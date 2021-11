El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 15 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Click to enlarge A fallback.

Se les podría solicitar que procuren realizar más tareas en sus lugares de trabajo. Hacerlo los beneficiaría. La plenitud en los afectos les promete buena etapa. Hoy procuren no tentarse con gastar inútilmente, ver es tentarse, hay que aprender a controlarse.

Momento de color: violeta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy los temas que no se tocan sería bueno sacarlos a flote. Conversación que dará buenos frutos. La inquietud cesa, pero presten atención a sus familias. Ayuda de afuera que los pondrán bien. No poner toda la energía en una sola cosa, aprendan a no dispersar su caudal.

Momento de color: azulino.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llegan noticias por papeles en movimiento que pueden ser definitivas y buenas. La seguridad que tenían con respecto a una relación puede trastabillar por mal gesto, piensen antes de actuar. No desanimen a quienes prometieron ayuda, la palabra es la palabra.

Momento de color: vainilla.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Quedarían liberados de compromisos que les generó un tercero. No se hagan cargo de todo. Llega una oportunidad para realizar una buena inversión. La gestión laboral está en buenas manos, sepan esperar las respuestas. No desanimarse y mucho menos bajar los brazos.

Momento de color: plata.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se podría generar una propuesta en la vida profesional, estén preparados para dar la respuesta precisa. Vivirán un momento de acuerdo mutuo que los enriquecerá en el plano afectivo. Dejar siempre una puerta abierta es una medida inteligente, aprender a no descartar nada.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día creativo, está la posibilidad de aportar soluciones en cuestiones todavía no resueltas en el ámbito laboral. La vibración más importante de la jornada pasará por los afectos, posible resurgir de relación virginianos. Siempre estar predispuestos a demostrar que pueden.

Momento de color: gris brillante.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Corazonada acertada que trae favor en concepto de reconocer que no se actuó bien frente a alguien. Limpieza y nueva oportunidad. El amor se acrecienta y se consolida. No tengan miedo frente a los demás, ser quienes somos sin tapujos pero desde la base respetuosa.

Momento: de color zanahoria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No desconfíen de quienes saben que los respetan. No escuchen sugerencias negativas que tienen un bajo contenido en la calidad del mensaje. Saber esperar hasta que las cosas se aclaren, descarten los arrebatos. Día para firmas y acuerdos.

Momento de color: berenjena.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La diversidad en los sentimientos trae confusiones a veces irreparables. Frenen sus instintos a tiempo y evalúen las consecuencias. Tranquilidad laboral que puede generar crecimiento. Entender que la vida tiene sus tiempos y que no los disponemos nosotros.

Momento de color: verde.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No estaría desacertado aceptar propuesta de negocio, sería interesante modificando ciertos puntos de vista. Acuerdo amoroso, sinceridad y sensación de amparo mutuo. La buena predisposición no implica ceder ni estar de acuerdo, simplemente escuchen.

Momento de color: añil.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Den el paso solos, llegarán a tiempo y es una prueba que ustedes deben darse por ustedes mismos. Las situaciones de importancia las resuelven y las manejarán bien. Amor y comprensión en el plano familiar. Saber que las cosas se pueden remediar de una u otra manera.

Momento de color: rosado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En breve sentirán alivio por inconvenientes subsanados. La claridad a flor de piel en el plano afectivo. Sorpresa por los propios sentimientos, novedad, alegría que comparten con sus parejas. Recuperen sus valores, no se sientan solos y vean cuánto más fácil la vida es.

Momento de color: coral.

HORÓSCOPO DEL MARTES 16 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se agudizan sus mentes para realizar una planificación futura. Convicción. Sorpresivo llamado que trae alegría y reencuentro con el buen pasado. Animosidad, entusiasmo y plenitud al ver cómo paso a paso las cosas van tomando el color deseado. Certeza.

Momento de color: maíz.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día inquietante en el que un malentendido podría producir discordia en el ámbito laboral. La sensación de seguridad en lo que se piensa no siempre ayuda a los demás, apelen a su propia condescendiente. Ser comprensivo no implica dejar de lado los principios.

Momento de color: verde musgo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada de encuentro que reconstruye relación que se creía desgastada. La luz de una idea proyecta posibilidad laboral interesante con alguien del entorno íntimo, sepan pedir sin temor. No desanimarse ni tampoco sentirse exagerado, a veces no nos permitimos pretender.

Momento de color: café.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La rutina familiar se altera favorablemente por noticia alentadora. Los que no tenían esperanza frente a situación hoy la recuperan. Vitalidad y optimismo que regeneran el espíritu canceriano. Aprovechar al máximo los buenos momentos, disfrutarlos, no olvidarlos.

