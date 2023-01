Entre los contenidos más virales en redes sociales, además de bloppers, bebés y mascotas se encuentran los desafíos de influencers que salen a la calle a poner a prueba a las personas.

Muchos se volvieron populares organizando disparatados juegos a cambio de dinero, así como retos para probar la valentía y el ingenio de la gente.

Este es el caso de Chris Benfurken, un joven mexicano que se hizo famoso haciendo todo tipo de bromas a su pareja Michel, a cambio de millones de visualizaciones.

En octubre pasado, a poco tiempo de separarse, conoció a otra chica en el parque, la invitó a salir y como de costumbre, todo quedó grabado.

A pesar de que admitía sentirse loco por ella, no pudo con su ingenio y convirtió a la primera velada, que debía ser romántica, en un juego más para su audiencia.

“Por fin logré salir con la niña que me gusta, pero ¿quién tiene que pagar todo? ¿Ella o yo? ¿O mitad y mitad? Averiguémoslo”, escribió junto al clip que obtuvo más de 13.6 millones de reproducciones.

Luego de filmarla cenando en la vereda de una tequilería, fue hasta el baño para confesar que era la primera vez que le haría pagar la mitad de la cuenta a una mujer.

Cuando volvió, le recriminó el costo del postre, y al pedir la cuenta, ordenó a la moza que le cobrara solo la mitad con su tarjeta.

Seguidamente, le preguntó a su invitada si podía hacerse cargo de la parte restante del ticket, además del servicio de mesa (un 20% extra) que sumaban un total de $2.000 mexicanos, equivalentes a $19.000 ARS.

“Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, eso no se hace” le recriminó ella, a lo que él respondió: “Pero te había dicho que yo ponía el coche y la gasolina”.

“Dejalo así, ahorita me voy a pagar y me voy en Uber”, disparó la bella joven y fue directo a la moza. Inmediatamente él se levantó, le dijo que todo era una broma y terminaron abrazados.

La broma de mal gusto cosechó más de 1.2 millones de likes, y 10 mil comentarios de toda índole.

“Qué incómodo” dijo una usuaria, “si es tu primera cita pagas tú ya con el tiempo se pueden dividir las cuentas” recomendó otra.

Lo cierto es que con el paso de los días, ambos comenzaron a salir y actualmente triunfan como tiktokers en los que ella es la nueva “víctima” preferida de sus bromas.

