Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conJorge Rachid.

Me gustaría saber cómo analiza el avance de la campaña de vacunación en territorio bonaerense.

La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos porque estamos cumpliendo las metas que se fueron dando a partir de la misma pandemia.

Cuando nosotros decíamos con Daniel Gollán a la cabeza, ahora con Nicolás Kreplak, con Homero, con Salvador Giorgi, con todos estos grupos de jóvenes que a nosotros, los más veteranos, nos pone tan orgullosos, que íbamos a llegar a septiembre en mejores condiciones, con una primavera más feliz y que en octubre íbamos a poder abrir algunas actividades, igual les decimos que estamos en condiciones de asegurarles que vamos a estar a fin de año prácticamente con las dos dosis de todos los mayores de 12 o de 18 años.

Hay que ver, pero pensamos que podemos llegar a los mayores de 12 años porque ya incluso tenemos los menores de 3 a 12 años, con casi un 52 por ciento de inscriptos.

Lo cual nos llena de alegría porque hubo una campaña muy fuerte, que incluso trató de involucrar a la Sociedad de Pediatría, con la cual yo me enojé, en especial porque en realidad hemos tenido tantos obstáculos de la política como pareciera que en vez de dedicarnos a cuidar las vidas estamos dedicados a la confrontación y no es así.

La acción del Gobierno y Salud Pública de la Provincia tiene esa calidez del profundo amor que hace falta para desarrollar la política.

Estamos dedicados a preservar la vida de todos los bonaerenses y nos va muy bien con nuestros vacunatorios, que hemos acondicionado para chicos. Les pido que los visiten porque son muy lindos, son temáticos para los niños, para sacarles el temor.

Hemos logrado vacunar a los adolescentes de 12 a 18 años que tenían cormobilidades que angustiaban mucho a los papás y a las mamás y a nosotros también, por supuesto, porque eran muy frágiles frente al virus.

Así que estamos en una campaña donde prácticamente podemos decir es libre para mayores de 18 años, vamos a tratar de terminar lo antes posible de 12 a 18 años pero ya estamos empezando con los niños que nos llenan de emoción porque concurren felices a esos lugares que nuestros voluntarios y trabajadores han puesto con tanto amor.

Y la verdad que la acción política del Gobierno de la Provincia y Salud Pública de la Provincia tiene esa calidez del profundo amor que hace falta para desarrollar la política.

A pesar de estas buenas noticias, como el avance de la vacunación, la variante Delta sigue siendo prevalente. De hecho, en el día de ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que hay un 60 por ciento de circulación de esta variante. Otro dato que me llamó la atención, brindado por la ministra, es que parte de la población de 18 a 39 años no concurre a los vacunatorios. ¿Le preocupa esta situación?

No porque la baja hoy en la vacunación, en comparación con otros países, es nada. Nosotros por grupo etario estamos teniendo un 10 por ciento. Estamos buscándolo. En la provincia de Buenos Aires casa por casa estamos buscando. Hay gente colgada, hay gente que trabaja mucho y perdió el turno y no fue. Así que estamos buscando casa por casa.

Pero lo más importante que dijo ayer la ministra es el tema de la tercera dosis para los inmunosuprimidos, para las enfermedades autoinmunes, para aquellos que están recibiendo tratamiento quimioterápico, para aquellos que tienen enfermedades graves y para los mayores de 50 años que tienen la Sinopharm porque se ha comprobado que es la primera en decaer lo cual no quiere decir que estén sin protección, esto es para alejar temores.

Mucha gente me llamó preguntándome: “¿Entonces estoy sin protección? Porque me di las dos Sinopharm”. No, no es que estás sin protección, estás protegido pero se ha detectado a nivel internacional –no se olviden que todas las vacunas están en fase tres de investigación- que la primera en caer a nivel anticuerpos es la Sinpharm.

Pero hay otro nivel de protección que es el nivel tisular de la memoria celular de los linfocitos que no se puede medir y que esa está vigente.

Recorriendo los hospitales me siento orgulloso del reequipamiento que ha hecho el Gobierno provincial y el esfuerzo de nuestros compañeros.

Así que, que no se asusten pero que se den la tercera dosis porque todavía no sabemos cada cuanto nos vamos a tener que dar la vacuna porque es como el calendario vacunatorio. Después de eso vamos a vacunar a todos los trabajadores de la salud que se vacunaron primero para reforzar con la tercera dosis también a ellos.

Así que estamos en esta acción continua que lleva ahora adelante Nicolás Kreplak, que lo está haciendo con mucha efectividad, y la verdad que yo recorriendo los hospitales de la Provincia me siento orgulloso de lo que han hecho en este año y medio, en el reequipamiento que ha hecho el Gobierno provincial, y el esfuerzo de nuestros compañeros.

El otro día estuve en Castelli, por ejemplo, y me desmayé con el hospital. El hospital de Castelli es mejor que cualquier clínica del Conurbano bonaerense.

Qué importante esta inversión que hace continuamente el Gobierno bonaerense en Salud. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir manteniendo los cuidados, utilizar el barbijo, mantener la distancia. Puntualmente por eso de la que la variante Delta sigue siendo prevalente.

En realidad preveíamos lo de la variante Delta. Hay dos cosas que quiero decir sobre la variante Delta y por qué hay que seguir con los cuidados. La primera de ellas es que nosotros antes del Covid-19 conocíamos seis coronavirus que eran muy amables con los seres humanos.

Los tratábamos como enfermedades respiratorias comunes. Pero apareció este Covid-19 que es el león sordo y se comió al violinista. Tuvimos que ponernos a estudiar de vuelta. Todas las variantes que siguen apareciendo siguen siendo Covid-19.

Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque no apareció ningún Covid-21 que nos vuelva a hacer estudiar. La circulación que tiene todavía está produciendo variantes dentro de la misma estructura molecular, lo cual implica que todas las vacunas son efectivas para la Delta.

Por eso, en los países del norte que no tuvieron Manaos entró más rápidamente. Acá tuvo que competir con Manaos, pero está matando fundamentalmente a los no vacunados. Esto hay que decirlo. De los 113 muertos con 40.000 contagios en Gran Bretaña ayer, el 80 por ciento eran no vacunados y el resto era mayores de 80 años con enfermedades graves, y con una gripe, con una bronquitis también se mueren.

Hay que seguir con los cuidados. Vamos hacia una nueva normalidad cuidada.

Vacunación más cuidados nos permite quizás enfrentar esta guerra pandémica con la victoria final muy cerca. Cuidado de barbijo, cuidado de distanciamiento, cuidados con el alcohol.

Porque más allá de que las personas jóvenes con la vacunación van a estar protegidas de la internación, la muerte o la terapia intensiva, también es cierto que cuando uno contagia puede contagiar a personas que están gravemente enfermas y el medio interno de esas personas rápidamente se desequilibra ante un ataque de cualquier vector. Puede ser una gripe o puede ser una bronquitis pero en el Covid es aún peor.

Yo creo que tenemos que cuidarnos. Vacunación más cuidados nos lleva a una nueva normalidad cuidada. Yo les pido que le pregunten a cualquier familiar, al vecino, amigo, almacenero, panadero, quien pase por cualquier lado, si durante este año y medio tuvieron enfermedades respiratorias o los chicos tuvieron bronquiolitis. No las tuvieron porque nos cuidamos todos frente al ataque del Covid-19.

