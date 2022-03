El horóscopo es un método adivinatorio que consiste en predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo de una persona, a partir de interpretar la posición de los astros del sistema solar en el momento del nacimiento. El término deriva del griego y significa “examinar la hora”.

La astrología es una práctica milenaria que trascendió diversas culturas y se afianza cada vez más en el presente, como una manera de interpretar la realidad y la esencia del ser humano para aprender, crecer y evolucionar.

Según cálculos matemáticos y astronómicos, los 12 signos corresponden al calendario occidental, coincidiendo con aspectos y tendencias de la personalidad.

Este autoconocimiento es importante a la hora de tomar decisiones o comprender circunstancias de la vida en materia de salud, dinero y amor, entre otras áreas claves.

HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Espontaneidad y coincidencia para las reuniones del día. Jornada apta para todo lo que sea firmas. No apuren en las respuestas a la persona que les propuso algo en el plano afectivo. Sepan dar tiempo y comprender que cada cosa es en su tiempo y lugar.

Momento de color: rosa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Clarifican una situación en el área laboral. Los puntos en común con personas clave les darán una verdadera mejoría. Compenetración y ganas con sus parejas, las cosas tienden a optimizar. Aprender a ceder en los puntos que resultan difíciles, es evolucionar.

Momento de color: ocre.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Culminan una etapa importante en el área laboral, se abren a algo nuevo, estén atentos a los cambios. Podrían convenirles conversar con alguien del entorno familiar para llevar a cabo un proyecto. No es malo que los rumbos cambien, probarse, equivocarse y volver a empezar es muy importante.

Momento de color: amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No sientan que abusan de la confianza de los demás al pedir un favor. No siempre podemos solos. Logran reintegrarse con sus parejas, traten de mantener la buena predisposición. Todo es cuestión de tener ganas de hacer las cosas bien, de poner lo mejor de nosotros.

Momento de color: granada.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los llaman para entrevistarse con alguien importante en el aspecto profesional. No se desesperen si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora. Traten de darle a las cosas su real importancia, ni más ni menos.

Momento de color: azul.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estado angustioso por demora en el trabajo. Les prometen cosas que no parecen darse. Sepan esperar, habrá otra puerta que se abre. Es una buena jornada para todo lo afectivo. Aprender a separar las cosas, darle a cada situación su lugar para poder tratar de resolverlas.

Momento de color: mandarina.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

De proyecto a concreción de algo muy importante para ustedes. Crean en lo que ven. Llegaría una persona a sus vidas que podría cambiarles su manera de sentir. Desafío. Uno es libre de elegir en las diferentes circunstancias que la vida nos propone.

Momento de color: violeta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una sorpresiva vuelta de rumbo en proyecto que tenían con alguien de su entorno. Esperen la definición de esas personas y que les pese estar solos. No sobra el tiempo. Encuentro más que importante para su corazón. El punto es no desarmarse ante las actitudes de los demás.

Momento de color: verde.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Resultado positivo en situación que los angustiaba. Los verdaderos amigos les demostrarán cuánto los quieren. A veces el ánimo baja hoy no se permitan tirar cosas por la borda. La impulsividad en las reacciones frente a determinados hechos es más que negativa.

Momento de color:aguamarina.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Podría generarse un enfrentamiento por diferentes puntos de vista. Traten de asegurar que sus conceptos son los indicados sin dar paso a la discordia. Logran vencer una actitud suya. Los cambios positivos personales son siempre maravillosos para el espíritu.

Momento de color: malva.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Todo lo positivo de una reunión se lo llevarán a casa. Noticias más que alentadoras en el plano laboral. Una determinación de sus parejas los hará pensar y replantearse cosas. A veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos, considerar esto es demostrar que se tienen ganas de respetar al otro.

Momento de color: celeste.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día agitado por la cantidad de trámites que deben hacer. No distraigan la atención de ese objetivo que tienen en el plano laboral, pongan sus energías en lo que desean tan profundamente. Saber que todo es energía y que es importante saber manejar la propia.

Momento de color: crema.

