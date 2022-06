Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) alertaron sobre una gigantesca mancha en el Sol que amenaza a nuestro planeta.

Los astrónomos nombraron AR3038 a este fenómeno con un comportamiento muy extraño, ya que podría expulsar llamaradas “de clase media” en un futuro próximo.

“Hoy el sol alcanza su punto más septentrional en nuestro cielo. Después de hoy, la trayectoria del sol se desplazará hacia el sur”, publicó la revista de ciencia EarthSky, en su cuenta de Twitter.

Y amplió: “La región de manchas solares AR3038 ha aumentado de tamaño, por el diámetro de otra Tierra. Han aparecido tres agujeros coronales en el disco solar, proporcionando viento solar de alta velocidad”.

Según un informe publicado en el sitio Deutsche Welle, el peligro reside en que la mancha está situada de frente al planeta Tierra, es decir que nos tiene “en la mira”.

En tal sentido, el experto Tony Phillips, dijo en su sitio SpaceWeather, que el pasado martes “la mancha solar AR3038 era grande” mientras que el miércoles ya era “enorme”.

Luego, manifestó su preocupación por que esa área oscurecida del Sol “ha duplicado su tamaño en solo 24 horas”, y explicó que podría lanzar erupciones en dirección a nuestro planeta.

La NASA también las llama tormentas solares, “una repentina explosión de energía causada por el enredo, el cruce o la reorganización de las líneas del campo magnético cerca de las manchas solares”.

Y aunque son fenómenos “comunes” en la estrella que es el centro de la Vía Lactea, afectan a todos los cuerpos dentro del sistema solar.

The sun continues to keep its activity low today. Two sunspot regions with more potential for flares are AR3038 and AR3040. Meanwhile, the world’s solar physicists are still flying without SDO data, at the time of this writing. Read more at: https://t.co/gNEIyVekhi

Por ejemplo, “las partículas solares pueden interferir con las torres de control, o con la conexión a internet” ocasionando inconvenientes para la vida en general, aunque no hay evidencia de que sean devastadoras para los seres vivos.

En el caso de la mancha solar AR3038, como las otras, produce “desfiles magníficos de auroras boreales”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “¿Ovni o meteorito?” Las nuevas e impactantes imágenes que dieron la vuelta al mundo