La respuesta corta es que sí. La larga, es que es posible pero muy complicado simplemente llegar al casino y empezar a ganar. Además, la suerte suele terminarse y con ello las ganancias, momento en el que el casino online empieza a recuperar ese dinero que el jugador ha ganado inicialmente. Partiendo de que es sumamente difícil ganar en el casino online, veamos una serie de pasos que nos puede permitir estar más cerca de conseguir esas ansiadas ganancias en los casinos en línea.

Aprovechar las promociones de los nuevos casinos online

Los casinos nuevos, al igual que ocurre en cualquier industria con las nuevas empresas que aparecen en ella, deben esforzarse por atraer a aquellos usuarios que antes apostaban en otros casinos online más establecidos. Una de las formas que tienen de que los jugadores prueben su plataforma es ofrecer grandes promociones para los nuevos jugadores del casino. Y gracias a estas promociones, en muchas ocasiones muy superiores a las que casinos más establecidos en el mercado ofrecen, podemos beneficiarnos de una ligera ventaja a la hora de obtener ganancias. Por ejemplo, para elegir los mejores casinos online nuevos en español puedes ver aquí un listado de casinos teóricamente revisados por expertos en el sector del juego en línea que se actualiza constantemente. Existen multitud de sitios como ese que nos ofrecen la posibilidad de filtrar por casinos que han sido efectivamente revisados y analizados por personas que conocen perfectamente el sector y que nos ayudará a no caer en estafas, ya que ese es uno de los principales riesgos al momento de elegir casinos online que son nuevos y que no tienen apenas reseñas en foros de internet.

Aprovechando las promociones que estos casinos pueden ofrecernos, podemos jugar con mucho más saldo del que nosotros depositamos, ya que normalmente nos darán el doble de dinero por nuestro depósito, aunque tendremos que cumplir con cierto número de apuestas para poder liberar ese dinero y que podamos retirarlo.

La importancia de la licencia

A veces vemos promociones excesivamente buenas que son, de hecho, una simple estafa. Son ciberdelincuentes que simplemente montan una página web que parece ser un casino online pero no están registrados en ningún sitio ni cuentan con la licencia de juego que todo casino online debe tener. Por eso es tan importante revisar en sitios web especializados si hay algún tipo de alerta o si por el contrario recomiendan ese casino para sus lectores, dado que las mejores páginas de reseñas prueban ellos mismos los casinos. Estas páginas que quieren estafar simulando ser un casino online están muy bien logradas, pero no mostrarán ninguna licencia en su página, por lo que siempre debe hacerte sospechar el hecho de que no muestren la licencia de juego bajo la que operan claramente.

Jugar a juegos con menos ventaja para la casa

A pesar de que si estamos jugando con un bono de casino este tipo de juegos nos contabilizarán mucho menos para los requisitos de apuesta que nos pide el propio casino para liberar el bono, sí que tendremos más posibilidades de liberarlo porque ganaremos en muchas jugadas. Los juegos con menor ventaja para la casa son el blackjack y la ruleta online, dos juegos bastante sencillos donde podemos liberar los bonos de casino con cierta facilidad. Eso sí, si no has probado antes estos juegos te recomendamos que pruebes por dinero virtual o en modo de diversión para que veas cómo funcionan y, en el momento de jugar por dinero real, tengas perfectamente claras las acciones que debes llevar a cabo en cada momento y cuáles son las mejores estrategias para ganar.

Prueba con dinero virtual

Y precisamente, lo anterior es una de las claves que muchos expertos señalan para que podamos tener más posibilidades de ganar en el casino: haber practicado por dinero virtual primero. Y es que la mayoría de casinos online nos permitirán jugar sin dinero real, simplemente apostando dinero o fichas virtuales que el casino nos da para que probemos su plataforma, pero que lógicamente no se convertirán nunca en dinero real porque son solo para entretenerse sin tener que depositar saldo.

Prueba diferentes estrategias en tus juegos favoritos y, cuando creas que ya tienes la estrategia clara, prueba a aplicarla con dinero real en el mismo juego. Seguramente tus posibilidades de ganar aumenten bastante respecto a jugar directamente por dinero real sin haber probado antes la estrategia de juego que has pensado o que has visto compartida en internet por otro jugador.

Sentido común y límites bien establecidos

Y aunque sea algo obvio, hay que dejarlo claro: en el casino solo puedes jugar para divertirte y destinar dinero que puedas permitirte perder. Lo más habitual cuando juegas en un casino es perder y, el dinero que destines, debes darlo por perdido. Si luego consigues ganar te llevarás una alegría, pero jamás debes jugar dinero que necesites para otra cosa. El casino online debes verlo únicamente como una opción de ocio adulto más donde puedes divertirte y además tener la oportunidad de ganar dinero si tienes la suficiente suerte. Pero si el casino online no te divierte y lo único por lo que juegas es para tratar de ganar dinero, deberías quitarte esto de la cabeza de inmediato, porque lo más probable es que ocurra todo lo contrario