HORÓSCOPO DEL MARTES 29 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La esperanza combinada con la fuerza los hará lograr un objetivo que ansían mucho. Son invitados a reunión que los sorprenderá por la gente que conocerán. Estímulo que llega a su fin. Sin duda la lucha siempre nos dejará un rédito positivo.

Momento de color: rojo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

A veces la terquedad taurina les hace vivir cosas innecesarias. Permitan aceptar otras ideas referidas a un problema que tienen. Hallan la solución. Pasajera tormenta con sus parejas. Es verdad, hay días en que las cosas se complican un poco más de lo habitual, eso no debería derrumbar nuestro humor.

Momento de color: ámbar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sus sospechas que refiere a personas del entorno laboral podrían confirmarse. Estén atentos a una eventual sorpresa. No les hará falta fingir frente a la persona que les interesa, sean verdaderos. Manejarse desde la verdad siempre, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan.

Momento de color: púrpura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se alarmen si no obtienen una respuesta esperada hoy. El atraso no implica que sea negativa. Recibirían una propuesta sentimental que no les sería fácil aceptar por la situación de quien la ofrece. No poner en riesgo la tranquilidad propia.

Momento de color: rojo fuerte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Llegarían a tiempo para un encuentro programado por el que tienen expectativas. Atiendan los requerimientos de sus parejas, son válidos. El estado de la economía les hará tomar ciertas medidas precautorias. Hay que saber manejar los ingresos y no arrebatarse con los gastos.

Momento de color: amarillo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Habría un plan alternativo para poder restaurar la economía. No desperdicien oportunidades en el plano laboral dejándose llevar por los detalles. No todo al principio es como queremos estrictamente. Darse cuenta que es preferible ganar poco antes que nada.

Momento de color: berenjena.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se revierte una situación afectiva que los mantenía angustiados. Llega a ustedes la verdad de algo que no podían terminar de comprender. Traten de no realizar firmas importantes sin antes haber chequeado con alguien idóneo. Amor, poder comprender cuando algo no puede darse.

Momento de color: azul.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La esperanza de recomponer su relación de pareja podría concretarse si dan muestras de sus ganas y sus cambios. Las alternativas planteadas en el trabajo no son muchas, Sepan elegir. No olviden que los logros llevan un sacrificio de nuestra parte.

Momento de color: durazno.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No interrumpan un viaje previsto por inconvenientes que surgen. Estos serán solucionados durante la semana por alguien de su confianza. Aprendan a decir que no a tiempo. A veces por sentimientos o emociones que surgen aceptamos tomar un compromiso que luego no podemos cumplir.

Momento de color: limón.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen día para realizar entrevistas y reuniones en las que se deban llegar a acuerdos. Agilidad mental y disciplina afilada como bien saben los capricornianos manejar. Lucidez. Traten de hacer las cosas con humildad aunque sean perfectas.

Momento de color: plateado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se sorprenderán por ofrecimiento que les formularán. Los momentos del día alternarán entre los nervios y la felicidad por los resultados finales. Capacidad de resolución, brillantez. La satisfacción debe ser grande cuando vemos los resultados de nuestros esfuerzos.

Momento de color: celeste.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Agradecimiento y reconocimiento por parte de personas de su entorno laboral. Llega alguien a sus vidas que los colmará de emociones nuevas. Expectativa por consejo que piden. A veces nos cuesta cambiar pero si algo vemos que puede hacernos bien deberíamos tomarlo.

Momento de color: vainilla.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 30 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se suaviza una relación en su lugar de trabajo, todo tiende a mantenerse en una forma más adecuada. Un llamado les refresca una cuestión que tienen pendiente y que deben resolver. Tender a disipar, a generar cordialidad les va a hacer sentirse relajados.

Momento de color: lila.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se modifica una estructura en su interior que no les permitía actuar con la naturalidad que necesitaban. Estado de lucidez y de proyección, hoy resuelven algo importante. Energía. Traten de mantener estado de serenidad que los va a ayudar en todos los sentidos.

