Asistir en estos días al mundial de fútbol en Qatar no es especialmente económico. Y no solo por el billete de avión, quedarse hospedado en algunos de sus muchos hoteles se ha vuelto misión imposible. Por eso mismo se han habilitado ciertos recintos en Doha, conocidos como Fan Villages, donde los aficionados pueden alojarse por precios que, aunque no dejan de ser caros, son más asequibles.

Fue precisamente en este lugar, donde se entrevistó a un argentino afectado por una estafa que le dejó con 8.000 dólares menos en el bolsillo. Se trata de una estafa a manos de la compañía “Vuela”. En el caso del desafortunado aficionado, pagó un total de 8,000 dólares para un viaje de nada menos que 24 horas. Un viaje que le llevaba directo a presenciar el partido de inicios del mundial. Esta misma empresa, debía darle las entradas para acceder al partido. La misma empresa que no dio señales de vida tras intentar contactar con ellos en múltiples ocasiones.

Totalmente sorprendido, y no para bien, el aficionado buscó una entrada en reventa para poder apoyar a la conocida Albiceleste ante Arabia Saudí. El fin no justifica los medios, y aunque finalmente el forofo pudo ver el partido, no se pudo permitir un alojamiento en mejores condiciones al haber perdido 8.000 en una estafa en la que no fue el único afectado.

Las claves para evitar estafas

Este aficionado argentino no es el primer estafado en internet, ni será el último. En los últimos años, las estafas en internet están en crecimiento potencial. Y más aún, con las llamadas criptomonedas con las que se están haciendo estafas millonarias a nivel mundial.

A la hora de evitar estafas, lo primero que hemos de hacer es asegurarnos de que el portal donde se entra, y sobre todo, donde se depositan datos, es seguro. En el país, los portales en los que puedes confiar tus datos tienen algo en común: el certificado SSL. Con este certificado se garantiza que tus datos estén protegidos. Es fácil reconocerlos en varios portales que aúnan, normalmente los dedicados a entornos web basados en el intercambio de grandes sumas de dinero, tales como en el caso de neobancos o casinos online.

Además de este dato, que una web cuente con reseñas positivas y verificables en la red, que tenga diferentes métodos de pago con los que comprar un servicio o producto, o simplemente, portales que no intenten ofrecerte descuentos increíbles o promociones nunca vistas, es buena señal.

En materia de seguridad, han sido numerosas las mejoras impulsadas en los sectores financieros dedicados a grandes transferencias monetarias. Las principales tienen que ver con la protección frente a los delitos de suplantación de perfiles que ocurren en la web. Así, el casino online de Argentina ha implentado el conocido sistema KYC (Know your customer), un software especializado en la verificación de protocolos de identidad, con el fin de evitar que los usuarios puedan ser suplantados en sus cuentas.

Un método muy útil que ya se está incorporando en numerosas plataformas con el fin de evitar las suplantaciones de identidad que tienen lugar en las estafas online. Todas y cada una de estas, se trata de pequeñas claves para asegurarnos de que nuestro dinero esté a salvo y no vayan directamente a aumentar las arcas de cientos de estafadores que, a día de hoy, siguen pensando en cómo estafar a cualquier persona sin ningún tipo de escrúpulo o remordimiento