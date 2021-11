En las últimas horas se filtró un polémico mensaje de voz que habría sido enviado vía Whatsapp por el jefe comunal Juan Manuel Caudana de Santa Clara de Buena Vista, en el departamento Las Colonias, Santa Fe.

A menos de dos semanas de las elecciones en la provincia, al dirigente ligado al Frente de Todos se lo escucha decir a un interlocutor desconocido: “Sacame foto del voto porque si perdemos, no te vas a poder llevar los 10.000 pesos”.

“Si perdemos yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”, agregó.

Intendente Juan Manuel Caudana

El hecho que haría referencia a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre fue fuertemente repudiado tanto por la oposición en los medios, como la ciudadanía en general a través de las redes sociales.

“Esto ya tendría que ser un escándalo, pero como el muchacho es peronista y estamos en la Santa Fe clientelar de Perotti, siga, siga...”, dijo un estudiante rosarino.

Y eso no fue todo, ya que en un segundo audio, se lo puede escuchar al intendente diciendo en qué momentos le iba a llegar a su interloculor el dinero: “Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos”.

“Te van a hacer $10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59”, amplía.

Lejos de retractarse tras la viralización en redes sociales de sus mensajes, Caudana publicó un descargo en su perfil de Facebook en el que ratificó sus polémicas afirmaciones y hasta chicaneó a la oposición.

“Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias; hacinamiento; etc. El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses y son manejados por la asistente social; y solo les explico que si no somos Gobierno lógico que esto se termina; nosotros lo repartimos; no nos hacemos departamentos; casas ostentosas, adueñarnos de terrenos, etc; lo damos entre los que más necesitan”, afirmó Caudana.

