Dos buzos aficionados encontraron 53 monedas romanas en Xábia, una localidad de Alicante, España, sin saber que las piezas eran un auténtico tesoro de la antigüedad.

El pasado 23 de agosto, Luis Lens y César Gimeno, dos amigos que practican buceo, se encontraban en la bahía de Portitxol, a siete metros de profundidad, cuando vieron un destello en una roca y hallaron una moneda.

Según detalló la Universidad de Alicante en un comunicado, Lens tomó la pequeña pieza y al salir del agua la limpió, entonces se dio cuenta que tenía grabada “una cara griega o romana”.

Ante el hallazgo, los buzos se sumergieron de nuevo para buscar más monedas, con un resultado exitoso. En un agujero de la roca había otras siete monedas más, utilizadas en la época final del Imperio Romano, entre los siglos IV y V.

Un día después del fortuito hallazgo, los buzos llevaron las ocho piezas al ayuntamiento de Xábia, donde se acordó que arqueólogos de la Universidad de Alicante y la Brigada Subacuática de la Guardia Civil Española (GEAS) hicieran investigaciones en la zona donde se encontraron las monedas.

Así, los arqueólogos sacaron 45 monedas romanas, para dar un total de 53, así como tres clavos y restos de plomo, los cuales podrían pertenecer al baúl donde estaban guardadas las piezas antiguas.

“Se trata de uno de los mayores conjuntos de monedas de oro romanas encontrados en España y Europa”, afirmó Jaime Molina, catedrático y jefe de arqueólogos subacuáticos de la Universidad de Alicante.

La colección consta de 53 monedas romanas que estuvieron en circulación en los periodos de gobierno de los emperadores Valentiniano, Valentiniano II, Teodosio I, Arcadius y Honorio.

Los historiadores creen que las monedas halladas por los buzos se ocultaron de forma intencional, debido a que los romanos se enfrentaron a una época de saqueos por parte de los alanos, un grupo étnico que se extendió por Europa a finales del siglo IV.

Las 53 monedas romanas serán restauradas y luego se expondrán en el Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blasco de Xábia, confirmó el alcalde José Chulvi