Un nene de 12 años, pasó la última década alimentándose a base de pan blanco y yogur debido a su fobia a la comida.

Según los especialistas, padece un raro trastorno por evitación restrictiva de la ingesta de alimentos (ARFID), que probablemente comenzó cuando era bebé.

La mamá de Ashton Fisher, preadolescente de Norfolk, Reino Unido, explicó que la fobia se debe al reflujo que tuvo cuando era bebé, ya que parece ser un desencadenante común entre las personas que padecen ARFID.

Cara también comentó que su mayor preocupación es que el niño no obtenía los nutrientes necesarios para un desarrollo óptimo de su organismo.

Ambos padres intentaron durante mucho tiempo que comiera otro tipo de comida, pero fue imposible. Cada vez que sucedía, le daban “ataques de pánico horrendos”.

Sin embargo, al entrar a la secundaria, Ashton Fisher decidió buscar ayuda profesional para poder enfrentar su problema.

“Hasta hace poco, Ashton ha estado bien porque no conoce nada diferente. Pero sus compañeros en la escuela secundaria han notado que no come y se ha vuelto incómodo para él. No quiere ser diferente”, comentó la madre.

El psicólogo Felix Economakis, quien lleva el caso de Ashton Fisher, señala que la fobia a la comida se genera por dos preocupaciones.

El primer factor es el miedo a atragantarse o vomitar, mientras que el segundo factor deriva de no querer probar sabores nuevos por temor a que sean desagradables.

Esta es una sensación que se presenta en la mayoría de los niños en sus primeros pasos con la comida sólida, y que con el tiempo terminan superando, ya sea por sí mismos o por hacer caso a los adultos.

En este marco, la labor de Felix Economakis es hacer que Ashton se sienta cómodo, demostrarle que se pueden detener las náuseas o cómo hacer frente a los nuevos sabores.

Después de pasar tiempo en terapia, Ashton ya comenzó a introducir más alimentos en su dieta como sándwiches, cenas asadas y McNuggets de pollo de McDonald’s