Semanas atrás, en redes sociales un joven reavivó la polémica por el maltrato animal con fines lucrativos, apuntando contra una práctica considerada “tradicional” por algunos argentinos, y cruel por otros.

“No puedo creer esto”, etiquetó Cris Pierri en un clip de 45 segundos donde se puede ver una escena naturalizada y frecuente en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

“Hace 0 grados, está lloviznando y hay un perro ahí” dijo en alusión a un can de la peluda raza conocida como San Bernardo, que se empezó a criar en la ciudad turística hace cinco décadas.

Muchos solían acompañar a rescatistas en las montañas, y llevaban colgando de sus cuellos pequeños barriles con cogñac para asistir a personas que habían quedado atrapadas en la nieve, al borde de la hipotermia.

A lo largo de los años, su popularidad fue creciendo no sólo por su belleza sino por su simpático porte y valiente historia. Hasta tuvo su propia película, Beethoven, que se convirtió en un clásico.

Los turistas gustan de saludar, fotografiar y retratarse junto a ellos.

Sin embargo, lo que en un principio fue una inocente práctica, con el paso del tiempo fue haciéndose cada vez más frecuente y altamente demandada por el público, hasta tornarse “abusiva” para los animales. De hecho, los activistas animalistas la catalogan como una “mafia”.

“Yo no puedo entender todavía como cotizan con un perro. Miren esto, el chabón ese vende fotos con ese perro y no importa el temporal, no importa que llueva, no importa qué carajo pase, pero el chabón está ahí vendiendo fotos con el perro”, comentó el influencer.

Y continuó con su descargo: “Yo no puedo creer cómo la gente alimente esto, no importa el temporal, el perro está ahí siempre atado y compran fotos”.

Luego, acerca la cámara y sigue mostrando con indignación: “el perro atado, el chabón vendiendo las fotos. Es explotación animal esto”, a lo que el fotógrafo le dice irónicamente: “Capaz que necesitás cariño”.

No me importa que tradicion tenga esto en bariloche, pero hace dias veo al perro atado sin importar nada. No consuman esto. Es esclavizar a un animal para un bien economico.

Cris Pierri responde denunciando en voz alta para que escuchen los turistas presentes, diciendo “basta esclavizar perros está atado todo el día pobrecito” y le devuelve el ‘palito’ al dueño de la perra: “Abraza la parrilla, gordo”.

El video que superó los 2.3 millones de visualizaciones, señala: “No me importa que tradición tenga esto en Bariloche, pero hace días veo al perro atado sin importar nada. No consuman esto. Es esclavizar a un animal para un bien económico”.

