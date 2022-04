Mirá la entrevista con Daniela Sposato y Mariano Tabasco.

Daniela, ¿qué fue lo que te motivó a presentarte a estas elecciones en Suteba La Matanza?

Daniela: Hace muchos años venimos militando por la educación pública, no solo desde la Agrupación Celeste de Suteba Matanza, que es a la cual pertenezco, sino con otras agrupaciones del campo nacional y popular.

Creemos en una educación pública, popular y de calidad. Este año queremos ganar las elecciones, queremos que Suteba llegue a cada escuela. Estamos recorriendo con Mariano y con muchos compañeros del territorio.

La motivación nos las dan nuestros compañeros y compañeras que quieren volver a sentir a Suteba cerca y también parte de la historia de lucha que tiene nuestro sindicato.

Mariano, en tu caso, ¿qué te motivó a presentarte como secretario adjunto?

Mariano: Mi caso creo que coincide con el de esta nueva generación que está encabezando la lista del Movimiento de Unidad Docente por la Educación Pública, somos compañeros que siempre militamos. Siempre participé en cualquier espacio tratando de organizar, de poder conseguir mejoras en el lugar donde esté.

Fui presidente del centro de estudiantes de la escuela de arte Leopoldo Marechal, donde me formé como docente, y desde que me egresé, en cada escuela, desde mi lugar y mis posibilidades, estuve siempre tratando de acompañar los reclamos tanto de la comunidad como de los compañeros y compañeras.

Fue como un proceso en el que naturalmente nos fuimos identificando con la Agrupación Celeste a la que pertenecemos, pero como parte de este movimiento que incluye a muchas agrupaciones más, lo que fue definiendo estas candidaturas.

Actualmente, Suteba La Matanza está siendo conducido por la lista multicolor, de Romina Del Plá. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que se encuentran cuando recorren las escuelas por parte de los docentes, los directivos?

Mariano: En general vemos que hay un desánimo, un descreimiento en esta nueva conducción que llegó de la mano de Romina Del Plá hace ya nueve años y que apareció como una lista renovadora, una lista que iba a aportar una nueva dinámica y participación a la seccional Matanza y fue todo lo contrario.

"La actual conducción es una seccional aislada en sí misma, siempre buscando beneficios para sus partidos políticos que son el Partido Obrero y el PTS"

Es una seccional que está aislada en sí misma, siempre buscando beneficios para sus partidos políticos que son el Partido Obrero y el PTS. Han conseguido cargos como concejales, como diputados, utilizando la estructura del Suteba Matanza, pero por el contrario las necesidades de los docentes, de las escuelas, de las comunidades educativas, quedan relegadas o a lo sumo salen en algún flyer.

La realidad es que no hemos tenido ningún beneficio los y las docentes de La Matanza por tener esta conducción multicolor en estos últimos nueve años.

Daniela: Los compañeros hablan sobre todo de la lejanía. Los que se acercan al sindicato no encuentran respuesta en relación a lo gremial, a una falta de cobro, acompañar en las jubilaciones… Nosotros creemos que un sindicato acompaña en todo momento la vida del docente, desde que uno ingresa, cómo es ese traspaso de los institutos de formación a entrar a una escuela, hasta el final de nuestra carrera.

Hoy los compañeros y compañeras no encuentran respuestas cuando van al edificio porque no hay quien los reciba, o quien los recibe no sabe asesorarlos como corresponde.

"El padrón en nueve años no incrementó ni en un afiliado. Tenemos que transformar esa realidad y tener un sindicato que de respuestas"

Pero además, cuando uno se aleja un poco del centro urbano de La Matanza, la seccional no se acerca a la escuela. En Virrey del Pino hay compañeros y compañeras que hace años no se acercan a la sede sindical y que el sindicato tampoco se acerca a ellos.

En su momento se planteó como una renovación, como algo que iba a empoderar a los compañeros y compañeras en las escuelas, y hoy lo que vemos es que las asambleas son cada vez menos numerosas, el padrón en nueve años no incrementó ni en un afiliado.

