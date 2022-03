Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gastón Mora.

Gastón Mora

Finalmente ayer se reunieron con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, para avanzar en un nuevo acuerdo de precios del pan. Ya quedó establecido que el kilo en las panaderías tendrá un tope de 270 pesos. ¿Esto es así?

Esto es así. A partir de la implementación del fideicomiso, se ve reflejado el precio de 1150 pesos por bolsas de harina de 25 kilos en las panaderías. Se le pidió a los establecimientos que contribuyan con este acuerdo de precios, dado que el Gobierno ha hecho un esfuerzo bastante grande en la creación y en la implementación de esto, así que necesitamos que se vea reflejado en el bolsillo de la gente.

Presidente del Centro de Panderos de Avellaneda, Gastón Mora,

¿Esto repercutirá aproximadamente dentro de 10 o 15 días en los comercios?

Exactamente. Se tiene que crear un registro de panaderías que estén habilitadas para que puedan acceder y también que se empiece a distribuir esta harina con subsidio dentro del país

Desde la Secretaría de Comercio, ¿les confirmaron que harán un control estricto en las calles luego de este acuerdo?

Desde las entidades panaderas, en conjunto con los municipios, se planteó valorar esto dado que la harina tiene subsidios con fondos del Estado, así que en los próximos días se va a llamar a los secretarios de Comercio de los distintos municipios para tener una charla y que ayuden en todo lo que es el control de precios.

¿Cómo ha impactado el conflicto ruso-ucraniano en las panaderías, principalmente en el aumento del pan?

La verdad que ha impactado de una manera muy drástica, porque de un día para el otro la harina que valía 1100 pesos pasó a costar 2100, 2500, 3000. Cada uno le quería poner el precio.

Muchas panaderías tuvieron que cerrar incluso por no tener materia prima porque también se empezó a especular y a haber desabastecimiento.

Perjudicó bastante. Lo bueno es que pudimos tener una rápida acción desde el Gobierno y así y todo, con la crisis, logramos estabilizar la bolsa de harina en 25.000 pesos que era lo que pedían los molineros.

Lo escuché recientemente en una nota decir que también ha repercutido en forma negativa el precio de los alquileres para los panaderos. ¿Ha habido algún tipo de planteo a las entidades correspondientes? ¿Cómo se están manejando los panaderos con estos aumentos también en los alquileres?

Cuando nos reunimos con Feletti lo que le planteamos fue respecto a los distintos eslabones de la cadena: la margarina, la levadura, los huevos.

No puede ser que los vecinos no tengan derecho a compartir un momento familiar con una rosca de pascua dados los aumentos, así que él va a convocar a esas empresas y les va a pedir que retrotraigan los aumentos.

Lo mismo respecto a los alquileres. No puede ser que el dueño de un inmueble porque ve cola en su panadería automáticamente suba desproporcionadamente el alquiler y si no amenace con que si no podés pagar te vas.

¿Esto es habitual que pase?

Últimamente es habitual, se agarran mucho del tema inflacionario. Es una especulación constante que lamentablemente termina siempre afectando a los que menos tienen porque todo eso se termina trasladando al precio y afecta a los sectores más vulnerables