Una psicóloga de Nueva York causó revuelo en las redes sociales al revelar que su novio con el que había compartido sus últimos dos años desapareció un día sin dejar rastros.

Todo comenzó cuando Kathryn Ver Brugge de 30 años, publicó un video viral en TikTok respondiendo la pregunta: “¿Cuál es la peor forma en la que alguna vez has experimentado el ‘ghosting’?”.

El término, se utiliza cada vez más para describir la actitud de quien desaparece de la vida de una pareja, un amigo u otra persona de un momento a otro sin advertencia o justificación aparente, e ignora cualquier intento de acercamiento o comunicación de esa persona.

La frase “dejar en visto”, para hacer referencia a la práctica de no responder un mensaje en WhatsApp, es una forma similar de referirse a este accionar.

Mediante una serie de videos, la joven comentó que estuvo saliendo con un hombre durante dos años, y hasta había llegado a pensar que se casaría con él y formarían una familia.

Desde un comienzo, la relación se desarrolló de manera extraña. Se veían una vez a la semana porque el trabajo de él era muy demandante, y sus encuentros eran en un hotel, porque ambos compartían departamento con otras personas.

A pesar de eso, de que él hombre no tenía redes sociales, de que no le presentaba ningún familiar o amigo, de que viajaba constantemente a ver a sus padres enfermos, nada hizo sospechar a Kathryn, que se fue enamorando cada vez más.

Se habían conocido a través de una aplicación de citas cuando ambos vivían en Honolulu, Hawái, durante el verano de 2018 y le dijo que se llamaba William James Khan, pero prefería el diminutivo “Will”.

Cuando comenzó la pandemia, le dijo que pensaba que se había infectado. “Me dijo que estaba pensando ir a un hospital porque se sentía muy mal, luego milagrosamente comenzó a sentirse mejor”, explicó en su video viral de TikTok que a la fecha acumula más de 5.200.000 visualizaciones, miles de ‘Me Gusta’ y centenares de comentarios.

Kathryn dijo que a partir de ese momento no volvió a saber más de él y que comenzó a preocuparse, ya que pudo haber sido hospitalizado por haber contraído el coronavirus o posiblemente estuviera muerto.

“De pronto dejó de responder mis llamadas y mis mensajes de texto. Una semana después, su teléfono me direccionaba directo a la casilla de voz. Entré en pánico. Comencé a llamar al hospital pensando que algo había ocurrido y que estaba internado. Pero no lo estaba”, agregó.

Y continuó su relato: “Llamé a los hospitales cercanos en el área y tampoco estaba ahí. Llamé a la policía e hice una denuncia de desaparición de personas, ¿y sabes qué me dijeron? Que mi novio no existía”.

“Así que no solo mi pareja me hizo ‘ghosting’ al fingir su propia muerte, también me estuvo mintiendo por dos años sobre su verdadera identidad”, finalizó diciendo Ver Brugge.

Inmediatamente, comenzó a recibir una serie de comentarios de todo tipo, desde que el tipo estuvo casado con otra persona todo este tiempo, huyendo de la justicia o simplemente era un embaucador.

A partir de la viralización de su caso, la joven logró identificar el verdadero nombre del que fuera su novio, aunque dijo no sentirse cómoda haciéndolo público