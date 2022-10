Especialistas destacaron la importancia de cumplir con el calendario de vacunación, especialmente para evitar la propagación de enfermedades infecciosas como la poliomielitis de cara al Día Mundial de lucha contra esta enfermedad erradicada en Argentina desde 1984 y recordaron la vigencia de la campaña de inmunización apuntada a niños y niñas de entre los 13 meses y los 4 años.

"La poliomielitis es una enfermedad muy transmisible, causada por el virus polio que puede ser muy grave y afecta con más frecuencia a lactantes y a niños pequeños menores de 5 años, no tiene un tratamiento específico, pero se puede prevenir a través de la vacunación", aseguró la directora nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Teresa Strella en diálogo con Télam Radio.

En el marco del Día Mundial contra la Polio, que se conmemora el próximo lunes 24 de octubre, la especialista aseguró que existen vacunas seguras y eficaces contra la poliomielitis, y que la Argentina "avanzó en el calendario de vacunación en los últimos años en el reemplazo de la vacuna OPV, es decir, las gotitas que recibían nuestros niños por vía oral, por una vacuna inactivada que es la IPV".

En este sentido, enfatizó en que "verdaderamente, en términos de seguridad y de calidad, es un paso necesario para este camino que lleva adelante el país para la erradicación de la polio", y destacó que "gracias a la vacunación" no se registran casos de esta enfermedad en la Argentina desde 1984, en tanto que la región de las Américas se declaró región libre de poliomielitis en 1994.

Strella advirtió que, pese a la erradicación "la amenaza continúa", y destacó la importancia de los procesos de inmunización.

"Estamos hoy transitando una campaña de vacunación que comenzó el 1 de octubre y que va a continuar hasta el 13 de noviembre" contra sarampión, rubéola, paperas y polio, destinada a todas las niñas y los niños de 13 meses a 4 años inclusive, explicó.

Por su parte, Silvia Villaverde, coordinadora de la Unidad de Cuidados Respiratorios de la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil, sostuvo en declaraciones a Télam Radio que "la poliomielitis o parálisis infantil es una enfermedad aguda muy contagiosa".

"Existen tres tipos de virus que se transmiten principalmente por la vía fecal oral y por secreciones respiratorias de pacientes enfermos, infectando sobre todo niños entre los cinco y quince años. Este virus tiene predilección por las neuronas ubicadas en la asta anterior de la médula espinal y bulbo raquídeo", explicó la especialista.

Los principales síntomas, según Villaverde, pueden ser como los de "un resfriado común", pero puede derivar en "compromiso del sistema nervioso central con parálisis preferentemente de miembros inferiores con el consecuente grado de discapacidad motora, o bien parálisis de los músculos respiratorios con requerimientos de asistencia mecánica respiratoria o muerte".

"Actualmente, el calendario de vacunación de Argentina incluye la vacunación con vacuna Salk a los 2, 4 y 6 meses, y refuerzo el ingreso escolar, para evitar los riesgos de vacunación con virus atenuados como la Sabin", afirmó la también coordinadora de la Unidad de Cuidados Respiratorios de la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI).

Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, aseguró que la campaña de inmunización que se inició a principio de mes "es muy importante porque estamos realmente ante una situación en donde uno no percibe el riesgo".

"La mayoría de nosotros, que somos padres, no conocemos la poliomielitis, pero tenemos que entender que si no mantenemos las coberturas altas podemos llegar a reintroducirla y tener problemas de vuelta. Es por eso que es muy importante, por un lado, completar los esquemas de vacunación aquellos que los tengan incompletos, y, por otro. que se apliquen una dosis extra de vacuna", agregó.

Estas vacunas son para todas las niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive, quienes deben recibir las dosis adicionales de las vacunas Triple Viral, (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente.

"Nosotros no tenemos en Argentina hoy circulación de ese virus, nuestros niños no tienen riesgo hoy porque no tenemos circulación de agarrar polio, pero eso lo tenemos que cuidar porque hay otros países que sí tienen poliomielitis. Y si nosotros no mantenemos altas nuestras coberturas tenemos riesgo de reintroducción del virus polio en nuestra región y en nuestro país", destacó Rearte. (Télam)