de color: rojizo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no pueden postergar. No permitirse perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo o algo que les hace bien, ayuda.

Momento de color: carmesí.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que los aliviará. Se desvinculan de alguien molesto. Las sensaciones deben medirse sobre todo cuando no son tan buenas. Hagan oídos sordos a la agresión.

Momento de color: perla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidad vieja. No descarten que los llamen de donde esperaban. Llega alguien con buena predisposición. Las expectativas nunca deben perderse, salvo que sean fuera de lugar o tiempo. Analicen.

Momento de color: lila.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Podrían hoy levantar una deuda. Verán que de a poco todo se acomoda. Ustedes saben que pueden hacerlo. Sepan que se les abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles. Traten de ablandarse. Ser precavido no implica ser temeroso y desconfiado del futuro.

Momento de color: café.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Llegarán a desenmascarar a alguien que los molesta. No por eso tengan desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy asperezas, conéctense con su parte comprensiva. El perfil siempre lo pone uno, sea quien sea el que esté enfrente. Liberación de malos pensamientos.

Momento de color: rosa viejo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si estuvieran por decidir no deberían dejar pasar oportunidad financiera que les dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo. No piensen que perder el pasado es malo, las leyes de la vida son exactas y necesarias. Espiritualidad.

Momento de color: lacre.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Les resultará difícil decir que no a una alternativa afectiva que se presenta. Deberán sentarse a pensar lo que pierden y lo que ganan. Podría surgir reunión improvisada laboral. Reconocer lo que se siente.

Momento: de color celeste.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Simpatizarán con alguien de su entorno laboral y les surgen ganas de saber más. Los ánimos estarán calmos, optimismo que crece por buena noticia en la familia. Mantener el orden interno es siempre importante.

Momento: de color café.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Recomienza un proyecto que había dejado suspendido en otro momento. La búsqueda sentimental los llevará a ser un poco más abiertos en sus principios. La exigencia a veces nos cierra puertas.

Momento: de color mandarina.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En el plano laboral las cosas pueden tener un pequeño percance. Traten de no cometer errores con el manejo de su dinero. Medirse es prevenir en lo que a finanzas respecta. Pongan límites razonables en su relación de pareja.

Momento: de color verde claro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Dan por perdida una relación que era difícil para ustedes lograr. Alivio. Su sensación de libertad intocable se transformará en ganas de compartirla. Llega alguien importante en su campo laboral que les abre una puerta.

Momento: de color rosa.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No sientan las cosas que les dicen como algo que intimida su integridad. A veces la gente quiere ayudarnos y es algo que debemos aceptar. Tener en cuenta que podemos ser más permisivos y abiertos. relajen.

Momento: de color dorado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los compromisos emocionales anteriores dejarán de tener importancia para ustedes. Liberación de culpas infundadas. Sorpresa y evolución. Ocuparnos de nosotros y de las cosas que nos pasan nos hace sentir muy bien.

Momento: de color celeste.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Deberán aprender a asumir las cosas que sienten más allá de las trabas que pongan sus miedos. Vivir implica permitirse hacerlo, asumiendo los desafíos que la vida nos emite. Nunca nos pasará más de lo que podemos soportar.

Momento: de color azul profundo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Caminan correctamente en proyecto nuevo con el que están muy ilusionados. La ambición sana los guiará hacia el éxito. Sentirán deseos de interrumpir una relación afectiva de mucho tiempo. El respeto al otro es decirle la verdad.

Momento: de color púrpura.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Traten de ser considerados con el débil y con el que falla sin saberlo. Su compromiso afectivo los alegrará para poder equiparar las cosas que nos pasan y darles un frescor necesario a la hora de buscar solucionar problemas.

Momento: de color crema.

ACUARIO (21 DE ENERO18 DE FEBRERO)

No se desesperen si las cosas en el plano laboral no se dan como esperan. Los momentos difíciles debemos acompañarlos con el mejor buen humor que podamos. Valorar las buenas cosas que nos pasan, siempre hay en la vida.

Momento: de color turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Renuevan una esperanza en el plano afectivo. Diálogo y acercamiento.

Lo importante en este día sería poner nuevos objetivos que renueven el espíritu. Crecer sabiendo que lo hacemos y que podemos decidirlo. Liberación.

Momento: de color oro.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día de regocijo interno, aparece en ustedes una luz espiritual que hace tiempo que están esperando. Los momentos de felicidad serán recuperados. Esperanza consumada. Todo llega. Querer ser feliz.

Momento: de color berenjena.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Lucirán una nueva postura frente a los suyos que refiere a un cambio interno. Lo verán como hace tiempo. Una noticia en el plano afectivo les dará ganas de proponerse cosas nuevas. Denotan evolución personal.

Momento: de color Calipso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los momentos del día serán alternados entre la nostalgia y la alegría. Una sugerencia de alguien que conocen los alerta sobre un problema. Conectarse con las personas que uno quiere sería la gran opción del día.

Momento: de color rosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Reunión en familia les hará cambiar su estado anímico favorablemente. No limiten sus posibilidades de sentirse felices, el amor cura siempre. Respetar cuando la voz interna nos pide que cambiemos.

Momento: de color maíz.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Domingo efectivo trayéndoles información positiva que les servirá para el trabajo. Sentirán una sensación de soledad por no poder estar con la persona que desean. Aceptar la realidad para no sufrir esel punto de partida.

Momento: de color púrpura.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Nueva posibilidad de desarrollar las capacidades de análisis frente a propuesta laboral en la que se sentirán a gusto. En este día podrán pensar los pro y las contra de esta nueva situación. Priorizar, pensar.

Momento: de color azabache.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Espacio de tiempo en el que podrán replantearse las cosas que les pasan a nivel afectivo. La sensación de cansancio emocional y físico se debe a la cantidad de energía que quizás desperdicien. Busquen el equilibrio.

Momento: de color lila.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Reciben un planteo importante de sus parejas. Las cosas llegan a cierto momento en que hay que definirlas. No se predispongan mal frente a tener que simplificar los problemas cuando de nosotros dependen. Claridad.

Momento: de color blanco perlado.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Satisfacción en el plano afectivo. Logran encontrar en la persona que tienen a su lado lo que están buscando en este momento. Capacidad creativa al máximo para proyectar algo nuevo en sus actividades. Celebren las buenas cosas que les pasan.

Momento: de color crema.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Mejoran sus ánimos gracias a los suyos. Establecer la paz en nosotros. Todo estará como hace tiempo planeaban en el plano material. Momento de idear cómo manejar el dinero para que les dé resultados positivos.

Momento: de color plateado.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Repunte económico gracias al resultado de ciertos movimientos que hicieron. Tomar conciencia de algunas actitudes que tienen con respecto a sus parejas mejorará las relaciones. Mejorar nosotros por nosotros y por los demás.

Momento: de color frutilla.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Les resulta difícil dejar de pensar en persona de su entorno laboral. Todo estaría dándose como para que tengan que tomar una decisión al respecto aprendiendo a luchar por lo que quieren. Piensen bien.

Momento: de color verde bosque