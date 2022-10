La vida de un vagabundo cambió por completo el día en que un muchacho de 30 años se lo cruzó por la calle y tuvo un noble gesto. Al verlo apesadumbrado, no sólo lo ayudó económicamente sino que fue mucho más allá.

Ese día Marcos caminaba por la avenida Callao, a la atura de Alvear, en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando vio al hombre en situación de calle, no dudó en darle algo de dinero.

Sin embargo, su vulnerabilidad lo conmovió y se dio cuenta que también necesitaba contención emocional. “No me abraces, tengo olor”, le dijo el indigente, pero a Marcos no le importó.

La increíble escena fue observada por Adriana, quien estaba tomando un café a metros del lugar y decidió capturar el momento con su celular.

Cuando lo publicó, probablemente nunca imaginó lo que desencadenaría. El video no solo se hizo viral en redes sociales, sino que llegó a la televisión.

Un programa de noticias lo levantó y logró dar con el paradero de Marcos para entrevistarlo sobre su encuentro con “José”.

“Iba caminando apurado y me dice 'disculpame', venía inclinado, cargando unas bolsas, le dije “no me digas nada”, saqué algo de plata para que pueda comer algo, se notaba que realmente lo necesitaba”, relató.

Al principio, el hombre no quiso aceptar la ayuda alegando que era “mucha plata” pero tras la insistencia del donante la aceptó, no sin antes ofrecer algo a cambio.

“¿Qué puedo hacer por vos, qué necesitas?”, fue la pregunta que descolocó a Marcos. “Que levantes la cabeza y sigas luchándola como todo el mundo y todos los argentinos hoy en día”, le respondió.

Ante dichas palabras, el hombre rompió en llanto y su nuevo amigo no dudó en abrazarlo.

“A veces el dinero no es tan importante, sino el gesto y cómo uno lo da, cómo uno puede mostrar un poco de humanidad”, expresó el joven que recientemente se recibió de licenciado en Administración de Empresas.

Esas imágenes fueron vistas por las cuñadas de Claudia, quien resultó ser la esposa del indigente y logró sintonizar el canal televisivo a tiempo para ver a su marido.

Hacía meses que lo estaba buscando desesperada, desde que partió de su casa el pasado 7 de julio con rumbo desconocido y en estado de shock.

“Buscamos a José, su nombre real es Antonio, tiene problemas psiquiátricos y su mujer Claudia lo está buscando por Recoleta. Armemos una campaña en solidaridad con todos los argentinos”, publicaron desde la cuenta solidaria en redes Un abrazo de corazón.

La mujer, contó que a Antonio, se le había muerto la mamá y “entró en un pozo depresivo muy fuerte, se iba y venía de vuelta a casa, daba señales de dónde estaba y después volvía”.

“Un día lo perdimos y no supe más nada. Puse su foto en las redes para ver si alguien lo había visto en La Matanza, Zona Oeste y Zona Sur. Hice la denuncia y me decían que lo habían visto, pero cuando yo iba ya no estaba más”, relató Claudia.

Tras la nueva campaña para dar con el paradero de su marido, ambos lograron reencontrarse.

“Para mí es una sorpresa su actitud, y en el video lo vi desmejorado. Él es muy delgado, tiene 44 años, y en el video parece una persona de 60. Me parece que él no entiende cómo terminó así”, contó después.

En diálogo con los medios de comunicación, la mujer agregó: “Creo que perdió conciencia en algo, porque no se acuerda que tiene una casa, una familia y un padre”.

