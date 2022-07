“Cuando te quedás sola en el local en el horario de trabajo y pasa esto”. Así tituló la usuaria de Tik Tok @neriicuella el video de una mujer que, mientras se encontraba trabajando, vivió en carne propia una experiencia paranormal.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se puede ver cómo, de la nada, un “huevito” para bebés comienza a moverse frenéticamente.

Al notar lo que estaba pasando, la mujer se queda atónita y mira a su alrededor intentando encontrar respuestas al escalofriante suceso.

A los pocos minutos de compartido, el video de @neriicuella obtuvo un sinfín de reproducciones y miles de “Me gusta”. Los comentarios y las teorías, como era de esperar, no tardaron en llegar.

“Lo peor es que ella ya venía sintiendo algo”, aseguró una usuaria, mientras otra contestó: “Re tranquila reaccionó, yo salgo corriendo”.

Las experiencias paranormales son frecuentes en las redes.

En tanto, una tercera afirmó: “A mí me han pasado un montón de cosas así, yo te creo”. “Yo llamo a mi mamá y que me venga a buscar, no me importa tener 20 años. Renuncio”, aseguró otra internauta.

“Cuando yo trabajaba en un almacén, miraba las grabaciones de las cámaras y tipo 8 de la mañana se abría el freezer solo. Siempre encontraba cosas tirada”, relató otro usuario.