Entrevista GLP: Panaderos acordaron con Roberto Feletti congelar el precio del pan En una entrevista exclusiva con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, dio detalles sobre el acuerdo entre entidades panaderas de distintas provincias y el Gobierno nacional para mantener los precios hasta fin de año. “Esta decisión no nos va a hacer más ricos ni más pobres; no podemos darle un disgusto a la gente sabiendo que no da para más”