En las últimas horas se volvió viral una escena que bien podría haber salido de un cuento de hadas y príncipes azules o de un capítulo de la telenovela Pasión de Gavilanes.

Se trata de un video captado por las cámaras de seguridad de un barrio, donde se ve a “los últimos románticos”, dos jóvenes pasando a buscar a sus novias a caballo.

La grabación titulada “el que no te busca es porque no quiere”, fue publicada por la usuaria Paola Barretto en Tiktok, obteniendo hasta el momento casi un millón y medio de visualizaciones, y más de 1.700 comentarios.

Musicalizado con un tema del Chaqueño Palavecino, el episodio ocurrido el pasado 30 de julio en un rincón desconocido del país, se llevó muchos elogios.

En el romántico clip se puede observar a dos jóvenes montados en sendos caballos, arrimándose a la vereda para recoger a dos chicas.

Ellas, con celular en mano, aprovechan a hacer pie en un tronco para subir al animal, y salir a pasear con los muchachos al atardecer.

“Las chicas ya ganaron”, “los últimos románticos”, “moto y auto tiene cualquiera”, “¿No eran 3 los reyes magos?”, “el segundo no lo podía estacionar para que suba la doncella”, dijeron algunos en la red social.

“Foa me vienen a buscar así y me enamoro”, “renació el romanticismo”, “pasión de gavilanes 2”, “es así chicas...para el quiere estar con vos no hay imposibles”, destacaron otros.

Paola, otra usuaria comentó: “Si me habrá pasado a buscar mi marido a caballo, este video me recordó mucho esos tiempos en el campo”.

Tanto en Tiktok como en Instagram, los internautas trataron de adivinar dónde había sucedido el hecho.

Mientras algunos opinaban que podía ser en alguna provincia del norte, otros consideraron que podría tratarse de algún pueblo del interior bonaerense.

Y también hubo quienes opinaron: “Ya sabíamos que el conurbano estaba regresando a épocas medievales”.

