Entre los videos más virales de las últimas semanas, las bromas por audio de Whatsapp se volvieron tendencia en redes sociales.

Las aplicaciones de mensajería instantánea, suelen brindar servicios cada vez más útiles para los usuarios.

En ese marco, los mensajes de voz ganaron un lugar predilecto en los chats, agilizando la comunicación y permitiendo que fuese más genuina.

WhatsApp

En un principio, se generalizaron las quejas en torno a la extensión de los audios, que resultaba ser peligrosa si caía en manos de emisores imprudentes o irrespetuosos con el tiempo ajeno.

Esta vez, lo que más mantuvo en vilo a clientes de apps como Whatsapp o Telegram, fue el riesgo de caer en graciosas “trampas” que permite esta modalidad.

Una joven grabó la desopilante conversación que mantuvo con su papá a quien le hizo creer que le estaba mandando un audio con un pedido muy importante.

“Papi, la mami no me contesta el teléfono así que después cuando la veas decirle que me mande la...”, comienza diciéndole con tonada cordobesa.

Whatsapp

“¿Que te mande qué?”, pregunta el padre. “No, porque viste que la mami mañana viene para acá, así que ya le dije que me mandara la...” vuelve a dejar inconcluso la chica.

“Aprendé a mandar los audios, me cago en la mierda, ¿todavía no aprendiste a mandar los audios?”, se enfurece el padre.

Seguidamente ella le vuelve a explicar: “Pero papi te estoy diciendo, te estoy diciendo que le digas a la mami que me mande la...”. Y en otro audio dice: “No sé qué parte no entendés”.

“No ves que se cortan todos los audios no llegas a mandar fíjate. Escuchate los audios que vos me ponés, a ver qué puedo decirle yo a tu mamá, que me mande qué”, le ordena el hombre.

Ella a continuación le asegura: “Papi si ya te estoy mandando los audios los estoy escuchando y se escuchan bien te estoy diciendo decirle a la mami que me mande la...”, “Debe ser un problema en tu celular entonces”.

“Andate a la mierda Cati, andate a la mierda, ya te bloqueo, es lo último que te mando, te bloqueo del celular te aviso, no me mandes más”, cierra diciendo el padre.

El video titulado “boludeando a mi papá” fue publicado por Cordobés Humor, un sitio que crea contenido y difunde videos e imágenes graciosas, captadas en dicha provincia.

“Se re calentó”, “lo debo haber escuchado unas 50 mil veces y me sigo riendo”, fueron algunos de los comentarios en el clip que superó los 88.000 likes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Video: Insólita manera de pasear a su bebé provocó risas y críticas en redes sociales