Momento de color: cereza.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Espera de una respuesta que puede llegar, tendrán que ceder en algo para arribar a una solución inmediata. Se despiden de alguien que les alegrará porque los caminos se abren pero en algún lado sentirán nostalgia. Saber que todo continúa y que cada uno se debe a sus cosas.

Momento de color: amarillo suave.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Especial jornada para lograr acuerdos, firmas o cuestiones pendientes con papeles. La ternura aparecerá hoy al conectarse interiormente con alguien que conocen. Hallazgo. Sabemos cancerianos que en ustedes las emociones siempre están a flor de piel.

Momento de color: celeste.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estarán a la espera de resoluciones en el plano laboral, traten de realizar llamados que hay pendientes. Los intentos de unión serán bien recibidos por la persona que ustedes quieren, los esperan con los brazos abiertos. Concienticen no perderse los momentos en el amor.

Momento de color: verde agua.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Se les plantea una situación inesperada en el área laboral, deberán decidir rápidamente. Los comienzos de los proyectos estarán un poco entorpecidos por detalles a resolver. Hay que estar preparados para resolver las cosas y no preocuparse por demás.

Momento de color: rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El tiempo corre en esta jornada que los apremiará a resolver problemas. Su angustia emotiva pasa por no sentir la correspondencia que necesitan, traten también de demostrar sus necesidades. A veces pretendemos sin demandar, sin decir lo que nos pasa, hay que darse el lugar.

Momento de color: durazno.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La claridad en un diálogo frontal con persona de su trabajo, no dejen pasar la oportunidad de aclarar cuestiones de sueldo. A veces nos cuesta pero el mismo desenvolvimiento de las situaciones nos lleva a tener que decidir. El amor está esperando que ustedes se pronuncian.

Momento de color: frutilla.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se sumergen en una problema que no esperaban en el plano afectivo, en este tema no siempre se puede decir que se controla la situación. Busquen las respuestas que necesitan dentro de usted. No olviden que de todas maneras siempre se está a tiempo.

Momento de color: marroc.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Reciben una ayuda que esperaban en el área económica, aprovechen para saldar una deuda que tienen con alguien de su entorno. El panorama financiero mejorará, no teman. No desesperarse y apelar a la esperanza siempre, nunca caer ni paralizarse.

Momento de color: cian.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Una oportunidad de rehacer una planificación en el área de las actividades para poder lograr objetivos que en algún momento habían dejado de lado. Los ayudan a resolver algo importante. Hay momentos para cada cosa, el punto es darse cuenta de cuándo.

Momento de color: violeta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Etapa alentadora en el plano social, rescatan de reuniones contactos importantes. Hay una especie de sensación de quietud en el plano afectivo, permítanse pensar en ustedes mismos. Si no nos conectamos con nosotros es difícil la relación con los demás.

Momento de color: verde bosque.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 31 DE MARZO, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Golpearán una puerta que jamás creyeron golpear, se sorprenderán por el resultado positivo que logran. A veces nos cuesta enfrentar lo que sentimos pero ha llegado la hora de decidir. Los afectos están a la espera de su expresión final, háganse cargo.

Momento de color: hielo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Estarán cerca de lograr algo que creen muy lejano, estén atentos. Las cosas muchas veces son menos difíciles de lo que imaginamos. Llega alguien a sus vidas que los hará sonreír más de lo que creen. El punto es permitirse ser y no temer mostrar lo que se tiene dentro.

Momento de color: rosa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Regreso de algo que tardó mucho en resolverse, vuelve y empieza algo nuevo. Los asuntos del corazón están orientados hacia algo serio, sientan tranquilidad en este punto. La vida sola nos demuestra que siempre se puede volver a empezar. Fuerza geminianos.

Momento de color: dorado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Estrategia y lógica aplicada a situación nueva en el área laboral, demostrarán que ser tiernos no quiere decir ser tontos. Una cuestión de celos opacará su día, estén prevenidos. A veces debemos ser muy mentales, eso no quiere decir ser egoístas ni desaprendidos.

Momento de color: verde bosque.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No acepten ofertas que les hacen acerca de un posible negocio a realizar. Esperen, lograrán algo mejor. Su estado anímico debería estar apuntando a mejorar, traten de serenarse. Sin nervios las cosas ocurren igual pero para el organismo y la mente es más saludable.

