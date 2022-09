A finales de julio, Hilario Ríos se convirtió en el hombre más feliz de su pueblo, pero en tan solo un mes, su suerte cambió rotundamente.

El 31 de julio recibió una camioneta 4x4 Ford Ranger 0 km y 145.000 dólares, que había ganado unos días atrás jugando al Telebingo Triple.

Tras haber dedicado toda su vida a la cría y venta de animales de chacra, sobre todo vacas y chanchos, con el número 848 se hizo acreedor del increíble pozo.

“Me emocionó bastante cuando me enteré. Primero, no creí. Estuve dos días mirando los resultados en mi celular. Después, llamé a la agencia y ya me pidieron que me presente”, relató en diálogo con la prensa local.

Y continuó diciendo: “Al principio, no le conté a nadie, ni a mis hermanos. Ahora sí, ya se enteraron todos. Ahora, quiero seguir trabajando; pero ya me siento más seguro porque tengo eso en el banco”.

Sin embargo, la alegría le duró muy poco. Lejos de cuidar sus nuevas finanzas, un mes después seguía de festejo derrochando el dinero en alcohol.

El hombre de 48 años, es padre de familia y un vecino respetado por la comunidad de Itá, ciudad ubicada en el Departamento Central de Paraguay.

Pero la noche del pasado miércoles 31 de agosto, este asiduo concurrente al bingo del pueblo, tomó la mala decisión de pasarse de copas, e intentar volver a casa a bordo de su flamante vehículo.

Mientras probaba la velocidad del mismo, perdió el control en una curva y se terminó estrellando contra un poste de luz en una zona boscosa de la carretera.

Hilario no solo destrozó el frente de su camioneta, sino que además derribó una columna de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad del Paraguay) que sostenía el transformador principal de electricidad.

Tras un peligroso cortocircuito, dejó a toda la localidad de Peguajho, en la ciudad de Itá, sin energía eléctrica por un buen tiempo. En diálogo con la prensa, la policía informó que dio positivo en el alcotest.

Pudo haber perdido la vida electrocutado, por el fuerte impacto del rodado o por la caída del poste, pero sus vecinos de la colonia consideran que definitivamente es un hombre afortunado, ya que salió ileso del episodio.

