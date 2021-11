El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

En este segundo año de pandemia por coronavirus, la posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes para las personas de cada signo, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes en materia de amor, trabajo, dinero y cambios.

HORÓSCOPO DEL LUNES 8 DE NOVIEMBRE, 2021

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se les podría solicitar que realicen cambios en sus lugares de trabajo. Traten de realizarlos porque será muy provechoso. La plenitud en los afectos les promete buena etapa. Hoy procuren no tentarse con gastar, busquen el por qué cuando quieren gastar compulsivamente.

Momento de color: violeta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy los temas que no se tocan sería bueno sacarlos a flote. Conversación que dará buenos frutos. La inquietud cesa, pero presten atención a sus familias. Ayuda de afuera que los pondrán bien. No poner toda la energía en una sola cosa, aprendan a no dispersar su caudal.

Momento de color: azulino.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Llegan noticias por papeles en movimiento que pueden ser definitivas y buenas. La seguridad que tenían con respecto a una relación puede trastabillar por mal gesto, piensen antes de actuar. No desanimen a quienes prometieron ayudar, la palabra es la palabra.

Momento de color: vainilla.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Quedarían liberados de compromisos que les generó un tercero. No se hagan cargo de todo. Llega una oportunidad para realizar una buena inversión. La gestión laboral está en buenas manos, sepan esperar las respuestas. No desanimarse y mucho menos bajar los brazos.

Momento de color: plata.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se podría generar una propuesta en la vida profesional, estén preparados para dar la respuesta precisa. Vivirán un momento de acuerdo mutuo que los enriquecerá en el plano afectivo. Dejar siempre una puerta abierta es una medida inteligente, aprender a no descartar nada.

Momento de color: amarillo fuerte.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día creativo, está la posibilidad de aportar soluciones en cuestiones todavía no resueltas en el ámbito laboral. La vibración más importante de la jornada pasará por los afectos, posible resurgir de relación virginianos. Siempre estar predispuestos a demostrar que pueden.

Momento de color: gris brillante.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Corazonada acertada que trae favor en concepto de reconocer que no se actuó bien frente a alguien. Limpieza y nueva oportunidad. El amor se acrecienta y se consolida. No tengan miedo frente a los demás, ser quienes somos sin tapujos pero desde la base respetuosa.

Momento: de color zanahoria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No desconfíen de quienes saben que los respetan. No escuchen sugerencias negativas que tienen un bajo contenido en la calidad del mensaje. Saber esperar hasta que las cosas se aclaren, descarten los arrebatos.

Momento de color: berenjena.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La diversidad en los sentimientos trae confusiones a veces irreparables. Frenen sus instintos a tiempo y evalúen las consecuencias. Tranquilidad laboral que puede generar crecimiento. Entender que la vida tiene sus tiempos y que no los disponemos nosotros.

Momento de color: verde.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No estaría desacertado aceptar propuesta de negocio, sería interesante modificando ciertos puntos de vista. Acuerdos amorosos, sinceridad y sensación de amparo mutuo. La buena predisposición no implica ceder ni estar de acuerdo, simplemente escuchen.

Momento de color: añil.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Den el paso solos, llegarán a tiempo y es una prueba que ustedes deben darse por ustedes mismos. Las situaciones de importancia las resuelven y las manejarán bien. Amor y comprensión en el plano familiar. Saber que las cosas se pueden remediar de una u otra manera.

Momento de color: rosado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En breve sentirán alivio por inconvenientes subsanados. La claridad a flor de piel en el plano afectivo. Sorpresa por los propios sentimientos, novedad, alegría que comparten con sus parejas. Recuperen sus valores, no se sientan solos y vean cuánto más fácil la vida es.

Momento de color: coral.