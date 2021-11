Un insólito y estremecedor hecho tuvo lugar hace pocos días cuando un hombre fue arrestado luego de que su mujer descubriera a través de charlas por mensaje de texto, que planeaba asesinarla para cobrar el seguro de vida.

En la ciudad de Chattanooga, Estados Unidos, Jerry McDonald mantuvo conversaciones con su amante, una tal Vanessa Nelson de 39 años, rogándole que matara a su esposa diciendo “esa ‘perra’ vale un millón”.

Según informó The New York Post, la inminente víctima descubrió los chats cuando se dirigía a avisar en el trabajo de su marido, el Hospital de Tennessee, que este se ausentaría. Eso, sin contar que la verdadera razón era una borrachera.

Cuando leyó el SMS, automáticamente se dio cuenta de lo sucedido y se estremeció. “¿Tengo que matarla?”, le preguntaba la desconocida a su marido y él respondía: “Por favor mátala, nena, por favor. Te lo ruego”.

“Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos”, seguía el mensaje de texto. “Entonces ella tiene un millón en seguros de vida”, entendió la tercera en discordia. “Entonces matémosla”, agregó el hombre.

Por otra parte, la mujer también encontró otros mensajes en los que el marido se metía con su familia: “Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”.

Sin embargo, llegó a un punto en que la supuesta amante de McDonald le dijo que no eran “criminales” y que no quería hacerlo. “Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no”, agregaba.

“Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos un camino si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa”, respondía el hombre de 49 años.

Actualmente, este gerente de operaciones especiales se encuentra detenido en la cárcel del condado de Hamilton a la espera de ir al tribunal el 30 de noviembre