Momento de color: amarillo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Dedicarán un nuevo espacio para ustedes mismos, traten de no abandonarlo porque lo necesitan. Estarán muy lúcidos para tomar una decisión en el plano afectivo-familiar. Llamada que los alivia. hacer cosas por nosotros mismos es muy importante.

Momento de color: azul.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Estado angustiante por sensación de pérdida que refiere a una relación afectiva. Deberán comprender que hay razones que escapan al corazón. Los llaman para una nueva posibilidad laboral. Saber que todo ocurre por algo aunque por momentos no podamos entender.

Momento de color: gris.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La virtud de resolver algo que les pasará en el momento. Dejen todo aclarado en su lugar de trabajo. Comienzan una etapa de sentir que necesitan otro tipo de cosas en el plano afectivo. Es bueno considerar en tener algo más que una relación liviana.

Momento de color: verde claro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Entregarán algo muy suyo en un lugar que no sabrán valorarlo. Pueden hacerlo pero sepan que pueden sufrir después. Algo comienza en el área laboral, presten atención a las conversaciones que mantengan. La capacidad de dar no debe desaparecer de nosotros nunca.

Momento de color: plateado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una conversación con alguien de su entorno familiar los alertará en cuestiones económicas. Aprendan a delegar ciertas cosas, acepten la capacidad de los demás. No todo debe ser tan duro y difícil en la vida, hay maneras de suavizar nuestras responsabilidades.

Momento de color: naranja.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Esperanza compartida con la persona que aman, puede llegar una noticia maravillosa a sus hogares. Es un momento laboral en el que pueden formular ciertos pedidos porque serían oídos. Siempre se puede pero hay veces que más.

Momento de color: cian.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se revela una verdad que los ayudará a liberarse de culpas mal fundadas con respecto a una relación afectiva. No siempre estamos preparados para aceptar un pedido, hoy ustedes podrían aliviar a alguien de su entorno. Es importante aprender a defendernos y aprender a ayudar.

Momento de color: cereza.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 1 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sus mentes se ocupan y apuntan de manera muy focalizada, no se permitan dejar de lado sus otras obligaciones. La claridad de los sentimientos de las personas que los quieren será su alivio en este día sin respuestas. Todo es importante, todo lo que nos pase.

Momento de color: azul claro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se aventura una jornada de elaboración en el plano profesional, crecimiento interno que enriquece, posibilidad de demostrar lo que se sabe. Un estado emocional tranquilo acompañará favorablemente.

Taurino deben saber que las oportunidades siempre llegan.

Momento de color: violeta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lucidez y rapidez frente a situación que se resuelve en el trabajo. Tengan en cuenta conversación porque de allí se produce una buena posibilidad. Los llaman para invitarlo a reunión. Usar su Mercurio para lucir su capacidad de relacionarse y lograr sus propósitos.

Momento de color: uva.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Estado nervioso debido a confusión que se produce con papeles importantes. Llega a sus vidas alguien que los hará soñar, no teman compartir sus proyectos. Facilidad de diálogo. Alegrarnos cuando logramos encontrar a alguien que nos escuche, es una necesidad interna.

Momento de color: cobre.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una especial recompensa por su forma correcta de manejarse en el trabajo. Se les presenta una posibilidad de realizar una compra favorable. Espacio para el amor pleno. Cuando los días se presentan positivos tratar de mantenerse en ese estado sería la indicación.

Momento de color: granate.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los asuntos que tenían preparados para presentar en reunión de trabajo quedarán postergados para más adelante, de todas maneras aprovechen la oportunidad para realizar sus reclamos que competen a lo económico.

Las cosas tienen siempre su posibilidad.

Momento de color: lima.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los protegen sin que lo sepan de una cuestión laboral que podría perjudicarlos. Las cosas se movilizan en ese plano, estén muy atentos. Reciben una propuesta afectiva que en realidad estaban esperando.

Alegrarnos cuando sentimos que somos importante para los demás.