Momento de color: amarillo suave.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Recrearse junto a quienes aman también es una actividad primordial. No permitan que el stress cierre la capacidad de disfrutar de las cosas puras que están al alcance de las manos y que cuando no están más nos lamentamos.

Actividades, todo dicho y pensado falta hacerlo realidad.

Momento de color: Calipso.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Capacidad de lograr alegría sin pensar en los problemas. A última hora llamado alentador en el plano laboral, sepan esperar por las respuestas que están buscando. La virtud de poner cada cosa en su lugar y en su momento justo los ayudará mucho en las relaciones afectivas.

Momento de color: azul claro.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Idea creativa que pone en marcha la posibilidad de un proyecto. No desaprovechen contactos que tienen para pedir la ayuda que necesitan. Serán oídos. El amor les acerca la idea de reconciliar y limar asperezas. Aceptar e incorporar en uno el concepto de que se puede siempre que se quiere.

Momento de color: cereza.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Apenas puedan reponerse de esas emociones fuertes que están viviendo sepan aplicar su capacidad de resolución y traten de salir a flote. Todo es más simple de lo que se imagina. Satisfacción por logro. Aprovechar cada segundo de nuestra vida para encontrar la felicidad diaria.

Momento de color: blanco.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día interesante para crear. Mentes que estarán lúcidas y agudas para resolver inconvenientes en el plano laboral. Llamado que llega a tiempo, sepan responder con sutileza pero verdad. A veces dejar pasar las cosas para que otros resuelvan es aprender a no sentirse imprescindibles.

Momento de color: rosa.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sinceridad a flor de piel. Afectos encontrados y respuestas inminentes que se esperaban. No se sobresalten si no se produce ese encuentro tan esperado. Ya ocurrirá. Sentimientos renovados con familiar. Siempre y por sobre todas las cosas mantener la calma ayuda a pensar.

Momento de color: ámbar.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Día en el que se divertirán al estilo acuariano, con soltura y espontaneidad. La soledad se dispersa y aparece la positiva sensación de compartir. Plenitud en la vida familiar por noticias que llegan. No posterguen trámites. Sentir desde las buenas experiencias que se puede ser feliz hoy es vital.

Momento de color: frutilla.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Llega sensación provechosa por propuesta en el plano laboral. La realidad no siempre es la que uno supone, se los demuestra alguien de quien no imaginan esa profundidad. Cada vez estar más entusiasmado con las posibilidades de la vida ayuda y consagra a poder triunfar.

Momento de color: celeste.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Esta jornada con algo de nervios, las actividades van tomando un tono algo complicado, pero no perder el ánimo es lo indicado. Es importante mirar hacia atrás y ver los logros que hemos tenido. Incentivo y esperanzas en el amor.

Momento: de color azul.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos día para levantar el ánimo, pueden surgir situaciones que les darían buenas proyecciones y perspectivas en el ámbito profesional o laboral. Disyuntiva en el corazón viendo qué decisiones tomar. Hagan las cosas de manera tranquila.

Momento: de color mandarina.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hay sensación de valorar sus propios talentos para salir a buscar lo que están necesitando. Buen semblante y predisposición geminianos a aprovecharlo y ver que estando con este ímpetu, en todos los campos podemos tener nuestros logros.

Momento: de color bermellón.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Podrán sentir que las parejas tienen una evolución favorable con diálogos y coincidencias en la proyección de sus esperanzas. Posibles desavenencias en el plano financiero. Evalúen a ciencia cierta cada movimiento de sus dineros o tarjetas.

Momento: de color malva.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Notarán que al estar bien en los ánimos, sintiendo optimismo y apertura ante las circunstancias, las cosas pueden encaminarse más fácilmente aún siendo complicadas. Apelen a su sinceridad en el plano afectivo, tendrán cuestionamientos.

Momento: de color lacre.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos compás de espera en algunos asuntos que hoy debieran poder solucionar. Respuestas tardías o postergadas. Paciencia. El amor con reflexiones espontáneas que les darán respiros y sonrisas. El punto en la vida, es justamente, eso.

Momento: de color oliva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy librianos deberán ejercitar su paciencia y equilibrio. Libra se sensibiliza y flaquea activando los nervios y tristezas. Cada día es maravilloso en la vida, aún con problemas porque todos los tenemos. Miren la Naturaleza, sonrían.

Momento: de color naranja brillante.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los psíquicos del Zodíaco con corazonadas acertadas en el plano de las actividades. Si tienen que dar respuestas, hoy es una jornada lúcida y completa internamente. Buena también para firmas, contratos, reuniones o entrevistas.

