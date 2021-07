El actor Víctor Laplace, de 78 años, dio positivo en coronavirus pese a haber recibido la primera dosis de la vacuna, y tuvo que suspender la obra teatral que venía representando.

Tras experimentar algunos síntomas leves, el actor se sometió a un hisopado con el que confirmó que había contraído el virus y rápidamente se activó el protocolo en "Rotos de amor", la obra que protagoniza todos los viernes junto a Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau en el teatro Chacarerean.

En principio, la producción decidió suspender la función de mañana y si Laplace atraviesa la enfermedad sin mayores inconvenientes, como hasta ahora, podrían volver a las tablas la próxima semana. Mientras tanto, el resto del elenco cumple una cuarentena preventiva y en unos días se realizarán un test para saber si se contagiaron, pero por lo pronto no presentan síntomas. "Rotos de amor" tuvo varias temporadas en calle Corrientes, pasó por Villa Carlos Paz, donde recibió el Premio Carlos de Oro y recorrió todo el país antes de la pandemia.

La obra cuenta con humor historias de amores y desamores, de encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas.

Además, reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos "perdedores sin remedio". En su regreso al teatro, Víctor Laplace se destacó por estar muy pendiente de los protocolos por el Covid-19. "Me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo", explicó en diálogo con La Nación. BC/OM NA