Momento de color: magenta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un entretenido encuentro con personas de su entorno laboral, diálogo y afecto. Los llevan a tomar una decisión en el plano afectivo, compartirán su parecer y serán entendidos. Hacernos cargo primero de nuestros sentimientos para poder saber lo que queremos.

Momento de color: sandía.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Agotamiento en esta jornada complicada por cuestiones laborales que se complican. Dedican un espacio en sus mentes para pensar en alguien que los atrae. Buscan a su par aunque no lo crean. Nuestra naturaleza finalmente prima sobre nuestros miedos.

Momento de color: zafiro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se relacionarán con alguien nuevo en su vida laboral. Estén atentos a las intenciones más que interesadas. Los momentos de ternura podrían volver si ceden un poco en sus formas tanto con ustedes como con los demás. Con amor todo se puede, suena trillado pero es una gran verdad.

Momento de color: menta.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Llega al final de un proyecto al que se dedicaron con empeño. Es alta la posibilidad de relacionarse con gente que les propondrán cosas para un futuro. Día de oportunidades. Los planes pueden concretarse y Acuario sabe cómo llevarlo a cabo. Originalidad premiada.

Momento de color: canela.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se resuelve una cuestión de larga data. Deberán estar atento a los encuentros de la jornada en el plano laboral, podrán conversar con alguien que ustedes esperaban. Un interesante diálogo con alguien nuevo en sus vidas. Saber que si uno no lucha por sus cosas nadie lo hará.

Momento de color: fucsia.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 2 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Una expectativa que los mantendrá nerviosos en esta jornada de definición en el plano laboral. Sus papeles deberían estar en orden, traten de ocuparse. Los invitan a encuentro. Todo se coloca en su lugar, todo busca su lugar, todo tiene su ritmo y sentido.

Momento de color: crema.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una alternativa inmejorable se les presenta para poder realizar un viaje de placer. Ordenen sus cosas y permítanse distraerse. Un resultado que esperan llega a tiempo. Cuando uno tiene un impase puede incluso ver las cosas de distinta forma, es una posibilidad de permitir a la mente de clarificarse.

Momento de color: púrpura.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una historia comienza en el plano afectivo, se sentirán comprometidos en algo muy profundo. Encuentran la punta del ovillo de un viejo problema que los preocupaba. Las cosas llegan, el corazón siempre está listo a recibirlas aunque creamos que no.

Momento de color: apio.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Soñarán con alguien que les promete cosas en el plano afectivo y a los cancerianos no les cuesta mucho soñar. la ilusión es una necesidad también.Traten de comprobar las cosas en el tiempo. Una advertencia en el plano financiero que los obliga a revisar sus gastos.

Momento de color: añil.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Posible solución de un problema que tienen con papeles. Firma importante que se concreta. Una animosa invitación los lleva a terminar el día con muy buen humor. Deberíamos siempre tener un espacio para los buenos momentos.

Momento de color: coral.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mejora con el correr de las horas un estado de angustia. No vacilen en pedir ayuda a quien saben que les va a responder positivamente. Traten de manejarse con la mente en positivo y de no sugestionarse con ideas negativas. Una cosa es la intuición y otra el temor.

Momento de color: oliva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Alternan una medida laboral con persona de su confianza. Sus tiempos estarán más comprometidos. Un probable acuerdo con alguien del entorno, resolvería un problema. Claridad en dificultad que termina. Sabemos que a veces es mejor solucionar antes que proseguir con problemas.

Momento de color: malva.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Posible encuentro que les hará bien tener. Hay cosas pendientes que deben decir. Una buena alternativa de trabajo se presentará, aprovechen el fin de semana para pensar. Siempre llega la oportunidad para saldar cosas pendientes.

Momento de color: turquesa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Entregan algo muy importante suyo a alguien de su confianza. Hoy comienzan algo en lo personal que estaban necesitando. Llega una decisión que trae consigo la conciencia de lo que significa usar la propia libertad. Nada más preciado que poder lograr la paz interior.

Momento de color: esmeralda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Recuperan una relación que hace tiempo habían dado por terminada. Alegría y tranquilidad. Una jornada muy apta para cerrar negocios y para firmar cosas importantes. Todo se va corrigiendo en los afectos.

