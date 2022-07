La conmovedora historia de un padre y su pequeña hija dando lo mejor de sí, cautivó el corazón de toda una comunidad y se hizo viral en redes sociales, con un asombroso resultado.

Un vecino de la ciudad de Trujillo, Perú, fotografió en varias ocasiones a una nena llamada María haciendo su tarea en la vereda de avenida América, resguardada del sol en una casita de cartón.

Según se pudo conocer, la había improvisado su papá José González para hacer frente a las altas temperaturas, mientras él lavaba autos en inmediaciones del óvalo Papal.

La imagen fue subida a las redes sociales y rápidamente se hizo viral. Los usuarios elogiaron al hombre por enseñarle valores como la educación y el trabajo a su hija.

Resaltaron que haya hecho lo posible para que ella estudie a pesar de no haber logrado inscribirla en un colegio nacional público, que a pesar de ser gratuito requiere de una matrícula mensual mínima, que no todos pueden abonar.

Gracias a la difusión de las imágenes, la Beneficencia Pública de Trujillo le otorgó a la nena una beca integral para la institución educativa Hermanos Blanco, con útiles escolares y uniforme completo.

Entrevistado por la prensa local, José relató si historia de vida: “Yo me quedé con mis tíos. No tuve padre ni madre. Yo ruego a Dios que me dé vida y salud para seguir dándole lo mejor a ella; es lo mejor que tengo”.

“Lo que hago es porque ella es mi hija y la amo mucho. Sé que algún día será una profesional, por eso le pido que estudie y ella lo hace: me llena de orgullo”; agregó.

Y concluyó diciendo: “Yo, como padre, la voy a apoyar al 100 por ciento. Yo quiero que ella algún día sea alguien; ese es mi objetivo. Yo sé que ella lo va a lograr. Tengo fe en Dios y sé que Dios me va a guiar”.

