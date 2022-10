Belu y Quique son una pareja de artistas y coaches holísticos, que hicieron tanto de la música como del desarrollo personal sus mejores aliados.

Desde hace más de un año cautivan en redes sociales con un estilo de vida soñado: romance a flor de piel, paseos por la playa, desayunos en la cama y covers de las canciones más emotivas.

Aunque ya manejaban desde hace años la fanpage de su Escuela del Ser, en marzo de 2021 comenzaron a dar sus primeros pasos como influencers musicales, y desde entonces siguen sumando fieles seguidores.

En pleno camino al éxito, se convirtieron papás de Ámbar, una dulce y tierna bebé que se adaptó desde la panza a los gustos sonoros de su familia, ganándose el corazón de los usuarios hasta antes de nacer.

En junio llegó al mundo ovacionada por el público, y sus fotos inundan la cuenta de los “babosos” papás primerizos.

Uno de los videos más recientes e impactantes, fue un registro del conmovedor momento en que se quedó dormida sobre la guitarra que estaba tocando el padre, mientras éste entona una famosa canción de los Beatles.

“I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, let it be”, le canta mientras su hija duerme plácidamente sobre el instrumento.

La increíble secuencia capturada en agosto por la madre, quien canta detrás de escena, se robó el corazón de más de 4.700 usuarios.

“La música como idioma y como puente. Como espacio energético en el que somos uno”, escribieron junto al clip.

Anteriormente había subido otros videos cantándole con sus dulces voces a la bebita, y esta vez, por supuesto que la catarata de comentarios no se hizo esperar. Entre suspiros, cientos de personas les dejaron cariñosos mensajes.

“Que amor como se disfrutan”, “Piel de pollooo”, “Conmovida,hermosa bebita del amor”, “Solo una palabra Gracias”, “Qué Trío Soñado de Hadas y Alegría!!! Ámbar es de cuna de Artistas”, fueron algunas de las expresiones.

“Guauu, impactante... puro amor, sincronicidad, una deliciosa imagen felicitaciones, esto desearía para todos”, “Huelan, escuchen, sientan... momentos irrepetibles que pasan volando”, dijeron otros.