Día para reconocer que la amistad puede más que el rencor.

Momento de color: lavanda.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Descanso merecido para este fin de semana que esperan con ansiedad. Antes traten de realizar unos trámites que tienen pendientes. Invitación que les costará mucho rechazar. Es difícil a veces resistir o negar lo que se siente, el punto es ser responsables de nuestros actos.

Momento de color: rosado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aprenden en este día algo muy importante en el plano afectivo. Les demuestran que con simpleza todo es mejor en la vida. Rompen una estructura en el área laboral que los favorece ampliamente. A veces pasan años y en un segundo cambiamos lo que nos parecía imposible en nosotros cambiar.

Momento de color: caoba.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 3 DE ABRIL, 2022

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Recuperan confianza con respecto a un tema familiar. Semejanza con una persona del pasado los impresionará. Aprendamos a distinguir que cada uno es como es e irrepetible. Es bueno refrescar la memoria aunque a veces duela un poco.

Momento de color: verde.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los estados emotivos se tranquilizan en ustedes y en sus parejas. La buena voluntad de alguien que entorpecía su relación afectiva les traerá paz. Llamado alentador en el plano económico. Saber esperar habla de evolución.

Momento de color: maíz.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las circunstancias los llevarán a tomar una decisión en el área afectiva, todo apunta hacia el final de la solución. No se detengan en un proyecto que ya no les dio resultado, no teman en crear algo nuevo. Siempre hay que definir en la vida y es muy valedero.

Momento de color: azul.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Altercado con alguien de su entorno familiar, aprendan a usar los silencios en el momento justo. No está de más una información que les llega con respecto a quienes los rodean en el área laboral. Todo se sabe, todo se escucha, todo se ve. Logren tranquilidad.

Momento de color: cerceta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su energía avasalladora hoy los ayuda para distinguirse en reunión social de la que se llevarán varios contactos importantes. Reciclan ideas que en esta época de sus vidas podría aplicar en el área de sus actividades. Todo es posible finalmente.

Momento de color: coral.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Comienza una relación que les dará alegría, permítanse soltarse. Los encuentros con otras personas de sus trabajos los unirá más a ellos. Apunten a buscar estar mejor siempre. Las cosas del corazón no son fáciles pero deberíamos darles vital importancia.

Momento de color: amatista.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Estarían mejorando mucho las relaciones familiares. Es siempre mejor buscar la armonía y que prime el amor. Ser responsables y conectarnos con el dolor que podemos generar en nosotros mismos y en quienes nos aman sería un pensamiento para no dejar de lado.

Momento de color: negro azabache.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Llega alegría al hogar a través de los más pequeños de la familia. Posible reencuentro con amigos que los ayudará a terminar un verdadero día de descanso. Satisfacción. Darse cuenta de lo que la felicidad significa en todo su amplio espectro.

Momento de color: natural.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Jornada que los mantendrá ocupados tratando de solucionar un inconveniente que les comunican que tiene que ver con sus trabajos. Las posibilidades de distracción estarán igual, acepten invitación. Las cosas nos resultan de acuerdo a cómo las tomamos.

Momento de color: berenjena.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Caminan sobre la recta final que los llevará a ver concretado un sueño que tienen desde hace mucho tiempo. La claridad de sentimiento los ayudará a revisar las decisiones que toman en el plano afectivo. Los logros nos deberían mantener la felicidad y las ganas de hacer cosas.

Momento de color: azul profundo.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Sus pretensiones en el plano afectivo pueden ser satisfechas por la persona que tienen a su lado, hagan ustedes la parte que les corresponde. Aprenden de un error que en algún momento cometieron, es eso muy válido. El sentimiento familiar les da paz y alegría.

Momento de color: verde.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se anticipa una perspectiva en el plano laboral que les hará ascender su posición antes de lo que imaginan. Respeten su palabra y no confundan la verdad de lo que sienten con los miedos con los que se contactan. Buscar la verdad dentro de uno mismo es la llave del todo.

Momento de color: rosa