Momento: de color guinda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos llegando muchos de ustedes a las metas propuestas en el plano personal. Sonreirán por sus esfuerzos viendo los frutos. Clave en diálogos que les darían pistas sobre temas de intriga que los tienen en ascuas. Revelaciones.

Momento: de color verde.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Contratos, firmas, acuerdos, conversaciones o negociaciones con gran aspectación. Llegan a comprender los puntos importantes de ciertos acontecimientos en el área de las actividades. Cavilaciones y pensamientos exagerados en el amor.

Momento: de color amatista.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Nativos de la frase que los identifica, "yo sé", hoy darán buena muestra sobre esta condición acertada en muchos de sus puntos de vista. Resuelven asuntos complicados que les dará tranquilidad. El amor con salpicaduras fluctuantes.

Momento: de color turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos los últimos serán los primeros. Todo llega y es éste un día en el que los intentos que realicen, serán bien recibidos y con posibilidades nuevas en su área profesional. Buen momento en las emociones, todo parte desde allí.

Momento: de color rosado.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si pudieran dejar pasar conversación con personas conflictivas del entorno sería mejor. Tómense un tiempo para responder. Sepan que los están esperando pero que eso no les genere nervios ni presiones innecesarias. Las cosas siempre tienen una etapa de maduración.

Momento de color: bordó.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En el trabajo surgirían conflictos que no les compete, no se involucren. Las expectativas suyas con respecto a la pareja no están equivocadas. Háganselo conocer a quienes ustedes precisan que lo sepan. Siempre las cartas sobre la mesa nos llevan a tener la frente alta.

Momento de color: caoba.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Deberían solicitar esa entrevista que tanto ansían tener. Los programas han cambiado en el ámbito laboral para mejor. Tienen posibilidades. El amor les dará una muy agradable sorpresa. A veces cuesta emprender un objetivo, pero se debe hacer aún costando. Espontaneidad.

Momento de color: oliva.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La realidad se asienta hacia otra dirección de la que apuntaba. No se sorprendan si les vuelven a proponer trabajo desde donde ya no están. Su misma gente conocida los favorecerá. Reconocer siempre nuestro lugar en la tierra para hacernos cargo de lo que nos toque.

Momento de color: luna.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Posibilidad de comenzar una etapa de ganancias interesantes. Las circunstancias en lo laboral los llevan a demostrar quiénes son. Siempre deberán rendir cuentas en el ámbito donde se manejan. Siéntense a pensar y saquen sus conclusiones. Buena ventaja da la lucidez.

Momento de color: cerceta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Esperanzas renovadas en el rubro actividades. Viene este día con propuestas nuevas. Atiendan seriamente llamados que parecen sin importancia pero que ustedes les deberán dar. Ser significativo para los demás es asumir compromisos con ellos y con uno mismo.

Momento de color: verde manzana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Jornada con sonrisas por alentador comentario que viene de alguien importante. Los suyos tienen expectativas porque creen en ustedes. No imaginen que el amor los traiciona. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades, dejar que los otros lo hagan también.

Momento de color: rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Hoy podrán arreglar sus tiempos para llamar a quienes quieren o aman. El amor y la familia los ayudan a resolver con éxito un problema. Ceder y aprender a reposarse en quienes los quieren de verdad. La luz en el camino siempre está, sólo hay que verla.

Momento de color: malva.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Saben muy bien que están a punto de lograr algo que esperan. Los asuntos del corazón les disparan alternativas que no les resultarán fáciles. Vean los intereses de ambas partes. Elegir muchas veces no resulta fácil pero es uno de los constantes desafíos de la vida. Todo sirve.

Momento de color: verde mar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Vía fácil para resolver inconvenientes suscitados en el trabajo a último momento. La buena predisposición de sus parejas los acompañan en emprendimiento. Final de controversia con familiares. Darle el tiempo a cada cosa. Todo tiene su maduración.

Momento de color: té.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Nada de lo que suponen de sus relaciones sentimentales se verá perjudicado. La confianza ganada tiene su recompensa. El punto es mantenerse firme en las decisiones y seguir adelante con firmeza y responsabilidad. Día de regocijo.

Momento de color: lacre.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Espontaneidad acompañada de ingenio les genera una buena jornada. No desesperen por sus ingresos, miren a su alrededor. Al ver las cosas que vamos viendo deberíamos aprovecharlas para ampliar nuestro espectro de ideas. Momento de reflexión.

