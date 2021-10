Hollywood está de luto. La trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins por un disparo accidental de Alec Baldwin en pleno rodaje, conmocionó al mundo entero.

Mientras la policía investiga el fatal accidente durante la filmación la película western “Rust”, con un arma de utilería, la prensa confirma que al menos Joel Souza, director del film, estaría fuera de peligro.

Es que Baldwin efectuó varias detonaciones durante una escena con lo que creían que eran proyectiles falsos pero terminó matando a Hutchins e hiriendo a Souza.

Click to enlarge A fallback.

Por supuesto el lamentable suceso se volvió viral en las redes sociales, donde muchos se solidarizaron con el actor estadounidense de 63 años, otros cuestionaron porqué se siguen usando armar reales con aparentes balas de salva.

En ese contexto, se hizo viral una publicación realizada en 2017 por el actor de cine y televisión, donde compartía una noticia de un oficial de policía que terminado con la vida de una persona.

Y junto a la noticia, Baldwin comentaba “me pregunto cómo se debe sentir matar injustamente a alguien”, causando estupor en el usuario de Twitter que lo descubrió y en los miles que lo vieron.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI

Muchos señalaron la posibilidad de que inconscientemente con esa declaración, el artista haya invocado su destino. El accidente en Nuevo México, Estados Unidos, dejó devastado a todo el equipo de trabajo, que se encuentra recibiendo asistencia médica