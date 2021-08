Un usuario de Twitter se volvió viral al compartir una conversación que mantuvo con una chica, con quien habría estado saliendo o a punto de hacerlo, hasta que ella se enteró de su profesión.

Desde la cuenta @elnegrogalileo el aparentemente joven, oriundo de La Matanza, subió una captura de pantalla de un chat de Whatsapp donde una mujer rechaza salir con él, luego de que este le dijera que trabaja como albañil.

Según puede entenderse venían hablando de que él ya no cumplía funciones en su anterior empleo como encargado de un local o un edificio, a lo que ella le consulta “Y de qué laburás ahora?”.

Cuando “Galileo, The Legend” le dice “albañilería y esas cosas”, la chica le responde con un dejo de desprecio: “Dale, encerio? (sic) Que mal...”.

Más sorprendido el chico, inquirió por qué pensaba de esa forma, teniendo en cuenta que hoy en día “laburo es laburo, mientras haya”, y la destinataria disparó: “Y si. Pero no es lo mismo decir que salgo con un encargado que con un albañil gordi no lo tomes a mal”.

Probablemente sin creer lo que estaba leyendo el pibe volvió a insistir en que “laburo es laburo” a lo que ella retrucó: “Si pero bueno... que se yo gordi una lástima. Me gustabas”.

Ya entre risas el tuitero le repregunta si realmente es “porque soy albañil?”, por lo que la piba le confirma con un “y no puedo gordi. Perdón”.

Por supuesto, la publicación desató una catarata de mensajes en repudio de la discriminadora que tuvo la suerte de que su nombre no fuera revelado. “Nooo, basura. Con lo cara que está la mano de obra”, dijo una, “te imaginás salir con esa tremenda cabeza de termo?”, “y pensar que conozco a un par así” dijo otro.

Algunos incrédulos expresaron “espero que esto sea una joda”, “posta existe este tipo de gente, hermano?”. Otros manifestaron “te hizo un favor man, con esa mina no podías construir nada”, “que se extingan las minas así”. Y “ya si te dice ‘gordi’ no es por ahí”, bromearon otros.

Muchas le declararon su admiración a los albañiles y @elnegrogalileo bromeó que hasta el momento ninguna le había mandado siquiera una “nude” o foto hot, como se hizo costumbre en los romances de pandemia.

“Para los que no me creen, soy oficial albañil y me construí mi propia casa de dos plantas desde los cimientos hasta la pintura de membrana asfáltica arriba del techo. Vayan a las obras en construcción”, concluyó el joven respondiendo a las dudas de algunos usuarios.

Al momento, el posteo en la red social del pajarito cosecha casi 2 mil retweets, y más de 48 mil Me Gusta, en apoyo al trabajador de la construcción; mientras que la captura de pantalla ya recorre otras redes sociales