Creemos que tenemos que transformar esa realidad y tener un sindicato que realmente de respuestas.

En este sentido, ¿cuáles son las principales propuestas de la lista que están encabezando?

Daniela:Esta lista tiene representación en todas las modalidades y niveles. En Artística, en Educación Física, Especial, Nivel Primario, Inicial, Superior, Secundario y en todo el distrito. Toda la extensión está representada por compañeros del Virrey del Pino hasta Ramos Mejía, Lomas del Mirador, Casanova. Somos muchas localidades y podemos decir con orgullo que nuestra lista tiene representación en todas las localidades de La Matanza.

El primer objetivo es llegar a las necesidades de las modalidades y de los territorios. Una de las propuestas principales es descentralizar el sindicato, que podamos tener subsedes o espacios en donde el sindicato pueda atender en otros lugares de Matanza y no solo en la sede sindical.

También pensamos en que hay que generar algunos convenios que mejoren los beneficios y servicios, que tenga sentido ser parte de Suteba, que uno pueda tener convenios con comercios, con librerías, el acceso a los espacios culturales y al esparcimiento, y la formación. No queremos solamente un sindicato que piense en lo salarial y que luche por mejorar infraestructura sino también que piense en la formación docente como un derecho. Creemos que es necesario impulsar formaciones en servicio y con puntaje desde el Suteba.

Mariano: Hay algo que es muy simbólico para nosotros y es poder contar con espacios de recreación para las familias de toda la docencia. Acá la seccional no ha gestionado prácticamente nada. No hay espacios de esparcimiento para que en fines de semana y en épocas de receso escolar los docentes con nuestras familias podamos tener un predio donde poder pasar. No hay ni uno propio ni convenio con los existentes en Matanza. Es uno de los reclamos que hacen mucho los afiliados en la localidad.

Me gustaría pedirles que se dirijan a los afiliados de Suteba La Matanza para dejarles un mensaje pensando en las elecciones del próximo 11 de mayo en la seccional.

Daniela:Es una responsabilidad enorme y un desafío muy grande llevar a cabo esta elección, ser la cara visible, pero creo que todas y todos están conmigo, al lado mío, para pensar un sindicato para todes, para pensar un sindicato que podemos disfrutar y, como decían muchos compañeros y compañeras que hoy son jubilados, podamos encontrarnos en este espacio y disfrutarlo.

Los invito y las invito a votarme y a votarnos este 11 de mayo al Movimiento de Unidad Docente para poder disfrutar de la organización sindical, para poder luchar por esa escuela que queremos y por esa comunidad que queremos, porque no pensamos solo en nuestro gremio docente sino en nuestras pibes y nuestros pibes. Votarnos y elegirnos para que haya una mejor comunidad educativa para todos y para todas.

Mariano: El sindicato no es un edificio. Por más que pensemos lo importante que es la sede sindical que tenemos en San Justo, el sindicato tiene que estar en cada escuela, en cada sala de profesores, en cada sala de maestros, en cada patio.

Ese es el lugar primordial para el sindicalismo. No puede ser al revés. Desde ese lugar es donde tenemos que estar, donde se tiene que dar el debate, donde tienen que estar puestas en tensión las necesidades de cada escuela, de cada compañero, de cada compañera, y además poder tener lugares en cada localidad y en cada cordón.

No puede ser que haya siempre una misma cantidad de personas mínima que decide por la inmensa mayoría de los afiliados y que este en San Justo con 20 o 30 personas decidiendo por los 9000 afiliados que estamos en el distrito de La Matanza.

Invitamos a ser parte. Este es un movimiento que viene con una gran renovación, con caras nuevas, con una nueva generación que viene a mover las estructuras añejas de la seccional Matanza.

Esperamos que nos acompañen, que nos voten, porque votar al Movimiento Unidad Docente es votar a toda la docencia matancera