Momento de color: violeta.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Las casualidades suenan como que no existen, pero existen y tienen siempre un sentido. Presten atención y encontrarán una mano inesperada. El corazón en buena concordancia y placenteros momentos que sabrán aprovechar.

Momento: de color marfil.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Traten de evitar que los ánimos se vean perjudicados por las tensiones que pueden generar las cuestiones financieras. Poner en la balanza las buenas cosas que nos pasan para que prioricen en las emociones y el equilibrio. Día para la reflexión.

Momento: de color caoba.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sería importante que tengan un compás de espera en el ámbito laboral. Traten de dejar pasar tiempo y cuando sientan que las cosas están calmas, hablen. El amor con nuevas oportunidades que los dejarán pensando. Día de hallazgo.

Momento: de color cobre.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aparecerían posibilidades de mover las finanzas y lograr cierto avance. Concéntrense en las conversaciones tratando de no distraerse ni dejar pasar puntos clave. El amor decidido y con espíritu renovado tanto en las parejas nuevas como las consolidadas.

Momento: de color lavanda.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los sueños pueden plasmarse. A veces vemos lejanas las posibilidades de que nuestras ilusiones se nos den, pero hay capacidad de sobra leoninos en ustedes. Confianza y paciencia. El corazón con cierta sensación de vacío. Reflexionen sobre sus errores.

Momento: de color lino.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sin alteraciones esta jornada en la que las cosas se van dando con buen ritmo y con buenos resultados. El amor con intensa sensación de necesidad del otro, es bueno necesitar desde lo sano. Día especial en el que sintonizamos el Cosmos.

Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es importante mantener la calma, tratar de separar la sensación subjetiva y ver los problemas laborales como una situación ajena a nuestro íntimo corazón. Sufrir por personas que no vibran bien, es una tontera. Día de liberación y de conciliaciones.

Momento: de color rojo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos sinceramiento y oportunidad en el plano de las actividades por ofertas que llegan de personas conocidas con buenas intenciones. Analicen bien sus posibilidades y acepten el desafío. Procedan con confianza en sí mismos. Oportunidades.

Momento: de color plata.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos bonanza en el plano económico, llegan a ustedes oportunidades nuevas y arreglos que necesitan hacer. El sol brilla y también ilumina el corazón que late al ritmo de la nueva gana de querer pertenecer y estar acompañado.

Momento: de color celeste.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornianos con algunas demoras de papeles, firmas que quizás no lleguen y estén atrasadas pero con intensa capacidad en el área laboral. No minimicen los reclamos que les hagan sus parejas o amigos, querer es comprometerse a hacer el bien al otro.

Momento: de color amarillo limón.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aguateros a cuidarse del cansancio físico y mental, ayúdense ustedes mismos a tener mayor atención y distracción en los momentos que puedan. Estar bien tiene muchas implicancias. El amor compensando en cosas que estaban esperando.

Momento: de color maíz.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un día con sensaciones espirituales intensas. Propuestas que llegan en un marco especial en este día especial. Permitirse hacer uso sano de la libertad, es un derecho propio delicioso.

Momento: de color menta.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Comienzan una jornada con mucha actividad, sobre todo aquellos que tienen que cumplir con sus tareas. Buscan consolidarse en sus pensamientos para poder proyectar de manera responsable sus aspiraciones. Tranquilidad.

Momento: de color verde claro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos con un sábado apreciable, aún para aquellos que no estén de buen humor. Procuren cambiar negativo por positivo, busquen restaurar lo que parece perdido tratando de obtener la posibilidad de reanudar diálogos o propuestas.

Momento: de color naranja.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día de tentaciones geminianos. Aquellos que deban seguir una dieta, conéctense con el sabor de lo que pueden comer, y distingan las virtudes de esa comida noble. Llamados de amigos que distraerán esta jornada especial.

Momento: de color manzana roja.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos aquellos que deban trabajar cuidado con la distracción. Procuren tratar de dormir mejor y de aprender a poder separar las cosas del trabajo de las cotidianas caseras. Ordenarse mentalmente, hace bien y provee mayor lucidez.

Momento: de color salmón.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Leoninos, habría posibilidades de sumar actividades que podrían acrecentar sus ganancias. Sepan considerar las ventajas de esos programas. El amor algo cabizbajo. Analicen que las pareja también tiene una vida. Nadie es dueño de nadie.

Momento: de color arándano.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las mentes de estos pensantes nativos, tendrán hoy una jornada con mucha lucidez y sentido práctico que los hará poder tomar decisiones precisas y sin temores o dudas. Saber que todo llega, es parte del logro de la tranquilidad.

Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos saber que no siempre los demás está predispuestos a cumplir con nuestras pretensiones o necesidades. Cada uno tiene su propio conjunto de problemas o preocupaciones. Den tiempo. La aceptación es importante y aliviana cargas.

Momento: de color celeste.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos las lecciones tienen que ver a veces con cosas que no queremos vivir o que no se nos dan aun habiendo pedido o deseado mucho. Todo está equilibrado en este Cosmos, la propuesta de hoy es poder soltar y saber esperar.

Momento: de color mediterráneo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos es este un día positivo para conversaciones profundas o de importanciaespecial. El ámbito afectivo toma las riendas de esta jornada y la transformará en un buen momento de revelaciones, descubrimientos y hallazgos.

Momento: de color frutilla.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sábado activo para las cabritas que tienen que cumplir con compromisos. Cuando tenemos que hacer cosas de manera obligada por los motivos que sean, es valedero poner lo mejor de uno mismo y buscar lo positivo igual.

Momento: de color apio.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aguateros, hoy sentirán que están listos para hacer propuestas en el plano afectivo, incluso tomar decisiones de final de vínculos o de comienzos. Conéctense con su verdad interna, aprovechen sus encantos y apuesten a la mejor opción para todos.

Momento: de color turquesa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos, las vicisitudes de la vida a veces nos disparan pruebas altas. El punto es cómo tomamos cada cosa, cómo medimos nuestras emociones frente al problema. Busquen distraerse, hagan caminatas, escuchen música, vivan.

Momento: de color esmeralda.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El esparcimiento mental es una necesidad. A veces no nos damos cuenta o no sentimos que así es. Quizás sea un buen momento para hacerlo y pasar buenos tiempos para lograr tomarnos la vida desde un lugar más tranquilo y sano.

Momento: de color verde bosque.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Traten hoy de no dejar pasar oportunidades de dialogar sinceramente con familiares de los que se distanciaron. Buenas energías y liviandad interna como para pasar un lindo domingo. Posible señal de alguien que esperan, no se adelanten a conclusiones.

Momento: de color celeste.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos, verán resultados de cuestiones que tienen que ver con la familia. Nuevos diálogos esperados de tiempo atrás que se darían hoy en un marco de tranquilidad y añoranza. Saber que la familia es siempre importante. valorar lo que se tiene.

Momento: de color rosado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos la búsqueda estaría encausada para aquellos que desean mudarse o tratar de tener mejoras en el hogar. Hagan cuentas y precisen sus pretensiones en el plano financiero, están en condiciones de poder tener logros.

Momento: de color amarillo oro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos, les pedirán ayuda y buscarán su consuelo. Día para ordenar los hogares y generar movimiento de energía. Las casas deben ser ventiladas todos los días y la limpieza es parte vital para tener una vida sana completa.

Momento: de color violeta.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las alternativas que presenta este día son buenas en el plano familiar. Posibles llamados también de personas con las que podrían llegar a tener algún proyecto. Amor en etapa de diálogos profundos y sinceramiento. Día intenso.

Momento: de color añil.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos estén atentos a los llamados, que por más que sea día domingo, a veces el trabajo llama también. Todo es posible, no desesperen. Tranquilicen sus ansias y pongan lo mejor de ustedes en la vida toda. Paz y armonía.

Momento: de color azul cielo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las verdades aflorarán en este día de charlas en familia que darían la posibilidad y el contexto como para poder decir lo que no siempre nos animamos. Brillos en los ojos y sensación de alegría. Reciben mayor tranquilidad en sus almas.

Momento: de color cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos no siempre podemos estar de acuerdo o pensar igual acerca de las distintas cosas de la vida. Eso no debería inhabilitar para poder ser amigo, pareja o pariente y amar a esas personas. La templanza es vital.

Momento: de color blanco tiza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Descubrir la profundidad de las cosas simples, nos da una gran parte de la felicidad de la vida. Capricornianos, esa intensidad que ponen para padecer los problemas, úsenla para apreciar las cosas de la vida. Llegan recompensas emocionales.

Momento: de color lila.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos jornada muy completa, con novedades que les darán alegrías y buenos momentos. Piensan mucho en personas que no están, traten de mirar hacia adelante, tal hicieron ellos en su momento. Evolución y sabiduría.

Momento: de color púrpura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Actividad pausada para los piscianos. Pueden tener sus tiempos de acuerdo a sus necesidades hoy. Aprovechen para poder conectarse con su ser, indagar y ordenar pensamientos que a veces son tendenciosos a caer en tristezas.

Momento: de color crema