Un desopilante episodio tuvo lugar en una vivienda, cuyas cámaras de seguridad internas captaron con lujo de detalles. La grabación publicada en Twitter por la usuaria @empeltada, obtuvo un millón de visualizaciones, 61,4 me gusta y más de 1200 comentarios.

En las imágenes se puede ver a una familia oriental en lo que podría ser una mañana cualquiera, donde la nena más grande juega con un dispositivo tecnológico, junto a la madre también pegada a la pantalla del celular.

La señora con un brazo sostiene a su bebé, con el otro agarra el teléfono y con esa pierna hamaca un andador, vacío. Cuando se percata de que el nene no está dentro del aparato rodante, se asusta.

Inmediatamente se para a recorrer con la mirada todo el lugar a ver si encuentra a su hijo, en el mejor de los casos, gateando. Toda madre o padre sabe que esos segundos de desesperación son interminables.

En esos instantes la preocupación agudiza los sentidos. La mujer busca en las habitaciones de la casa sin éxito hasta que en un momento, se da cuenta de que el bebé estaba en su brazo izquierdo, y que siempre había estado allí.

Aliviada, lo abraza, le da un beso, y se sienta a pensar cómo pudo haber sido tan absorbida por la tecnología del Smartphone que la llevó a olvidarse que tenía a su hijo en brazos.

La catarata de chistes, comparaciones y críticas por supuesto no se hizo esperar. La red del pajarito se llenó de historias similares, aunque la mayoría con objetos como llaves, anteojos, celulares, que se creían perdidos y resultó que estaban más cerca de lo pensado.

“Tres cuartos de hora me he llevado yo buscando mi móvil con la linterna del mismo encendida... tampoco es pa tanto!”, comentó una.

Otra reveló: “Yo, estando embarazada, me bajé un día del autobús y, de repente, sentí un pánico terrible porque pensé que me había dejado al niño en el bus...que no había nacido. Lo curioso, es que le pasó a una amiga mía también en si embarazo. Es una sensación...absurda jajajaja”